Datenumzug aufs neue Handy – So gelingt es die Übertragung
Du möchtest Fotos, Kontakte und andere Daten von Deinem alten auf ein neues Handy automatisch übertragen? So gehst Du vor.
Du hast Dir ein neues Smartphone zugelegt und kannst es nicht erwarten, es direkt zu benutzen? Deine Fotos, Kontakte oder Chats möchtest Du allerdings nicht einfach auf das alte Gerät zurücklassen und überlegst: Wie übertrage ich möglichst schnell meine Daten auf ein neues Handy? Zugegeben, die Datenübertragung auf ein anderes Smartphone ist nicht immer leicht. Mit den hilfreichen Tipps von freenet vermeidest Du den Trennungsschmerz zu all Deinen Inhalten und meisterst den Datenumzug reibungslos und automatisiert.
Bevor Du den Umzug Deiner digitalen Habseligkeiten angehst, stellst Du Dir sicher die Frage: Lassen sich alle Daten auf ein neues Handy übertragen? Die Antwort lautet: Jein. Ob tatsächlich die Möglichkeit besteht, all Deine Daten mitzunehmen, ist abhängig davon, ob Unterschiede zwischen dem Betriebssystem des alten und neuen Smartphones bestehen. Bei einem Wechsel von Android zu Android und iOS zu iOS lassen sich in der Regel alle Daten bequem und problemlos übertragen. Wechselst Du neben dem Handy auch noch das Betriebssystem, verläuft die Datenübertragung kniffliger – in diesem Fall lassen sich zumeist nur Kontakte, Bilder, Dokumente, SMS- und Anruflisten überspielen. Mit ein paar Tricks und mehr zeitlichem Aufwand gelingt jedoch auch hier der Transfer von weiteren Daten, wie zum Beispiel Deinen WhatsApp-Chats.
Die folgende Tabelle gibt Dir zunächst einen Überblick der Datenübertragung:
|Daten
|Android zu iOS
|iOS zu Android
|Gleiches Betriebssystem
|Bilder
|Ja
|Ja
|Ja
|Videos
|Ja
|Ja
|Ja
|Apps
|Nein
|Nein
|Ja
|Musik
|Ja
|Ja
|Ja
|Kontakte
|Ja
|Ja
|Ja
|WhatsApp-Chats
|Ja
|Ja
|Ja
|SMS
|Ja
|Ja
|Ja
|Anruflisten
|Ja
|Ja
|Ja
|Kalendereinträge
|Nein
|Ja
|Ja
|PIN, Fingerabdruck und Entsperrmuster
|Nein
|Nein
|Nein
|Bezahlkarten
|Nein
|Nein
|Ja
Du bist bereits in Besitz eines Android-Smartphones, möchtest nun aber frischen Wind ins Spiel bringen und auf ein neues Modell umsteigen? Hier bieten sich zwei simple Lösungen für den Datenumzug an.
Wichtig zu beachten ist die Datenverschlüsselung: Beim Übertragen über die Cloud solltest Du darauf achten, dass sensible Daten immer durch eine Verschlüsselung geschützt sind, um Missbrauch zu verhindern.
Die wohl einfachste Methode, Deine Daten von einem alten auf ein neues Android-Smartphone zu übertragen, läuft über Google. Da Android-User ihr Smartphone nur mit einem entsprechenden Google-Konto vollumfänglich nutzen, besitzen die meisten auch einen entsprechenden Google-Account. Dieser kommt Dir beim Datenumzug zugute, denn Google synchronisiert wichtige Daten wie Kalender, Kontakte, E-Mails und weitere App-Inhalte. Sicherst Du Deine Daten bereits in Deinem Google-Account, gelingt der Wechsel auf ein neues Handy ganz einfach:
Wenn Du eine Google-Adresse hast, synchronisiere die Daten Deines bisherigen Geräts mit dem Konto. Den Menüpunkt dafür findest Du in den Smartphone-Einstellungen unter „Konten & Synchronisation“. Möchtest Du Dir erst einmal ein Google-Konto einrichten, hilft Dir der freenet Ratgeber weiter.
Beim Einrichten des neuen Android-Smartphones fragt Dich der Einrichtungsassistent, ob Du das Handy mit einem bestehenden Google-Konto synchronisieren möchtest. Tippe auf „Ja“, logge Dich in Dein Google-Konto ein und schon werden Deine Fotos, Videos, Kontakte und weitere Daten auf Dein neues Handy übertragen.
Praktisch an dieser Methode ist, dass auch Deine installierten Apps auf Dein neues Handy übertragen werden. Somit musst Du Dir Deine Anwendungen nicht wieder mühsam zusammensuchen.
Auch für Deine WhatsApp-Chats bietet sich das Google-Konto an. Um Deine Nachrichtenchronik zu transferieren, musst Du zunächst ein WhatsApp-Backup via Google Drive erstellen. Die Option findest Du in den Einstellungen von WhatsApp.
Sobald Du die Messenger-App auf Deinem neuen Handy installiert und Deine Handynummer verifiziert hast, kannst Du Deine Chats und auch all Deine WhatsApp-Medien über Google Drive zurückholen. Tippe einfach auf „Wiederherstellen“, um den Vorgang zu starten.
Einige Hersteller bieten spezielle Apps und Tools an, um den Datentransfer auf ein neues Handy zu erleichtern. Die bekannteste und weitverbreitetste Software-Lösung zur Datenübertragung zwischen Android-Geräten stammt vom Tech-Riesen Samsung. Das entsprechende Tool nennt sich „Samsung Smart Switch“.
Um die gewünschten Handy-Daten zu übertragen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Die kabellose Methode gilt dabei als die praktischste. Hierfür müssen sowohl Dein altes als auch Dein neues Smartphone im selben WLAN-Netzwerk befinden. Anschließend gehst Du folgendermaßen vor:
Stelle sicher, dass Du die App „Samsung Smart Switch“ auf beiden Geräten installiert hast und starte diese.
Wähle die Verbindungsart „WLAN“ aus.
Als nächstes bestimmst Du, von welchem Handy Daten gesendet werden und welches Handy Daten empfangen soll.
Nun wählst Du alle Dateien aus, die auf Dein neues Handy übertragen werden sollen.
Ist das erledigt, drückst Du auf Deinem alten Handy auf „Senden“ und auf Deinem neuen Handy auf „Empfangen“. Jetzt heißt es nur noch: Abwarten.
Alternativ lässt sich die Datenübertragung auch mithilfe eines Micro-USB-zu-Micro-USB-Kabel durchführen. Darüber hinaus überträgst Du mit Samsung Smart Switch ebenso Dateien auf Deinen PC oder auf eine microSD-Karte im Handumdrehen.
Kabelgebundene Übertragung klappt auch gut: Bei älteren Geräten oder wenn die WLAN-Verbindung instabil ist, bietet die Kabelmethode eine stabile und schnelle Übertragung.
Neben den bekannten Apps wie „Samsung Smart Switch“ für Samsung-Geräte bieten auch andere Hersteller spezielle Tools an, die den Datenumzug zwischen Geräten der gleichen Marke noch einfacher und effizienter gestalten. Wenn Du ein Huawei-Smartphone besitzt, kannst Du zum Beispiel die „Phone Clone“-App verwenden, die einen schnellen und unkomplizierten Transfer aller wichtigen Daten ermöglicht. Ähnlich verhält es sich bei Xiaomi: Die „Mi Mover“-App ist speziell für den Datentransfer von einem alten auf ein neues Xiaomi-Gerät konzipiert und bietet eine besonders benutzerfreundliche Lösung. Auch OnePlus stellt mit der „OnePlus Switch“-App eine eigene Software bereit, die Dir beim Übertragen von Daten zwischen OnePlus-Geräten hilft. Diese Tools bieten oft eine speziellere, markenspezifische Lösung, die den Datenumzug erleichtert und noch schneller vonstattengeht.
Wichtiger Hinweis: Nutzt Du ein Gerät eines bestimmten Herstellers, wie Huawei, Xiaomi oder OnePlus, lohnt es sich, deren speziellen Transfer-Apps zu verwenden, da diese speziell auf die jeweiligen Geräte und deren Funktionen abgestimmt sind und eine nahtlose Übertragung gewährleisten.
Du bist Apple-Liebhaber und steigst von einem alten auf ein neues iPhone um? Auch hier musst Du Dich nicht um Deine Daten sorgen. Die folgenden beiden Möglichkeiten zeigen Dir, wie der Transfer im Nu gelingt.
Die schnellste Art der Datenübertragung von iPhone zu iPhone gelingt über die Schnellstartfunktion von Apple. Die praktische Anwendung führt den Prozess fast im Alleingang durch. So gehst Du vor:
Schalte Dein neues iPhone an und lege das alte Gerät daneben oder darauf. Anschließend erscheint die Schnellstart-Funktion auf dem Bildschirm.
Wähle dann „Fortfahren“, sobald Deine richtige Apple-ID angezeigt wird. Achte darauf, dass Bluetooth aktiviert ist.
Die Kamera des alten iPhones scannt nun die Animation auf dem neuen Smartphone ein. Gelingt das nicht, klickst Du alternativ auf „Manuell authentifizieren“.
Logge Dich anschließend mit der Apple-ID ein. Danach wählst Du aus, welche Daten Du übertragen möchtest. Dazu benötigst Du ein iCloud-Backup.
Anschließend startest Du den Transfer. Die Datenübertragung dauert meist einige Minuten. Wichtig: Schalten beide Handys Geräte nicht aus und entferne sie nicht voneinander.
Eine zweite bequeme Möglichkeit, Deine Daten von einem alten auf ein neues iPhone zu übertragen, stellt das iCloud Backup dar. Dabei erstellst Du eine Sicherheitskopie all Deiner Daten und lädst diese in die iCloud. Führe dafür einfach die folgenden Schritte aus:
Öffne die Einstellungen auf Deinem alten iPhone.
Tippe hier im oberen Bereich auf Deinen Namen und wähle anschließend den Menüpunkt iCloud aus.
Hier aktivierst Du das iCloud-Backup, um Deine Daten automatisch zu speichern.
Um die Daten von Deinem alten iPhone zu nutzen, melde Dich auf Deinem neuen mit derselben Apple-ID an. Während der Einrichtung kannst Du so automatisch auf Deine Daten zugreifen.
Wenn Du von einem Apple iPhone zu einem Android-Handy wechselst, geht der Datentransfer folgendermaßen vonstatten:
Zunächst einmal erstellst Du auf Deinem iPhone ein iCloud-Backup. Dafür öffnest Du die Einstellungen Deines iPhones und tippst auf „iCloud“. Aktiviere anschließend die Option „iCloud-Backup“ und wähle „Backup jetzt erstellen“. Beachte: Um ein Backup zu generieren, benötigst Du zwingend eine Apple-ID. Wie Du eine solche erstellst, erfährst Du in hier.
Nachdem Du sichergestellt hast, dass die App „Samsung Smart Switch“ auf Deinem neuen Android-Gerät installiert ist, öffnest Du sie.
Tippe auf die Option „Daten empfangen“ und wähle „iPhone/iPad“.
Um das Backup zu importieren, drückst Du im Anschluss auf „Daten von iCloud erhalten“.
Logge Dich mit Deiner Apple-ID und Deinem Passwort ein, damit Du auf die iCloud zugreifen kannst.
Als nächstes geht es an die eigentliche Datenübertragung. Wähle die Dateien aus, die Du auf Dein neues Android-Smartphone ziehen willst, und starte den Datentransfer, indem Du auf „Importieren“ tippst.
Am einfachsten gelingt die Datenübertragung beim Umzug von Android- zu iOS-Handy mit der App „Auf iOS übertragen". Wichtige Voraussetzungen dafür sind:
Das alte Android-Gerät muss in Reichweite sein.
Die App „Auf iOS übertragen“ muss auf dem Android-Handy installiert sein.
Das iPhone muss ausreichend Speicherplatz haben.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wählst Du beim Einrichten des iPhones unter „Apps & Daten“ die Option „Daten von Android übertragen“ aus und führst die weiteren Schritte aus.
Neben Dateien, Kontakten und E-Mail-Konten übernimmt das Tool sogar Deine Lesezeichen aus dem Browser. Kostenpflichtige Apps lassen sich beim Wechsel jedoch nicht übertragen.
Herstellerlösungen ermöglichen es, Daten zwischen Android-Smartphones desselben Herstellers und unterschiedlicher Hersteller zu übertragen.
„Samsung Smart Switch“ eignet sich für den Umzug auf ein neues Samsung-Phone. Wechselst Du von einem alten auf ein neues iPhone, gelingt der Transfer im Nu mit der Apple Schnellstartfunktion.
Bei einem Umzug von iOS zu Android läuft die Datenübertragung mithilfe eines iCloud-Backups.
Für den Umzug von Android zu iOS kannst Du die App „Auf iOS übertragen“ verwenden.
Um alle Daten von Deinem alten auf ein neues Handy zu übertragen, bieten sich unterschiedliche Wege an. Wechselst Du lediglich das Handy, nicht aber das Betriebssystem, gelingt der Datenumzug zumeist schnell und ohne Probleme. Hier arbeiten die Hersteller mit eigenen Tools, zum Beispiel mit „Samsung Smart Switch“ (Samsung) und Apples Schnellstartfunktion. Wechselst Du zwischen Betriebssystemen, lohnen sich zum Beispiel Programme wie „Auf iOS übertragen“.
Für eine schnelle Synchronisation eines alten Android-Phones mit einem neuen bietet sich das eigene Google-Konto an. Synchronisiere Deine Daten mit diesem. Beim Einrichten des neuen Smartphones fragt Dich der Einrichtungsassistent dann, ob Du das Handy mit einem bestehenden Google-Konto synchronisieren möchtest. Logge Dich in Dein Google-Konto ein und schon werden Deine Daten übertragen. Eine Synchronisation zweier iOS-Geräte gelingt am besten über ein iCloud-Backup.
Mittlerweile bieten Smartphone Hersteller wie Samsung und Apple unkomplizierte Lösungen zur Datenübertragung an, die fast ausschließlich ohne Kabel funktionieren. Die Datenübertragung gelingt zum Beispiel über „Samsung Smart Switch“ (Android) oder die Apple Schnellstartfunktion komplett kabellos.
