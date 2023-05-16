Handyempfang verbessern: So geht‘s
Zeigt Dein Smartphone gähnende Leere statt vollen Balken? Hier erfährst Du, wie Du Deinen Handyempfang verbessern kannst.
Du musst dringend telefonieren, aber Dein Smartphone zeigt mal wieder null Balken? Die Gründe dafür sind vielfältig. Sei es ein überlastetes Netz, eine zu geringe Netzabdeckung oder ein veraltetes Betriebssystem des Smartphones. Woran es auch liegen mag, in einem solchen Fall hast Du mehrere Möglichkeiten: Auf Deinen Netzanbieter schimpfen, Dein Handy verfluchen, eine Brieftaube auf den Weg schicken – oder die Sache selbst in die Hand nehmen. Im Folgenden findest Du Tipps und Tricks, wie Du Deinen Handyempfang zuhause oder unterwegs verbessern kannst.
Du verstehst Deinen Gesprächspartner nicht mehr richtig, das Telefonat bricht ab oder der Internetempfang lahmt? Um den Handyempfang in der Wohnung oder im Haus zu verbessern, gibt es einen ganz simplen Trick: Stell Dich vor ein Fenster. In vielen Fällen sollte das den Handyempfang verbessern. Allerdings gilt das nicht für alle Fenster. Wärmeschutzfenster haben eine metallische Beschichtung, die den Empfang erschweren kann – ebenso wie dicke Wände und Stahlträger.
Unterwegs funktioniert der Fenstertrick natürlich eher weniger, aber auch hier hast Du Möglichkeiten Deinen Handyempfang zu verbessern. Eine davon ist ein angepasster Netzmodus, denn im Netzmodus GSM funktioniert das Telefonieren und SMS schreiben häufig besser. Der Netzmodus versteckt sich in den Einstellungen Deines Smartphones. Beim iPhone hast Du unter Einstellungen > Mobiles > Daten-Optionen die Möglichkeit, den Netzmodus anzupassen. Bei Android findest Du die Funktion oft unter Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Weitere Einstellungen > Mobile Netzwerke > Netzmodus.
Doch aufgepasst: Für den (hoffentlich) verbesserten Handyempfang opferst Du Internetgeschwindigkeit. Das mobile Surfen ist anschließend oft langsamer.
Mithilfe von Bluetooth kannst Du nicht nur Deine Musikbox mit dem Smartphone verbinden oder Bilder übertragen. Wenn Du ein Bluetooth-Headset zum Telefonieren nutzt, kannst Du obendrein Deinen Handyempfang verbessern. Wie? Verbinde das Headset mit Deinem Smartphone und lege das Handy dort ab, wo Du in Deiner Wohnung oder an Deinem Arbeitsplatz den besten Empfang hast. So telefonierst Du bei bestmöglichem Empfang innerhalb der Reichweite des Headsets.
Du hast all diese Tricks angewandt, um Deinen Handyempfang zu verbessern, aber nichts funktioniert? Dann solltest Du erwägen, Dir einen neuen Mobilfunkanbieter zu suchen. Achte dabei darauf, dass Du nicht nur den Anbieter, sondern auch das Handynetz wechselst, also zum Beispiel vom E-Netz zum D-Netz.
Hast Du die Empfangsprobleme an einem bestimmten Ort, zum Beispiel zuhause oder auf der Arbeit, ist es ratsam, vorher zu testen, ob das Signal beim neuen Handytarif wirklich stärker ist. Du kannst zum Beispiel Freunde mit einem anderen Netzanbieter nach deren Empfang fragen. Alternativ besorgst Du Dir eine günstige Prepaidkarte des Anbieters und probierst das Netz selbst aus.
Um Deinen Handyempfang zu verbessern, hast Du verschiedene Möglichkeiten: An einem Fenster ist meist besserer Empfang, alternativ kannst Du den Netzmodus ändern oder ein Bluetooth-Headset nutzen. Hilft das alles nicht, bleibt Dir noch die Möglichkeit, den Mobilfunkanbieter zu wechseln.
In erster Linie wird der Handyempfang durch die Netzabdeckung und deren Auslastung beeinflusst. Gerade in ländlichen Gebieten oder wo viele Menschen aufeinandertreffen, kann der Handyempfang schlecht sein. Darüber hinaus haben ein veraltetes Betriebssystem, eine geringe Akkuleistung oder ein überlasteter Speicher des Smartphones einen negativen Einfluss auf den Handyempfang. Zu viele aktive Apps verlangsamen zudem die Geschwindigkeit der mobilen Daten.