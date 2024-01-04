Nachhaltige Smartphones im Vergleich
Was sind die besten nachhaltigen Handys 2024? freenet liefert die Antwort.
Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der Handy-Produktion nicht immer großgeschrieben. Ausbeutung von Ressourcen, umweltschädigende Chemikalien, prekäre Arbeitsverhältnisse: Die Herstellung von Handys ist mit vielen Problemen behaftet. Doch es gibt Lichtblicke: Seit einiger Zeit bemühen sich immer mehr Marken, ihre Geräte möglichst umweltschonend zu produzieren. Du willst ein nachhaltiges Handy kaufen? freenet erklärt, was „grüne“ Smartphones ausmacht und stellt verschiedene nachhaltige Handys in den Vergleich.
Der zentrale Faktor in puncto „nachhaltige Smartphones“ ist natürlich der Umweltaspekt. Bei der konventionellen Herstellung eines Handys werden hunderte Kilogramm seltener Erden verwendet, wobei nicht nur der Abbau der Metalle, sondern auch die weiten Transportwege Unmengen von CO₂ freisetzen. Hinzu kommt, dass sich Einzelteile wie Akkus oft nicht mehr austauschen lassen.
Leider können auch nachhaltige Smartphone-Hersteller bei der Produktion nicht komplett auf diese problematischen Metalle verzichten. Allerdings lässt sich die Langlebigkeit der Geräte steigern, indem die einzelnen Bestandteile des Handys so verbaut werden, dass sie sich bei Bedarf reparieren lassen.
Zum Thema Nachhaltigkeit gehört übrigens nicht nur der ökologische, sondern auch der soziale Aspekt. Viele der Minen, aus denen die seltenen Erden stammen, befinden sich in politisch instabilen Regionen Afrikas. Die Arbeitsbedingungen sind vielerorts verheerend; selbst Kinderarbeit gehört zur Tagesordnung. Auch diesen Umstand nehmen erste Hersteller in Angriff.
Immer mehr Menschen wollen ihr Handy nachhaltig kaufen – auch in Deutschland. Da kommt es gerade recht, dass sich der niederländische Hersteller Fairphone für eine nachhaltigere Smartphone-Produktion engagiert. Mit dem FP1 hat Fairphone 2013 sein erstes Modell releast; seitdem folgten eine Reihe weiterer Handys.
Fairphone legt viel Wert auf Ressourcenschonung. Charakteristisch für die Handys des niederländischen Herstellers ist, dass die Geräte modular aufgebaut sind. Das bedeutet, dass sich einzelne Teile bei einem Defekt ganz leicht austauschen lassen. Darüber hinaus setzt sich Fairphone für faire Arbeitsbedingungen bei der Produktion und transparente Lieferketten ein.
Aktuelles Vorzeigemodell ist das seit September 2023 erhältliche Fairphone 5. Dieses Gerät ist seinem Vorgänger, dem Fairphone 4, in einigen Punkten weit überlegen: Es hat nicht nur einen stärkeren Prozessor und einen besseren Akku, sondern auch mehr Speicherplatz und ein umfangreicheres Kamerasystem. So ist das nachhaltige Handy nun mit drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite ausgestattet und verfügt über eine 50-MP-Frontkamera, mit der Du gestochen scharfe Selfies schießen kannst. Sollte eine Kamera beschädigt werden, stehen Dir Ersatzteile zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt: Eine Schutzschicht aus Corning Gorilla Glass 5 bietet dem Display besonderen Schutz, was die Robustheit und Langlebigkeit des Geräts abermals erhöht.
Auch der nachhaltige Smartphone-Hersteller Shift hat sich längst einen Namen gemacht. Das Unternehmen aus Deutschland baut wie Fairphone auf modulare Smartphones, um etwaige Reparaturen zu erleichtern. Sogar das Display, der Prozessor und die Kamera lassen sich in kurzer Zeit leicht ausbauen. Ersatzteile bekommst Du auf Anfrage vom Hersteller.
Shift achtet nach eigenen Angaben auf größtmögliche Transparenz, um faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Ein Gerätepfand soll Kundinnen und Kunden animieren, alte Shiftphones zurückzubringen. Funktionierende Einzelteile verwendet das Unternehmen anschließend wieder für die Produktion neuer Smartphones.
Das aktuelle Flaggschiff der Marke ist das SHIFT6mq, das Anfang 2021 auf den Markt kam. Die Gerätebezeichnung verrät einige Eigenschaften des nachhaltigen Handys: Die 6 steht für die sechs Zoll große Bildschirmdiagonale, das ‘m’ zielt auf die vollmodulare Bauweise ab und das ‘q’ steht für den im Gerät verbauten Qualcomm-Prozessor. Das in China produzierte Smartphone verfügt über 128 GB Speicherplatz, der sich mithilfe einer Micro-SDXC-Karte um weitere 2 TB ergänzen lässt. Der Nachhaltigkeit zuliebe wird das Handy ohne Ladegerät geliefert. Du hast sicher schon ein passendes zu Hause.
D neue SHIFTphone 8 ist bereits angekündigt und wird voraussichtlich im Frühling 2024 erscheinen. Der Hersteller verspricht 256 GB internen Speicher, 5G-Mobilfunkstandard-Kompatibilität und ein 6,67 Zoll FullHD+-Display. Außerdem soll das nachhaltige Handy mit IP-Zertifizierung vor zeitweiligem Untertauchen geschützt sein.
Der deutsche Hersteller 4G Systems verfolgt mit seinem rephone in erster Linie einen umweltfreundlichen Ansatz. Das Smartphone wird CO₂-neutral produziert. Dafür setzt der Hersteller, wenn möglich, auf kurze Lieferwege, verwendet innovative Materialien, wie Recyclat im Gehäuse oder Gras bei der Verpackung, und kompensiert den CO₂-Ausstoß, der sich nicht vermeiden lässt, auf originelle Art und Weise.
Für jedes produzierte Smartphone recycelt rephone ein altes Handy. Damit auch Du als Kunde etwas davon hast, bekommst Du nicht nur den Restwert Deines Alt-Handys erstattet, wenn Du es bei rephone abgibst, sondern erhältst auch 25 Euro Recycling-Prämie.
Beim Akku des rephone handelt es sich um einen Wechselakku, den Du bei einem Defekt austauschen kannst. Außerdem verfügt der Akku dieses nachhaltigen Handys über eine Akku-Save-Technologie, die eine längere Lebensdauer möglich macht. Das in Deutschland produzierte Smartphone ist darüber hinaus für einen günstigeren Preis zu haben als die Alternativen von Fairphone oder Shift.
In der folgenden Tabelle siehst Du die technischen Daten der drei hier vorgestellten nachhaltigen Handys im Vergleich.
|Fairphone 5
|SHIFT6mq
|rephone
|Display
|OLED
|AMOLED
|IPS
|Bildschirmdiagonale
|6,46 Zoll
|6 Zoll
|6,3 Zoll
|Auflösung
|1.224 x 2.770 Pixel
|1.980 x 1.080 Pixel
|2.340 x 1.080 Pixel
|Bildwiederholrate
|90 Hz
|60 Hz
|k.A.
|RAM
|8 GB
|8 GB
|6 GB
|Interner Speicher
|256 GB
|128 GB
|128 GB
|Prozessor
|Qualcomm Snapdragon QCM6490
|Qualcomm Snapdragon 845
|64-bit Octa-Core-Prozessor Mediatek Helio G85
|Kamera
|50-MP-Hauptkamera, 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Weitwinkelkamera
|16-MP-Hauptkamera, 24-MP-Effektsensor, 16-MP Frontkamera
|64-MP-Hauptkamera, 8-MP-Weitwinkelkamera, 16-MP-Frontkamera
|Akkukapazität
|4.200 mAh
|3.850 mAh
|4.500 mAh
|Betriebssystem
|Android 13
|Android 10; automatisches Update zu Android 13 im Jahr 2023
|Android 12
|IP-Zertifizierung
|IP55
|-
|-
|Preis
|699 €
|577 €, zzgl. 22 € Gerätepfand
|399 €
Auch große Hersteller wie Apple oder Samsung legen mittlerweile ein größeres Augenmerk auf Nachhaltigkeit bei der Handy-Produktion. So verzichteten die beiden Tech-Giganten bei ihren letzten Flaggschiff-Modellen erstmals auf ein neues Netzteil und Kopfhörer im Lieferumfang. Auf diese Weise sollen laut den Unternehmen Ressourcen geschont werden.
Apple will bis 2030 sogar komplett klimaneutral produzieren. Diese Vorgabe soll sich auch auf sämtliche Lieferketten, die Nutzung und das Recycling erstrecken. Schon jetzt setzt Apple bei der Herstellung größtenteils auf wiederverwendete seltene Erden, wiederverwendetes Wolfram und Verpackungen aus recyceltem Material. Arsen und Quecksilber kommen gar nicht mehr zum Einsatz.
So wollen andere Smartphone-Hersteller ihre Handys nachhaltiger machen:
Google: Der kalifornische Tech-Gigant verspricht sieben Jahre Software-Support für die im Oktober 2023 erschienenen Modelle Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro.
Nokia: Ist der Bildschirm des im Juli 2023 erschienenen Nokia G42 5G kaputt, kannst Du es ganz einfach selbst reparieren.
In den letzten Jahren haben nachhaltige Smartphone-Hersteller wie Fairphone und Shift erfolgreich auf sich aufmerksam gemacht.
Die beiden Hersteller setzen auf Transparenz bei der Produktion und auf modulare Bauweisen, um Reparaturen zu erleichtern und somit nachhaltige Smartphones anbieten zu können.
Auch andere Hersteller wie Apple setzen verstärkt auf ökologische Nachhaltigkeit und eine umweltverträgliche Produktion. So werden bei Apple etwa seltene Erden mehrfach verwendet.
Zu den nachhaltigsten Smartphones gehören aktuell das Fairphone 5, das SHIFT6mq und das rephone. Auch Hersteller wie Apple, Samsung, Google und Nokia ziehen nach und versuchen nachhaltigere und fairer produzierte Handys auf den Markt zu bringen.
Ein Handy ist nachhaltig, wenn es sich reparieren und recyceln lässt und sehr langlebig ist. Außerdem achten Hersteller bei nachhaltig produzierten Handys auf faire Lieferketten und Produktionsbedingungen, sowie auf die Verwendung von recycelten Materialien. Auch lange Software-Updates und erweiterte Garantien zählen zu den Eigenschaften nachhaltiger Smartphones.
Das Fairphone 5 ist im September 2023 auf den Markt gekommen. Der Hersteller verspricht acht Jahre Software-Updates und fünf Jahre Garantie.
