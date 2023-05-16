Du musst dringend telefonieren, aber Dein Smartphone zeigt mal wieder null Balken? Die Gründe dafür sind vielfältig. Sei es ein überlastetes Netz, eine zu geringe Netzabdeckung oder ein veraltetes Betriebssystem des Smartphones. Woran es auch liegen mag, in einem solchen Fall hast Du mehrere Möglichkeiten: Auf Deinen Netzanbieter schimpfen, Dein Handy verfluchen, eine Brieftaube auf den Weg schicken – oder die Sache selbst in die Hand nehmen. Im Folgenden findest Du Tipps und Tricks, wie Du Deinen Handyempfang zuhause oder unterwegs verbessern kannst.

Handyempfang in Haus oder Wohnung verbessern

Du verstehst Deinen Gesprächspartner nicht mehr richtig, das Telefonat bricht ab oder der Internetempfang lahmt? Um den Handyempfang in der Wohnung oder im Haus zu verbessern, gibt es einen ganz simplen Trick: Stell Dich vor ein Fenster. In vielen Fällen sollte das den Handyempfang verbessern. Allerdings gilt das nicht für alle Fenster. Wärmeschutzfenster haben eine metallische Beschichtung, die den Empfang erschweren kann – ebenso wie dicke Wände und Stahlträger.

Handyempfang durch veränderten Netzmodus verbessern

Unterwegs funktioniert der Fenstertrick natürlich eher weniger, aber auch hier hast Du Möglichkeiten Deinen Handyempfang zu verbessern. Eine davon ist ein angepasster Netzmodus, denn im Netzmodus GSM funktioniert das Telefonieren und SMS schreiben häufig besser. Der Netzmodus versteckt sich in den Einstellungen Deines Smartphones. Beim iPhone hast Du unter Einstellungen > Mobiles > Daten-Optionen die Möglichkeit, den Netzmodus anzupassen. Bei Android findest Du die Funktion oft unter Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Weitere Einstellungen > Mobile Netzwerke > Netzmodus.

Doch aufgepasst: Für den (hoffentlich) verbesserten Handyempfang opferst Du Internetgeschwindigkeit. Das mobile Surfen ist anschließend oft langsamer.