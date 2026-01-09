Qualität und Leistung zum kleinen Preis: freenet präsentiert Dir die besten Mittelklasse-Handys von Samsung, Xiaomi, Google und Co.

Platz 1: Samsung Galaxy S25 FE

Das aktuell beste Smartphone der Mittelklasse ist das Samsung Galaxy S25 FE. Die Fan Edition begeistert mit einer nutzerorientierten Ausstattung auf gehobenem Niveau für die Mittelklasse. Zu ihr gehört beispielsweise der Prozessor Exynos 2400, dessen Performance es auch mit KI-Anwendungen aufnehmen kann. Solide Werte bieten die Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit. Auf dem 6,7 Zoll großen Display des Galaxy S25 FE schaust Du Filme oder Serien und spielst komfortabel Games. Ein weiterer Pluspunkt ist die Triple-Kamera der neuen Fan Edition von Samsung, die eine 50-MP-Hauptkamera hat. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Samsung Galaxy S25 FE Display 6,7 Zoll, 120 Hz Kamera Triple-Kamera (50 + 12 + 8 MP), 12-MP-Frontkamera Prozessor Exynos 2400 Speicher 128, 256 oder 512 GB Akku 4.900 mAh Preis ab 749 Euro

Samsung Galaxy S25 FE 256 GB Icyblue
809.00 €

Platz 2: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Aus der Ende 2025 auf den Markt gekommenen Redmi Note 15 Reihe ist das Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus das Mittelklasse-Smartphone mit der besten Ausstattung. Es verfügt über eine 200-MP-Hauptkamera, die durch eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP ergänzt wird. Für Selfies nutzt Du eine Frontkamera mit 32-MP-Auflösung. Neben der hochwertigen Kameratechnik überzeugt auch der ausdauernde Akku mit seinen 6.500 mAh. Sein Highlight ist jedoch die Ladegeschwindigkeit von nur 30 Minuten mit 100 Watt. Die starke Performance des Redmi Note 15 Pro Plus stammt vom Prozessor Snapdragon 7s Gen 4 mit seinen 12 GB Arbeitsspeicher. Auch der Gerätespeicher ist mit wahlweise 256 oder 512 GB ausreichend groß für Fotos, Apps und andere Daten. Außerdem ist das leistungsstarke Mittelklasse-Handy mit einem 6,83 Zoll großen Display bestückt, das eine Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits erreicht. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Details Interner Speicher 256 oder 512 GB Prozessor Snapdragon 7s Gen 4 Display 6,83 Zoll, 3.200 Nits, 120 Hz Kamera 200-MP-Hauptkamera, 32-MP-Selfiekamera Preis ab ca. 500 Euro

Platz3: Nothing Phone_3a Ein nachhaltiges Mittelklasse-Smartphone ist das Nothing Phone (3a) aus dem Jahr 2025. Es verfügt über ein 6,77 Zoll großes Display, dessen Bildwiederholrate bei 120 Hertz liegt. Dank einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits ist das Ablesen des Displays auch im Sonnenlicht gut möglich. Ausgestattet mit dem Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 von Qualcomm meistert das Nothing Phone (3a) die meisten Aufgaben flüssig und schnell. Das Gerät ist in zwei Varianten mit 128 GB Gerätespeicher und 8 GB Arbeitsspeicher oder mit 256 GB Gerätespeicher und 12 GB Arbeitsspeicher erhältlich. Das Nothing Phone (3a) bietet Dir Power für den ganzen Tag. Dafür sorgen der große Akku mit 5.000 mAh Kapazität sowie eine hohe Energieeffizienz des Chips. Nach Angaben des Herstellers sind bis zu 26 Stunden Videowiedergabe möglich. Möchtest Du das Mittelklasse-Smartphone aufladen, kannst Du das mit maximal 50 Watt im Schnelllademodus. Was sich ebenfalls sehen lassen kann, ist die Kameraausstattung. Du nutzt eine Triple-Kamera mit 50-MP-Weitwinkel, 8-MP-Ultraweitwinkel und 50-MP-Telelinse. Die Frontkamera mit 32 MP Auflösung sorgt für brillante Selfies. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Nothing Phone (3a) Display 6,77 Zoll, 120 Hz, 3.000 Nits Kamera Triple-Kamera (50/8/50 MP), 32-MP-Frontkamera Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 mit 8/12 GB RAM Speicherplatz 128 oder 256 GB Akku 5.000 mAh Preis ab 329 Euro

Platz 4: Google Pixel 9a

Unter den besten Mittelklasse-Smartphones rangiert auch das Google Pixel 9a aus dem ersten Halbjahr 2025 auf den vorderen Plätzen. Das Display misst 6,3 Zoll und überzeugt mit einer Top-Spitzenhelligkeit von 2.700 Nits sowie Corning Gorilla Glass 3 als robustes Material. Auch die Performance ist durch den Google Tensor G4 als Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher für diese Preisklasse hervorragend. KI-Features sind ab Werk mit an Bord und durch die starke Performance problemlos möglich.

Zur technischen Ausstattung des Pixel 9a von Google gehört rückseitig eine Dual-Kamera. Hier löst die Weitwinkelkamera mit 48 MP und die Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP auf. Der Front-Kamera spendiert Google eine Auflösung von 13 MP. Lange Ausdauer bringt das Google Pixel 9a ebenfalls mit. Dafür sorgt der 5.100 mAh starke Akku, welcher bis 30 Stunden Videowiedergabe möglich macht. Was ebenfalls positiv hervorzuheben ist, sind die sieben Jahre Updates, welche Google für das Pixel 9a zusichert. Außerdem besteht das Mittelklasse-Handy zu einem hohen Anteil aus recycelten Materialien. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Details Display 6,3 Zoll, 60 – 120 Hz, 2.700 Nits Prozessor Google Tensor G4, 8 GB RAM Akku 5.100 mAh Kamera Dual-Kamera: 48/13 MP Selfie-Kamera 13 MP Preis ca. 550 Euro

Google Pixel 9a 128 GB Obsidian
549.00 €

Platz 5: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Ein gutes Mittelklasse-Handy von Xiaomi ist auch das Xiaomi Redmi Note 15 Pro mit seinem 6,83 Zoll großen Display. Für eine optimale Ablesbarkeit im Sonnenlicht sorgt der Spitzenwert von 3.200 Nits. Als Kameraausstattung kommt eine Dual-Kamera mit 200-MP-Hauptkamera und 8-MP-Ultraweitwinkelkamera zum Einsatz. Zusätzlich gibt es eine Frontkamera mit 20 Megapixeln Auflösung. Herzstück des Xiaomi Redmi Note 15 Pro ist der Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra, für den es je nach Modell 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher gibt. Beim internen Speicher wählst Du wie schon beim Redmi Note 15 Pro Plus zwischen 256 und 512 GB. Mit maximal 45 Watt lässt sich der 6.580 mAh große Akku aufladen. Unter dem Strich ist dieses Smartphone der Mittelklasse ideal für alle alltäglichen Anwendungen gerüstet. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Details Interner Speicher 256 oder 512 GB Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra Display 6,83 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits Kamera 200-MP-Hauptkamera, 20-MP-Selfiekamera Preis ab ca. 350 Euro

Platz 6: Xiaomi 15T Xiaomis Mittelklasse ist derzeit das Xiaomi 15T. Du kannst Dich hier auf eine gute Performance durch den Dimensity 8400 Ultra von MediaTek freuen. Auch im Hinblick auf den Akku hebt sich das Xiaomi 15T mit 5.500 mAh Akkukapazität sowie 67 Watt Schnelllademodus positiv ab. Beim Xiaomi 15T erwartet Dich zudem eine starke Kameratechnik, die für alle Fotosituationen ausgestattet ist. Rückseitig machst Du mit der Triple-Kamera Fotos und auf der Vorderseite des Mittelklasse-Handys steht eine 32-MP-Frontkamera bereit. Anschließend lassen sich die Fotos auf dem 6,83 Zoll großen Display mit überragender Helligkeit ansehen. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Xiaomi 15T Display 6,83 Zoll, 120 Hz, 3.200 Nits Kamera Triple (50 + 12 + 50 MP), 32-MP-Frontkamera Prozessor MediaTek Dimensity 8400 Ultra Speicher 256 oder 512 GB Akku 5.500 mAh Preis ab 649 Euro

Xiaomi 15T Pro 512 GB Mocha Gold
649.00 €

Platz 7: iPhone 16e Das beste Mittelklasse-Handy von Apple ist das iPhone 16e mit seinem 6,1 Zoll großen Display. Es bietet eine hohe Auflösung von 2.532 × 1.170 Pixeln, was einer Pixeldichte von 460 ppi entspricht. Im Inneren des nur 167 Gramm leichten iPhones steckt der Spitzen-Chip A18 aus eigener Herstellung. Seine Leistung ist für die Nutzung von Apple Intelligence optimiert, sodass Du verschiedene KI-Funktionen auf dem iPhone 16e nutzen kannst. Beim Gerätespeicher hast Du die Wahl zwischen 128, 256 und 512 GB. Auf der Rückseite des iPhone 16e ist eine 2-in-1 Kamera eingebaut. Das Objektiv löst mit 48 MP auf und verfügt über einen zweifachen optischen Zoom. Dadurch sind auch Teleaufnahmen möglich. Hinzu kommt die 12-MP-Frontkamera für Selfies. Beeindruckend ist außerdem die Laufzeit des iPhone 16e, denn der 4.000-mAh-Akku schafft laut Hersteller bis zu 26 Stunden Videowiedergabe. Das Laden des Akkus ist mit maximal 20 Watt möglich. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal iPhone 16e Display 6,1 Zoll, 460 ppi Kamera 2-in-1 Kamera mit 48 MP, 12-MP-Frontkamera Prozessor A18 Speicherplatz 128 bis 512 GB Akku 4.000 mAh, 26 Std. Videowiedergabe Preis ab 699 Euro

Apple iPhone 16e 256 GB Weiß
829.00 €

Platz 8: Samsung Galaxy A56 Das Galaxy A56 von Samsung ist ebenfalls eines der besten Mittelklasse-Handys aus dem Jahr 2026. Es wurde im März vorgestellt und ist in zwei unterschiedlichen Speichervarianten erhältlich. Du kannst Dich bei diesem Mittelklasse-Smartphone auf ein 6,7 Zoll großes Display freuen, das mit seiner Helligkeit selbst im Sonnenschein optimal ablesbar ist. Der Exynos 1480 als Prozessor bringt genug Performance, um mit dem Mittelklasse-Handy von Samsung auch Games zu spielen. Du kannst beim Arbeitsspeicher übrigens zwischen zwei Varianten wählen, sodass die Performance zu Deinen Nutzeransprüchen passt.

Ausgestattet mit einer Triplekamera auf der Rückseite hält das Galaxy A56 alle wichtigen Momente auf Fotos oder in Videos fest. Die Hauptkamera löst mit beachtlichen 50 Megapixeln auf. Auch die 32-MP-Selfiekamera ist für ein Mittelklasse-Smartphone exzellent. In Sachen Ausdauer überzeugt das Galaxy A56 mit seinem 5.000 mAh starken Akku auch hinsichtlich der Ladezeit. Im Schnelllademodus erreicht das Smartphone bis zu 45 Watt. Galaxy AI für vielseitige KI-Anwendungen ist selbstverständlich auch installiert.

Übrigens: Wie gut sich das Galaxy A56 gegenüber anderen Galaxy-A-Smartphones schlägt, erfährst Du im ausführlichen Vergleich der Samsung A-Reihe. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Details Display 6,7 Zoll Super-AMOLED, 120 Hz, 1.900 Nits Prozessor Exynos 1480 für schnelle Performance Kamera (Rückseite) 50-MP-Triple-Kamera Kamera (Front) 32 MP Akku 5.000 mAh für lange Laufzeiten Preis UVP ab 479 Euro

Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Awesome Olive
459.00 €

Platz 9: Fairphone (Gen. 6)

Ein gutes Mittelklasse-Smartphone mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit ist das Fairphone (Gen. 6), bei dem Du im Falle eines Defekts verschiedene Komponenten selbst austauschen kannst. Auch die lange Update-Garantie sorgt dafür, dass Du dieses Mittelklasse-Handy viele Jahre lang nutzen kannst. Technisch bietet das Fairphone der sechsten Generation eine gute Ausstattung. Die Dual-Kamera macht gerade in Standardsituationen gute Fotos und wird um eine 32-MP-Frontkamera ergänzt. Als Prozessor kommt das Modell Snapdragon 7s Gen 3 zum Einsatz, der Akku bietet eine Kapazität von 4.415 mAh und das Display misst 6,3 Zoll. Damit bist Du für den Alltag bestens ausgestattet. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Fairphone (Gen. 6) Display 6,3 Zoll, 120 Hz Kamera Dual-Kamera mit 50 + 13 MP, 32-MP-Frontkamera Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 Speicher 256 GB (erweiterbar) Akku 4.415 mAh Preis ab 599 Euro

Fairphone 6 5G 256 GB Cloud White
599.00 €

Platz 10: Samsung Galaxy A36 Ein gutes Mittelklasse-Handy ist auch das Galaxy A36 von Samsung, das im Gegensatz zu den anderen Modellen der Samsung A-Reihe einen Prozessor von Qualcomm nutzt. Der Snapdragon 6 Gen 3 mit großzügigem Arbeitsspeicher ist bekannt für seine solide Performance, auch wenn die Anwendungen anspruchsvoller werden. Das ist auch wichtig, denn auf dem Samsung A36 kannst Du die umfangreichen Funktionen von Galaxy AI nutzen. Ein Highlight des Galaxy A36 ist das Super-AMOLED Display mit einer Größe von 6,7 Zoll. Dank einer Spitzenhelligkeit von 1.900 Nits ist die Ablesbarkeit des Displays auch bei Sonnenschein garantiert. Um ausreichend Power für einen langen Tag musst Du Dir beim Galaxy A36 keine Sorgen machen. In ihm steckt ein 5.000 mAh starker Akku, der innerhalb kurzer Zeit mit maximal 45 Watt geladen werden kann. Im Kameravergleich der besten Mittelklasse-Smartphones schneidet das Galaxy A36 ebenfalls nicht schlecht ab. Ausgestattet mit einer Triplekamera und 50 MP Auflösung bei der Hauptlinse ist es den meisten Fotosituationen gewachsen. Für Selfies gibt es eine 12-MP-Frontkamera. Dank der vorhandenen IP67-Zertifizierung können Staub und Spritzwasser dem Galaxy A36 nichts anhaben, sodass es sich auch bei Aktivitäten im Freien der ideale Begleiter ist. Das Wichtigste auf einen Blick: Merkmal Details Display 6,7 Zoll Super-AMOLED, 120 Hz, 1.900 Nits Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 mit 8 GB RAM Kamera (Rückseite) 50-MP-Triple-Kamera Kamera (Front) 12 MP Akku 5.000 mAh für lange Laufzeiten Preis UVP ab 379 Euro

Samsung Galaxy A36 5G 128 GB Awesome Black
359.00 €

Beste Mittelklasse Smartphones: Häufig gestellte Fragen Welches ist aktuell das beste Mittelklasse-Handy? Als bestes Mittelklasse-Handy führt das Samsung Galaxy S25 FE die Bestenliste an. Es überzeugt mit einer gelungenen Mischung aus starker Performance, guter Kamera, großem Bildschirm und ausdauerndem Akku. Ebenfalls attraktive Mittelklasse-Smartphones sind das iPhone 16e, Xiaomi 15T, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus und 15 Pro, Google Pixel 9a, Samsung Galaxy A56 und Galaxy A36 sowie die nachhaltigen Modelle Nothing Phone (3a) und Fairphone (Gen. 6). Welches ist das beste Mittelklasse-Handy 2026? Spitzenreiter unter den Mittelklasse-Handys 2026 ist die Fan Edition von Samsung, also das Samsung Galaxy S25 FE. Es brilliert in dieser Preisklasse mit seiner Triple-Kamera, dem 6,7 Zoll großen Display, einem starken Akku und effizienten Prozessor. Was ist ein Mittelklasse-Smartphone? Ein Mittelklasse-Smartphone ist ein Handy, das ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Es kombiniert solide Leistung, gute Kameraqualität und ansprechendes Design, ohne die hohen Preise ab 700 Euro von Premium-Modellen zu erreichen, und eignet sich für alltägliche Nutzerbedürfnisse. Foto: ©Google, Xiaomi, Samsung, Apple, Nothing, Fairphone

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen