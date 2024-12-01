Android oder iOS – welches System wählen?
Android oder iOS? Welches Betriebssystem besser zu Dir passt und wann ein Wechsel lohnt, verrät freenet im großen Vergleich.
Android oder iOS? Welches Betriebssystem besser zu Dir passt und wann ein Wechsel lohnt, verrät freenet im großen Vergleich.
Bist Du unsicher, welches Smartphone-Betriebssystem für Dich das Beste ist – Android oder iOS? freenet hilft Dir dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. Mithilfe unseres Vergleichs weißt Du genau, welches Betriebssystem besser zu Dir passt.
Googles Betriebssystem Android ist in Deutschland mit einem Marktanteil von rund 65,5 Prozent an den Smartphone-Verkäufen das führende mobile Betriebssystem. iOS von Apple folgt mit 33,6 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Platz. Für Alternativen wie das Windows Phone bleibt also kaum noch etwas übrig vom Kuchen. Der große Vorteil von Android liegt zweifellos darin, dass es nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist: Dank Open-Source-Lizenz können Hersteller das Betriebssystem auf ihren Smartphones installieren und nach Belieben anpassen.
Sowohl iOS als auch Android haben ihre treuen Anhänger, die bedingungslos auf das jeweilige System schwören. freenet zeigt Dir im großen iOS-Android-Vergleich, wo die Stärken und Schwächen des jeweiligen Betriebssystems liegen und welche Variante unterm Strich wirklich besser ist. Bist Du bereit, Dein perfektes Smartphone-Betriebssystem zu finden?
Im Gegensatz zu Google hält Apple den Code für sein mobiles Betriebssystem streng geheim. Das bedeutet: Wer iOS nutzen möchte, benötigt ein iPhone oder iPad und kommt an den hohen Anschaffungskosten nicht vorbei. Bei Android hingegen hast Du die Qual der Wahl: Ob Samsung, Xiaomi, Google oder Nokia – Android deckt alle Preisklassen ab. Schon für unter 100 Euro erhältst Du ein Smartphone der unteren Leistungsklasse; ab etwa 400 Euro sind mittlerweile auch Top-Smartphones mit Android bei freenet erhältlich. Was die Auswahl angeht, ist Android demnach unschlagbar.
Jeder Smartphone-Hersteller kann den Android-Quellcode nutzen und für seine Geräte anpassen. Der Nachteil: Wenn beim Umschreiben des Codes Sicherheitslücken im Betriebssystem entstehen, läufst Du Gefahr, dass Hacker diese ausnutzen.
Verschärft wird diese Problematik durch die schleppende Verbreitung von Android-Updates: Zwar bringt Google regelmäßig Updates heraus, jedoch müssen diese zunächst von den Smartphone-Herstellern angepasst werden, bevor die Aktualisierung für User bereitsteht. Achte deshalb auf einen wirksamen Virenschutz.
Wenn es um das Thema Sicherheit geht, führt Apple die Rangliste an. Als geschlossenes System bietet iOS weniger Angriffsfläche; zudem sind Updates sofort für alle Apple-User verfügbar. Auch in Sachen Datenschutz liegt iOS vorne: Apple sammelt weniger Nutzerdaten als Google.
Bei Apple sind iPhones, iPads und MacBooks dank iOS perfekt aufeinander abgestimmt und erlauben über iCloud eine problemlose Synchronisation und Datensicherung. Möchtest Du Dein iPhone mit anderen Betriebssystemen verbinden – etwa mit Windows, um Back-ups auf dem PC zu erstellen – musst Du allerdings einen Umweg gehen und iTunes auf Deinem Rechner installieren.
Android macht es Dir etwas leichter: Smartphones und Tablets werden von Windows in der Regel als USB-Speicher erkannt, sodass Du Deine Daten ganz einfach per Drag and Drop kopieren kannst. Deine Kontakte und Termine kannst Du über die Cloud oder mithilfe der Software des Geräteherstellers synchronisieren.
Etwas schwieriger gestaltet sich die Kommunikation zwischen Android und iOS: Um Kontakte, Termine und Medieninhalte zu synchronisieren, sind iTunes, ein Google-Account und häufig Apps sowie PC-Software notwendig.
Android steht für maximale Anpassbarkeit und Vielfalt. Du kannst Deinen Startbildschirm nach Deinen Wünschen gestalten, Widgets frei platzieren und sogar alternative Launcher verwenden, um das Erscheinungsbild und die Funktionalität Deines Smartphones individuell anzupassen. iOS hingegen setzt weiterhin auf eine elegante und intuitive Benutzeroberfläche, die besonders für technisch weniger versierte Nutzer eine reibungslose und unkomplizierte Erfahrung bietet. Seit dem Update auf iOS 16 hat Apple die Personalisierungsmöglichkeiten weiter ausgebaut, darunter anpassbare Sperrbildschirme, Widgets und neue Layout-Optionen, die iOS in seiner aktuellsten Version (iOS 18.2) noch flexibler machen.
Die KI-Revolution auf Smartphones ist in vollem Gange, angeführt von Apple Intelligence und Samsung Galaxy AI. Während Samsung bereits im Juli 2024 mit innovativen Funktionen wie "Circle to Search" und "Live Translate" vorgelegt hat, zog Apple im Oktober mit On-Device Verarbeitung und kreativen Tools wie "Rückblicke" und "Image Playground" nach. Apple setzt auf Datenschutz und eine tiefe Integration in das iOS-Ökosystem, während Samsung durch Vielseitigkeit und die Zusammenarbeit mit Google AI punktet. Beide Systeme bieten beeindruckende Funktionen: Siri wurde mit Apple Intelligence spürbar leistungsfähiger, während Samsung mit Bixby und Google Power eine starke Alternative bietet. Die Wahl hängt letztlich davon ab, ob Du den geschlossenen Apple-Kosmos bevorzugst oder die Flexibilität von Android und Google suchst – eines ist sicher: KI verändert die Smartphone-Nutzung nachhaltig und macht Dein Gerät smarter als je zuvor.
Wichtig: Diese KI-Funktionen gibt es nur auf iPhones mit einem Betriebssystem ab iOS 18 oder auf Samsung Smartphones der Reihe S23 und S24 sowie Flip Z6, Z Fold6 oder auch Flip Z5 oder Fold Z5.
Egal, für welches Betriebssystem Du Dich entscheidest, sowohl Android als auch iOS bieten eine beeindruckende Smartphone-Erfahrung. Wäge die Vor- und Nachteile ab und wähle das Betriebssystem, das perfekt zu Deinem Lebensstil passt.
|Android
|iOS
|Bietet hohe Flexibilität bei der Geräteauswahl.
|Ideal für Nutzer, die Wert auf Sicherheit legen: Apple sammelt weniger Nutzerdaten.
|Funktioniert direkt mit Windows und anderen Betriebssystemen, ohne zusätzliche Software.
|Nahtlose Kommunikation innerhalb der Apple-Welt, z. B. mit Mac, iPad und Apple Watch.
|Mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Startbildschirms und der Benutzeroberfläche.
|Minimalistisches, aufgeräumtes Design, perfekt für Nutzer, die Einfachheit bevorzugen.
|Große Auswahl an Geräten in verschiedenen Preisklassen von vielen Herstellern.
|Exklusive Nutzung auf Apple-Geräten, die einheitlich hohe Qualität und Leistung bieten.
Das kommt auf Deine Bedürfnisse an. iOS bietet ein geschlossenes und sicheres Ökosystem mit nahtloser Integration zwischen Apple-Geräten. Android punktet mit Anpassbarkeit, einer größeren Gerätevielfalt und oft günstigeren Preisen.
Der größte Unterschied liegt im Betriebssystem: iOS ist exklusiv für Apple-Geräte und setzt auf einheitliche Hardware- und Softwareintegration. Android hingegen ist offen und wird von vielen Herstellern wie Samsung, Xiaomi oder Google verwendet, was für mehr Auswahl sorgt, aber auch unterschiedliche Nutzererfahrungen bietet.
Wenn Du ein einfach zu bedienendes und intuitives System suchst, ist iOS ideal, besonders durch die klare Struktur und geringere Komplexität. Android bietet dagegen mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, was jedoch etwas Einarbeitung erfordern kann.
Foto: ©Samsung/Apple