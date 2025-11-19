Was sind die besten Handys mit großem Display? freenet hat die Top-Empfehlungen.

Platz 2: Samsung Galaxy S25 Ultra Seit Ende Januar 2025 ist das Galaxy S25 Ultra von Samsung auf dem Markt und bietet von allen Geräten der S25-Reihe das größte und beste Display. Es misst 6,9 Zoll und hat eine Quad HD+ Auflösung. Außerdem bringt das Dynamic AMOLED Display des S25 Ultra 120 Hertz maximale Bildwiederholrate mit. Die brillante Darstellung von Inhalten und flüssige Wiedergabe von Videos und Games bei allen Lichtverhältnissen sind damit problemlos möglich. Auch bei den anderen technischen Werten überzeugt das Samsung Galaxy S25 Ultra auf ganzer Linie. An Bord sind ein ausdauernder Akku mit 5.000 mAh, eine leistungsstarke Quad-Kamera auf der Geräterückseite und der neueste Prozessor Snapdragon 8 Elite for Galaxy mit 12 GB RAM. Technische Ausstattung des Samsung Galaxy S25 Ultra: Merkmal Beschreibung Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Display mit 3.120 x 1.440 Pixeln, 500 ppi und 120 Hz Prozessor Spitzenprozessor Snapdragon 8 Elite for Galaxy (12 GB RAM) Kamera Quad-Kamera mit 200 + 50 + 50 + 12 MP, 12 MP Selfie-Kamera Akku 5.000 mAh

Platz 3: Xiaomi 15 Ultra Das Xiaomi 15 Ultra besticht mit einem 6,73 großen WQHD+-Display. Damit ist es zwar etwas kleiner als die Smartphones auf dem ersten und zweiten Platz, aber dennoch sehr leistungsstark. Das herausragende All-Around-Liquid-Display kann 68 Milliarden Farben wiedergeben, bei einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz. Dank DC-Dimming für hohe Helligkeit und 1920Hertz-PWM-Dimming für niedrige Helligkeit, ermüden die Augen selbst bei ausgiebiger Nutzung nur langsam. Das Xiaomi 15 Ultra verfügt über ein Always-On-Display mit adaptiver Helligkeit, das einen sehr geringen Akkuverbrauch hat. Das schafft es, indem Aktualisierungen nur ein Hertz aufwenden. So lassen sich wichtige Informationen jederzeit nachsehen, ohne die Akkulaufzeit merklich zu verkürzen.

Das Smartphone ist mit einem leistungsstarken Snapdragon 8 Elite Prozessor ausgestattet, der einen Arbeitsspeicher von 16 GB RAM unterstützt. Die Quatro-Leica-Kameras auf der Rückseite schießen brillante Fotos und können mit Digitalkameras konkurrieren. Ausstattung des Xiaomi 15 Ultra auf einen Blick: Merkmal Beschreibung Display 6,73 WQHD+ Display mit 3.200 x 1.440 Pixeln, 520 ppi und 120 Hz Prozessor Snapdragon 8 Elite von Qualcomm mit 16 GB RAM Kamera Quad-Kamera mit 50 + 50 + 200 + 50 MP, 32 MP Selfie-Kamera Akku 5.410 mAh, 90 Watt Schnelllademodus

Platz 4: Google Pixel 10 Pro XL

Das neue Google Pixel 10 Pro XL, das seit August 2025 erhältlich ist, setzt in Sachen Performance und Innovation neue Maßstäbe und ist damit ein echter freenet-Favorit. Die Triple-Kamera mit einer 50-MP-Hauptkamera, einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 48-MP-Teleobjektiv mit 5-fach optischem Zoom sorgt dafür, dass Du jederzeit gestochen scharfe Bilder erhältst. Das 6,8 Zoll LTPO-OLED-Display mit einer Auflösung von 1.344 x 2.992 Pixeln und einer flüssigen 120-Hz-Rate garantiert Dir dabei eine beeindruckende visuelle Erfahrung, ob bei Filmen, Spielen oder im Alltag und punktet mit seiner Größe. Ein weiteres Top-Merkmal des Google Pixel 10 Pro XL ist der Google Tensor G5 Prozessor, der zusammen mit der fortschrittlichen Künstlichen Intelligenz Deine Nutzung auf das nächste Level hebt. Diese KI macht den Alltag deutlich einfacher, indem sie nicht nur bei der Bildbearbeitung hilft, sondern auch Funktionen wie das Vorlesen, Übersetzen und Zusammenfassen von Texten ermöglicht. Leistung des Google Pixel 10 Pro XL im Überblick: Merkmal Beschreibung Display 6,8 Zoll LTPO-OLED-Display mit 1.344 x 2.992 Pixeln, 486 ppi und 120 Hz Prozessor Google Tensor G5 mit 16 GB RAM Kamera Triple-Kamera mit 50 + 48 + 48 MP, 42 MP Selfie-Kamera Akku 5.200 mAh

Platz 5: Motorola razr 60 Ultra Das Motorola razr 60 Ultra setzt neue Maßstäbe für Flip-Smartphones, insbesondere mit seinem herausragenden 6,96 Zoll pOLED-Hauptdisplay. Mit einer Auflösung von 1.224 x 2.992 Pixeln und einer Pixeldichte von 464 ppi bietet es gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Das Display beeindruckt nicht nur in der Darstellung von Inhalten, sondern auch in seiner Nutzung. Es ermöglicht eine flüssige Darstellung mit einer Bildwiederholungsrate von 165 Hz, ideal für Spiele und Videos. Klappe das Gerät auf, um deine Lieblingsinhalte in Super-HD-Auflösung zu genießen, oder nutze das 4 Zoll Außendisplay für schnellen Zugriff auf Apps und Funktionen, ohne das Smartphone öffnen zu müssen. Neben dem beeindruckenden Display überzeugt das razr 60 Ultra auch mit seiner Leistungsfähigkeit. Angetrieben von der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform und 16 GB RAM, bietet es eine herausragende Performance, die anspruchsvolle Anwendungen und Spiele problemlos meistert. Der 4.700 mAh-Akku liefert mit einer Ladezeit von nur 40 Minuten über 68W TurboPower genug Energie für mehr als 36 Stunden Nutzung. Details zur Leistung des Motorola razr 60 Ultra: Merkmal Beschreibung Hauptdisplay 6,96 Zoll pOLED mit 1.224 x 2.992 Pixeln, 464 ppi und 165 Hz Frontdisplay 4 Zoll Prozessor Snapdragon 8 Elite Mobile Platform mit 16 GB RAM Kamera Dual-Kamera mit 50 + 50 MP, 50 MP Selfie-Kamera Akku 4.700 mAh, 68 Watt Schnelllademodus

Platz 6: Galaxy Z Fold7

Das Samsung Galaxy Z Fold7 überzeugt mit seinem beeindruckenden 8 Zoll großen Dynamic AMOLED 2x-Hauptdisplay, das eine Auflösung von 2.184 x 1.968 Pixeln (QXGA+) bietet und mit bis zu 2.600 Nits Spitzenhelligkeit brilliert. Im High-Brightness-Modus erreicht es 1.500 Nits – ideal für eine klare Anzeige bei Sonnenlicht. Mit der adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sorgt es für flüssige Animationen und schnelle Reaktionen. Als Prozessor kommt das Modell Snapdragon 8 Elite mit maximal 16 GB RAM zum Einsatz. Außerdem bietet das Galaxy Z Fold7 eine 200-MP-Hauptkamera und einen 4.400-mAh-Akku. Mehr über die Unterschiede zum Galaxy Z Flip7 erfährst Du im Artikel „Fold vs. Flip“. Technische Werte für das Samsung Galaxy Z Fold7: Merkmal Beschreibung Hauptdisplay 8 Zoll Dynamic AMOLED 2x Display mit 2.184 x 1.968 Pixeln und 120 Hz Frontdisplay 6,5 Zoll Prozessor Snapdragon 8 Elite mit bis zu 16 GB RAM Kamera Triple-Kamera mit 200 + 12 + 10 MP, 2× 10 MP Selfie-Kamera Akku 4.400 mAh

Platz 7: Samsung Galaxy Z Flip7

Das Samsung Galaxy Z Flip7 beeindruckt nicht nur durch seine innovative Bauweise, sondern vor allem durch sein 6,9 Zoll großes Dynamic AMOLED 2x-Hauptdisplay, das mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln (FHD+) und einer Pixeldichte von 400 ppi hervorragende Bildqualität bietet. Mit einer punktuellen Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits liefert das Display eine exzellente Sichtbarkeit, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Zudem sorgt die adaptive Helligkeit für optimalen Komfort in verschiedenen Lichtverhältnissen, während die 120 Hz Bildwiederholrate für flüssige Bewegungen sorgt. Angetrieben von dem Exynos 2500 Prozessor mit 10 Kernen und 12 GB RAM bietet das Flip7 ausreichend Leistung für alle Anwendungen. Der 4.300 mAh-Akku sorgt für eine ordentliche Laufzeit. Merkmale zur Ausstattung des Samsung Galaxy Z Flip7: Merkmal Beschreibung Hauptdisplay 6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2x Display mit 2.520 x 1.080 Pixeln, 400 ppi und 120 Hz Frontdisplay 4,1 Zoll Prozessor Exynos 2500 mit 12 GB RAM Kamera Dual-Kamera mit 50 + 12 MP, 10 MP Selfie-Kamera Akku 4.300 mAh Übrigens: Mehr zu den Unterschieden zwischen den beiden Klapphandy-Reihen von Samsung haben wir Dir in unserem Vergleich “Fold vs. Flip” zusammengetragen.

Platz 8: Honor 200 Pro Das Honor 200 Pro zeigt, dass nicht nur die Flaggschiffe großer Hersteller mit einem erstklassigen Display und starker Leistung überzeugen können. Bei diesem Gerät erwartet Dich ein 6,8 Zoll großes OLED-Dispaly mit einer Auflösung von 2.700 x 1.224 Pixeln und maximaler Bildwiederholrate von 120 Hertz. Mit dem Snapdragon 8s Gen3 steckt im Honor 200 Pro zwar nicht der allerbeste Prozessor, im Praxistest überzeugt das Modell auch dank 12 GB Arbeitsspeicher trotzdem bei allen klassischen Anwendungen. Großzügig bemessen ist der Gerätespeicher von 512 GB, der viel Platz für Fotos, Videos und andere Daten bietet. Ebenfalls an Bord sind eine Triple-Kamera und ein 5.200 mAh starker Akku, der eine lange Nutzung zwischen zwei Ladevorgängen ermöglicht. Die wichtigsten Daten des Honor 200 Pro: Merkmal Beschreibung Display 6,8 Zoll OLED-Display mit 2.700 x 1.224 Pixeln und 120 Hz Prozessor Snapdragon 8s Gen3 mit 12 GB RAM Kamera Triple-Kamera mit 50 + 12 + 50 MP, 50 MP Selfie-Kamera Akku 5.200 mAh

Platz 9: Huawei Pura 70 Pro Mit seinem 6,8 Zoll messenden OLED Display zählt das Huawei Pura 70 Pro ebenfalls zu den Handys mit großem Display. Hinzu kommt eine Spitzenqualität der Displaytechnologie. Es löst mit 2.844 x 1.260 Pixeln auf, erreicht eine Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits und bietet ein Farbspektrum von mehr als einer Milliarde Farben. Zur weiteren technischen Ausstattung gehören der Prozessor Kirin 9010 mit 12 GB RAM für eine Spitzenperformance, ein Akku mit einer Kapazität von 5.050 mAh für maximale Ausdauer und eine Triple-Kamera für erstklassige Fotos. Letztere bietet eine Auflösung von 50 MP bei der Hauptkamera, 12,5 MP bei der Ultraweitwinkelkamera und 48 MP für die Makro-Telefotokamera. Überblick zur technischen Ausstattung des Huawei Pura 70 Pro: Merkmal Beschreibung Display 6,8 Zoll OLED-Display mit 2.844 x 1.260 Pixeln Prozessor Kirin 9010 mit 12 GB RAM Kamera Triple-Kamera mit 50 + 12,5 + 48 MP, 13 MP Selfie-Kamera Akku 5.050 mAh

Platz 10: Nothing Phone (3a) Das Nothing Phone (3a) bietet ein beeindruckendes Display-Erlebnis mit einem 6,77 Zoll großen FHD+ AMOLED-Display. Dieses zeigt bis zu 1,07 Milliarden Farben und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits – ideal für helle Umgebungen.

Die adaptive Bildwiederholrate von 30 bis 120 Hertz sorgt für flüssige Animationen und schnelle Reaktionen, während die 1.000 Hertz Touch-Abtastrate eine außergewöhnliche Präzision beim Tippen ermöglicht. Der leistungsstarke Snapdragon 7S Gen 3 Prozessor sorgt für eine schnelle und energieeffiziente Performance, unterstützt durch eine gute GPU und eine solide KI-Leistung. Die Kamera des Phone (3a) besteht aus einem vielseitigen Vierfach-Kamerasystem, das 50-MP-Haupt- und Teleobjektiv sowie eine Ultra-Weitwinkelkamera bietet. Details zur technischen Ausstattung des Nothing Phone (3a): Merkmal Beschreibung Display 6,77 Zoll FHD+ AMOLED-Display mit 1.080 x 2.392 Pixeln und 120 Hz Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 mit bis zu 12 GB RAM Kamera Triple-Kamera mit 50 + 8 + 50 MP, 32 MP Selfie-Kamera Akku 5.000 mAh

Fazit: Smartphone mit großen Displays Wenn Du auf der Suche nach einem Smartphone mit großem Display bist, hast Du 2025 eine beeindruckende Auswahl an Top-Modellen. Von Apples iPhone 17 Pro Max mit seinem 6,9-Zoll-OLED-Display und leistungsstarken Prozessor, dem brandneuen Google Pixel 10 Pro XL bis hin zu innovativen Faltmodellen wie dem Samsung Galaxy Z Fold7 oder Motorola razr60 Ultra – hier findest Du die perfekten Begleiter für Filme, Games und produktives Arbeiten. Auch Mittelklasse-Geräte wie das Nothing Phone (3a) zeigen, dass großartige Displays nicht teuer sein müssen. Egal ob High-End-Technik, faltbare Displays oder außergewöhnliches Design – bei den vorgestellten Smartphones ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Jetzt entdecken und Dein perfektes Handy finden.

Die besten Handys mit großem Display: FAQs Welches ist aktuell das größte Smartphone? Das größte Smartphone ist eigentlich kein richtiges Smartphone mehr. Denn im aufgeklappten Zustand erreicht das Galaxy Z Fold7 in der Diagonale 8 Zoll. Damit bietet das Gerät nahezu Tablet-Dimensionen und genügend Raum für die Nutzung mehrerer Apps und Webseiten gleichzeitig. Ein echter Gamechanger in Sachen Größe und Funktionalität! Was sind gute Handys mit großem Display? Neben dem iPhone 17 Pro Max, dem Samsung Galaxy S25 Ultra und dem Google Pixel 10 Pro XL gehören auch das Xiaomi 15 Ultra, die beiden Samsung-Smartphones Galaxy Z Fold7 und Z Flip7 sowie das Nothing Phone (3a) zu den Top-Handys mit großem Display. Bei der Displaygröße überzeugen außerdem das Motorola razr60 Ultra, Huawei Pura 70 Pro und Honor 200 Pro. Wie groß sollte ein Handydisplay sein? Die ideale Größe eines Handydisplays hängt von Deinen persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Für Nutzer, die ihr Smartphone intensiv für Multimedia wie Videos oder Spiele verwenden, eignet sich ein großes Display von 6 Zoll oder mehr, da es ein immersives Erlebnis bietet. Wer das Smartphone hauptsächlich für alltägliche Aufgaben wie E-Mails, Internet und soziale Medien nutzt, findet mit einem mittelgroßen Display zwischen 5 und 6 Zoll eine gute Balance zwischen Größe und Handlichkeit. Für diejenigen, die ein kompaktes, leicht zu handhabendes Gerät bevorzugen, das problemlos in die Hosentasche passt, ist ein kleineres Display unter 5 Zoll ideal. Foto: ©Samsung, Apple, Xiaomi, Google

