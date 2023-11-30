30.11.2023

Was kann KI fürs Handy heute schon?

Künstliche Intelligenz übernimmt immer mehr Aufgaben im Alltag. Im freenet Magazin erhältst Du einen Überblick über aktuelle Möglichkeiten, KI auf Deinem Handy zu nutzen.

Inhalt

KI - was ist künstliche Intelligenz eigentlich?

KI steht für "künstliche Intelligenz". Häufig wird die entsprechende Technik auch als AI (artificial intelligence) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um technische Lösungen, die dafür sorgen sollen, intelligente Maschinen zu ermöglichen. Als Teilgebiet der Informatik ist die künstliche Intelligenz alles andere als neu, denn der Begriff wurde bereits im Jahr 1955 geprägt.

Doch genug der Theorie. Nach einigen Jahrzehnten vornehmlich unauffälliger Entwicklungen beherrscht das Thema seit einigen Monaten die Medien. Begriffe wie Googles "Bard", das Sprachmodell "ChatGPT" oder auch der Bing-Assistent erfreuen sich einer enormen Nachfrage. Sie ermöglichen etwa ein einfaches Übersetzen in Echtzeit oder können sogar eigene Bilder erstellen.

Dabei ist die künstliche Intelligenz bereits deutlich länger ein fester Bestandteil im Alltag. So basieren auch die gängigen Sprachassistenten auf den entsprechenden Systemen, dies gilt etwa für Siri, für Alexa oder Cortana. Durch die Spracherkennung können die Assistenten vielfältige Befehle erkennen und umsetzen.

Mit den neuen Systemen der bekannten Unternehmen, allen voran OpenAI, gehen die Möglichkeiten deutlich weiter. Zudem ist die Nutzung der weitergehenden Funktionen nicht auf einzelne Geräte beschränkt. Bereits heute stehen die praktischen Werkzeuge sogar auf Deinem Smartphone zur Verfügung.

Funktioniert KI auch auf dem Handy?

Erforsche die beeindruckende Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) direkt auf Deinem Smartphone.

Beginnen wir mit Siri, dem intuitiven Sprachassistenten von Apple oder den Google Assistant für Android-Smartphones. Beide sind für die Beantwortung von Fragen und die Ausführung einfacher Befehle bekannt. Ein weiteres Highlight in der Welt der mobilen KI-Anwendungen ist die GPT-App. Diese App nutzt die fortschrittliche Generative Pretrained Transformer (GPT)-Technologie, um auf Anfrage komplexe Texte zu erstellen, Fragen zu beantworten oder kreative Inhalte zu generieren.

Entdecke auch Google Bard, Deinen intelligenten Assistenten, der ebenfalls auf fortschrittliche KI-Technologie zurückgreift. Bard ist auch ein generativer KI-Chatbot, der auf der Basis von Googles LaMDA-Sprachmodellen entwickelt wurde und Dir durch Text, Sprache oder Bilder zur Seite steht – egal ob Du alltägliche Fragen hast, kreative Anregungen suchst oder spezifische Informationen benötigst.

Die besten KI-Apps für Dein Smartphone

In Deinem Alltag kannst Du von einer Vielzahl innovativer KI-basierter Apps profitieren, die Deine täglichen Aktivitäten erleichtern und bereichern. Stell Dir vor, Du wachst morgens auf und möchtest wissen, wie das Wetter wird oder was in den Nachrichten passiert ist. Hier kommt der Google Assistant oder Siri ins Spiel, die Dir sofortige Antworten auf Deine Fragen geben können. Beim Schreiben von Nachrichten oder E-Mails auf Deinem Smartphone könnte Microsoft SwiftKey Deine Schreibgeschwindigkeit durch intelligente Wortvorschläge erhöhen.

Nehmen wir an, Du möchtest ein Foto künstlerisch aufwerten – Apps wie Prisma verwandeln Deine Bilder in beeindruckende Kunstwerke. Wenn Du Musik hörst und den Titel eines Liedes wissen möchtest, das gerade im Café spielt, hilft Dir SoundHound, es im Nu zu identifizieren. Und wenn Du eine neue Sprache lernen oder Deine Kenntnisse auffrischen möchtest, unterstützt Dich Duolingo mit einem personalisierten Lernansatz.

Bei gesundheitlichen Fragen bietet Dir die Ada-App eine schnelle Einschätzung Deiner Symptome. Und wenn Du Deinen Schlaf verbessern möchtest, kann Sleep Cycle Deine Schlafmuster analysieren und Dir helfen, zur optimalen Zeit aufzuwachen. All diese Apps nutzen die Kraft der KI, um Dein Leben einfacher, informativer und unterhaltsamer zu gestalten.

KI-Apps in der Übersicht

KategorieKI-AppPlattformBeschreibung
SprachassistentenGoogle AssistantAndroid, iOSHilfe bei alltäglichen Aufgaben, Internetrecherchen, Smart-Home-Steuerung.
SprachassistentenSiriiOSApples integrierter Sprachassistent für vielfältige Aufgaben.
Text- und SprachgenerierungChatGPTVariesTextgenerierung und Konversation basierend auf GPT-Modellen.
Text- und SprachgenerierungReplikaAndroid, iOSKI-basierter Chatbot als virtueller Freund/Begleiter.
Bildbearbeitung und -generierungPrismaAndroid, iOSVerwandelt Fotos in Kunstwerke.
Bildbearbeitung und -generierungFaceAppAndroid, iOSVeränderung von Gesichtern in Fotos mit Filtern.
Musik und AudioSoundHoundAndroid, iOSErkennt Musik und Lieder in der Nähe.
Musik und AudioDolby OnAndroid, iOSVerbessert Audioaufnahmen durch KI-Bearbeitung.
Lernen und BildungSocratic by GoogleAndroid, iOSLernhilfe-App für Schüler und Studenten.
Lernen und BildungDuolingoAndroid, iOSSprachlern-App mit personalisiertem Lernprozess.
Gesundheit und FitnessAdaAndroid, iOSAnalysiert Symptome und bietet medizinische Beratung.
Gesundheit und FitnessSleep CycleAndroid, iOSAnalysiert Schlafmuster für optimalen Weckzeitpunkt.
Produktivität und OrganisationMicrosoft SwiftKeyAndroid, iOSIntelligente Tastatur mit Lernfunktion.
Produktivität und OrganisationOtter.aiAndroid, iOSTranskribiert Gespräche und bietet Zusammenfassungen.
Blick in die Zukunft - mehr Möglichkeiten für Deinen Alltag

Doch obwohl die künstliche Intelligenz derzeit die Medien beherrscht und die Nutzung ständig zunimmt, befindet sich die Entwicklung noch in den Kinderschuhen. Hier kannst Du noch spannende Entwicklungen erwarten.

So stehen etwa bei ChatGPT, der bekanntesten und beliebtesten Lösung im Segment der KI, nun auch aktualisierte Informationen und Daten für die Textausgabe zur Verfügung. Diese waren bisher auf ein Datum im Jahr 2021 beschränkt.

Immer mehr Angebote der KI, die bisher kostenpflichtig oder nur für Profis zugänglich waren, stehen Dir inzwischen auch kostenlos zur Verfügung. Lediglich ein Benutzeraccount ist notwendig, allerdings auch schnell erstellt. Die Zugangshürden zur Nutzung der KI fallen heute also so gering aus wie nie zuvor.

KI fürs Handy - kurz zusammengefasst

  • schon heute findet sich KI auf vielen Handys, etwa durch integrierte Sprachassistenten

  • High-End-Geräte nutzen KI für die Verbesserung Deiner Fotos und Videos oder ermöglichen eine umfangreiche Bearbeitung

  • in den gängigen Stores finden sich zudem zahlreiche weitere KI-Apps die Dir im Alltag helfen können

  • als Privatnutzer kannst Du viele der KI-Anwendungen auf Deinen Smartphones ohne weitere Kosten im normalen Umfeld nutzen

  • die KI wird sich auch in Zukunft rasant weiterentwickeln

FAQ - häufig gestellte Fragen

Wie heißt die KI von Android?

Ab Werk ist das Betriebssystem Android mit dem Google Assistant ausgestattet. Dieser bietet gute Möglichkeiten, das Smartphone direkt mit der Stimme zu bedienen. Allerdings stehen optional viele weitere KI-Apps zur Verfügung, die Du mit nur einem Handgriff installieren kannst. Zu den bekanntesten Angeboten dürften ChatGPT und Stable Diffusion gehören.

Wie bekomme ich künstliche Intelligenz auf mein Handy?

Künstliche Intelligenz kannst Du über verschiedene Wege direkt auf Dein Handy bringen. So sind etwa praktische Assistenten bei den gängigen Betriebssystemen mit an Bord und auch ab Werk werden mittlerweile viele KI-Funktionen integriert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, weitere KI-Apps aus den Stores herunterzuladen und zu installieren.

Welche KI-Apps gibt es fürs Handy?

Für Dein Smartphone gibt es eine breite Palette an KI-Apps, die von praktischen Alltagshelfern bis hin zu kreativen Werkzeugen reichen. Sprachassistenten wie Google Assistant und Siri erleichtern Dir die tägliche Organisation, während Apps wie Microsoft SwiftKey durch intelligente Wortvorschläge das Tippen beschleunigen. Künstlerische Apps wie Prisma verwandeln Deine Fotos in Kunstwerke, und Lern-Apps wie Duolingo bieten personalisierte Sprachkurse. Für Gesundheit und Fitness gibt es Apps wie Ada, die Symptome analysieren und Beratung bieten.

