Tolle Fotos schießen zu können, zählt zu den wichtigsten Kriterien beim Handykauf. freenet zeigt Dir, welche Modelle aktuell die beste Handykamera bieten.

Tipp: Wie die Kamerafunktionen im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell abschneiden, siehst du in unser Gegenüberstellung: Samsung S25 Ultra vs. S24 Ultra

Platz 2: Samsung Galaxy Z Fold7

Mit der neuen Foldable-Generation von Samsung kommen massive Verbesserungen bei der Kameratechnik im Vergleich zum Vorgänger Galaxy Z Fold6. Die Hauptkamera löst jetzt mit 200 Megapixeln auf, hat eine überzeugende Blende von f/1.7, einen Autofokus und optischen Bildstabilisator. Sie ist somit gleichwertig zur Hauptkamera des Galaxy S25 Ultra und damit ein starkes Argument für alle, die nach einer der besten Handykameras in einem Foldable suchen. Ergänzt wird die Triple-Cam durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera mit dreifachem optischem Zoom. Die gemachten Fotos lassen sich mit den zahlreichen Bildbearbeitungsfunktionen von Galaxy AI. Auch Selfie-Fans kommen beim faltbaren Handy Galaxy Z Fold7 voll auf ihre Kosten. Es gibt gleich zwei Frontkameras, welche wahlweise im geöffneten oder geschlossenen Zustand des Smartphones nutzbar sind. Beide haben eine Auflösung von 10 MP und die Blende f/2.2. Warum das Galaxy Z Fold 7 ebenfalls zu den Modellen mit der besten Handykamera gehört, zeigt ein Blick auf die Videofeatures. Aufnahmen sind als 8K-Video mit 30 fps möglich. Vorhanden ist auch eine praktische Videostabilisierung. Die Kameraausstattung des Galaxy Z Fold7 im Detail: Kamerafunktion Details Kamerasystem Rückseite 200-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, 10-MP-Telekamera Kamerasystem Frontseite Zwei 10-MP-Frontkameras Videos 8K-Videos mit 30 fps Zoom 3-facher optischer Zoom Besondere Kamera-Eigenschaften RAW-Format, verschiedene Aufnahmemodi, umfangreiche KI-Bildbearbeitung, Videostabilisierung

Platz 3: Xiaomi 15 Ultra

Das Xiaomi 15 Ultra beeindruckt mit einem hochmodernen Kamerasystem, das insgesamt vier Linsen auf der Rückseite umfasst und sich damit klar als eines der besten Kamerahandys positioniert. Seit März 2025 erhältlich, hebt sich das Premium-Smartphone des chinesischen Herstellers durch den markanten Kamerazylinder mit dem Leica-Schriftzug hervor. Die Hauptkamera, das Teleobjektiv, die Periskop- und die Ultraweitwinkelkamera bieten jeweils 50 Megapixel. Auf der Frontseite ist eine 32-MP-Frontkamera verbaut – eine der besten Handykameras für Selfies auf dem Markt. Dank der hochwertigen Leica-Linsen und der fortschrittlichen Technik entstehen beeindruckend scharfe Aufnahmen sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit. Besonders hervorzuheben ist der 120-fache digitale Zoom, der das Xiaomi 15 Ultra endgültig in die Liga der Smartphones mit der besten Handykamera hebt. Damit lassen sich weit entfernte Objekte vergrößern, ohne sichtbares Rauschen, was ideal für Nutzer ist, die maximale fotografische Flexibilität suchen. Mit dem Kamera-Setup des Xiaomi 15 Ultra lassen sich herausragende Fotos erzielen: Kamerafunktionen Xiaomi 15 Ultra Kamerasystem Rückseite 50-MP-Hauptkamera, 200-MP-Ultra-Teleobjektiv, 50-MP-Periskop-Kamera, 50-MP-Ultraweitwinkelkamera Kamerasystem Frontseite 32-MP-Frontkamera Videos 8K-Videos bei 30fps, 4K-Videos bei 30, 60 oder 120fps Zoom 3-fach und 5-fach optischer Zoom, bis zu 120-fach digitaler Zoom Besondere Kamera-Eigenschaften Leica Fotostile (Authentic Look, Vibrant Look), Xiaomi ProFocus, 16-Bit-RAW-Modus, Bildstabilisierung

Platz 4: Xiaomi 15T Pro Die beeindruckende Leica Triple-Kamera des Xiaomi 15T Pro zählt zu den besten Handykameras auf dem Markt. Die 50-MP-Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Bilder, unterstützt von einer 50-MP-Telekamera mit OIS und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera für vielseitige Aufnahmen. Für Selfies ist die 32-MP-Frontkamera hervorragend geeignet. Videos können in 8K bei 30 fps aufgenommen werden, während der 100x Digitalzoom noch mehr Details bietet. Mit Funktionen wie HDR10+ und Motion Tracking Fokus liefert das Xiaomi 15T Pro brillante Fotografie- und Videoergebnisse, die das Gerät zu einer Top-Wahl für Fotografie-Enthusiasten machen. Kameraausstattung des Xiaomi 15T Pro: Kamerafunktionen Xiaomi 15T Pro Kamerasystem Rückseite 50 MP Hauptkamera, 50 MP Telekamera, 12 MP Ultraweitwinkel Kamerasystem Frontseite 32 MP Videos 8K bei 30 fps, 4K bei bis zu 120 fps Zoom 100x Digitalzoom Besondere Kamera-Eigenschaften Leica-Optik, HDR10+ Videoaufnahmen, Motion Tracking Fokus

Platz 5: Google Pixel 10 Pro XL

Das neue Google Pixel 10 Pro XL, erhältlich seit August 2025, übertrifft mit seinem Kamera-Setup alle bisherigen Google-Smartphones. Die drei leistungsstarken Rückseiten-Linsen liefern beeindruckende Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Sie sind somit ein typisches Merkmal für Geräte mit den besten Handykameras. Der 5-fach optische Zoom wird ergänzt durch die Frontkamera mit Autofokus für gestochen scharfe Selfies. Der Tensor-G5-Prozessor mit KI-Unterstützung ermöglicht vielseitige Bildbearbeitung. Beleuchtung, Hintergrund und sogar die Position von Motiven lassen sich ganz einfach per Tippen ändern. Besonders beeindruckend ist der Super-Resolution-Zoom, der bis zu 20-fachen Zoom bei Videoaufnahmen ermöglicht, und die 8K-Videoaufnahmen mit KI-Upscaling. Das Kamera-Setup im Überblick: Kamerafunktionen Google Pixel 10 Pro XL Kamerasystem Rückseite 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, 48-MP-Telekamera Kamerasystem Frontseite 42-MP-Frontkamera Videos 8K-Videos mit 30 fps Zoom 5-fach optischer Zoom Besondere Kamera-Eigenschaften Ultra HDR, Makrofokus, Bewegungsmodus, Real Tone, Nachtsichtmodus, Astrofotografie, Porträtbeleuchtung

Platz 6: Apple iPhone 17 Pro Max Mit dem iPhone 17 Pro Max bringt Apple eine der besten Handykameras auf den Markt. Das neue 48-MP Pro Fusion Kamerasystem kombiniert Haupt-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektive und bietet einen bis zu 8-fachen optischen Zoom sowie gestochen scharfe Aufnahmen bei Tag und Nacht. Besonders beeindruckend sind räumliche Fotos und Videos sowie 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps – ein echter Gewinn für alle, die professionelle Inhalte direkt mit dem Smartphone produzieren möchten. Auch die Frontkamera erfährt mit der neuen 18-MP Center Stage Kamera eine Revolution: Dank des quadratischen Sensors müssen Nutzer und Nutzerinnen ihr iPhone nicht mehr drehen, um Landschafts-Selfies aufzunehmen oder große Gruppen ins Bild zu bekommen. Center Stage sorgt automatisch für perfekte Ausrichtung und macht Selfies und Videoanrufe noch einfacher und natürlicher – ein Feature, das Apple erneut zum Pionier bei Frontkameras macht. Kamerafunktionen iPhone 17 Pro Max Kamerasystem Rückseite 48-MP Hauptkamera, 48-MP Ultraweitwinkel, 48-MP Tele, zusätzlich 12-MP Tele Kamerasystem Frontseite 18-MP Center-Stage-Kamera mit quadratischem Sensor Videos 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps, ProRes RAW, räumliche Videoaufnahme Zoom 8-fach optisch, bis zu 40x digital Besondere Eigenschaften Smart HDR 5, Nachtmodus, Apple ProRAW, räumliche Fotos & Videos

Platz 7: Apple iPhone 16 Pro Max Mit dem iPhone 16 Pro Max setzt Apple erneut Maßstäbe im Bereich der Smartphone-Fotografie und positioniert sich damit klar unter den besten Kamerahandys. Die Kamera des im September 2024 veröffentlichten Flaggschiffs bietet eine 48-MP-Hauptkamera sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 12-MP-Telefotokamera. Mit einem 5-fachen optischen Zoom und einem neuen, verbesserten Bildstabilisierungsmodus liefert das iPhone 16 Pro Max gestochen scharfe Aufnahmen – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, 4K-Videos mit bis zu 120 fps aufzunehmen, was vor allem für Videofilmer attraktiv ist. Dank des neuen A18 Pro Chips und der fortschrittlichen KI-gestützten Bildverarbeitung sind Funktionen wie der Nachtmodus und Smart HDR 5 noch leistungsstärker. Die 3D-Videoaufnahme, eine exklusive Funktion der neuen iPhone-Generation, macht das iPhone 16 Pro Max zudem besonders spannend für alle, die immersive Videos kreieren möchten und bietet einen weiteren Grund, warum dieses Model zu den Handys mit den besten Kameras gehört. Kamera-Details des iPhone 16 Pro Max im Überblick: Kamerafunktionen iPhone 16 Pro Max Kamerasystem Rückseite 48-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, 12-MP-Telefotokamera Kamerasystem Frontseite 12-MP-TrueDepth-Kamera Videos 4K-Videos mit bis zu 120 fps Zoom 5-fach optischer Zoom, bis zu 25x digitaler Zoom Besondere Kamera-Eigenschaften 3D-Videoaufnahme, Nachtmodus, Photonic Engine, Apple ProRAW

Platz 8: Google Pixel 10 Pro Auch das neue Google Pixel 10 Pro (seit August 2025 erhältlich) spielt in Sachen Kamera-Technologie ganz weit vorne mit gehört eindeutig auch zu den besten Kamerahandys. Mit seinem beeindruckenden Dreifach-Kamerasystem und den neuesten Pixel-Software-Features liefert es Dir herausragende Ergebnisse, von brillanten Tagaufnahmen bis hin zu stimmungsvollen Nachtfotos. Egal, ob Du den 5-fach optischen Zoom für perfekte Porträts nutzt oder in extrem schwachem Licht dank Astrofotografie atemberaubende Bilder machst, das Google Pixel 10 Pro bietet Dir immer das richtige Werkzeug und ist deshalb eine absolute freenet-Empfehlung für Smartphones mit guter Kamera. Besonders innovativ ist die Kombination aus Hardware und Software. Die neue Tensor-G5-Chip-Technologie unterstützt Dich nicht nur bei der Aufnahme von Fotos und Videos, sondern ermöglicht auch schnelle Bearbeitungen direkt auf Deinem Smartphone. Mit Funktionen wie Real Tone, die die Hauttöne perfekt einfängt, und Bewegungsmodus für kreative Aufnahmen bleibt der Spaß nie auf der Strecke. Auch 8K-Videos mit 30 fps und der Super-Resolution-Zoom bis zu 20-fach sorgen dafür, dass Du die besten Momente in höchster Qualität festhältst. Das Kamera-Setup im Überblick: Kamerafunktionen Google Pixel 10 Pro Kamerasystem Rückseite 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, 48-MP-Telekamera Kamerasystem Frontseite 42-MP-Frontkamera Videos 8K-Videos mit 30 fps Zoom 5-fach optischer Zoom Besondere Kamera-Eigenschaften Ultra HDR, Makrofokus, Bewegungsmodus, Real Tone, Nachtsichtmodus, Astrofotografie, Porträtbeleuchtung

Platz 9: Samsung Galaxy Z Flip7

Eine der besten Kameras bei Handys findet sich außerdem beim Galaxy Z Flip7 von Samsung. Das Foldable vereint eine hochwertige Technik mit dem modernen Klappmechanismus und starker Performance. Für die Fotografie steht eine Dual-Kamera zur Verfügung. Ihre Hauptkamera bietet 50 Megapixel Auflösung, einen Autofokus und optischen Bildstabilisator. Zusätzlich ist eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP Auflösung eingebaut. Während die Hauptkamera eine starke Blende von f/1.8 mitbringt, beträgt der Wert für die Ultraweitwinkelkamera f/2.2. Möchtest Du Objekte aus Entfernung aufnehmen, helfen der 2-fache optische Qualitätszoom und ein 10-facher Digitalzoom - Funktionen, die besonders wichtig sind, wenn Du eine der besten Handykameras in einem kompakten Format suchst. Für Selfies steht beim Samsung Galaxy Z Flip7 eine Frontkamera mit 10 MP Auflösung und der Blende f/2.2 zur Verfügung. Auch das Nachbearbeiten von Fotos ist auf dem Galaxy Z Flip7 durch das 6,9 Zoll große Display und viele KI-Funktionen der Bildbearbeitung komfortabel möglich. Videos lassen sich übrigens in 4K-Qualität und mit bis zu 60 fps auf dem Galaxy Z Flip7 drehen. Kameratechnik des Galaxy Z Flip7 auf einen Blick: Kamerafunktion Samsung Galaxy Z Flip7 Kamerasystem Rückseite 50-MP-Hauptkamera, 12-MP-Ultraweitwinkelkamera Kamerasystem Frontseite 10 MP Videos 4K-Videos mit 60 fps Zoom 2-facher optischer Zoom

Platz 10: Samsung Galaxy S25 Edge Wenn Du ein etwas kompakteres Smartphone bevorzugst, aber dennoch nicht auf eine starke Kamera verzichten möchtest, lohnt sich ein Blick auf das Samsung Galaxy S25 Edge. Es übernimmt viele Stärken der S25-Serie und bietet ein leistungsfähiges Kamerasystem für alle, die eine vielseitige Alltagskamera suchen. Die 200-MP-Hauptkamera liefert klare und detailreiche Fotos, während die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera weite Szenen zuverlässig einfängt. Für flexiblere Aufnahmen steht ein 2-facher optischer Qualitätszoom sowie ein 10-facher digitaler Zoom zur Verfügung – ideal für Motive, die etwas weiter entfernt sind. Auch bei Selfies überzeugt das S25 Edge mit einer hochauflösenden Frontkamera, die gestochen scharfe Portraits ermöglicht. Dank KI-gestützter Optimierungen und stabiler Videoqualität ist das Edge-Modell eine spannende Option für alle, die die Fotostärken der S25-Reihe in einem etwas handlicheren Format nutzen möchten.

Beste Kamerahandys 2026: Häufig gestellte Fragen Welches Handy hat derzeit die beste Kamera? Du findest die besten Handykameras 2026 beim Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold7, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Google Pixel 10 Pro XL, dem iPhone 17 Pro Max und dem iPhone 16 Pro Max. Besonders das Samsung Galaxy S25 Ultra sticht mit seiner beeindruckenden Quad-Kamera hervor, die eine 200-MP-Hauptkamera, ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 50 MP und zwei Teleobjektive umfasst. Dieses Setup bietet eine hervorragende Leistung, die es etwas von der Konkurrenz abhebt. Doch auch die anderen Modelle bieten exzellente Kamerasysteme, die in der Praxis zu den besten Handykameras zählen. Welches Android-Handy hat die beste Kamera? Die beste Handykamera zum günstigen Preis bieten einerseits Vorjahresmodelle wie das iPhone 16 Pro Max und andererseits Mittelklasse-Smartphones. Beim Xiaomi 15T Pro sind eine Triple-Kamera (50 + 50 + 12 MP) und eine 32-MP-Selfiekamera verbaut. Auch das Motorola edge 70 beeindruckt mit einer guten Handykamera, nämlich einer Dual-Kamera (50 + 50 MP) und einer starken Frontkamera mit ebenfalls 50 Megapixeln Auflösung. Welches günstige Handy hat eine gute Kamera? Suchst Du die beste Handykamera zum günstigen Preis, lohnt sich ein Blick auf das Google Pixel 9a mit seiner 48-MP-Fusion-Kamera. Auch Vorjahresmodelle wie das iPhone 16 Pro Max und Samsung Galaxy S24 Ultra können mit guter Kameratechnik zum reduzierten Preis überzeugen. Welches Handy ist das beste für Nachtaufnahmen? Das Google Pixel 10 Pro XL hat die beste Handykamera für Nachtaufnahmen. Dank des leistungsstarken Tensor-G5-Prozessors und des fortschrittlichen Nachtsichtmodus liefert es herausragende Ergebnisse bei schwachem Licht. Es sorgt dafür, dass Bilder in der Nacht brillant und detailreich bleiben – ein Highlight für Fotografen, die gerne bei Dunkelheit aufnehmen möchten. Sind Handykameras besser als herkömmliche Digitalkameras? Die Kameras von Handys bieten heute eine beeindruckende Bildqualität, die mit hochwertigen Kompaktkameras konkurrieren kann. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Mehrfachzoom und spezialisierten Objektiven sind moderne Smartphones äußerst vielseitig und für viele Nutzer eine hervorragende Wahl. Spiegelreflexkameras und Profi-Kameras sind jedoch in bestimmten Bereichen, wie der manuellen Steuerung und der Sensorgröße, immer noch überlegen. Für den alltäglichen Einsatz und die schnelle Fotografie bieten Handykameras wie das Samsung Galaxy S25 Ultra und das Xiaomi 15 Ultra jedoch nahezu vergleichbare Ergebnisse. Welches Handy hat den besten Zoom? Den besten Zoom bei Handykameras hat das Xiaomi 15 Ultra. Neben dem 5-fachen optischen Zoom ist bei diesem Smartphone ein 120-facher Digitalzoom vorhanden. Das ermöglicht beeindruckend detailreiche Aufnahmen aus großer Entfernung, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Teleaufnahmen macht. Das Samsung Galaxy S25 Ultra bietet ebenfalls einen bemerkenswerten 5-fach optischen Zoom und einen 100x Space Zoom, was es zu einer starken Konkurrenz im Bereich der Telefotografie macht. Foto: ©Samsung, Apple, Xiaomi, Google

