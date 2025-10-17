Im Laufe der letzten 18 Jahre ist das Display des iPhone immer größer geworden. Doch es gibt noch weitere Veränderungen.

Das iPhone gehört seit Jahren zu den beliebtesten Smartphones der Welt. Jahr für Jahr begeistert Apple mit neuen, innovativen Features und setzt damit Maßstäbe für die gesamte Branche. Doch nicht nur im Hinblick auf die Technik hat es im Laufe der Zeit weitreichende Veränderungen gegeben, sondern auch bei der Displaydiagonale. iPhone-Größenvergleich: das Wichtigste im Überblick Das erste iPhone war mit einer Bildschirmdiagonale von 3,5 Zoll auch das kleinste. Seitdem sind die Displays der Apple-Handys kontinuierlich gewachsen.

Das iPhone X war das erste Apple-Modell mit dünnen Displayrändern und dezenter Notch.

Apple hat sich seit dem iPhone 14 gegen den Release einer Mini-Version entschieden, doch mit dem iPhone SE (2022) gibt es nach wie vor ein aktuelles Apple-Modell mit kleinem Display.

Das neue schlanke iPhone Air liegt mit 6,5 Zoll zwischen dem iPhone 17 Pro Max und dem iPhone 16 Pro.

Das iPhone 17 Pro Max setzt mit einem 6,9-Zoll-Display neue Maßstäbe als größtes iPhone. Ähnlich wie die Vorgängermodelle wie das iPhone 16 Pro Max und weiteren mit 6,7-Zoll-Displays wie dem iPhone 16 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus, iPhone 14 Pro Max bieten diese Modelle reichlich Platz für Multimedia und Produktivität.

Alle iPhone-Modelle im Größenvergleich Modell Display Maße Veröffentlichung iPhone 17 Pro Max 6,9 Zoll 163,4 mm x 78,0 mm September 2025 iPhone Air 6,5 Zoll 156,2 mm x 74,7 mm September 2025 iPhone 17 Pro 6,3 Zoll 150,0 mm x 71,9 mm September 2025 iPhone 17 6,3 Zoll 149,6 mm x 71,5 mm September 2025 iPhone 16 Pro 6,3 Zoll 149,6 mm x 71,5 mm September 2024 iPhone 16 6,1 Zoll 147,6 mm x 71,6 mm September 2024 iPhone 16e 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm Februar 2025 iPhone 15 Pro 6,1 Zoll 146,6 mm x 70,6 mm September 2023 iPhone 15 6,1 Zoll 147,6 mm x 71,6 mm September 2023 iPhone 14 Pro 6,1 Zoll 147,5 mm x 71,5 mm September 2022 iPhone 14 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm September 2022 iPhone 13 Pro 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm September 2021 iPhone 13 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm September 2021 iPhone 12 Pro 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm Oktober 2020 iPhone 12 6,1 Zoll 146,7 mm x 71,5 mm Oktober 2020 iPhone 11 6,1 Zoll 150,9 mm x 75,7 mm September 2019 iPhone XR 6,1 Zoll 150,9 mm x 75,7 mm Oktober 2018 iPhone 11 Pro 5,8 Zoll 144,0 mm x 71,4 mm September 2019 iPhone XS 5,8 Zoll 143,6 mm x 70,9 mm September 2018 iPhone X 5,8 Zoll 143,6 mm x 70,9 mm November 2017 iPhone 8 Plus 5,5 Zoll 158,4 mm x 78,1 mm September 2017 iPhone 7 Plus 5,5 Zoll 158,2 mm x 77,9 mm September 2016 iPhone 6s Plus 5,5 Zoll 158,2 mm x 77,9 mm September 2015 iPhone 6 Plus 5,5 Zoll 158,1 mm x 77,8 mm September 2014 iPhone 13 mini 5,4 Zoll 131,5 mm x 64,2 mm September 2021 iPhone 12 mini 5,4 Zoll 131,5 mm x 64,2 mm November 2020 iPhone SE 3 4,7 Zoll 138,4 mm x 67,3 mm März 2022 iPhone SE 2 4,7 Zoll 138,4 mm x 67,3 mm April 2020 iPhone 8 4,7 Zoll 138,4 mm x 67,3 mm September 2017 iPhone 7 4,7 Zoll 138,3 mm x 67,1 mm September 2016 iPhone 6s 4,7 Zoll 138,3 mm x 67,1 mm September 2015 iPhone 6 4,7 Zoll 138,1 mm x 67,0 mm September 2014 iPhone SE 4 Zoll 123,8 mm x 58,6 mm März 2016 iPhone 5c 4 Zoll 124,4 mm × 59,2 mm September 2013 iPhone 5s 4 Zoll 123,8 mm × 58,6 mm September 2013 iPhone 5 4 Zoll 123,8 mm × 58,6 mm September 2012 iPhone 4s 3,5 Zoll 115,2 mm × 58,6 mm Oktober 2011 iPhone 4 3,5 Zoll 115,2 mm × 58,6 mm Juni 2010 iPhone 3GS 3,5 Zoll 115,5 mm × 62,1 mm Juni 2009 iPhone 3G 3,5 Zoll 115,5 mm × 62,1 mm Juli 2008 iPhone 3,5 Zoll 115 mm × 61 mm November 2007 Alle iPhone-Modelle im Größenvergleich

iPhone-Größenvergleich: So klein war das erste iPhone Bei den heutigen iPhone-Größen ist es kaum vorstellbar, doch das allererste iPhone besaß eine Bildschirmdiagonale von sage und schreibe 3,5 Zoll – aus heutiger Sicht ein extrem niedriger Wert. Im Jahr 2007, als das Apple-Handy auf den Markt kam, zählte es allerdings noch zu den Modellen mit den größten Screens. Gleichzeitig war das Gerät selbst mit einer Länge von 11,5 Zentimetern nicht gerade ein Winzling. Grund dafür waren die großzügigen Displayränder auf der Vorderseite, die verhältnismäßig viel Raum beanspruchten. Vor allem der Home-Button verschlang einiges an Platz. iPhone-Größenvergleich: Die Apple-Notch im Wandel der Zeit Seit dem ersten iPhone im Jahr 2007 hat sich bei Apple in Sachen Design und Technologie viel getan. Jahr für Jahr wurde das iPhone in technologischer Hinsicht verbessert und auch die Displaygrößen sind stetig gewachsen. Die ikonischen schwarzen Balken im oberen und unteren Bereich des Screens wurden anfänglich sogar größer, bis eine revolutionäre Änderung kam. Mit dem iPhone X, das 2017 erschien, läutete Apple eine Designwende ein. Es war das erste iPhone, das ohne Home-Button auskam und stattdessen die Notch einführte – eine Aussparung im oberen Displaybereich, die die Selfie-Kamera und die Face-ID-Sensoren beherbergte. Die Notch ermöglichte das fast randlose Display, das inzwischen ein Markenzeichen moderner iPhones ist. Allerdings wurde die Notch nicht von allen Apple-Fans positiv aufgenommen. Einige Nutzer kritisierten, dass sie einen Teil des Bildschirms verdeckt und besonders bei der Videowiedergabe störend sein kann. Apple reagierte auf das Feedback: Ab der iPhone 13-Serie3 wurde die Notch verkleinert, um mehr vom Display freizugeben.

iPhone XR knackte die 6-Zoll-Marke Zu einem gewaltigen Sprung bei der Displaygröße kam es 2014, als das iPhone 6 Plus die Technik-Welt eroberte. Der LCD-Screen, den Apple seinem Premium-Handy spendiert hatte, war immerhin 5,5 Zoll groß und bot eine – für damalige Verhältnisse – exzellente Darstellung. Doch das Ende der Fahnenstange war noch längst nicht erreicht. Beim 2017 erschienenen iPhone X betrug die Bildschirmdiagonale immerhin schon 5,8 Zoll, ein Jahr später knackte das iPhone XR mit seinem 6,1 Zoll großen Panel die nächste bedeutende Marke. Größenvergleich der Modelle: iPhone 11 bis iPhone 17 Seit der Veröffentlichung des iPhone 11 im Jahr 2019 bringt Apple regelmäßig mehrere Modelle einer Serie auf den Markt. Damals stellte Apple ein Trio vor, bestehend aus der Basis-Variante mit 6,1 Zoll, dem iPhone 11 Pro ebenfalls mit 6,1 Zoll und dem iPhone 11 Pro Max mit einem größeren 6,5-Zoll-Display. Ein Jahr später, mit der Einführung der iPhone 12-Serie, erweiterte Apple sein Lineup um das besonders kompakte iPhone 12 mini mit 5,4 Zoll. Gleichzeitig wuchs das Display des Pro-Max-Modells auf 6,7 Zoll. Auch bei der iPhone 13-Serie im Jahr 2021 behielt Apple dieses Quartett bei, das den Nutzern eine größere Auswahl an Displaygrößen und Funktionen bot. Die größeren Pro Max-Modelle wurden zur bevorzugten Wahl für diejenigen, die modernste Technik und ein Phablet-Erlebnis suchten, während das Mini-Modell für Fans kleinerer Smartphones gedacht war. Doch aufgrund geringer Verkaufszahlen wurde die Mini-Version mit der iPhone 14-Serie wieder eingestellt. Stattdessen führte Apple das iPhone 14 Plus mit einem 6,7-Zoll-Display ein, eine größere Version der Standard-Ausführung. Diese Änderung machte deutlich, dass der Trend eindeutig in Richtung größerer Displays geht. Auch die iPhone 16-Serie folgt diesem Ansatz und bietet mit dem iPhone 16 Plus und dem iPhone 16 Pro Max zwei Modelle mit jeweils 6,7-Zoll-Displays. Mit der 16er-Reihe kam neben den üblichen Modellen noch ein iPhone 16e, das mit seinem Gehäuse wieder mehr an die iPhones 12, 13 und 14 erinnert. Auf eine große Version des iPhone 17 warten Nutzer vergeblich. Stattdessen kommt ein besonders schlankes und etwas größeres iPhone Air auf den Markt. Trotz des Fokus auf größere Modelle bietet Apple mit dem iPhone SE (2022) weiterhin eine kompakte Option mit einem 4,7-Zoll-Display. Dieses Modell ist nicht nur handlicher, sondern auch preislich attraktiver, mit einem Einstiegspreis von knapp über 500 Euro. Im Vergleich zu den Premium-Modellen kommt das iPhone SE jedoch nur mit einer einzelnen Kamera und einem LC-Display statt eines OLED-Displays aus. Das Nachfolgemodell des Einstiegshandys, das iPhone 16e, weist mit 6,1 Zoll dieselbe Größe wie das Basismodell iPhone 16 auf. Mit der neuesten iPhone 17-Serie erweitert Apple die Displaygrößen noch weiter, was den Trend zu Phablets unterstreicht.

Das größte iPhone aller Zeiten: iPhone 17 Pro Max Wer ein Smartphone mit besonders großzügiger Bildschirmdiagonale sucht, findet im Apple-Portfolio gleich mehrere Top-Modelle. Allen voran das neue iPhone 17 Pro Max, das mit seinem riesigen 6,9-Zoll-Display und für Apple-Nutzer ungewohntem Design neue Maßstäbe setzt. Es bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, das vor allem für Fans von Gaming, Serien und produktiven Anwendungen unschlagbar ist. Egal ob Du unterwegs eine Gaming-Session startest oder im Bett einen Serien-Marathon hinlegst – das immersive Display sorgt in jeder Situation für maximalen Spaß. Auch für Business-Zwecke bietet das iPhone 17 Pro Max ein ausreichend großes Display. iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll – Das bisher größte Display in einem iPhone, ideal für alle, die ein großes und beeindruckendes Display für Medienkonsum und Multitasking bevorzugen.

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll – Minimal größer als sein Vorgänger, bietet es mehr Displayfläche bei gleichbleibend handlichem Design.

iPhone 17: 6,3 Zoll – Die bewährte Größe bleibt für Nutzer erhalten, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handlichkeit und Displaygröße suchen.

iPhone Air: 6,5 Zoll – Für alle, die ein größeres Display wollen und Wert auf ein schlankes Design legen. iPhone-Größenvergleich: Häufig gestellte Fragen Welche iPhone-Größen gibt es aktuell? Aktuell gibt es iPhones mit Displaygrößen von 4,7 Zoll (iPhone SE) bis hin zu 6,9 Zoll (iPhone 17 Pro Max). Dazwischen liegen weitere Modelle mit 6,1 Zoll bis 6,7 Zoll. Welches iPhone hat das größte Display? Das iPhone 17 Pro Max besitzt mit 6,9 Zoll das größte Display in der gesamten iPhone-Reihe. Es bietet ein erstklassiges visuelles Erlebnis für Gaming, Streaming und produktive Anwendungen. Gibt es noch ein kompaktes iPhone-Modell? Ja, das iPhone SE (2022) ist das aktuellste kompakte iPhone-Modell und kommt mit einem 4,7-Zoll-Display. Es richtet sich an Nutzer, die ein kleineres und preiswerteres Gerät bevorzugen. Unter den neu herausgekommenen Modellen sind aktuell das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro mit 6,3 Zoll am handlichsten. Welche iPhone-Größe eignet sich am besten für den täglichen Gebrauch? Das hängt von Deinen Vorlieben ab. Die 6,3-Zoll-Modelle wie das iPhone 17 und iPhone 17 Pro und frühere Modelle sind ein guter Kompromiss zwischen Handlichkeit und Display-Größe, während die Pro Max-Modelle für Nutzer geeignet sind, die ein großes Display für Medien und Produktivität bevorzugen. Foto: ©Apple

