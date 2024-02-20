Was kann Android 15?
Zwar dürfte es noch etwas dauern, bis Android 15 auf den Markt kommt. freenet gibt Dir aber bereits jetzt einen Ausblick auf die wichtigsten Neuerungen.
Bevor eine neue Android-Version veröffentlicht wird, durchläuft die Entwicklung in der Regel mehrere Phasen. Dies ist natürlich auch beim kommenden Android 15 der Fall. Derzeit erfolgt im Übrigen noch das finale Verteilen der neuen Android-14-Version, während die Entwickler im Hintergrund bereits fleißig an Android 15 arbeiten.
Ein Blick auf die vergangenen Jahre lässt auch für die Entwicklung von Android 15 einen ungefähren Ablauf erahnen. So dürfte im Februar der erste Test durch Entwickler erfolgen, da hier normalerweise die sogenannte Developer-Preview veröffentlicht wird.
Der erste große Test dürfte dann ab etwa April 2024 erfolgen. Hier wird Google voraussichtlich eine erste Beta-Version veröffentlichen, die dann für alle interessierten Anwender mit einem kompatiblen Smartphone zur Verfügung steht. Hier erhalten die Entwickler dann wertvolles Feedback, das sie dann im weiteren Verlauf für eine Optimierung und eine Anpassung des Systems nutzen können.
Anschließend dürften noch einige Wochen bzw. Monate vergehen, bis dann die finale Version von Android 15 veröffentlicht wird. Erfahrungsgemäß kommen im vierten Quartal entsprechende Varianten auf den Markt, die dann wahlweise auf neuen Geräten vorinstalliert sind oder alternativ via Update auf die Smartphones kommen.
Kaum kam das neue Android 14 auf einige Top-Smartphones, entstanden die ersten Gerüchte rund um das neue System Android 15. Berichte, Ratgeber und Artikel rund um die zu erwartenden Neuerungen oder einen Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es dementsprechend zuhauf. Erfahrungsgemäß treffen viele dieser Angaben letzten Endes auch zu, doch offizielle Informationen gibt es rund um das neue, kommende System bislang nicht.
Hierbei handelt es sich also noch um Gerüchte und Erwartungen, die nicht unbedingt zutreffen müssen. Entsprechende Informationen solltest Du dementsprechend mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten.
Doch nun ein kurzer Blick auf die eventuellen Neuerungen und überarbeiteten Features, die Android 15 als neues Betriebssystem für mobile Endgeräte unter Umständen vorweisen kann. Eine wichtige Neuerung zeigt sich mit Blick auf die NFC-Updates. Diese werden nun nicht mehr direkt mit Betriebssystem-Updates ausgeliefert, sondern getrennt über den Play Store zur Verfügung gestellt. Dies sorgt vor allem für eine deutlich schnellere Verbreitung notwendiger Updates.
Auch die Möglichkeit, mit Android 15 geklonte Apps auf dem mobilen Endgerät zu nutzen, dürfte viele Anwender überzeugen und wird mit Spannung erwartet. Dies bietet viele Möglichkeiten für die tägliche Verwendung der Geräte, etwa durch eine parallele Nutzung eines Messengers oder auch das Spielen eines Games mit einem individuellen Fortschritt durch mehrere Anwender.
Auch technisch dürfte sich mit dem neuen Betriebssystem Android 15 von Google einiges ändern. So könnte unter anderem eine deutlich verbesserte Handhabung sogenannter .pkpass-Dateien zum Tragen kommen, gleiches gilt für eine verbesserte Thread-Unterstützung. Für Dich als Anwender sorgt dies kaum für eine Veränderung, allerdings werden nun externe Anwendungen besser unterstützt und bekommen schnellere Updates, sodass Du immer aktuell und gut geschützt unterwegs bist.
Passend zum Thema Sicherheit hat sich Google ebenfalls etwas Neues einfallen lassen. Natürlich sind unter anderem neue Sicherheitsupdates direkt mit an Bord, die Sicherheitslücken schließen und somit das Sicherheitsniveau grundsätzlich deutlich erhöhen.
Von großer Bedeutung ist bei Android 15 aber der integrierte, neue Spam-Schutz. Anrufe, Nachrichten und E-Mails Krimineller werden immer öfter zu einem echten Ärgernis. Mit einem verbesserten Spam-Schutz möchte Google gegensteuern und eine verbesserte Erkennung entsprechender Vorgänge ermöglichen. Dementsprechend gelangen solche Inhalte in immer mehr Fällen gar nicht mehr direkt zum Anwender, sondern werden sofort blockiert und gelöscht.
Zunächst dürften natürlich die Google-Smartphones selbst die neueste Version des Betriebssystems erhalten. Google Pixel-Nutzer profitieren also besonders früh von den Neuerungen des Systems. Die Modelle Pixel 8, Pixel 7 und Pixel 6 könnten schon im vierten Quartal des Jahres 2024 das Update und somit Zugriff auf die neue Android-Version erhalten.
Aber auch viele weitere Hersteller haben bereits bestätigt, ein Update für die eigenen Geräte zur Verfügung zu stellen. Dies gilt etwa für Motorola, Samsung oder auch für Xiaomi. Vor allem die neuesten Modelle erhalten sicherlich zeitnah ein Update auf Android 15. Wann die Aktualisierung kommt, ist aber von vielen Faktoren abhängig. Hier spielt unter anderem das gewöhnliche Tempo des Herstellers eine zentrale Rolle. Dies gilt vor allem dann, wenn neben dem eigentlichen Betriebssystem auch eine neue Version der Benutzeroberfläche entwickelt wird. In diesem Fall kann es durchaus einige Monate dauern, bis die Updates für die Endgeräte zur Verfügung stehen.
Bisher gibt es kein offizielles Datum für die Veröffentlichung von Android 15
Das System dürfte im vierten Quartal 2024 auf die Geräte und zu den Anwendern kommen
Auch feste Zusagen rund um neue Funktionen gibt es von Google noch nicht
Experten erwarten mehr Sicherheit, einen neuen Spam-Schutz und die Möglichkeit, Anwendungen zu klonen
Viele aktuelle Smartphones dürften das Update auf das neue Betriebssystem Android 15 von Google zeitnah kostenlos erhalten
Ein genauer Zeitpunkt für die Veröffentlichung der neuen Android-Version ist bisher nicht bekannt. Erfahrungsgemäß dürfte es allerdings auf Ende des Jahres 2024 hinauslaufen. Experten gehen vom vierten Quartal aus, in dem die ersten Geräte ein kostenloses Update erhalten werden. Je nach Hersteller kann es nach der offiziellen Veröffentlichung aber noch einige Wochen dauern, bis das neue System zur Verfügung steht.
Schon jetzt gehen Experten von einigen wichtigen Neuerungen und Überarbeitungen des bisherigen Betriebssystems aus. So könnte unter anderem ein neuer Spam-Schutz mit an Bord sein, gleiches gilt für geklonte Apps. Welche Features dann aber tatsächlich enthalten sein werden, bleibt noch abzuwarten. Bisher handelt es sich bei diesen Angaben nur um Gerüchte.
Auch Optimierungen mit Blick auf die Leistung bzw. die Performance dürfen Anwender bei Android 15 erwarten. Dennoch werden wahrscheinlich gleichzeitig die Hardwareanforderungen steigen, sodass gerade ältere Geräte nicht mehr so schnell wie vorher funktionieren können.
Im direkten Vergleich zu Android 14 bessert der Entwickler Google bei Android 15 etwa mit Blick auf das Sicherheitsniveau und den Spam-Schutz nach. Zudem entscheidet sich Google wohl dafür, NFC-Updates künftig getrennt vom Betriebssystem zu veröffentlichen. Dies ermöglicht eine einfachere Abwicklung.
