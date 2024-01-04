Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der Handy-Produktion nicht immer großgeschrieben. Ausbeutung von Ressourcen, umweltschädigende Chemikalien, prekäre Arbeitsverhältnisse: Die Herstellung von Handys ist mit vielen Problemen behaftet. Doch es gibt Lichtblicke: Seit einiger Zeit bemühen sich immer mehr Marken, ihre Geräte möglichst umweltschonend zu produzieren. Du willst ein nachhaltiges Handy kaufen? freenet erklärt, was „grüne“ Smartphones ausmacht und stellt verschiedene nachhaltige Handys in den Vergleich.

Was bedeutet Nachhaltigkeit bei einem Smartphone?

Der zentrale Faktor in puncto „nachhaltige Smartphones“ ist natürlich der Umweltaspekt. Bei der konventionellen Herstellung eines Handys werden hunderte Kilogramm seltener Erden verwendet, wobei nicht nur der Abbau der Metalle, sondern auch die weiten Transportwege Unmengen von CO₂ freisetzen. Hinzu kommt, dass sich Einzelteile wie Akkus oft nicht mehr austauschen lassen.

Leider können auch nachhaltige Smartphone-Hersteller bei der Produktion nicht komplett auf diese problematischen Metalle verzichten. Allerdings lässt sich die Langlebigkeit der Geräte steigern, indem die einzelnen Bestandteile des Handys so verbaut werden, dass sie sich bei Bedarf reparieren lassen.

Zum Thema Nachhaltigkeit gehört übrigens nicht nur der ökologische, sondern auch der soziale Aspekt. Viele der Minen, aus denen die seltenen Erden stammen, befinden sich in politisch instabilen Regionen Afrikas. Die Arbeitsbedingungen sind vielerorts verheerend; selbst Kinderarbeit gehört zur Tagesordnung. Auch diesen Umstand nehmen erste Hersteller in Angriff.

Nachhaltiges Handy von Fairphone

Immer mehr Menschen wollen ihr Handy nachhaltig kaufen – auch in Deutschland. Da kommt es gerade recht, dass sich der niederländische Hersteller Fairphone für eine nachhaltigere Smartphone-Produktion engagiert. Mit dem FP1 hat Fairphone 2013 sein erstes Modell releast; seitdem folgten eine Reihe weiterer Handys.

Fairphone legt viel Wert auf Ressourcenschonung. Charakteristisch für die Handys des niederländischen Herstellers ist, dass die Geräte modular aufgebaut sind. Das bedeutet, dass sich einzelne Teile bei einem Defekt ganz leicht austauschen lassen. Darüber hinaus setzt sich Fairphone für faire Arbeitsbedingungen bei der Produktion und transparente Lieferketten ein.

Aktuelles Vorzeigemodell ist das seit September 2023 erhältliche Fairphone 5. Dieses Gerät ist seinem Vorgänger, dem Fairphone 4, in einigen Punkten weit überlegen: Es hat nicht nur einen stärkeren Prozessor und einen besseren Akku, sondern auch mehr Speicherplatz und ein umfangreicheres Kamerasystem. So ist das nachhaltige Handy nun mit drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite ausgestattet und verfügt über eine 50-MP-Frontkamera, mit der Du gestochen scharfe Selfies schießen kannst. Sollte eine Kamera beschädigt werden, stehen Dir Ersatzteile zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt: Eine Schutzschicht aus Corning Gorilla Glass 5 bietet dem Display besonderen Schutz, was die Robustheit und Langlebigkeit des Geräts abermals erhöht.