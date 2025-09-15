Die Tabelle zeigt die technischen Daten der Spitzen-Smartphones von Google und Apple. Im Anschluss folgt eine ausführliche Gegenüberstellung.

Zwischen dem Release des Google Pixel 10 und iPhone 17 als Nachfolger des iPhone 16 liegen nur wenige Wochen. Beide Modelle sind die Flaggschiffe der aktuellen Smartphone-Generation und daher mit modernster Technik ausgestattet. Im direkten Vergleich iPhone 17 vs. Google Pixel 10 erfährst Du, welche Unterschiede es gibt und in welchen Bereichen beide Smartphones eine ähnliche Leistung mitbringen.

Gehäusedaten des iPhone 17 und Google Pixel 10

Während für das Display beim Pixel 10 Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz kommt, verwendet Apple beim iPhone 17 Ceramic Shield 2, das als besonders kratzfest gilt. Zusätzlich hat es eine siebenfache Anti-Reflex-Beschichtung. Die Rahmen beider Smartphones sind aus Aluminium gefertigt. Bei Größe und Gewicht gibt es jedoch erneut Unterschiede. Das Google Pixel 10 ist etwas größer und schwerer, das iPhone 17 kompakter. Konkret haben sie folgende Maße:

iPhone 17: 149,6 x 71,5 x 7,95 mm, 177 g

Google Pixel 10: 152,8 x 72 x 8,6 mm, 204 g

Displayvergleich des iPhone 17 vs. Google Pixel 10

Bei gleicher Größe von 6,3 Zoll und identischer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits unterscheiden sich die Displays des iPhone 17 und Pixel 10 in ihrer Leistung voneinander. Das neue Apple-Flaggschiff hat eine höhere Pixeldichte und die variable Bildwiederholrate reicht von einem bis 120 Hertz, was für eine bessere Darstellung und weniger Energieverbrauch sorgt.

iPhone 17: 6,3 Zoll, 1 bis 120 Hertz, 460 ppi, 3.000 Nits

Google Pixel 10: 6,3 Zoll, 60 bis 120 Hertz, 422 ppi, 3.000 Nits

Kameratechnik beim iPhone 17 vs. Pixel 10

Apples Dual-Kamera beim iPhone 17 hat zwei untereinander angeordnete Linsen, die jeweils 48 MP Auflösung haben. Google hingegen hält beim Pixel 10 am horizontalen Kamerabalken fest, der drei nebeneinander liegende Linsen hat. Neben der 48-MP-Hauptkamera gibt es eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 10,8-MP-Telekamera. Beim Vergleich der Selfie-Kameras des iPhone 17 vs. Pixel 10 gewinnt das Apple-Flaggschiff mit 18 statt 10,5 MP. Interessant bei Apples neuer Center Stage Kamera auf der Vorderseite des iPhone 17 ist zudem, dass Du ohne Drehen des Smartphones zwischen Hoch- und Querformat wechseln kannst.

iPhone 17: Dual-Kamera mit 48 + 48 MP, 18-MP-Selfie-Kamera

Google Pixel 10: Triple-Kamera mit 48 + 13 + 10,8 MP, 10,5-MP-Selfie-Kamera

Performance und Speicher mit Unterschieden

Sowohl Google als auch Apple setzten in ihren Flaggschiffen Prozessoren aus eigener Herstellung ein. Beim Pixel 10 ist das der Tensor G5 mit 12 GB Arbeitsspeicher, beim iPhone 17 der A19 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Beim Blick auf den Gerätespeicher des iPhone 17 vs. Google Pixel 10 fällt ein weiterer Unterschied auf. Das Pixel 10 wird von Google mit 128 und 256 GB angeboten. Apples iPhone 17 erhältst Du mit 256 oder 512 GB Gerätespeicher, wodurch mehr Platz für Deine Fotos, Videos, Games und Apps vorhanden ist.

iPhone 17: A19, 8 GB RAM, 256 oder 512 GB

Google Pixel 10: Tensor G5, 12 GB RAM, 128 oder 256 GB

Akkus beim iPhone 17 vs. Pixel 10

Google gibt für das Pixel 10 eine Akkulaufzeit von mehr als 24 Stunden an, Apple für das iPhone 17 eine Videowiedergabezeit von 31 Stunden. Das Pixel 10 kann per Kabel mit maximal 30 Watt, kabellos mit bis zu 15 Watt aufgeladen werden. Hier liefert das iPhone 17 einen besseren Wert, denn kabellos ist ein Aufladen mit maximal 25 Watt möglich. Die Akkudaten im Überblick:

iPhone 17: 31 Std. Videowiedergabe, 25 Watt kabelloses Laden

Google Pixel 10: 24 Std. Akkulaufzeit, 15 Watt kabelloses Laden

Noch mehr Daten zum Pixel 10 und iPhone 17