Du suchst ein kompaktes und leistungsstarkes Smartphone? Freenet stellt Dir die besten kleinen Smartphones 2026 vor.

Zusammenfassung: Welche sind die besten kleinen Smartphones 2026? Für Fans kompakter Handys bietet die 2026er Bestenliste die besten Modelle bis 6,1 Zoll, die trotz ihrer Größe leistungsstark sind. An der Spitze steht das Apple iPhone 16e mit einem 6,1 Zoll Display, A18-Chip und 48-MP-Kamera, gefolgt vom Apple iPhone 16, das mit einer Helligkeit von 2.000 Nits und einer 48-MP 2-in-1-Kamera beeindruckt. Auch das Samsung Galaxy S25 mit 6,2 Zoll Display und Triple-Kamera sowie das Google Pixel 10 Pro mit KI-gestützter Bildverarbeitung und 50-MP-Kamera bieten starke Leistungen. Wenn du etwas Kompakteres suchst, glänzen die Samsung Galaxy Z Flip7 und Motorola razr60 Ultra mit klappbaren Designs und solider Ausstattung. In der folgenden Tabelle liefert freenet Dir eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der besten kleinen Smartphones 2026. Weiter unten stellen wir Dir die Modelle im Detail vor. Die besten kleinen Handys im Überblick Die folgende Tabelle gibt Dir einen Überblick über die besten kleinen Smartphones 2026. Kleines Smartphone-Modell Display Prozessor Akkukapazität Apple iPhone 16e 6,1 Zoll OLED Display, 1.200 Nits Sechskerner A18 3.961 mAh Apple iPhone 16 6,1 Zoll OLED Display, 2.000 Nits Sechskerner A18 3.561 mAh Samsung Galaxy S25 6,2 Zoll, 2.600 Nits Snapdragon 8 Elite 4.000 mAh Google Pixel 10 Pro 6,3 Zoll LTPO OLED, 3.300 Nits Google Tensor G5 4.870 mAh Google Pixel 9a 6,3 Zoll OLED, 2.700 Nits Google Tensor G4 5.100 mAh Samsung Galaxy Z Flip7 6,9 und 4,1 Zoll, 120 Hz Samsung Exynos 2500 4.300 mAh Samsung Galaxy Z Fold7 8 und 6,5 Zoll, 120 Hz Snapdragon 8 Elite 4.400 mAh Motorola razr60 Ultra 7 und 4 Zoll Snapdragon 8 Elite 4.700 mAh Sony Xperia 10 VI 6,1 Zoll OLED, 449 ppi, 60 Hz Snapdragon 6 Gen 1 5.000 mAh Google Pixel 10 6,3 Zoll OLED, 3.000 Nits Google Tensor G5 4.970 mAh Platz 1: Apple iPhone 16e Den Spitzenplatz der besten kleinen Handys belegt das iPhone 16e, welches Anfang März 2025 von Apple vorgestellt wurde. Sein Display misst 6,1 Zoll, hat eine Pixeldichte von 460 ppi und bringt es auf 1.200 Nits Spitzenhelligkeit. Mit einem Gewicht von lediglich 167 Gramm ist das iPhone 16e zudem ein Leichtgewicht unter den aktuellen Smartphones. Das Mittelklasse-Smartphone von Apple bietet Dir nicht nur ein kompaktes Maß, es überzeugt auch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In ihm steckt der neueste A18-Chip, der speziell für Apple Intelligence optimiert ist. Mit der 48-MP-Kamera, die von Apple als Fusion Kamera bezeichnet wird, gelingen Bilder bei allen Lichtsituationen. Beim Blick auf den Akku offenbaren sich weitere Stärken des kleinen iPhone 16e. In ihm steckt ein 3.961 mAh Akku, der bis zu 26 Stunden Videowiedergabe ermöglicht. Einzig die Ladezeit könnte kürzer ausfallen, denn kabellos ist das Smartphone mit nur 7,5 Watt, kabelgebunden mit maximal 25 Watt aufladbar. Die wichtigsten Fakten zum iPhone 16e im Überblick: 6,1 Zoll großes Display mit guter Helligkeit

48-MP-Kamera und 12-MP-Frontkamera

A18-Chip für Apple Intelligence

Platz 2: Apple iPhone 16 Auch Platz zwei der Rangliste mit den besten kleinen Handys belegt ein Smartphone von Apple, genauer gesagt das iPhone 16. Ähnlich wie beim iPhone 16e misst das OLED-Display 6,1 Zoll und hat eine Pixeldichte von 460 ppi. Deutlich besser fällt jedoch der Wert der Spitzenhelligkeit aus, denn hierbei bringt es das iPhone 16 auf maximal 2.000 Nits. Ein Ablesen des Displays gelingt dadurch auch im direkten Sonnenschein. Das Gewicht von 170 Gramm ist ebenfalls niedrig, was die alltägliche Handhabung komfortabler macht. Herzstück ist auch beim iPhone 16 der leistungsstarke A18 Chip. Der Sechskerner nutzt 8 GB Arbeitsspeicher. Beim Gerätespeicher wählst Du zwischen 128, 256 und 512 GB. Zur Kameraausstattung gehören die rückseitige 2-in-1-Kamera mit 48 Megapixeln Auflösung und zweifachem Zoom sowie die Frontkamera mit 12 MP. Dank des 3.561 mAh Akkus und der Energieeffizienz des iPhone 16 kannst Du auf ihm bis zu 22 Stunden Videos ansehen. Musst Du das iPhone 16 laden, ist das kabellos mit maximal 25 Watt möglich. Apple Intelligence wird zum Europastart ebenfalls auf dem iPhone 16 nutzbar sein. Die wichtigsten Daten des Apple iPhone 16: 6,1 Zoll großes Display, 170 Gramm Gewicht

Chip A18 von Apple mit 8 GB RAM

2-in-1-Kamera mit 48 MP und 12-MP-Selfiekamera

Platz 3: Samsung Galaxy S25

Mit einer Diagonale von 6,2 Zoll gehört das Display des Samsung Galaxy S25 zwar zu den größten Modellen der freenet-Bestenliste für kleine Handys, es überzeugt jedoch als Gesamtpaket. Außerdem ist das Galaxy S25 ein Leichtgewicht mit nur 162 Gramm. Rückseitig gibt es beim Galaxy S25 eine Triplekamera, deren Hauptlinse mit 50 Megapixeln auflöst. Zusätzlich sind eine 12-MP-Ultraweitwinkellinse und ein 10-MP-Teleobjektiv vorhanden. Die Frontkamera bietet 12 Megapixel Auflösung. Hinsichtlich der Videoqualität ist vor allem der Modus Nightography-Video hervorzuheben. Mit ihm gelingen auch bei Dunkelheit erstklassige Aufnahmen. Für eine gute Performance sorgt beim Galaxy S25 der Chip Snapdragon 8 Elite von Qualcomm. An Bord ist außerdem ein 4.000 mAh starker Akku für maximal 29 Stunden Videowiedergabe. Dank Galaxy AI kannst Du auf dem Samsung S25 zudem zahlreiche KI-Funktionen nutzen.

Hier siehst Du die wichtigsten Fakten des Samsung Galaxy S25: 6,2 Zoll Display und 162 Gramm Gewicht

Snapdragon 8 Elite von Qualcomm

große Farb- und Speicherauswahl

Platz 4: Google Pixel 10 Pro Ein gutes kleines Smartphone hat auch Google zu bieten. Das Pixel 10 Pro verbindet ein kompaktes Gehäuse mit starker Technik im Inneren. Es misst 152,8 × 72 × 8,6 Millimeter und hat ein Gewicht von 207 Gramm. Mit seinem 6,3 Zoll großen Display lässt es sich gut mit einer Hand bedienen und ist andererseits ausreichend groß für Gaming oder das Streamen von Serien und Filmen. Zu den technischen Highlights beim Google Pixel 10 Pro gehören der brandneue Chip Tensor G5 mit seinen 16 GB Arbeitsspeicher und die Triple-Kamera. Hier erwartet Dich eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln Auflösung. Für lange Ausdauer sorgt der 4.870 mAh starke Akku im Pixel 10 Pro. Alle wichtigen Fakten zum Pixel 10 Pro auf einen Blick: 6,3 Zoll großes Display mit exzellenter Helligkeit (3.300 Nits)

Tensor G5 als Spitzenchip von Google mit 16 GB RAM

lichtstarke Triple-Kamera mit 50 MP Hauptlinse

Platz 5: Google Pixel 9a In der Liste der besten kleinen Smartphones darf auch das seit Mai 2024 verfügbare Google Pixel 8a nicht fehlen, das auch zu den Handys mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gehört. Das 6,1 Zoll große Gerät setzt Künstliche Intelligenz vielfältig ein. So wird beispielsweise Bildbearbeitung zum Kinderspiel: Ganz einfach und schnell kannst Du störende Objekte aus Deinen Fotos entfernen, Unschärfe korrigieren oder die Belichtung anpassen. Darüber hinaus erleichtert Dir die Google AI den Alltag mithilfe von Circle to Search und Live-Übersetzungen. Zudem überzeugt auch das stylische Design des Google Pixel 8a. Es ist in den Farben Obsidian, Porcelain, Bay und Aloe erhältlich und weist eine matte Rückseite vor, die zu 76 Prozent aus recyceltem Plastik besteht. Das sind die wichtigsten Fakten in Kürze: 6,1-Zoll-Display mit einer Pixeldichte von 431 ppi

Umfangreiche Funktionen der Google AI

Sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates

Platz 6: Samsung Galaxy Z Flip7 Ein Smartphone für die Hosentasche ist das Klapphandy Samsung Galaxy Z Flip7, jedenfalls im zusammengeklappten Zustand mit den Maßen 85,5 x 75,2 x 13,7 Millimeter und einem 4,1 Zoll großen Außendisplay. Klappst Du es hingegen auf, erwartet Dich ein 6,9 Zoll großes Innendisplay und das Gerät hat die Maße 166,7 x 75,2 x 6,5 Millimeter. Mit nur 188 Gramm fällt es zudem relativ leicht aus. Allerdings überzeugt Samsungs Klapphandy nicht nur aufgrund seiner geringen Größe in der Bestenliste der kleinen Smartphones. Es punktet außerdem mit einer soliden Performance durch den Chip Exynos 2500, einer langen Laufzeit dank 4.300 mAh starkem Akku und mit seiner Dual-Kamera. Wichtige Daten zum Samsung Galaxy Z Flip7 auf einen Blick: 6,9 Zoll Hauptdisplay und 4,1 Zoll Außendisplay

Samsung Exynos 2500 mit 12 GB RAM

Dual-Kamera mit 50 + 12 MP, 10-MP-Frontkamera

Platz 7: Samsung Galaxy Z Fold7 Falls Du ein kleines Handy von Samsung suchst, das eine Spitzenausstattung hat, lohnt sich ein Blick auf das Foldable Samsung Galaxy Z Fold7. Aufgrund einer anderen Klappmechanik ist es zwar größer als das Galaxy Z Flip7, mit 158,4 x 72,8 x 8,9 Millimetern im geschlossenen Zustand aber immer noch handlich. Das Gewicht liegt bei 215 Gramm und aufgeklappt misst es 158,4 x 143,2 x 4,2 Millimeter. Mit seiner hochwertigen Technik eignet sich das Galaxy Z Fold7 von Samsung sowohl für die private Nutzung als auch als Business-Handy. Es hat ein 6,5 Zoll messendes Außen- und ein 8 Zoll großes Innendisplay, nutzt den Spitzenchipsatz Snapdragon 8 Elite, wahlweise 12 oder 16 GB RAM und ist mit einer Triple-Kamera ausgestattet. Überblick zu wichtigen technischen Daten des Samsung Galaxy Z Fold7: 8 Zoll Innendisplay und 6,5 Zoll Außendisplay

Snapdragon 8 Elite mit 12 oder 16 GB RAM

Triple-Kamera mit 200, 12 und 10 MP, zwei 10-MP-Frontkameras

Platz 8: Motorola razr60 Ultra

Mit den Maßen 73,99 x 88,12 x 15,69 Millimeter im geschlossenen Zustand und einem 4 Zoll großen Außendisplay schafft es das Klapphandy Motorola razr60 Ultra ebenfalls unter die besten kleinen Smartphones. Öffnest Du es, hat es eine Größe von 73,99 x 171,48 x 7,19 Millimeter, ein 7 Zoll großes Innendisplay und das Gewicht beträgt 199 Gramm. Angetrieben von einem Snapdragon 8 Elite mit 16 GB RAM liefert das Motorola razr60 Ultra eine starke Performance ab. Sehen lassen können sich außerdem der Akku mit 4.700 mAh Kapazität und 68-Watt-Turboladen sowie die Frontkamera mit 50 MP und Dual-Kamera mit jeweils 50 MP Auflösung. Technische Ausstattung des Motorola razr60 Ultra im Überblick: 7 Zoll Innendisplay und 4 Zoll Außendisplay

Snapdragon 8 Elite mit 16 GB RAM

Dual-Kamera mit 50 + 50 MP, 50-MP-Frontkamera

Platz 9: Sony Xperia 10 VI Eines der aktuellen Modelle von Sony ist das Xperia 10 VI. Das Display fällt mit seinen 6,1 Zoll gerade noch unter die Rubrik “kompakt”. Es bietet eine Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln, eine Pixeldichte von 449 ppi sowie eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Zudem ist der Bildschirm dank Gorilla Glass Victus vor Beschädigungen geschützt. Der Akku bietet eine Kapazität von starken 5.000 mAh, aufladen lässt er sich allerdings ausschließlich per Kabel und mit bis zu 30 Watt. Im Inneren des Mittelklasse-Smartphones arbeitet der Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor, der im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Leistung aufweisen kann. Das Kamera-Setup des kompakten Smartphones besteht aus einer Dual-Kamera: Die Hauptlinse löst mit 48 MP auf, die Ultraweitwinkellinse mit 8,3 MP. Für Deine Selfies steht Dir eine Frontkamera mit ebenfalls 8,3 Megapixeln Auflösung zur Verfügung. Das sind die wichtigsten Fakten zum Sony Xperia 10 VI in Kürze: 6,1-Zoll-Display mit einer Pixeldichte von 449 ppi

Effiziente Performance dank Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor

Starke Akkukapazität von 5.000 mAh

Platz 10: Google Pixel 10 Genau wie das bereits in der Bestenliste der kleinen Smartphones vorgestellte Pixel 10 Pro hat auch das Google Pixel 10 angenehm kompakte Maße von 152,8 mm × 72 × 8,6 Millimetern und ist mit 204 Gramm sogar noch etwas leichter. Mit einer Größe von 6,3 Zoll ist das Display ideal für alle alltäglichen Anwendungen geeignet. Es überzeugt außerdem mit seiner Helligkeit von maximal 3.000 Nits. Auch im Pixel 10 steckt der neue Spitzenchip Tensor G5. Der Arbeitsspeicher fällt hier mit 12 GB jedoch etwas kleiner als bei den Pro-Modellen aus. Dafür kann der 4.970 mAh starke Akku mit langer Laufzeit überzeugen. An Bord ist zudem eine Triple-Kamera, die mit 48, 13 und 10,8 MP auflöst. Technische Daten für das Google Pixel 10 in Kürze: 6,3 Zoll großes Display mit 3.000 Nits

Tensor G5 mit 12 GB RAM für schnelle Performance

4.970 mAh Akku für mehr als 24 Stunden Laufzeit

Häufig gestellte Fragen zu kleinen Smartphones Welches ist das beste kleinste Smartphone? Im freenet-Ranking der besten kleinen Smartphones hat das iPhone 16e die Nase vorn. Es überzeugt mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis, hat ein 6,1-Zoll-Display und kann es in vielen Punkten mit dem iPhone 16 aufnehmen. Falls Dir das iPhone 16e zu groß ist, findest Du hier Empfehlungen für kompakte Smartphones bis 5,5 Zoll. Welches ist aktuell das kleinste Smartphone? Zu den kleinsten Smartphones gehören die aktuellen Foldables wie das Samsung Galaxy Z Flip7. Im zusammengeklappten Zustand misst es lediglich 85,5 × 75,2 x 13,7 Millimeter. Klappst Du es auf, erreicht es allerdings eine Größe von 166,7 x 75,2 x 6,5 Millimetern. Ebenfalls kompakt sind das Galaxy Z Fold7 von Samsung und das Motorola razr60 Ultra. Welches kleine Smartphone hat die beste Kamera? Das Samsung Galaxy Z Fold7 hat zusammengeklappt ein kompaktes Maß und begeistert gleichzeitig mit einer 200-MP-Hauptkamera. Neben Samsungs Foldable haben auch das Motorola razr60 Ultra und das Google Pixel 10 Pro eine hochwertige Kamera, mit der Du in allen Alltagssituationen gute Fotos schießen kannst. Foto: ©Apple, Google, Sony, Samsung, Motorola

