Bist Du unsicher, welches Smartphone-Betriebssystem für Dich das Beste ist – Android oder iOS? freenet hilft Dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Mithilfe unseres Vergleichs weißt Du genau, welches Betriebssystem besser zu Dir passt.

iOS oder Android: Welches Betriebssystem ist beliebter?

Googles Betriebssystem Android ist in Deutschland mit einem Marktanteil von rund 65,5 Prozent an den Smartphone-Verkäufen das führende mobile Betriebssystem. iOS von Apple folgt mit 33,6 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Platz. Für Alternativen wie das Windows Phone bleibt also kaum noch etwas übrig vom Kuchen. Der große Vorteil von Android liegt zweifellos darin, dass es nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist: Dank Open-Source-Lizenz können Hersteller das Betriebssystem auf ihren Smartphones installieren und nach Belieben anpassen.

Sowohl iOS als auch Android haben ihre treuen Anhänger, die bedingungslos auf das jeweilige System schwören. freenet zeigt Dir im großen iOS-Android-Vergleich, wo die Stärken und Schwächen des jeweiligen Betriebssystems liegen und welche Variante unterm Strich wirklich besser ist. Bist Du bereit, Dein perfektes Smartphone-Betriebssystem zu finden?

Bietet Android oder iOS die größere Smartphone-Auswahl?

Im Gegensatz zu Google hält Apple den Code für sein mobiles Betriebssystem streng geheim. Das bedeutet: Wer iOS nutzen möchte, benötigt ein iPhone oder iPad und kommt an den hohen Anschaffungskosten nicht vorbei. Bei Android hingegen hast Du die Qual der Wahl: Ob Samsung, Xiaomi, Google oder Nokia – Android deckt alle Preisklassen ab. Schon für unter 100 Euro erhältst Du ein Smartphone der unteren Leistungsklasse; ab etwa 400 Euro sind mittlerweile auch Top-Smartphones mit Android bei freenet erhältlich. Was die Auswahl angeht, ist Android demnach unschlagbar.

Ist Android oder iOS sicherer?

Jeder Smartphone-Hersteller kann den Android-Quellcode nutzen und für seine Geräte anpassen. Der Nachteil: Wenn beim Umschreiben des Codes Sicherheitslücken im Betriebssystem entstehen, läufst Du Gefahr, dass Hacker diese ausnutzen.

Verschärft wird diese Problematik durch die schleppende Verbreitung von Android-Updates: Zwar bringt Google regelmäßig Updates heraus, jedoch müssen diese zunächst von den Smartphone-Herstellern angepasst werden, bevor die Aktualisierung für User bereitsteht. Achte deshalb auf einen wirksamen Virenschutz.

Wenn es um das Thema Sicherheit geht, führt Apple die Rangliste an. Als geschlossenes System bietet iOS weniger Angriffsfläche; zudem sind Updates sofort für alle Apple-User verfügbar. Auch in Sachen Datenschutz liegt iOS vorne: Apple sammelt weniger Nutzerdaten als Google.