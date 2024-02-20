Wann kommt Android 15?

Bevor eine neue Android-Version veröffentlicht wird, durchläuft die Entwicklung in der Regel mehrere Phasen. Dies ist natürlich auch beim kommenden Android 15 der Fall. Derzeit erfolgt im Übrigen noch das finale Verteilen der neuen Android-14-Version, während die Entwickler im Hintergrund bereits fleißig an Android 15 arbeiten.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre lässt auch für die Entwicklung von Android 15 einen ungefähren Ablauf erahnen. So dürfte im Februar der erste Test durch Entwickler erfolgen, da hier normalerweise die sogenannte Developer-Preview veröffentlicht wird.

Der erste große Test dürfte dann ab etwa April 2024 erfolgen. Hier wird Google voraussichtlich eine erste Beta-Version veröffentlichen, die dann für alle interessierten Anwender mit einem kompatiblen Smartphone zur Verfügung steht. Hier erhalten die Entwickler dann wertvolles Feedback, das sie dann im weiteren Verlauf für eine Optimierung und eine Anpassung des Systems nutzen können.

Anschließend dürften noch einige Wochen bzw. Monate vergehen, bis dann die finale Version von Android 15 veröffentlicht wird. Erfahrungsgemäß kommen im vierten Quartal entsprechende Varianten auf den Markt, die dann wahlweise auf neuen Geräten vorinstalliert sind oder alternativ via Update auf die Smartphones kommen.

Bisher vor allem Gerüchte

Kaum kam das neue Android 14 auf einige Top-Smartphones, entstanden die ersten Gerüchte rund um das neue System Android 15. Berichte, Ratgeber und Artikel rund um die zu erwartenden Neuerungen oder einen Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es dementsprechend zuhauf. Erfahrungsgemäß treffen viele dieser Angaben letzten Endes auch zu, doch offizielle Informationen gibt es rund um das neue, kommende System bislang nicht.

Hierbei handelt es sich also noch um Gerüchte und Erwartungen, die nicht unbedingt zutreffen müssen. Entsprechende Informationen solltest Du dementsprechend mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten.

Neue Funktionen für die tägliche Nutzung

Doch nun ein kurzer Blick auf die eventuellen Neuerungen und überarbeiteten Features, die Android 15 als neues Betriebssystem für mobile Endgeräte unter Umständen vorweisen kann. Eine wichtige Neuerung zeigt sich mit Blick auf die NFC-Updates. Diese werden nun nicht mehr direkt mit Betriebssystem-Updates ausgeliefert, sondern getrennt über den Play Store zur Verfügung gestellt. Dies sorgt vor allem für eine deutlich schnellere Verbreitung notwendiger Updates.

Auch die Möglichkeit, mit Android 15 geklonte Apps auf dem mobilen Endgerät zu nutzen, dürfte viele Anwender überzeugen und wird mit Spannung erwartet. Dies bietet viele Möglichkeiten für die tägliche Verwendung der Geräte, etwa durch eine parallele Nutzung eines Messengers oder auch das Spielen eines Games mit einem individuellen Fortschritt durch mehrere Anwender.

Auch technisch dürfte sich mit dem neuen Betriebssystem Android 15 von Google einiges ändern. So könnte unter anderem eine deutlich verbesserte Handhabung sogenannter .pkpass-Dateien zum Tragen kommen, gleiches gilt für eine verbesserte Thread-Unterstützung. Für Dich als Anwender sorgt dies kaum für eine Veränderung, allerdings werden nun externe Anwendungen besser unterstützt und bekommen schnellere Updates, sodass Du immer aktuell und gut geschützt unterwegs bist.