KI - was ist künstliche Intelligenz eigentlich?

KI steht für "künstliche Intelligenz". Häufig wird die entsprechende Technik auch als AI (artificial intelligence) bezeichnet. Hierbei handelt es sich um technische Lösungen, die dafür sorgen sollen, intelligente Maschinen zu ermöglichen. Als Teilgebiet der Informatik ist die künstliche Intelligenz alles andere als neu, denn der Begriff wurde bereits im Jahr 1955 geprägt.

Doch genug der Theorie. Nach einigen Jahrzehnten vornehmlich unauffälliger Entwicklungen beherrscht das Thema seit einigen Monaten die Medien. Begriffe wie Googles "Bard", das Sprachmodell "ChatGPT" oder auch der Bing-Assistent erfreuen sich einer enormen Nachfrage. Sie ermöglichen etwa ein einfaches Übersetzen in Echtzeit oder können sogar eigene Bilder erstellen.

Dabei ist die künstliche Intelligenz bereits deutlich länger ein fester Bestandteil im Alltag. So basieren auch die gängigen Sprachassistenten auf den entsprechenden Systemen, dies gilt etwa für Siri, für Alexa oder Cortana. Durch die Spracherkennung können die Assistenten vielfältige Befehle erkennen und umsetzen.

Mit den neuen Systemen der bekannten Unternehmen, allen voran OpenAI, gehen die Möglichkeiten deutlich weiter. Zudem ist die Nutzung der weitergehenden Funktionen nicht auf einzelne Geräte beschränkt. Bereits heute stehen die praktischen Werkzeuge sogar auf Deinem Smartphone zur Verfügung.

Funktioniert KI auch auf dem Handy?

Erforsche die beeindruckende Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) direkt auf Deinem Smartphone.

Beginnen wir mit Siri, dem intuitiven Sprachassistenten von Apple oder den Google Assistant für Android-Smartphones. Beide sind für die Beantwortung von Fragen und die Ausführung einfacher Befehle bekannt. Ein weiteres Highlight in der Welt der mobilen KI-Anwendungen ist die GPT-App. Diese App nutzt die fortschrittliche Generative Pretrained Transformer (GPT)-Technologie, um auf Anfrage komplexe Texte zu erstellen, Fragen zu beantworten oder kreative Inhalte zu generieren.

Entdecke auch Google Bard, Deinen intelligenten Assistenten, der ebenfalls auf fortschrittliche KI-Technologie zurückgreift. Bard ist auch ein generativer KI-Chatbot, der auf der Basis von Googles LaMDA-Sprachmodellen entwickelt wurde und Dir durch Text, Sprache oder Bilder zur Seite steht – egal ob Du alltägliche Fragen hast, kreative Anregungen suchst oder spezifische Informationen benötigst.

Die besten KI-Apps für Dein Smartphone

In Deinem Alltag kannst Du von einer Vielzahl innovativer KI-basierter Apps profitieren, die Deine täglichen Aktivitäten erleichtern und bereichern. Stell Dir vor, Du wachst morgens auf und möchtest wissen, wie das Wetter wird oder was in den Nachrichten passiert ist. Hier kommt der Google Assistant oder Siri ins Spiel, die Dir sofortige Antworten auf Deine Fragen geben können. Beim Schreiben von Nachrichten oder E-Mails auf Deinem Smartphone könnte Microsoft SwiftKey Deine Schreibgeschwindigkeit durch intelligente Wortvorschläge erhöhen.

Nehmen wir an, Du möchtest ein Foto künstlerisch aufwerten – Apps wie Prisma verwandeln Deine Bilder in beeindruckende Kunstwerke. Wenn Du Musik hörst und den Titel eines Liedes wissen möchtest, das gerade im Café spielt, hilft Dir SoundHound, es im Nu zu identifizieren. Und wenn Du eine neue Sprache lernen oder Deine Kenntnisse auffrischen möchtest, unterstützt Dich Duolingo mit einem personalisierten Lernansatz.

Bei gesundheitlichen Fragen bietet Dir die Ada-App eine schnelle Einschätzung Deiner Symptome. Und wenn Du Deinen Schlaf verbessern möchtest, kann Sleep Cycle Deine Schlafmuster analysieren und Dir helfen, zur optimalen Zeit aufzuwachen. All diese Apps nutzen die Kraft der KI, um Dein Leben einfacher, informativer und unterhaltsamer zu gestalten.

KI-Apps in der Übersicht