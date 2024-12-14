Du hast Dir ein neues Smartphone zugelegt und kannst es nicht erwarten, es direkt zu benutzen? Deine Fotos, Kontakte oder Chats möchtest Du allerdings nicht einfach auf das alte Gerät zurücklassen und überlegst: Wie übertrage ich möglichst schnell meine Daten auf ein neues Handy? Zugegeben, die Datenübertragung auf ein anderes Smartphone ist nicht immer leicht. Mit den hilfreichen Tipps von freenet vermeidest Du den Trennungsschmerz zu all Deinen Inhalten und meisterst den Datenumzug reibungslos und automatisiert.

Vorab-Check: Welche Daten lassen sich vom alten Handy aufs neue übertragen?

Bevor Du den Umzug Deiner digitalen Habseligkeiten angehst, stellst Du Dir sicher die Frage: Lassen sich alle Daten auf ein neues Handy übertragen? Die Antwort lautet: Jein. Ob tatsächlich die Möglichkeit besteht, all Deine Daten mitzunehmen, ist abhängig davon, ob Unterschiede zwischen dem Betriebssystem des alten und neuen Smartphones bestehen. Bei einem Wechsel von Android zu Android und iOS zu iOS lassen sich in der Regel alle Daten bequem und problemlos übertragen. Wechselst Du neben dem Handy auch noch das Betriebssystem, verläuft die Datenübertragung kniffliger – in diesem Fall lassen sich zumeist nur Kontakte, Bilder, Dokumente, SMS- und Anruflisten überspielen. Mit ein paar Tricks und mehr zeitlichem Aufwand gelingt jedoch auch hier der Transfer von weiteren Daten, wie zum Beispiel Deinen WhatsApp-Chats.

Die folgende Tabelle gibt Dir zunächst einen Überblick der Datenübertragung:

Daten Android zu iOS iOS zu Android Gleiches Betriebssystem Bilder Ja Ja Ja Videos Ja Ja Ja Apps Nein Nein Ja Musik Ja Ja Ja Kontakte Ja Ja Ja WhatsApp-Chats Ja Ja Ja SMS Ja Ja Ja Anruflisten Ja Ja Ja Kalendereinträge Nein Ja Ja PIN, Fingerabdruck und Entsperrmuster Nein Nein Nein Bezahlkarten Nein Nein Ja

Daten auf neues Handy übertragen: Von Android zu Android

Du bist bereits in Besitz eines Android-Smartphones, möchtest nun aber frischen Wind ins Spiel bringen und auf ein neues Modell umsteigen? Hier bieten sich zwei simple Lösungen für den Datenumzug an.

Wichtig zu beachten ist die Datenverschlüsselung: Beim Übertragen über die Cloud solltest Du darauf achten, dass sensible Daten immer durch eine Verschlüsselung geschützt sind, um Missbrauch zu verhindern.

Datentransfer via Google

Die wohl einfachste Methode, Deine Daten von einem alten auf ein neues Android-Smartphone zu übertragen, läuft über Google. Da Android-User ihr Smartphone nur mit einem entsprechenden Google-Konto vollumfänglich nutzen, besitzen die meisten auch einen entsprechenden Google-Account. Dieser kommt Dir beim Datenumzug zugute, denn Google synchronisiert wichtige Daten wie Kalender, Kontakte, E-Mails und weitere App-Inhalte. Sicherst Du Deine Daten bereits in Deinem Google-Account, gelingt der Wechsel auf ein neues Handy ganz einfach:

Wenn Du eine Google-Adresse hast, synchronisiere die Daten Deines bisherigen Geräts mit dem Konto. Den Menüpunkt dafür findest Du in den Smartphone-Einstellungen unter „Konten & Synchronisation“ . Möchtest Du Dir erst einmal ein Google-Konto einrichten, hilft Dir der freenet Ratgeber weiter.

Beim Einrichten des neuen Android-Smartphones fragt Dich der Einrichtungsassistent, ob Du das Handy mit einem bestehenden Google-Konto synchronisieren möchtest. Tippe auf „Ja“, logge Dich in Dein Google-Konto ein und schon werden Deine Fotos, Videos, Kontakte und weitere Daten auf Dein neues Handy übertragen.

Praktisch an dieser Methode ist, dass auch Deine installierten Apps auf Dein neues Handy übertragen werden. Somit musst Du Dir Deine Anwendungen nicht wieder mühsam zusammensuchen.

Auch für Deine WhatsApp-Chats bietet sich das Google-Konto an. Um Deine Nachrichtenchronik zu transferieren, musst Du zunächst ein WhatsApp-Backup via Google Drive erstellen. Die Option findest Du in den Einstellungen von WhatsApp.

Sobald Du die Messenger-App auf Deinem neuen Handy installiert und Deine Handynummer verifiziert hast, kannst Du Deine Chats und auch all Deine WhatsApp-Medien über Google Drive zurückholen. Tippe einfach auf „Wiederherstellen“, um den Vorgang zu starten.

Umzug-Tools von Herstellern nutzen

Einige Hersteller bieten spezielle Apps und Tools an, um den Datentransfer auf ein neues Handy zu erleichtern. Die bekannteste und weitverbreitetste Software-Lösung zur Datenübertragung zwischen Android-Geräten stammt vom Tech-Riesen Samsung. Das entsprechende Tool nennt sich „Samsung Smart Switch“.

Um die gewünschten Handy-Daten zu übertragen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Die kabellose Methode gilt dabei als die praktischste. Hierfür müssen sowohl Dein altes als auch Dein neues Smartphone im selben WLAN-Netzwerk befinden. Anschließend gehst Du folgendermaßen vor:

Stelle sicher, dass Du die App „Samsung Smart Switch“ auf beiden Geräten installiert hast und starte diese. Wähle die Verbindungsart „WLAN“ aus. Als nächstes bestimmst Du, von welchem Handy Daten gesendet werden und welches Handy Daten empfangen soll. Nun wählst Du alle Dateien aus, die auf Dein neues Handy übertragen werden sollen. Ist das erledigt, drückst Du auf Deinem alten Handy auf „Senden“ und auf Deinem neuen Handy auf „Empfangen“. Jetzt heißt es nur noch: Abwarten.

Alternativ lässt sich die Datenübertragung auch mithilfe eines Micro-USB-zu-Micro-USB-Kabel durchführen. Darüber hinaus überträgst Du mit Samsung Smart Switch ebenso Dateien auf Deinen PC oder auf eine microSD-Karte im Handumdrehen.

Kabelgebundene Übertragung klappt auch gut: Bei älteren Geräten oder wenn die WLAN-Verbindung instabil ist, bietet die Kabelmethode eine stabile und schnelle Übertragung.

Spezielle Tools für bestimmte Marken

Neben den bekannten Apps wie „Samsung Smart Switch“ für Samsung-Geräte bieten auch andere Hersteller spezielle Tools an, die den Datenumzug zwischen Geräten der gleichen Marke noch einfacher und effizienter gestalten. Wenn Du ein Huawei-Smartphone besitzt, kannst Du zum Beispiel die „Phone Clone“-App verwenden, die einen schnellen und unkomplizierten Transfer aller wichtigen Daten ermöglicht. Ähnlich verhält es sich bei Xiaomi: Die „Mi Mover“-App ist speziell für den Datentransfer von einem alten auf ein neues Xiaomi-Gerät konzipiert und bietet eine besonders benutzerfreundliche Lösung. Auch OnePlus stellt mit der „OnePlus Switch“-App eine eigene Software bereit, die Dir beim Übertragen von Daten zwischen OnePlus-Geräten hilft. Diese Tools bieten oft eine speziellere, markenspezifische Lösung, die den Datenumzug erleichtert und noch schneller vonstattengeht.

Wichtiger Hinweis: Nutzt Du ein Gerät eines bestimmten Herstellers, wie Huawei, Xiaomi oder OnePlus, lohnt es sich, deren speziellen Transfer-Apps zu verwenden, da diese speziell auf die jeweiligen Geräte und deren Funktionen abgestimmt sind und eine nahtlose Übertragung gewährleisten.