Dich interessiert, welches das beste iPhone nach Preis-Leistung ist? Wirf hier einen Blick auf die Sieger-iPhones dieser Kategorie!

Apple gehört zu den führenden Herstellern auf dem Smartphonemarkt und stellt jährlich mindestens vier neue iPhone-Modelle vor. Die hochwertige Technik der jeweils neuesten Generation hat allerdings ihren Preis. Welches iPhone ist das Beste nach Preis-Leistung und welche Alternativen hat Apple noch zu bieten? Außerdem gibt Dir freenet Tipps, wie Du beim Kauf eines neuen iPhones sparen kannst. Welches iPhone ist das Beste? Wichtiges im Überblick Bestes iPhone nach Preis-Leistung ist das iPhone 16 Pro Max mit Vertrag als High-End-Gerät des letzten Jahres.

Welches iPhone kaufen mit kleinem Budget? Das iPhone 16e mit Vertrag ist Apples attraktives Einsteigergerät.

Welches iPhone ist das Beste der neuen Generation? das iPhone 17 Pro mit Vertrag mit A10 Pro Chip Diese Kurzübersicht zur technischen Ausstattung in der Tabelle und die nachfolgenden Modellbeschreibungen liefern Dir Antworten auf die Frage: iPhone - welches ist das Beste? Modell Prozessor Display Kamera iPhone 16 Pro Max A18 Pro Chip 6,9 Zoll Triple-Kamera iPhone 16e A18 Chip 6,1 Zoll 2-in-1-Kamera mit 48 MP iPhone SE (2022) A15 Bionic Chip 4,7 Zoll Monokamera mit 12 MP iPhone 15 Pro A17 Pro Chip 6,1 Zoll Triple-Kamera iPhone 15 Pro Max A17 Pro Chip 6,7 Zoll Triple-Kamera iPhone 17 Pro mit Vertrag A19 Pro Chip 6,3 Zoll Triple-Kamera Welches iPhone ist das Beste mit High-End-Ausstattung?

Das iPhone 17 Pro Max ist ein freenet-Favorit und hat das beste Technikpaket, dafür ist es allerdings auch das derzeit teuerste Modell der iPhone-Familie. Sieger bei Preis-Leistung ist daher das Vorgängermodell iPhone 16 Pro Max. Es ist im September 2024 erschienen und inzwischen deutlich günstiger als zum damaligen Einführungspreis von 1.499 Euro erhältlich. Technisch bietet das iPhone 16 Pro Max: Titanrahmen und Ceramic Shield als robuste Materialien

6,9 Zoll großes Display mit 120 Hz und 460 ppi

Chip A18 Pro für rasante Performance

Triple-Kamera mit 48-MP-Hauptkamera, 12-MP-Frontkamera

zwischen 256 GB und 1 TB Speicherplatz

Akkukapazität für bis zu 33 Stunden Videowiedergabe

iPhone: Welches ist das Beste für den Einstieg? Benötigst Du keine High-End-Ausstattung und suchst stattdessen nach einem möglichst günstigen iPhone für den Einstieg, ist das iPhone 16e das beste iPhone nach Preis-Leistung. Es ist seit dem Frühjahr 2025 erhältlich und begeistert unter anderem mit dieser technischen Ausstattung: 6,1 Zoll großes All-Screen OLED Display mit 460 ppi und 1.200 Nits

aktueller A18 Chip mit starker Performance

48-MP-Fusion-Kamera mit 12-MP-Telekamera

Frontkamera mit 12 MP

starker Akku für 26 Stunden Wiedergabe von Videos

Apple Intelligence in etwas abgespeckter Form

Außerdem wird das iPhone SE (2022) als bestes iPhone nach Preis-Leistung für den Einstieg gehandelt, denn sein Preis liegt noch einmal deutlich unter dem des iPhone 16e. Dafür musst Du allerdings einige Abstriche bei der technischen Leistung in Kauf nehmen, die auch dem bereits länger zurückliegenden Erscheinungsdatum im Jahr 2022 geschuldet sind. Gerade für den Einstieg in die iPhone-Welt von Apple ist das iPhone SE (2022) trotzdem eine gute Wahl mit diesen Merkmalen: 4,7 Zoll messendes Retina HD Display

eher schwacher Akku für höchstens 15 Stunden Videowiedergabe

A15 Bionic Chip mit ausreichender Performance für den Alltag

Hauptkamera mit 12 Megapixeln Auflösung für solide Alltagsfotos

Frontkamera mit 7 Megapixeln Auflösung und Blende ƒ/2.2 Welches iPhone der älteren Generationen lohnt sich noch? Suchst Du nach „bestes iPhone Preis-Leistung“, stößt Du auch auf ältere Modelle wie das iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max. Das liegt daran, dass Apple seine Smartphones für sechs Jahre mit Updates versorgt und dadurch auch die vorletzte Generation aus dem Jahr 2023 attraktiv bleibt. Entscheidest Du Dich hingegen für ein noch älteres Modell, sollte Dir bewusst sein, dass Updates bereits in wenigen Jahren auslaufen. iPhone kaufen: Welches iPhone ist das beste der aktuellen Generation? Neben den attraktiven Preisen für ältere iPhones und Einsteigermodelle hat auch die aktuelle iPhone-Generation ein Modell mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Die Rede ist vom iPhone 17 Pro. Es bietet eine ähnlich hochwertige Ausstattung wie das deutlich teurere iPhone 17 Pro Max, ist jedoch günstiger und handlicher. Falls Du Wert auf die neueste Technik legst und gleichzeitig preisbewusst ein neues iPhone kaufen möchtest, ist das iPhone 17 Pro daher die beste Wahl. Es bietet Dir: 6,3 Zoll großes Display mit 460 ppi, 120 Hz und 3.000 Nits Spitzenhelligkeit

neue Center Stage Frontkamera mit 18 Megapixeln Auflösung

Triple-Kamera mit 48 + 48 + 48 Megapixeln Auflösung

ausdauernden Akku für bis zu 31 Stunden Videowiedergabe

starke Performance durch den Chip A19 Pro und 12 GB Arbeitsspeicher

mehrere Speicheroptionen von 256 GB bis 1 TB

Tipps: beim iPhone-Kauf sparen Kommt es Dir nicht nur auf die Preisleistung beim iPhone an, hast Du weitere Möglichkeiten, um beim Kauf eines neuen iPhones zu sparen. Dabei geht es vor allem um den Zeitpunkt Deines Kaufs, denn die Preise schwanken im Laufe eines Jahres erheblich. Besonders günstige Angebote findest Du in erster Linie zu speziellen Ereignissen: Für ältere Generationen sinkt der Preis nach dem Marktstart der neuesten iPhone-Generation im September.

Nach dem Weihnachtsgeschäft im Januar und Februar werden Smartphones von vielen Händlern günstiger angeboten.

Rund um den Black Friday und Cyber Monday gibt es häufig spezielle Angebote, auch für iPhones.

Fazit: Welches iPhone ist das Beste nach Preis-Leistung? Das beste iPhone nach Preis-Leistung ist aktuell das iPhone 16 Pro Max, das 2024 erschienen ist. Bei ihm erwartet Dich eine hochwertige technische Ausstattung mit vielen Raffinessen. Andererseits gilt auch das Einsteigermodell iPhone 16e aus dem Jahr 2025 als eines der besten iPhones nach Preis-Leistung. Denn hier erhältst Du für einen moderaten Preis aktuellste Technik mit nur kleinen Abstrichen bei der Leistungsfähigkeit. Da Apple für seine Smartphones sechs Jahre lang Updates durchführt, lohnt sich preislich auch ein Blick auf noch ältere Modelle wie die 15. iPhone-Generation oder das iPhone SE (3. Generation). FAQ – häufig gestellte Fragen Welches iPhone lohnt sich 2025 noch? Das iPhone 16e ist die Antwort auf die Frage: Welches iPhone ist das Beste und lohnt sich derzeit noch? Es ist deutlich günstiger als die aktuellen Spitzenmodelle der 17. Generation. Trotzdem überzeugt es mit einer hochwertigen Ausstattung. Auch die Modelle aus dem Jahr 2024 iPhone 16, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und erhalten noch mehrere Jahre lang Updates. Welches iPhone hat aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Welches iPhone Du kaufen solltest, wenn Dir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist, lässt sich mit diesen Modellen beantworten: das iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro sowie das iPhone 16e. Auf einige technische Neuheiten musst Du hierbei zwar verzichten, dafür sparst Du beim Kauf jedoch deutlich. Wann ist die beste Zeit, ein iPhone zu kaufen? Nach der Präsentation der neuen iPhone-Generation fallen üblicherweise die Preise der Vorgängergenerationen. Deshalb bieten sich die Monate September und Oktober für den Kauf eines älteren iPhones an. Außerdem gibt es rund um den Black Friday und Cyber Monday im November häufig attraktive Angebote für iPhones. Welches iPhone hat die beste Qualität? Das aktuell beste iPhone-Modell ist das iPhone 17 Pro Max aus dem September 2025. Es punktet mit einem 6,9 Zoll großen Display, dem starken A19 Pro Chip, einem ausdauernden Akku und der Triple-Kamera sowie Center Stage Frontkamera. Foto: © Apple

