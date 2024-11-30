Wechsel von iPhone zu Android

Für viele Nutzer ist ein Wechsel von iOS zu Android sehr verlockend, da Modelle von Samsung, Google, Xiaomi und Co. häufig etwas günstiger sind als iPhones. Einige scheuen den Umzug, weil sie befürchten, dass der Aufwand zu groß wäre. Es gibt jedoch verschiedene Hilfsmittel, mit denen der Wechsel schnell und einfach über die Bühne geht. Wir stellen sie Dir vor.

Smart Switch: Der einfache Weg, von Apple auf Android zu wechseln

Wenn Dein neues Smartphone von Samsung ist, bietet Dir Smart Switch die perfekte Lösung, um Daten von Deinem iPhone auf Dein neues Gerät zu übertragen. Diese App macht es besonders leicht, wichtige Inhalte wie Kontakte, Kalendereinträge oder Fotos in wenigen Minuten zu migrieren. So funktioniert der Wechsel:

Backup erstellen:

Bevor Du mit der Übertragung startest, solltest Du ein aktuelles iCloud-Backup Deines iPhones anlegen. Gehe dazu auf Deinem iPhone in die Einstellungen, wähle „iCloud“ und aktiviere das Backup. Achte darauf, dass alle relevanten Daten gesichert sind. Smart Switch starten:

Lade Dir die Smart Switch-App aus dem Google Play Store herunter und installiere sie auf Deinem neuen Samsung-Gerät. Alternativ kannst Du die Desktop-Version nutzen, um Dein Samsung-Handy mit einem PC oder Mac zu verbinden. Geräte verbinden:

Verbinde Dein Samsung-Smartphone per Kabel oder WLAN mit Deinem iPhone. Die App erkennt Dein iPhone automatisch und bietet Dir die Möglichkeit, die Datenübertragung zu starten. Daten auswählen:

Wähle aus, welche Inhalte Du übertragen möchtest – z. B. Kontakte, Fotos, Nachrichten oder Kalendereinträge. Beachte, dass Apps nicht übertragen werden können, da Android und iOS unterschiedliche Betriebssysteme sind. Daten übertragen:

Starte die Übertragung per Knopfdruck. Je nach Datenmenge kann dies einige Minuten dauern. Danach sind Deine ausgewählten Inhalte sicher auf Deinem neuen Samsung-Smartphone gespeichert.

Google Drive: Zuverlässig Daten von Apple auf Samsung übertragen

Für Android-Nutzer, deren Smartphones nicht von Samsung stammen, ist Google Drive eine sichere Option für den Wechsel. Diese Methode funktioniert für alle Android-Geräte, unabhängig vom Hersteller. Hier erfährst Du, wie Du mit Google Drive Deine Daten überträgst:

Google Drive einrichten:

Installiere die Google Drive-App auf Deinem iPhone, falls sie nicht bereits vorinstalliert ist, und melde Dich mit Deinem Google-Konto an. Solltest Du noch kein Konto besitzen, kannst Du dieses in wenigen Minuten kostenlos erstellen. Backup starten:

Öffne die Google Drive-App, gehe in die Einstellungen und wähle „Backup erstellen“. Hier kannst Du auswählen, welche Daten gesichert werden sollen – zum Beispiel Kontakte, Fotos oder Kalendereinträge. Nach Abschluss des Backups sind Deine Daten sicher in der Google-Cloud gespeichert. Daten wiederherstellen:

Melde Dich auf Deinem neuen Android-Gerät mit demselben Google-Konto an. Öffne Google Drive und lade die gesicherten Daten auf Dein Smartphone herunter. So sind Deine wichtigsten Inhalte direkt verfügbar.

Daten von iPhone aufs Samsung ziehen mit MobileTrans

Eine weitere Option ist die Software MobileTrans, die sich besonders für die direkte Verbindung zwischen iPhone und Android eignet. Diese Methode ist ideal, wenn Du Daten wie Nachrichten, Fotos oder Videos übertragen möchtest – auch nachträglich.