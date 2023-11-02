Die Entwicklung des iPhones von 2007 bis 2023

Bis heute gilt das iPhone von Apple als das erfolgreichste Smartphone aller Zeiten. Mit der Einführung des ersten Modells im Jahr 2007 begann eine grandiose Erfolgsgeschichte, die bis heute ihresgleichen sucht. Die Kombination aus modernem, elegantem Design, optimiertem Zusammenspiel von Hard- und Software sowie einer langen Versorgung mit Updates sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach den Geräten bis ins Jahr 2023. Dies zeigt auch ein kurzer Blick auf den aktuellen Marktanteil der Geräte. Immerhin über 30 Prozent der in Deutschland verkauften und genutzten Smartphones stammen aus dem Hause Apple.

Bei den neuen iPhone-Modellen ist jedoch kaum noch Ähnlichkeit mit den ersten Geräten auf dem Markt zu erkennen. Im Laufe der Jahre haben sich die iPhones zu Alleskönnern entwickelt, die z.B. eine Digitalkamera ersetzen können, schnelles Surfen im Internet ermöglichen oder Überweisungen und Transaktionen von jedem Ort der Welt aus ermöglichen.

Seit dem ersten iPhone bringt Apple jedes Jahr eine neue Version heraus. Doch nicht jede davon ist eine große Neuerung, oft handelt es sich um kleine Überarbeitungen und Weiterentwicklungen bestehender Funktionen. Das Angebot an iPhones ist im Laufe der Jahre stark gewachsen und umfasst verschiedene Modelle, die auf unterschiedliche Zielgruppen abzielen. So gibt es beispielsweise die regulären Modelle, die Pro-Modelle und manchmal auch eine Mini-Version des iPhones.

Auch ein Blick auf die Vorgänger kann sich lohnen, etwa das iPhone 13 oder 14. Hier erwarten Dich solide Technik, eine umfangreiche Ausstattung und ein modernes Design zu günstigeren Konditionen. Wir geben Dir zusätzlich einen Überblick über alle Modelle, die bisher auf den Markt kamen:

Alle iPhone Modelle von 2007 bis 2023 im Überblick:

iPhone Modell Erscheinungsjahr Wichtige Neuerungen iPhone 2007 Erstes iPhone, Multi-Touch Display iPhone 3G 2008 3G Netzwerk, App Store iPhone 3GS 2009 Verbesserte Kamera, Videoaufnahme iPhone 4 2010 Retina Display, Frontkamera, FaceTime iPhone 4S 2011 Siri, 8 MP Kamera iPhone 5 2012 4-Zoll Display, Lightning Anschluss, LTE iPhone 5S 2013 Touch ID, 64-Bit A7 Chip iPhone 5C 2013 Kunststoffgehäuse, farbenfroh iPhone 6/6 Plus 2014 Größere Displays, NFC für Apple Pay iPhone 6S/6S Plus 2015 3D Touch, A9 Chip iPhone SE 2016 4-Zoll Display, A9 Chip iPhone 7/7 Plus 2016 Wasser- und staubdicht, Dual-Kamera-System (7 Plus) iPhone 8/8 Plus 2017 Glasrückseite, kabelloses Laden, A11 Bionic Chip iPhone X 2017 OLED Super Retina Display, Face ID iPhone XR 2018 6,1-Zoll Liquid Retina Display, A12 Bionic Chip iPhone XS/XS Max 2018 Super Retina Displays, Dual-Kamera-System iPhone 11 2019 Dual-Kamera-System, Nachtmodus, A13 Bionic Chip iPhone 11 Pro/11 Pro Max 2019 Triple-Kamera-System, Super Retina XDR Display iPhone SE (2. Generation) 2020 A13 Bionic Chip, verbesserte Kamera iPhone 12/12 Mini 2020 5G, A14 Bionic Chip, Ceramic Shield iPhone 12 Pro/12 Pro Max 2020 Pro-Kamera-System mit LiDAR Scanner, ProRAW iPhone 13/13 Mini 2021 A15 Bionic Chip, verbesserte Kameras iPhone 13 Pro/13 Pro Max 2021 ProMotion Display mit 120Hz, Makrofotografie iPhone 14 2022 A15 Bionic-Chip, A16 Bionic-Chip (Pro Modelle) iPhone 15 2023 A16 Bionic Chip, A17 Bionic Chip (Pro Modelle)

Aktuelle Technik: das iPhone 15 im Jahr 2023

Im September 2023 fand die jährliche Keynote statt, das Apple-Event zur Vorstellung neuer Produkte. Hier präsentierte Apple das neue iPhone 15. Natürlich basieren die Geräte auf dem neuesten Stand der Technik und bieten Überarbeitungen an zentralen Stellen. Allerdings lohnt sich ein genauer Blick, denn das Produktangebot umfasst insgesamt vier verschiedene Varianten, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.

Varianten des iPhone 15:

iPhone 15 (128, 256 oder 512 GB Speicher)

iPhone 15 Plus(128, 256 oder 512 GB Speicher)

iPhone 15 Pro (128, 256 oder 512 GB Speicher)

iPhone 15 Pro Max (128, 256 oder 512 GB Speicher)

Das klassische iPhone 15 ist mit einem 6,1 Zoll großen Display und einem leistungsstarken A16 Bionic Prozessor gut für den Einstieg und den Alltag geeignet. Mehr Displaydiagonale sicherst Du Dir mit dem iPhone 15 Plus. Für regelmäßiges Surfen im Internet oder das Schauen unterschiedlicher Videos stellt dieses Gerät eine gute Wahl dar. Für die meisten Bedürfnisse dürften die beiden Modelle die richtigen Features mit sich bringen.

Bei höheren Ansprüchen, etwa mit Blick auf die Bildqualität, solltest Du einen genauen Blick auf die aktuellen Pro-Modelle werfen. Diese bieten deutliche Verbesserungen, etwa mit einem A17 Pro Chip, der vor allem für Gaming mehr Leistung mit sich bringt. Die 48-Megapixel-Hauptkamera kann mit mehreren Brennweiten genutzt werden, um hervorragende Ergebnisse bei Aufnahmen zu erzielen. Du willst auch unterwegs immer brillante Bilder anfertigen? Dann solltest Du zum iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max mit größerem Display greifen.

