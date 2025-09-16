Im großen iPhone-Kamera-Vergleich von freenet zeigen wir Dir, welches Apple-Handy das ultimative Fotografie-Erlebnis für Dich bietet.

iPhones sind bekannt für ihre beeindruckenden Fotos und erstklassigen Kameras, die in ihrer Qualität mit professionellen Kameras konkurrieren können. Mit jeder neuen Generation des High-End-Smartphones übertrumpft sich der Hersteller selbst, was auch das Ranking der besten iPhone-Kameras zeigt: Im Allgemeinen verfügt jedes neue iPhone über eine deutlich verbesserte Kamera, was allerdings auch mit steigenden Preisen einhergeht. Finde im freenet-Vergleich heraus, welches Apple-Modell die beste Kamera für Dein Budget bietet. Übersicht: Welches iPhone hat die beste Kamera? Hier siehst Du die wichtigsten Fakten zum Thema beste iPhone-Kamera: Das hochwertigste Kamerasystem in Kombination mit dem größten Display und Speicher bietet das iPhone 17 Pro Max.

Ebenfalls sehr gute Kameras haben das iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Pro.

Gute Kameras für etwas weniger Geld erhältst Du beim iPhone 17 und iPhone 16e. Die folgende Tabelle bietet Dir einen ersten Überblick über den freenet-Vergleich der besten iPhone-Kameras 2025. Handymodell Rückseitige Kamera Frontkamera Besonderheiten iPhone 17 Pro Max Triple-Kamera (48 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Telekamera) 18 MP Center Stage 6,9 Zoll Display, Aluminium Unibody, bis 2 TB Speicher iPhone 17 Pro Triple-Kamera (48 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Telekamera) 18 MP Center Stage 6,3 Zoll Display, Aluminium Unibody iPhone 16 Pro Max Triple-Kamera (48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv) + ToF 3D 12 MP TrueDepth 6,9" Display, A18 Pro Chip, Titan-Gehäuse iPhone 16 Pro Triple-Kamera (48 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkel, 48 MP Teleobjektiv) + ToF 3D 12 MP TrueDepth 6,3" Display, A18 Pro Chip, Titan-Gehäuse iPhone 17 Dual-Kamera (48 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel) 18 MP Center Stage 6,3 Zoll Display, Aluminiumrahmen iPhone Air Mono-Kamera mit 48 MP 18 MP Center Stage 6,5 Zoll Display, nur 5,6 mm dick, Titanrahmen iPhone 16e Einzelkamera (48 MP) 12 MP TrueDepth 6,1" Display, A18 Chip iPhone SE 3 Einzelkamera 12 MP 7 MP FaceTime HD-Kamera 4,7 Zoll Display, A15 Bionic Chip 1. Beste iPhone-Kamera: iPhone 17 Pro Max Das iPhone 17 Pro Max aus dem September 2025 ist der freenet-Favorit, wenn es um Kameratechnik bei iPhones geht. Es hat im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich zugelegt und bietet neben einer besseren Auflösung bei der Telekamera auch eine völlig neue Center Stage Frontkamera. Mit ihr kannst Du Videoaufnahmen gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera machen. Auch die Funktionen zur Bildbearbeitung sind noch umfangreicher geworden und die Videoqualität hat sich erneut verbessert. Die technischen Details der besten iPhone-Kamera im iPhone 17 Pro Max sind: Ausstattung Details Kamera-System Triple-Kamera Megapixel Hauptkamera 48 MP Frontkamera 18 MP Zoom-Fähigkeit 8-facher optischer Zoom Videoqualität 4K Dolby Vision mit 24 bis 120 fps Display 6,9 Zoll Gerätespeicher 256 GB bis 2 TB

2. Beste iPhone-Kamera: 17 Pro Das iPhone 17 Pro bietet für einen etwas niedrigeren Preis das gleiche Kamerasystem wie das High-End-Modell. Der Unterschied besteht vor allem in der Größe des Displays, denn beim iPhone 17 Pro kannst Du Deine Fotos und Videos lediglich auf einem 6,3 Zoll großen Display ansehen oder bearbeiten. Auch beim Gerätespeicher hast Du weniger Auswahl, denn die maximale Größe beträgt hier ein Terabyte. Kannst Du Dich mit diesen Kompromissen anfreunden, erhältst Du die beste iPhone-Kamera in einem kompakteren Gerät. Die Kamera des iPhone 17 Pro hat folgende technische Daten: Kameraausstattung des iPhone 16 Pro: Ausstattung Details Kamera-System Triple-Kamera Megapixel Hauptkamera 48 MP Frontkamera 18 MP Zoom-Fähigkeit 8-facher optischer Zoom Videoqualität 4K Dolby Vision mit 24 bis 120 fps Display 6,3 Zoll Gerätespeicher 256 GB bis 1 TB

3. Beste iPhone Kamera: 16 Pro Max Das iPhone 16 Pro Max hebt sich besonders durch die Integration der Apple Intelligence und durch erweiterte Funktionen wie die Möglichkeit, Bilder mit verschiedenen neuen Fotografiestilen in Echtzeit anzupassen, ab. Besonders hervorzuheben ist die 4K-Videoaufnahme mit 120 fps in Dolby Vision, eine Smartphone-Premiere, die in Kombination mit dem A18 Pro Chip auch professionelle Filmprojekte unterstützt. Auch der Nachtmodus wurde weiter verbessert, sodass Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen noch klarer und detailreicher werden. Daten der Kamera beim iPhone 16 Pro Max auf einen Blick: Ausstattung iPhone 16 Pro Max Kamera-System Triple-Kamera: Weitwinkel-, Ultraweitwinkel-, Telekamera Megapixel der Hauptkamera 48 MP Frontkamera 12 MP Zoom-Fähigkeit 5-facher optischer Zoom Videoqualität 4K mit 24 bis 120 fps, Dolby Vision Kamera-Software & KI Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5, Bildoptimierung mit Apple Intelligence Display 6,9 Zoll, 2.000 Nits Gerätespeicher 256 GB, 512 GB, 1 TB

4. Beste iPhone-Kamera: 15 Pro Auch das iPhone 16 Pro setzt neue Maßstäbe und bietet eine vergleichbare Leistung zum größeren Pro Max. Mit seinem 6,3-Zoll-Display ist es etwas kompakter, aber ebenso beeindruckend in puncto Kameratechnologie. Die 48-MP-Fusion-Hauptkamera, die 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und die 12-MP-Telefotokamera mit 5-fachem optischen Zoom bieten erstklassige Foto- und Videoqualität. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, 4K-Videos mit 120 fps in Dolby Vision aufzunehmen, was sowohl für Profis als auch für Hobbyfilmer beeindruckende Ergebnisse ermöglicht. Die Photonic Engine sorgt weiterhin für detailreiche und lebendige Aufnahmen, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit den neuen Funktionen von Apple Intelligence können Bilder und Videos noch schneller und präziser bearbeitet werden. Zusätzlich hebt sich das iPhone 16 Pro durch seine Leistung mit dem A18 Pro Chip hervor, der schneller und effizienter arbeitet​. Kameraausstattung des iPhone 16 Pro: Ausstattung iPhone 16 Pro Kamera-System Triple-Kamera: Weitwinkel-, Ultraweitwinkel-, Telekamera Megapixel der Hauptkamera 48 MP Frontkamera 12 MP Zoom-Fähigkeit 5-facher optischer Zoom Videoqualität 4K-Videos (24 bis 120 fps), Dolby Vision Kamera-Software & KI Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, Bildoptimierung mit Apple Intelligence Display 6,3 Zoll, 2.000 Nits Gerätespeicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

5. Beste Kamera in einem Apple-Basismodell: iPhone 17 Mit dem derzeitigen Flaggschiff iPhone 17 bietet Apple ein Smartphone mit guter Kamera und Performance zu einem erschwinglichen Preis. Neben der Dual-Kamera auf der Rückseite gibt es auch hier die neue Center Stage Frontkamera mit vielen neuen Funktionen. Technisch erwarten Dich bei der Kamera des iPhone 17 folgende Werte: Ausstattung Details Kamera-System Dual-Kamera Megapixel Hauptkamera 48 MP Frontkamera 18 MP Zoom-Fähigkeit 2-facher optischer Zoom Videoqualität 4K Dolby Vision mit 60 fps Display 6,3 Zoll Gerätespeicher 256 oder 512 GB

6. Kompaktes iPhone mit guter Kamera: iPhone Air Die größte Besonderheit des iPhone Air ist nicht das Kamerasystem, sondern ein extrem schlankes Gehäuse von nur 5,6 Millimetern. Aufgrund des begrenzten Platzes hat Apple dieses Modell mit einer 48-MP-Kamera ausgestattet, die jedoch für alle klassischen Fotoszenarien gewappnet ist. Auf der Vorderseite hat auch das iPhone 17 Air die Center Stage Frontkamera. Die Kameradaten des iPhone Air sind: Ausstattung Details Kamera-System Mono-Kamera Megapixel Hauptkamera 48 MP Frontkamera 18 MP Zoom-Fähigkeit 2-facher optischer Zoom Videoqualität 4K Dolby Vision mit 60 fps Display 6,5 Zoll Gerätespeicher 256 GB bis 1 TB

7. iPhone 16e: Mittelklasse-Handy mit Top-Kamera Das iPhone 16e ist das neue Budget-Smartphone von Apple. Während Prozessor und Akkulaufzeit locker mit den Topmodellen mithalten können, ist die Kamera etwas abgespeckt. Das muss aber nichts heißen, denn sie ist immer noch sehr gut. Statt einer Dual- oder Triple-Kamera setzt Apple hier auf ein 2-in-1-Kamerasystem. Das bedeutet, dass es sich um eine Kamera mit 48 Megapixeln handelt, die gleichzeitig einen zweifachen Zoom integriert hat. Damit sind 12 Megapixel mit zweifachem Tele-Zoom möglich. Die Blende der Hauptkamera beläuft sich auf ƒ/1.6. Zusätzlich schafft die Fusion-Linse einen bis zu zehnfachen digitalen Zoom. Vor allem Standardfotos sehen damit gut aus. Bei Panoramabildern sind laut Apple sogar 63 Megapixel drin. Die Frontkamera überzeugt mit 12 Megapixeln und einer Blende von ƒ/1.9. Damit sind neben einem Autofokus mit Focus-Pixeln und einem Portraitlicht mit sechs Effekten noch einige weitere Extras möglich, zum Beispiel die Objektivkorrektur. Kameratechnik des iPhone 16e im Detail: Ausstattung Details Modell iPhone 16e Kamera-System 2-in-1 Fusion-Kamera Megapixel Hauptkamera 48 MP Frontkamera 12 MP Zoom-Fähigkeit 2-facher optischer Zoom, 10-facher Digitalzoom Videoqualität 4K-Videos mit 24, 25, 30 oder 60 fps, Dolby Vision Kamera-Software & KI True Tone Blitz, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5, Bildoptimierung mit Apple Intelligence Display 6,1 Zoll, 1.200 Nits Gerätespeicher 128 GB, 256 GB, 512 GB

8. Kompaktes iPhone mit bester Kamera: iPhone SE 3 Neben den vielen iPhones mit technischer Ausstattung auf Spitzen-Niveau, allerdings auch hohem Preis und teilweise unhandlichen Maßen, darf das iPhone SE 3 nicht in der Liste der besten iPhone-Kameras fehlen. Zwar ist dieses Modell bereits im März 2022 erschienen, wenn Du jedoch mit kleinem Budget nach einem handlichen iPhone suchst, ist es bis heute alternativlos. Das 4,7 Zoll messende Display erlaubt ein handliches Gerätemaß mit niedrigem Gewicht von nur 144 Gramm. Die Einzelkamera auf der Rückseite kommt zwar nur mit 12 MP Auflösung, meistert alltägliche Fotosituationen jedoch zufriedenstellend. Ein optischer Bildstabilisator sowie ein einfacher Zoom sind vorhanden. Videos kannst Du mit dem iPhone SE 3 in 4K-Qualität aufnehmen. Außerdem hat das Budget-iPhone eine Frontkamera mit 7 MP Auflösung. Die Qualität einer Spiegelreflexkamera erreicht das iPhone SE 3 zwar nicht, und auch die Möglichkeiten der Nachbearbeitung von Fotos sind beschränkt, da kein Apple Intelligence vorhanden ist. Für gelegentliche Schnappschüsse und Fotosituationen bei gutem Licht reicht die technische Ausstattung jedoch in jedem Fall. Kameradaten des iPhone SE 3 im Überblick: Ausstattung Details Modell iPhone SE 3 Kamera-System Einzelkamera Megapixel Hauptkamera 12 MP Frontkamera 7 MP Zoom-Fähigkeit 1-facher optischer Zoom Videoqualität 4K-Videos mit 24, 25, 30 oder 60 fps Kamera-Software & KI Deep Fusion, Smart HDR 4, Porträtmodus Display 4,7 Zoll, 625 Nits Gerätespeicher 64 GB, 128 GB, 256 GB

FAQs Welches iPhone hat die beste Kamera? Mit jeder neuen Generation von iPhones setzt Apple den Standard höher. Seit September 2025 ist das iPhone mit der besten Kamera ganz klar das iPhone 17 Pro Max. Es bietet ein hoch entwickeltes Triple-Kamerasystem mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer 148-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 48-MP-Teleobjektiv, das erstklassige Foto- und Videoqualität ermöglicht. Welche iPhones machen die besten Fotos? Im Jahr 2025 kannst Du die besten Fotos mit dem iPhone 17 Pro Max schießen. Es hat eine Triple-Kamera mit jeweils 48 MP Auflösung und einen 8-fachen optischen Zoom, ideal für gestochen scharfe Fernaufnahmen. Der verbesserte Nachtmodus sorgt dafür, dass Du auch bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche und klare Fotos schießen kannst. Die Kamera nutzt zudem KI-gestützte Bildverarbeitung, um Farben lebendiger und realitätsnaher darzustellen, während der Photonic Engine die Bilddetails und -schärfe weiter optimiert. Ebenfalls sehr gute Ergebnisse erzielst Du mit dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 16 Pro Max. Was ist der iPhone Capture-Button und welche Vorteile bietet er? Der Capture-Button ist eine neue Funktion, die 2024 in die iPhone 16-Serie eingeführt wurde. Dieser physische Knopf auf der Rückseite des iPhones ermöglicht es Dir, Fotos und Videos noch schneller und einfacher aufzunehmen, ohne den Bildschirm zu berühren. Besonders bei spontanen Schnappschüssen oder in schwierigen Situationen wie Action-Fotos sorgt der Capture Button für mehr Komfort und Präzision bei der Aufnahme. Was macht der iPhone Action-Button und warum ist er nützlich? Der Action-Button, ebenfalls mit der iPhone 16-Serie eingeführt, bietet Dir eine individuell anpassbare Funktionalität. Mit einem einfachen Druck auf den Button kannst Du verschiedene Aktionen ausführen, wie zum Beispiel die Kamera-App öffnen, eine Notiz erstellen oder den Stumm-Modus aktivieren. Dies ist besonders praktisch, wenn Du schnell auf häufig genutzte Funktionen zugreifen möchtest, ohne durch Menüs navigieren zu müssen. Welche iPhones sind für Videografie am besten geeignet? Die beste Kameratechnik für Videografie bieten das iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro. Beide unterstützen 4K-Videoaufnahmen mit 120 fps in Dolby Vision, was für beeindruckende Bildqualität und flüssige Bewegungen sorgt. Auch der Action Button erleichtert den schnellen Zugriff auf die Kamera, was gerade für spontane Videoaufnahmen praktisch ist. Foto: ©Unsplash, Apple

