Handys mit bestem Empfang 2026
Voll auf Empfang: Diese Bestenliste präsentiert Dir die Handys mit bestem Empfang.
Hier siehst Du auf einen schnellen Blick, was rund um Handys mit gutem Empfang wissenswert ist:
Entscheidend für den Empfang eines Handys sind das verwendete 5G-Modem und der Wi-Fi-Standard.
Ein guter Empfang macht sich durch schnelles Surfen mit einem schnellen Seitenaufbau bemerkbar.
Spitzenreiter unter den Handys mit gutem Empfang sind das iPhone 17 Pro Max (mit Vertrag), iPhone 17 Pro (mit Vertrag), Xiaomi 15 und Samsung Galaxy S25 Ultra.
Einen schnellen Überblick über die Handys mit bestem Empfang erhältst Du hier:
|Modell
|Unterstützte Frequenzbänder
|Prozessor
|Besondere Empfangstechnologien
|iPhone 17 Pro Max (mit Vertrag)
|Alle wichtigen Frequenzbänder für 5G/4G/3G/2G
|A19 Pro
|Wi-Fi 7, 5G-Modem Qualcomm Snapdragon X80
|Xiaomi 15
|Alle wichtigen Frequenzbänder für 5G/4G/3G/2G
|Snapdragon 8 Elite
|Wi-Fi 7, Snapdragon X80 5G Modem-RF System mit 6-Antennen-Design für besseren Empfang
|iPhone 17 Pro (mit Vertrag)
|Alle wichtigen Frequenzbänder für 5G/4G/3G/2G
|A19 Pro
|Wi-Fi 7, 5G-Modem Qualcomm Snapdragon X80
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Breites 5G/4G/Frequenzspektrum
|Snapdragon 8 Elite
|WiFi 7, Tri-Band, Wi-Fi Direct, hohe Sendeleistung
|Samsung Galaxy S25 Plus
|Breites 5G/4G/Frequenzspektrum
|Snapdragon 8 Elite
|WiFi 7, Tri-Band, Wi-Fi Direct, hohe Sendeleistung
|Google Pixel 10 Pro
|breites Frequenzspektrum mit 5G, 4G/LTE
|Tensor G5
|WiFi 7, KI-optimierte Verbindung
|Xiaomi 15T Pro
|Alle wichtigen Frequenzbänder für 5G/4G/3G/2G
|MediaTek Dimensity 9400+
|Xiaomi Surge T1S Tuner, Wi-Fi 7
|iPhone 16 Pro Max
|Alle wichtigen Frequenzbänder für 5G/4G/3G/2G
|A18 Pro
|WiFi 7, 5G mit Qualcomm X75 Modem
|Google Pixel 10
|breites Frequenzspektrum mit 5G, 4G/LTE
|Tensor G5
|WiFi 6, KI-optimierte Verbindung
|Sony Xperia 1 VI
|5G, 4G/LTE
|Snapdragon 8 Gen 3
|WiFi und WiFi 7 kompatibel
Die Rangliste der Handys mit bestem Empfang führt das iPhone 17 Pro Max an. Es ist im September 2025 erschienen und bietet neben Wi-Fi 7 auch das starke 5G-Modem Snapdragon X80 von Qualcomm. Egal, ob per WLAN oder Mobilfunknetz, mit dem Spitzenmodell der neuen iPhone-Generation greifst Du jederzeit und überall auf das Internet zu. Auch die übrigen technischen Werte wie der starke A19 Pro Chip, das 6,9 Zoll große Display und der ausdauerstarke Akku überzeugen auf ganzer Linie.
Im Detail bietet das iPhone 17 Pro Max folgende Verbindungstechnologien:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Unterstützung aller wichtigen Frequenzbänder
|5G-Modem
|Qualcomm Snapdragon X80
|WiFi-Kompatibilität
|optimale WLAN-Verbindung durch Wi-Fi 7
|Netzwerk-Switching
|KI-gestützes Netzwerk-Switching für optimalen Empfang
Das Xiaomi 15 ist für einen besonders guten Empfang konzipiert. Dafür sorgt nicht zuletzt das darin verbaute Snapdragon-X80-5G-Modem-RF-System. Dies verfügt über ein 6-Antennen-Design, das die 5G-Leistung des Smartphones deutlich verbessert. Zum Vergleich: In vielen anderen Smartphones ist bisher eine 4-Antennen-Architektur verbaut. Außerdem spendiert Xiaomi dem Xiaomi 15 einen Xiaomi Surge T1S Tuner. Dieser ermöglicht ein flüssiges und zuverlässiges Kommunikationserlebnis über mehrere Netzwerktypen hinweg. Dazu gehören zellulare Datennetzwerke (für Internetzugang und mobile Kommunikation), Wi-Fi-Netzwerke (für lokale drahtlose Internetverbindungen), Bluetooth (für die Verbindung mit drahtlosen Kopfhörern, Lautsprechern und anderen Peripheriegeräten) und GPS (für Standortbestimmung und Navigation).
Die Gründe für den Top-Empfang des Xiaomi 15 auf einen Blick:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Breites Frequenzspektrum für 2G, 3G, 4G/LTE und 5G
|5G-Modem
|Leistungsstarkes Snapdragon-X80-5G-Modem-RF-System für beste 5G-Verbindungen
|WiFi 7
|Unterstützung des aktuellen WiFi 6 und WiFi 7 Standards für höchste WLAN-Geschwindigkeiten
|Mehrere Antennen
|Intelligente Antennenarchitektur mit sechs Antennen für besseren Empfang
|Leistungsstarker Prozessor
|Snapdragon 8 Elite sorgt für reibungslose Netzwerkleistung
|Netzwerk-Switching
|Nahtloses Wechseln zwischen Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen
|Software-Optimierung
|Algorithmen zur Optimierung der Konnektivität für stabilere Verbindungen
|Energieeffizienz
|Effiziente Antennentechnik sorgt für längere Akkulaufzeit im Netzbetrieb
|KI-Unterstützung
|Datengestützte Telefonie dank AI Intelligent Communication
Brauchst Du ein topaktuelles handliches Handy mit mega Empfang? Dann ist das iPhone 16 Pro in kompakter Form genau Dein Ding! Mit seinem 6,3-Zoll-Display und dem superflinken A18 Pro-Chip hast Du immer schnelle 5G- und WiFi 7-Verbindungen – egal wo Du bist. Der neue Kamerasensor sorgt für gestochen scharfe Fotos, egal ob Weitwinkel oder Zoom.
Details zum Empfang des iPhone 16 Pro:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|5G, 4G, 3G und 2G – überall erreichbar
|5G-Modem-Chip
|Qualcomm X75 für maximalen Speed
|WiFi-Kompatibilität
|WiFi 7 für blitzschnelles Surfen
|Kamera
|48MP Fusion-Sensor, 5x Teleobjektiv, 4K120fps Videos
Das brandneue Samsung Galaxy S25 Ultra liefert Dir nicht nur Top-Performance, sondern auch einen Empfang, der selbst in schwachen Netzbereichen punktet. Dank des Snapdragon 8 Elite Prozessors hast Du zusätzlich auch beim Gaming und App-Wechsel blitzschnelle Reaktionszeiten – ganz ohne Ruckeln. Doch nicht nur unter der Haube beeindruckt das Galaxy S25 Ultra, auch das 6,8-Zoll-Display lässt kaum Wünsche offen. Mit einer Pixeldichte von 505 ppi erstrahlt jedes Detail auf dem Bildschirm in absoluter Brillanz. Und das Beste? Die adaptive Bildwiederholrate passt sich automatisch an, bis zu 120 Hz, um alles superflüssig darzustellen – perfekt für Games, Videos und jede andere Art von Unterhaltung.
Dank innovativer Technologien hast Du mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra immer Top-Empfang:
|Merkmal
|Beschreibung
|Breitbandantennen
|Unterstützt alle gängigen Frequenzbänder für 2G, 3G, 4G/LTE und 5G weltweit.
|5G-Modem
|Der neue 5G-Chip garantiert schnelle Datenverbindungen und ein verbessertes Netzmanagement.
|WiFi 7
|Mit WiFi 7 bietet das S25 Ultra Top-WLAN-Geschwindigkeiten.
|Intelligente Antennentechnologie
|Mit mehreren Antennen und einer adaptiven Signalverarbeitung sorgt das Galaxy S25 Ultra für besten Empfang, selbst in schwierigen Umgebungen.
|Hohe Sendeleistung
|Optimiert für stabile Verbindungen, selbst in Gebieten mit schwachem Empfang oder in Gebäuden.
|Nahtloses Netzwerk-Switching
|Schnell und problemlos zwischen mobilen Netzwerken und WLAN wechseln.
|Leistungsstarker Prozessor
|Der Snapdragon 8 Elite sorgt für maximale Effizienz bei der Netzwerkverbindung und optimiert das Nutzungserlebnis.
|Optimierte Software
|Die neue Software-Priorisierung sorgt dafür, dass Anrufe und Streams immer die höchste Netzwerk-Priorität erhalten.
|Energieeffizienz
|Die leistungsstarke Antennentechnologie sorgt für eine optimierte Akkulaufzeit, selbst bei intensiver Nutzung.
|KI-Funktionen
|Smarte KI-Funktionen wie Videostabilisierung, Bildnachbearbeitung oder Nightography-Technologie vereinfachen die Nutzung für Dich.
Ein weiteres neues Samsung-Modell hat es in unsere Liste der Handys mit dem besten Empfang 2026 geschafft: Das Samsung Galaxy S25 Plus bietet Dir herausragenden Empfang – auch in schwachen Netzbereichen. Mit intelligenter Antennentechnologie und 5G-Kompatibilität bleibst Du immer stabil verbunden, egal, wo Du bist.
Der Snapdragon 8 Elite Prozessor sorgt auch hier für blitzschnelle Leistung, und das 6,7-Zoll Dynamic AMOLED 2X Display liefert mit 120 Hz eine flüssige Darstellung. Die 50-MP-Hauptkamera und Nightography-Technologie garantieren außerdem tolle Fotos, selbst bei wenig Licht.
Ein echtes Power-Paket für alle, die stets besten Empfang und schnelle Performance wollen!
|Funktion
|Beschreibung
|5G-Kompatibilität
|Superschnelle 5G-Verbindungen für reibungsloses Streaming und flüssige Downloads.
|Intelligente Antennentechnologie
|Optimiert den Empfang, auch in schwachen Netzbereichen.
|Signalverbesserung
|Verbesserte Empfangsqualität dank fortschrittlicher Signalverstärkung.
|Netzwerk-Switching
|Nahtloser Wechsel zwischen Mobilfunk und WLAN für eine stabile Verbindung.
|IP68-Zertifizierung
|Schutz vor Staub und Wasser, ideal für jedes Abenteuer.
|KI-basierte Optimierung
|Automatische Anpassung der Netzwerkprioritäten für bessere Anruf- und Internetqualität.
In der Liste der Handys mit bestem Empfang darf auch das Google Pixel 10 Pro nicht fehlen. Neben der Unterstützung aller wichtigen Frequenzbänder und einem starken 5G-Modem sorgen KI-basierte Funktionen dafür, dass Du stets das beste Netz nutzt. Egal, ob per WLAN zu Hause oder über das 5G-Netz unterwegs, mit dem Pixel 10 Pro hast Du nahezu überall Empfang. Auch darüber hinaus begeistert das Flaggschiff mit seinem Chip Tensor G5, einer starken Triple-Kamera und einem ausdauernden Akku für mehr als 24 Stunden Laufzeit.
Mit dieser modernen Technik sorgt Google für optimalen Empfang beim Pixel 10 Pro:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Unterstützung der wichtigsten Frequenzbänder 5G und 4G/LTE
|5G-Modem
|Moderner 5G-Modem-Chip sorgt für schnelle Verbindung.
|WiFi-Kompatibilität
|Pixel 10 Pro bietet durch WiFi 7 optimale WLAN-Geschwindigkeit.
|Netzwerk-Switching
|Pixel 10 Pro wechselt nahtlos zwischen Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen.
|KI-basierte Optimierung
|KI-Algorithmen priorisieren Sprachanrufe und Videostreams.
Auch in der gehobenen Mittelklasse bietet Xiaomi ein Smartphone mit gutem Empfang an. Die Rede ist vom Xiaomi 15T Pro mit dem Xiaomi Surge T1S Tuner, welcher zur Optimierung der Signalstärke beiträgt. Abseits der Empfangstechnik bietet das Xiaomi-Handy ebenfalls eine gehobene Mittelklasse-Ausstattung mit einem hellen 6,83 Zoll Display, dem MediaTek Dimensity 9400+ als Prozessor und einer lichtstarken Triple-Kamera.
Zur Verbindungstechnik des Xiaomi 15T Pro gehören:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Abdeckung aller relevanten Frequenzbänder
|5G-Modem
|starkes 5G-Modem für eine schnelle Verbindung im 5G-Netz
|WiFi-Kompatibilität
|Wi-Fi 7 für ideale Netzwerkverbindung
|Netzwerk-Switching
|KI-basiert für optimale Netzwahl
Du suchst nach dem besten Empfang und einem Riesen-Display? Dann schnapp Dir das iPhone 16 Pro Max! Mit 6,9 Zoll und dem A18 Pro-Chip bekommst Du nicht nur Speed, sondern auch ultra-starke 5G-Konnektivität dank Qualcomm X75. Ob Du in der Stadt oder auf dem Land bist – dank seiner fortschrittlichen Empfangstechnologie bleibst Du überall gut verbunden. Die fortschrittliche Kamera und Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe.
Bester Empfang? Details des iPhone 16 Pro Max:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Volle Kompatibilität mit allen Netzwerken
|5G-Modem-Chip
|Qualcomm X75 für optimale 5G-Verbindungen
|WiFi-Kompatibilität
|WiFi 7 für ultraschnelles Internet
|Kamera
|48MP Fusion-Sensor, 5x Zoom, 4K 120fps Videos
Das Pixel 10 ist Googles Flaggschiff aus dem Jahr 2025 und sorgt mit seiner ausgereiften Technik dafür, dass Du überall guten Empfang hast. Ein kleiner Nachteil gegenüber dem Pixel 10 Pro ist allerdings, dass nur WiFi 6E statt WiFi 7 unterstützt wird. Trotzdem kann das Google Pixel 10 mit dem Chip Tensor G5, einem 4.970 mAh starken Akku, dem 6,3 Zoll großen Display und seiner Triple-Kamera auch abseits des guten Empfangs punkten.
Für guten Empfang beim Pixel 10 sorgt Google durch diese technische Ausstattung:
|Funktion
|Beschreibung
|Frequenzbandunterstützung
|Unterstützung der wichtigsten Frequenzbänder 5G und 4G/LTE
|5G-Modem
|Schnelle Verbindung wird durch modernen 5G-Chip sichergestellt.
|WiFi-Kompatibilität
|Unterstützt wird Wi-Fi 6E für eine stabile WLAN-Geschwindigkeit.
|Netzwerk-Switching
|Nahtloser Wechsel zwischen WLAN- und Mobilfunkverbindung verhindert Empfangslücken.
|KI-basierte Optimierung
|KI-Algorithmen priorisieren Sprachanrufe und Videostreams.
Mit dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm hat das Sony Xperia 1 VI eine echte Rakete an Bord. Und der achtkernige Chipsatz sorgt nicht nur für eine flotte Performance, sondern ist auch noch 5G-kompatibel. Der Akku hält bei normaler Nutzung stolze 17 Stunden durch, die Ausstattung ist gespickt mit modernen Technologien wie WiFi 6E und bietet eine tadellose Empfangsqualität.
Mit dem Sony Xperia 1 VI vom besten Netz profitieren:
|Funktion
|Beschreibung
|5G-Modem
|Leistungsstarker 5G-Modem-Chip für schnelle 5G-Verbindungen
|WiFi 6E
|Unterstützung des neuen WiFi 6E Standards im 6GHz-Band
|Mehrere Antennen
|Intelligente Antennenarchitektur mit mehreren Antennen
|Robustes Gehäusedesign
|Gehäuse für gute Signaldurchlässigkeit
|Moderne Funkstandards
|Unterstützung von 4x4 MIMO etc. für beste Funkleistung
|Leistungsstarker Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 2 für reibungslose Netzwerkleistung
|Software-Optimierung
|Algorithmen zur Optimierung der Konnektivität
Auch sonst hat das Xperia 1 VI alles parat, was man von einem exzellenten Oberklasse-Modell erwarten würde. Das 6,5 Zoll große 120-Hz-Display liefert ein wunderbar kontrastreiches Bild mit ordentlich Schärfe; zudem findest Du auf der Rückseite eine Dreifach-Cam, die unter anderem einen lichtempfindlichen 52-MP-Hauptsensor und ein optisch stabilisiertes Teleobjektiv umfasst.
Das Handy mit bestem Empfang ist aktuell das iPhone 17 Pro Max von Apple. Es zeichnet sich jedoch nicht nur durch einen erstklassigen Empfang mit Unterstützung aller wichtigen Frequenzbänder aus, sondern liefert mit dem A19 Pro Chip auch eine hervorragende Performance. Aber auch das Xiaomi 15 und das Samsung Galaxy S25 Ultra sind Spitzenkandidaten für Top-Verbindung,
Bei schlechtem Empfang hilft es zunächst einmal, den Standort zu wechseln. Stelle Dich beispielsweise an ein Fenster, solltest Du in einem geschlossenen Raum telefonieren. Zudem solltest Du bereits bei der Auswahl Deines Mobilfunkanbieters auf die Netzabdeckung achten. Alternativ kannst Du GMS als Übertragungsmodus oder WiFi zum Telefonieren nutzen. Zudem ist es hilfreich, unnötige Apps zu deinstallieren und regelmäßige Software-Updates durchzuführen.
Ja, denn Handys verfügen über unterschiedlich gute Sende- und Empfangsleistungen. Für eine gute Sprachqualität ist zudem entscheidend, ob Du 5G- oder LTE-Empfang nutzt.
Ein breites Frequenzspektrum bei einem Smartphone bezieht sich darauf, dass das Handy eine große Bandbreite an verschiedenen Frequenzbändern für die Mobilfunknetze unterstützt. Mobilfunknetze wie 2G, 3G, 4G/LTE und 5G nutzen jeweils unterschiedliche Frequenzbereiche. Innerhalb dieser Mobilfunkstandards gibt es zudem weitere Aufteilungen in spezifische Frequenzbänder, die je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren.
Eine hohe Sendeleistung bei einem Handy bezieht sich auf die maximale Leistung, mit der das Handy Funksignale aussendet. Diese Maximalleistung wird aber nur unter sehr schlechten Empfangsbedingungen kurzzeitig erreicht, zum Beispiel bei großer Entfernung zur Basisstation oder Abschirmung durch Gebäude. Das Handy passt seine Sendeleistung automatisch an und sendet nur mit der minimal erforderlichen Leistung für eine stabile Verbindung. Je besser der Empfang, desto niedriger ist die vom Handy benötigte Sendeleistung.
Eine KI-optimierte Verbindung bezieht sich auf die Fähigkeit von Smartphones, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) eine bestmögliche Netzwerkverbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Die KI analysiert in Echtzeit Signalstärke, Netzwerkauslastung, Interferenzen etc. und wählt das optimale Netzwerk (WiFi, 4G, 5G) und die besten Funkfrequenzen aus. Durch Erkennen von Verbindungsabbrüchen oder Leistungseinbußen kann nahtlos zwischen Netzwerken und Frequenzbändern gewechselt werden. Sprachanrufe oder Videostreams erhalten automatisch Vorrang.
©Foto: Apple, Samsung, Google, Sony, Xiaomi