Welches iPhone passt zu mir?
Du suchst ein neues iPhone, weißt aber nicht, welches Modell zu Dir passt? Hier erhältst Du die Antwort. Jetzt weiterlesen!
Du suchst ein neues iPhone, weißt aber nicht, welches Modell zu Dir passt? Hier erhältst Du die Antwort. Jetzt weiterlesen!
Bis heute gilt das iPhone von Apple als das erfolgreichste Smartphone aller Zeiten. Mit der Einführung des ersten Modells im Jahr 2007 begann eine grandiose Erfolgsgeschichte, die bis heute ihresgleichen sucht. Die Kombination aus modernem, elegantem Design, optimiertem Zusammenspiel von Hard- und Software sowie einer langen Versorgung mit Updates sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach den Geräten bis ins Jahr 2023. Dies zeigt auch ein kurzer Blick auf den aktuellen Marktanteil der Geräte. Immerhin über 30 Prozent der in Deutschland verkauften und genutzten Smartphones stammen aus dem Hause Apple.
Bei den neuen iPhone-Modellen ist jedoch kaum noch Ähnlichkeit mit den ersten Geräten auf dem Markt zu erkennen. Im Laufe der Jahre haben sich die iPhones zu Alleskönnern entwickelt, die z.B. eine Digitalkamera ersetzen können, schnelles Surfen im Internet ermöglichen oder Überweisungen und Transaktionen von jedem Ort der Welt aus ermöglichen.
Seit dem ersten iPhone bringt Apple jedes Jahr eine neue Version heraus. Doch nicht jede davon ist eine große Neuerung, oft handelt es sich um kleine Überarbeitungen und Weiterentwicklungen bestehender Funktionen. Das Angebot an iPhones ist im Laufe der Jahre stark gewachsen und umfasst verschiedene Modelle, die auf unterschiedliche Zielgruppen abzielen. So gibt es beispielsweise die regulären Modelle, die Pro-Modelle und manchmal auch eine Mini-Version des iPhones.
Du planst einen Umstieg von einem Smartphone mit Android auf ein Gerät mit iOS? Im freenet Ratgeber erfährst Du die Unterschiede zwischen den beiden beliebten Betriebssystemen für mobile Geräte.
Auch ein Blick auf die Vorgänger kann sich lohnen, etwa das iPhone 13 oder 14. Hier erwarten Dich solide Technik, eine umfangreiche Ausstattung und ein modernes Design zu günstigeren Konditionen. Wir geben Dir zusätzlich einen Überblick über alle Modelle, die bisher auf den Markt kamen:
Alle iPhone Modelle von 2007 bis 2023 im Überblick:
|iPhone Modell
|Erscheinungsjahr
|Wichtige Neuerungen
|iPhone
|2007
|Erstes iPhone, Multi-Touch Display
|iPhone 3G
|2008
|3G Netzwerk, App Store
|iPhone 3GS
|2009
|Verbesserte Kamera, Videoaufnahme
|iPhone 4
|2010
|Retina Display, Frontkamera, FaceTime
|iPhone 4S
|2011
|Siri, 8 MP Kamera
|iPhone 5
|2012
|4-Zoll Display, Lightning Anschluss, LTE
|iPhone 5S
|2013
|Touch ID, 64-Bit A7 Chip
|iPhone 5C
|2013
|Kunststoffgehäuse, farbenfroh
|iPhone 6/6 Plus
|2014
|Größere Displays, NFC für Apple Pay
|iPhone 6S/6S Plus
|2015
|3D Touch, A9 Chip
|iPhone SE
|2016
|4-Zoll Display, A9 Chip
|iPhone 7/7 Plus
|2016
|Wasser- und staubdicht, Dual-Kamera-System (7 Plus)
|iPhone 8/8 Plus
|2017
|Glasrückseite, kabelloses Laden, A11 Bionic Chip
|iPhone X
|2017
|OLED Super Retina Display, Face ID
|iPhone XR
|2018
|6,1-Zoll Liquid Retina Display, A12 Bionic Chip
|iPhone XS/XS Max
|2018
|Super Retina Displays, Dual-Kamera-System
|iPhone 11
|2019
|Dual-Kamera-System, Nachtmodus, A13 Bionic Chip
|iPhone 11 Pro/11 Pro Max
|2019
|Triple-Kamera-System, Super Retina XDR Display
|iPhone SE (2. Generation)
|2020
|A13 Bionic Chip, verbesserte Kamera
|iPhone 12/12 Mini
|2020
|5G, A14 Bionic Chip, Ceramic Shield
|iPhone 12 Pro/12 Pro Max
|2020
|Pro-Kamera-System mit LiDAR Scanner, ProRAW
|iPhone 13/13 Mini
|2021
|A15 Bionic Chip, verbesserte Kameras
|iPhone 13 Pro/13 Pro Max
|2021
|ProMotion Display mit 120Hz, Makrofotografie
|iPhone 14
|2022
|A15 Bionic-Chip, A16 Bionic-Chip (Pro Modelle)
|iPhone 15
|2023
|A16 Bionic Chip, A17 Bionic Chip (Pro Modelle)
Im September 2023 fand die jährliche Keynote statt, das Apple-Event zur Vorstellung neuer Produkte. Hier präsentierte Apple das neue iPhone 15. Natürlich basieren die Geräte auf dem neuesten Stand der Technik und bieten Überarbeitungen an zentralen Stellen. Allerdings lohnt sich ein genauer Blick, denn das Produktangebot umfasst insgesamt vier verschiedene Varianten, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.
iPhone 15 (128, 256 oder 512 GB Speicher)
iPhone 15 Plus(128, 256 oder 512 GB Speicher)
iPhone 15 Pro (128, 256 oder 512 GB Speicher)
iPhone 15 Pro Max (128, 256 oder 512 GB Speicher)
Das klassische iPhone 15 ist mit einem 6,1 Zoll großen Display und einem leistungsstarken A16 Bionic Prozessor gut für den Einstieg und den Alltag geeignet. Mehr Displaydiagonale sicherst Du Dir mit dem iPhone 15 Plus. Für regelmäßiges Surfen im Internet oder das Schauen unterschiedlicher Videos stellt dieses Gerät eine gute Wahl dar. Für die meisten Bedürfnisse dürften die beiden Modelle die richtigen Features mit sich bringen.
Bei höheren Ansprüchen, etwa mit Blick auf die Bildqualität, solltest Du einen genauen Blick auf die aktuellen Pro-Modelle werfen. Diese bieten deutliche Verbesserungen, etwa mit einem A17 Pro Chip, der vor allem für Gaming mehr Leistung mit sich bringt. Die 48-Megapixel-Hauptkamera kann mit mehreren Brennweiten genutzt werden, um hervorragende Ergebnisse bei Aufnahmen zu erzielen. Du willst auch unterwegs immer brillante Bilder anfertigen? Dann solltest Du zum iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max mit größerem Display greifen.
Selbstverständlich kannst Du Dir das aktuelle iPhone 15 günstig im freenet Shop sichern. Finde jetzt das passende Angebot für Deinen Bedarf.
Neben den aktuellen iPhone-15-Modellen gibt es auch günstigere Varianten für den Einstieg. Hier erfreut sich vor allem das iPhone SE der dritten Generation einer großen Nachfrage. Hierbei handelt es sich um ein kompaktes Modell für Einsteiger.
In der Basisvariante verfügt das Gerät über einen 64 Gigabyte großen Speicher, ein 4,7 Zoll großes Display und eine zwölf Zoll Hauptkamera. Somit kann das Gerät auf den ersten Blick nicht mit dem aktuellen iPhone 15 mithalten. Allerdings zeigen sich bei näherer Betrachtung attraktive Vorteile.
leistungsstarker A15 Bionic Chip für eine gute Performance
IP67-Zertifizierung für Schutz vor Wasser und Staub
hochauflösendes Retina HD-Display
aktuelle Updates für iOS, das einfach zu bedienende Betriebssystem von Apple
Vor dem Kauf solltest Du grundlegende Fragen beachten. Wie hoch fällt Dein Budget aus? Wie groß soll das Gerät sein? Wofür nutzt Du das gekaufte Smartphone am häufigsten? Mit diesen Fragen lassen sich die meisten Geräte bereits erfolgreich ausschließen. Denn möchtest Du nur gelegentlich surfen oder Nachrichten schreiben, reichen die Standardmodelle oder sogar das SE vollkommen aus. Bei hohen Ansprüchen solltest Du jedoch das Geld für die Pro-Modelle in die Hand nehmen.
Hier ist ein einfacher Test, um Dir zu helfen herauszufinden, welches iPhone am besten zu Dir passt. Beantworte einfach die folgenden Fragen und zähle am Ende Deine Punkte zusammen, um das Ergebnis zu erhalten.
Frage 1: Wie wichtig ist Dir die Größe des Displays?
A) Sehr wichtig, ich möchte ein großes Display. (3 Punkte)
B) Wichtig, aber es muss nicht das größte sein. (2 Punkte)
C) Nicht so wichtig, ich bevorzuge ein handlicheres iPhone. (1 Punkt)
Frage 2: Wie oft nutzt Du die Kamera?
A) Sehr oft, ich liebe es Fotos und Videos zu machen. (3 Punkte)
B) Gelegentlich, wenn ich etwas Interessantes sehe. (2 Punkte)
C) Selten, ich nutze mein iPhone nicht oft zum Fotografieren. (1 Punkt)
Frage 3: Wie wichtig ist Dir die Akkulaufzeit?
A) Sehr wichtig, ich brauche ein iPhone, das den ganzen Tag hält. (3 Punkte)
B) Wichtig, aber ich kann es tagsüber aufladen, wenn nötig. (2 Punkte)
C) Nicht so wichtig, ich lade mein iPhone sowieso immer über Nacht auf. (1 Punkt)
Frage 4: Wie viel Speicherplatz benötigst Du?
A) Viel, ich speichere viele Apps, Fotos und Videos auf meinem iPhone. (3 Punkte)
B) Eine moderate Menge, ich behalte einige Dinge auf meinem iPhone, aber nicht alles. (2 Punkte)
C) Nicht viel, ich nutze Cloud-Dienste oder lösche regelmäßig Dateien. (1 Punkt)
Frage 5: Wie wichtig ist Dir die Leistung des iPhones?
A) Sehr wichtig, ich nutze mein iPhone für anspruchsvolle Aufgaben und Spiele. (3 Punkte)
B) Wichtig, aber ich nutze keine leistungshungrigen Apps. (2 Punkte)
C) Nicht so wichtig, ich nutze mein iPhone hauptsächlich für grundlegende Aufgaben. (1 Punkt)
Auswertung:
13-15 Punkte: Du solltest Dir die neuesten iPhone Pro Modelle ansehen, wie das iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max.
9-12 Punkte: Ein neueres Standardmodell wie die Generationen iPhone 13 oder 14 könnten gut zu Dir passen.
5-8 Punkte: Ein älteres Modell oder ein iPhone SE oder Mini könnte Deinen Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig kostengünstiger sein.
Übrigens: Für möglichst lange Updates muss es nicht immer ein Smartphone aus dem Hause Apple sein. Auch das neue Google Pixel 8 wird für mindestens sieben Jahre lang mit Updates versorgt. Im freenet Vergleich werden das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro gegenübergestellt.
seit der ersten Version im Jahr 2007 hat sich das iPhone stark weiterentwickelt
das Angebot fällt heute breit gefächert aus, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen
für den Einstieg empfiehlt sich vor allem das iPhone SE
vor dem Kauf solltest Du Fragen nach den gewünschten Funktionen und Budget beantworten
Das Angebot der iPhones ist bewusst breit gefächert, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Für den preisbewussten Einstieg stellt etwa das aktuelle iPhone SE eine gute Wahl dar. Mehr Leistung bietet das neue iPhone 15, Top-Ergebnisse bei Kameras und Videos sind vor allem mit dem iPhone 15 Pro Max möglich. Ein genauer Vergleich vor dem Kauf ist also essenziell.
Für Einsteiger sind wahlweise die Basismodelle der aktuellen iPhone-15-Reihe oder auch das iPhone SE gut geeignet. Beide Modelle bieten eine hervorragende Performance, starke Kameras und werden über einen langen Zeitraum hinweg mit den notwendigen Updates für mehr Sicherheit versorgt.
Auch im Jahr 2023 ist das iPhone SE das Smartphone mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke. Für einen Einstiegspreis von knapp über 500 Euro (529 Euro UVP) bietet das Gerät ein hochauflösendes Display, den leistungsstarken A15 Bionic Chip und eine starke Hauptkamera, die sogar 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Foto: ©Unsplash/Daniel Romero