Was bedeutet Dual SIM?
Du fragst Dich: Was bedeutet Dual SIM? Hier findest Du eine ausführliche Erklärung und praktische Tipps zur Dual SIM!
Dieser Ratgeber geht folgenden Fragen auf den Grund: Was ist eine Dual SIM, wie funktioniert sie und welche Vor- und Nachteile gibt es? Erfahre hier alles, was Du über die Funktion Dual SIM bei Smartphones wissen solltest.
Dual steht hierbei für „doppel“ und beschreibt bereits, was hinter der Bezeichnung steckt. SIM steht als Abkürzung für „subscriber identity module“, was so viel wie „Teilnehmer-Identitätsmodul“ bedeutet. Eine Dual SIM bietet die Möglichkeit, das Smartphone mit zwei SIMs zu nutzen. Du bist dadurch über zwei unterschiedliche Rufnummern auf nur einem Gerät erreichbar. Das bringt Dir einen praktischen Vorteil, wenn Du zum Beispiel berufliche und private Telefonate über zwei unterschiedliche Nummern trennen möchtest.
Übrigens können die beiden im Smartphone verwendeten SIM-Karten vom gleichen Mobilfunkanbieter oder unterschiedlichen Anbietern stammen. So kannst Du beispielsweise im Urlaub einen Tarif eines örtlichen Mobilfunkanbieters nutzen.
Die Funktionsweise der Dual SIM hängt vom jeweiligen Smartphone ab:
Einerseits bieten Hersteller Geräte mit einem so genannten Dual-Active-Modul an. Das bedeutet, dass beide SIM-Karten permanent aktiv sind und Du während eines Anrufs über die erste Rufnummer zeitgleich einen Anruf über die andere Rufnummer erhalten kannst.
Andererseits können Smartphones mit einem Standby-Modul ausgestattet sein. Hierbei wechselst Du während der Handynutzung zwischen den beiden SIM-Karten und kannst jeweils nur die Funktionen der gerade aktiven SIM nutzen. Über die andere Rufnummer bist Du währenddessen nicht erreichbar.
Viele als Dual-SIM-Smartphone bezeichnete Modelle verfügen über zwei Steckplätze für SIM-Karten. Allerdings ist es inzwischen weit verbreitet, dass der zweite Steckplatz ein Hybrid-Slot ist, den Du wahlweise für eine SIM-Karte oder eine microSD-Speicherkarte verwenden kannst. Hier musst Du Dich also entscheiden, ob Du die Dual-SIM-Funktion nutzen oder lieber den Gerätespeicher erweitern möchtest.
Seit einigen Jahren gibt es zudem die eSIM, also statt physischer SIM-Karte eine rein elektronische SIM. Allerdings wird die eSIM noch nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Bist Du auf der Suche nach einem passenden eSIM-Vertrag? freenet bietet Dir eSIM-Tarife zu besten Preisen.
In erster Linie bietet Dir die Dual SIM mehr Nutzungsmöglichkeiten:
Du kannst berufliche und private Kommunikation trennen, aber trotzdem nur ein Smartphone nutzen.
Im Ausland kannst Du einen regionalen Tarif nutzen.
Du kannst von den Vorteilen verschiedener Tarifen profitieren.
Wenn Du Dich in einer Region mit vielen Funklöchern aufhältst, bieten zwei SIM-Karten unterschiedlicher Mobilfunkanbieter möglicherweise eine bessere Netzabdeckung.
Viele Nachteile gibt es nicht. Bei Smartphones mit Hybrid-Slot hast Du bei der Dual-SIM-Nutzung nicht mehr die Möglichkeit, den Gerätespeicher mit einer Speicherkarte zu erweitern. Zudem könnte sich möglicherweise durch zwei permanent aktive SIMs der Akkuverbrauch erhöhen und somit die Laufzeit des Handys verringern.
Nicht jedes Smartphone ist Dual SIM fähig. Teilweise tragen die Smartphones großer Hersteller die Bezeichnung Dual SIM, bei anderen Modellen findest Du den Hinweis auf diese Option nur in der Produktbeschreibung. Falls Dir diese Funktion wichtig ist, solltest Du daher bei der Smartphonewahl also genau nachsehen. Die meisten Flaggschiffe und Mittelklasse-Smartphones sind mit einer Dual SIM ausgestattet. Allerdings ist selten ein separater Steckplatz für eine zweite SIM vorhanden. Meistens handelt es sich hierbei um einen Hybrid-Slot, der sich wahlweise für eine Speicherkarte oder eine zusätzliche SIM-Karte nutzen lässt.
Apple war der letzte große Hersteller, der seine Smartphones mit einer Dual SIM Option ausstattete. Bei den neueren Modellen wie dem iPhone 15 kannst Du somit diese Funktion nutzen. Allerdings gilt für Apple-Smartphones eine Besonderheit, denn einen Slot für eine physische zweite SIM-Karte gibt es nicht. Stattdessen steht Dir die Dual-SIM-Funktion hier nur durch die Kombination aus physischer SIM-Karte und einer eSIM zur Verfügung.
