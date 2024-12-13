Im freenet-Shop findest Du übrigens attraktive Angebote. Beispielsweise das iPhone 16 gibt es hier ohne Vertrag oder das aktuelle Top-Modell: das iPhone 16 Pro Max an.

Das iPhone selbst bietet Dir zahlreiche Vorteile: Es ist einfach zu bedienen, liefert Dir eine starke Performance und wird über viele Jahre mit Software-Updates versorgt. Wenn Du also den Wechsel planst, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.

Der Wechsel von Android zu iOS war früher mit einigen Hürden verbunden, doch heute ist er so einfach wie nie. Vielleicht befürchtest Du, dass Dir dabei wichtige Daten verloren gehen oder der Umstieg viel Zeit und Mühe erfordert. Aber keine Sorge, Apple hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, Dir den Umstieg zu erleichtern. Mit nur wenigen Schritten lassen sich fast alle Deine Daten, wie Fotos, Kontakte und Nachrichten, problemlos auf Dein neues iPhone übertragen.

Du warst lange im Team Android, möchtest aber jetzt zu einem iPhone wechseln? Hier erfährst Du, wie Du zwischen den Betriebssystemen wechselst und was Du dabei beachten solltest.

So bereitest Du Dich auf den Datenumzug von Android auf iOS vor

Damit der Umstieg von Deinem Android-Gerät auf ein neues iOS-Smartphone reibungslos funktioniert, gibt es ein paar wichtige Schritte zu beachten. Mit der praktischen Checkliste von freenet bist Du bestens auf den Wechsel vorbereitet:

Schritte Anleitung Tipp 1. SIM-Karte prüfen Stelle sicher, dass Deine SIM-Karte mit dem neuen iOS-Gerät kompatibel ist. Unterschiedliche Smartphones benötigen unterschiedliche Formate. Sollte Deine SIM nicht passen, kannst Du ganz einfach eine neue Karte beim Mobilfunkanbieter anfordern. Überprüfe das SIM-Format rechtzeitig, damit Du bei Bedarf sofort eine neue Karte anfordern kannst. Die Lieferung dauert in der Regel ein paar Tage. 2. Backup erstellen Vor dem Wechsel solltest Du ein vollständiges Backup Deines Android-Geräts erstellen. So sicherst Du Deine Daten, Apps und wichtige Informationen wie Chatverläufe (z.B. WhatsApp). Du kannst dies entweder über Google oder mit einer spezifischen Software des Herstellers tun. Erstelle regelmäßig Backups, damit Du immer eine aktuelle Kopie Deiner Daten hast – besonders vor einem Gerätewechsel. 3. Speicherplatz überprüfen Achte darauf, dass auf Deinem iOS-Gerät ausreichend Speicherplatz für die Datenübertragung vorhanden ist, da iPhones nicht erweiterbar sind. Schaue Dir den verfügbaren Speicher auf Deinem neuen Gerät an und schätze ab, ob dieser ausreicht. Nutze den Wechsel als Chance, unnötige Apps und Dateien zu löschen, um Platz zu schaffen.

Einfachster Weg: Daten-Wechsel von Android auf iOS via App

Der einfachste Weg, um von Android auf iOS umzusteigen, ist es, die App "Auf iOS übertragen" zu nutzen. Die App ist bewusst simpel gehalten, damit Dein Umstieg reibungslos verläuft.

So funktioniert der Wechsel:

App herunterladen: Lade die App "Auf iOS übertragen" aus dem Google Play Store auf Dein Android-Smartphone. App starten: Öffne die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wichtig: Die Datenübertragung funktioniert nur, wenn Dein iPhone noch nicht eingerichtet wurde. Speicherplatz prüfen: Stelle sicher, dass auf Deinem neuen iPhone genügend Speicherplatz für die zu übertragenden Daten vorhanden ist.

Datenübertragung einrichten:

Schritte Anleitung 1. iPhone vorbereiten Schalte Dein iPhone ein und wähle die Option "Manuell konfigurieren". 2. Daten von Android übertragen Gehe im Menü auf "Apps und Daten" und tippe auf "Daten von Android übertragen". 3. Verbindung herstellen Dein iPhone zeigt einen Zahlencode an, den Du für die Verbindung benötigst. 4. Android-App verbinden Öffne die Übertragungs-App auf Deinem Android-Gerät und gib den Zahlencode ein. Eine temporäre WLAN-Verbindung wird automatisch aufgebaut. 5. Daten auswählen Wähle die Daten aus, die Du übertragen möchtest (z.B. Kontakte, Nachrichten, Fotos usw.).

Abschluss des Wechsels:

Die Übertragung kann je nach Datenmenge einige Minuten dauern. Sobald alles erledigt ist, kannst Du Dein iPhone weiter einrichten.

Gerätevoraussetzungen für den Wechsel von Android auf iOS per App

Damit die Datenübertragung mit der App „Auf iOS übertragen“ reibungslos funktioniert, müssen bestimmte Gerätevoraussetzungen erfüllt sein. Überprüfe zunächst den Software-Status auf Deinem Android-Gerät. Falls ein Update verfügbar ist, solltest Du dieses unbedingt durchführen. Dein neues iOS-Gerät muss sich außerdem im Werkszustand befinden, das heißt, es sollten noch keine Einrichtungsschritte vorgenommen worden sein.

Die App funktioniert nur mit den folgenden Geräten und Softwareversionen:

Android 6.0 oder höher

iOS 9 oder höher

iPhone 5 oder neuer

iPad der vierten Generation oder neuer

iPad Mini der zweiten Generation oder neuer

iPod Touch der sechsten Generation

Stelle sicher, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, um die Übertragung ohne Probleme durchzuführen.

Wechsel von Android zu iOS: Datenübertragung per Cloud

Eine weitere einfache Möglichkeit, Daten schnell und einfach von einem Android-Gerät auf ein iOS-Gerät zu übertragen, bietet die Nutzung von Cloud-Diensten. Diese ermöglichen es Dir, verschiedene Dateien unkompliziert hochzuladen und auf Deinem neuen Gerät abzurufen. Wir zeigen Dir die beliebtesten Optionen:

Cloud-Dienst Übertragungsmethode Details iCloud Verbinde Dein Android-Gerät mit einem Computer und lade Dateien in die iCloud. Melde Dich auf der Apple-Website mit Deiner Apple-ID an und ziehe die gewünschten Dateien per Drag-and-Drop in die iCloud. Nach dem Hochladen kannst Du sie auf Deinem iOS-Gerät abrufen. Microsoft- oder Gmail-Konto Synchronisiere Deinen Kalender und Kontakte mit Deinem Mail-Account. Deine Daten werden automatisch übernommen, wenn Du Dich mit Deinem Account auf Deinem neuen iOS-Gerät anmeldest. OneDrive, Google Drive, Google Fotos, Flickr Lade Deine Daten in die Cloud und greife von Deinem iOS-Gerät darauf zu. Lade Deine Dateien auf einen dieser Dienste hoch und melde Dich auf Deinem iOS-Gerät an, um die gewünschten Dateien herunterzuladen.

Diese Cloud-Dienste bieten Dir eine unkomplizierte Möglichkeit, Deine Daten zwischen Android und iOS zu übertragen.

Mit manueller Datenübertragung von Android zu iOS wechseln

Neben der Datenübertragung über Apps und Cloud gibt es auch die Möglichkeit, Deine Daten manuell von einem Android-Gerät auf ein iOS-Gerät zu übertragen. Diese Methode eignet sich besonders, wenn beim Umzug über die vorherigen Wege nicht alle Inhalte übertragen wurden oder das iOS-Gerät bereits eingerichtet ist. Obwohl die manuelle Übertragung zeitaufwändiger ist, bietet sie den Vorteil, dass Du die volle Kontrolle darüber hast, welche Dateien übertragen werden – und gleichzeitig nicht benötigte Inhalte direkt aussortieren kannst.

Datenart Übertragungsmethode Details E-Mail-Accounts, Kontakte & Kalender Füge Deine E-Mail-Accounts manuell hinzu und aktiviere die Synchronisierung für Kontakte und Kalender. Gehe zu „Einstellungen“, „Passwörter & Accounts“, „Account hinzufügen“ und trage Deine Daten ein. E-Mails, Kontakte und Kalender werden automatisch synchronisiert. Social-Media-Accounts Lade die entsprechenden Social-Media-Apps aus dem App Store herunter und melde Dich an. Einfache Einrichtung durch erneutes Anmelden in Deinen Accounts über die jeweiligen Apps im App Store. Weitere Apps Installiere Deine gewünschten Apps aus dem App Store und melde Dich an. Dieser Schritt erfordert ein wenig mehr Aufwand, aber Du behältst die Kontrolle über die Auswahl Deiner Apps. Fotos, Videos & Musik Übertrage Fotos, Videos und Musik mithilfe von iTunes oder einem anderen Transferprogramm. Speichere Deine Medien zuerst auf dem Computer, importiere sie in iTunes und synchronisiere Dein iOS-Gerät. Für Musik-Streaming genügt die Installation der entsprechenden App und Anmeldung.

Von Android auf iOS wechseln: Das Wichtigste in Kürze

Beim Wechsel von Android zu iOS gibt es verschiedene Methoden, die ganz nach Deinen Bedürfnissen und der Menge an Daten, die Du übertragen möchtest, genutzt werden können. Die wichtigsten Optionen sind:

App „Auf iOS übertragen“: Eine schnelle und einfache Lösung, um viele Daten direkt zwischen den Geräten zu übertragen. Du benötigst lediglich eine WLAN-Verbindung.

Cloud-Dienste: Nutze Dienste wie iCloud, Google Drive oder OneDrive, um Deine Daten wie Fotos, Kontakte und Dokumente zu synchronisieren und auf Dein iOS-Gerät zu übertragen.

Manuelle Übertragung: Diese Methode ermöglicht Dir, E-Mails, Apps und Medien wie Musik und Fotos gezielt zu übertragen und gibt Dir die volle Kontrolle über den Prozess, erfordert aber mehr Zeit und Aufwand.

Wichtig ist, dass Du vor der Übertragung ein vollständiges Backup erstellst und sicherstellst, dass sowohl Dein Android- als auch Dein iOS-Gerät die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Wenn Du die richtige Methode auswählst, gelingt der Umzug reibungslos und Du kannst Deine Daten problemlos auf Deinem neuen iOS-Gerät nutzen.

FAQ

Ist die Umstellung von Android auf iOS schwer?

Dank zahlreicher Verbesserungen und umfangreicher Bemühungen gestaltet sich der Wechsel von Android auf iOS heute sehr einfach. Dieser gelingt etwa per praktischer App ohne Probleme. Mit ihr und einer Internetverbindung lassen sich die wichtigen Daten innerhalb kurzer Zeit auf das neue iPhone übertragen.

Kann ich von Android auf iPhone wechseln?

Natürlich ist der Wechsel vom Betriebssystem Android aus dem Hause Google auf ein Apple-Gerät mit iOS ohne Probleme möglich. Dieser empfiehlt sich vor allem, wenn Du als Anwender großen Wert auf eine einfache Bedienung bei einer gleichzeitig guten Performance legst. Zudem gestaltet sich der Wechsel von Android zu iOS heute sehr einfach und erfordert keine größeren Maßnahmen.

Foto: ©Pexels/George Dolgikh, Apple