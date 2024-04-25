Dieser Ratgeber geht folgenden Fragen auf den Grund: Was ist eine Dual SIM, wie funktioniert sie und welche Vor- und Nachteile gibt es? Erfahre hier alles, was Du über die Funktion Dual SIM bei Smartphones wissen solltest.

Was bedeutet Dual SIM?

Dual steht hierbei für „doppel“ und beschreibt bereits, was hinter der Bezeichnung steckt. SIM steht als Abkürzung für „subscriber identity module“, was so viel wie „Teilnehmer-Identitätsmodul“ bedeutet. Eine Dual SIM bietet die Möglichkeit, das Smartphone mit zwei SIMs zu nutzen. Du bist dadurch über zwei unterschiedliche Rufnummern auf nur einem Gerät erreichbar. Das bringt Dir einen praktischen Vorteil, wenn Du zum Beispiel berufliche und private Telefonate über zwei unterschiedliche Nummern trennen möchtest.

Übrigens können die beiden im Smartphone verwendeten SIM-Karten vom gleichen Mobilfunkanbieter oder unterschiedlichen Anbietern stammen. So kannst Du beispielsweise im Urlaub einen Tarif eines örtlichen Mobilfunkanbieters nutzen.

Kurz erklärt: Wie funktioniert die Dual SIM?

Die Funktionsweise der Dual SIM hängt vom jeweiligen Smartphone ab:

Einerseits bieten Hersteller Geräte mit einem so genannten Dual-Active-Modul an. Das bedeutet, dass beide SIM-Karten permanent aktiv sind und Du während eines Anrufs über die erste Rufnummer zeitgleich einen Anruf über die andere Rufnummer erhalten kannst.

Andererseits können Smartphones mit einem Standby-Modul ausgestattet sein. Hierbei wechselst Du während der Handynutzung zwischen den beiden SIM-Karten und kannst jeweils nur die Funktionen der gerade aktiven SIM nutzen. Über die andere Rufnummer bist Du währenddessen nicht erreichbar.

Viele als Dual-SIM-Smartphone bezeichnete Modelle verfügen über zwei Steckplätze für SIM-Karten. Allerdings ist es inzwischen weit verbreitet, dass der zweite Steckplatz ein Hybrid-Slot ist, den Du wahlweise für eine SIM-Karte oder eine microSD-Speicherkarte verwenden kannst. Hier musst Du Dich also entscheiden, ob Du die Dual-SIM-Funktion nutzen oder lieber den Gerätespeicher erweitern möchtest.

Seit einigen Jahren gibt es zudem die eSIM, also statt physischer SIM-Karte eine rein elektronische SIM. Allerdings wird die eSIM noch nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Bist Du auf der Suche nach einem passenden eSIM-Vertrag? freenet bietet Dir eSIM-Tarife zu besten Preisen.