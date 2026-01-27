Platz 2: Xiaomi 15

Das Xiaomi 15 ist für einen besonders guten Empfang konzipiert. Dafür sorgt nicht zuletzt das darin verbaute Snapdragon-X80-5G-Modem-RF-System. Dies verfügt über ein 6-Antennen-Design, das die 5G-Leistung des Smartphones deutlich verbessert. Zum Vergleich: In vielen anderen Smartphones ist bisher eine 4-Antennen-Architektur verbaut. Außerdem spendiert Xiaomi dem Xiaomi 15 einen Xiaomi Surge T1S Tuner. Dieser ermöglicht ein flüssiges und zuverlässiges Kommunikationserlebnis über mehrere Netzwerktypen hinweg. Dazu gehören zellulare Datennetzwerke (für Internetzugang und mobile Kommunikation), Wi-Fi-Netzwerke (für lokale drahtlose Internetverbindungen), Bluetooth (für die Verbindung mit drahtlosen Kopfhörern, Lautsprechern und anderen Peripheriegeräten) und GPS (für Standortbestimmung und Navigation). Die Gründe für den Top-Empfang des Xiaomi 15 auf einen Blick: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung Breites Frequenzspektrum für 2G, 3G, 4G/LTE und 5G 5G-Modem Leistungsstarkes Snapdragon-X80-5G-Modem-RF-System für beste 5G-Verbindungen WiFi 7 Unterstützung des aktuellen WiFi 6 und WiFi 7 Standards für höchste WLAN-Geschwindigkeiten Mehrere Antennen Intelligente Antennenarchitektur mit sechs Antennen für besseren Empfang Leistungsstarker Prozessor Snapdragon 8 Elite sorgt für reibungslose Netzwerkleistung Netzwerk-Switching Nahtloses Wechseln zwischen Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen Software-Optimierung Algorithmen zur Optimierung der Konnektivität für stabilere Verbindungen Energieeffizienz Effiziente Antennentechnik sorgt für längere Akkulaufzeit im Netzbetrieb KI-Unterstützung Datengestützte Telefonie dank AI Intelligent Communication

Platz 3: iPhone 17 Pro Brauchst Du ein topaktuelles handliches Handy mit mega Empfang? Dann ist das iPhone 16 Pro in kompakter Form genau Dein Ding! Mit seinem 6,3-Zoll-Display und dem superflinken A18 Pro-Chip hast Du immer schnelle 5G- und WiFi 7-Verbindungen – egal wo Du bist. Der neue Kamerasensor sorgt für gestochen scharfe Fotos, egal ob Weitwinkel oder Zoom. Details zum Empfang des iPhone 16 Pro: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung 5G, 4G, 3G und 2G – überall erreichbar 5G-Modem-Chip Qualcomm X75 für maximalen Speed WiFi-Kompatibilität WiFi 7 für blitzschnelles Surfen Kamera 48MP Fusion-Sensor, 5x Teleobjektiv, 4K120fps Videos

Platz 4: Samsung Galaxy S25 Ultra Das brandneue Samsung Galaxy S25 Ultra liefert Dir nicht nur Top-Performance, sondern auch einen Empfang, der selbst in schwachen Netzbereichen punktet. Dank des Snapdragon 8 Elite Prozessors hast Du zusätzlich auch beim Gaming und App-Wechsel blitzschnelle Reaktionszeiten – ganz ohne Ruckeln. Doch nicht nur unter der Haube beeindruckt das Galaxy S25 Ultra, auch das 6,8-Zoll-Display lässt kaum Wünsche offen. Mit einer Pixeldichte von 505 ppi erstrahlt jedes Detail auf dem Bildschirm in absoluter Brillanz. Und das Beste? Die adaptive Bildwiederholrate passt sich automatisch an, bis zu 120 Hz, um alles superflüssig darzustellen – perfekt für Games, Videos und jede andere Art von Unterhaltung. Dank innovativer Technologien hast Du mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra immer Top-Empfang: Merkmal Beschreibung Breitbandantennen Unterstützt alle gängigen Frequenzbänder für 2G, 3G, 4G/LTE und 5G weltweit. 5G-Modem Der neue 5G-Chip garantiert schnelle Datenverbindungen und ein verbessertes Netzmanagement. WiFi 7 Mit WiFi 7 bietet das S25 Ultra Top-WLAN-Geschwindigkeiten. Intelligente Antennentechnologie Mit mehreren Antennen und einer adaptiven Signalverarbeitung sorgt das Galaxy S25 Ultra für besten Empfang, selbst in schwierigen Umgebungen. Hohe Sendeleistung Optimiert für stabile Verbindungen, selbst in Gebieten mit schwachem Empfang oder in Gebäuden. Nahtloses Netzwerk-Switching Schnell und problemlos zwischen mobilen Netzwerken und WLAN wechseln. Leistungsstarker Prozessor Der Snapdragon 8 Elite sorgt für maximale Effizienz bei der Netzwerkverbindung und optimiert das Nutzungserlebnis. Optimierte Software Die neue Software-Priorisierung sorgt dafür, dass Anrufe und Streams immer die höchste Netzwerk-Priorität erhalten. Energieeffizienz Die leistungsstarke Antennentechnologie sorgt für eine optimierte Akkulaufzeit, selbst bei intensiver Nutzung. KI-Funktionen Smarte KI-Funktionen wie Videostabilisierung, Bildnachbearbeitung oder Nightography-Technologie vereinfachen die Nutzung für Dich.

Platz 5: Samsung Galaxy S25 Plus Ein weiteres neues Samsung-Modell hat es in unsere Liste der Handys mit dem besten Empfang 2026 geschafft: Das Samsung Galaxy S25 Plus bietet Dir herausragenden Empfang – auch in schwachen Netzbereichen. Mit intelligenter Antennentechnologie und 5G-Kompatibilität bleibst Du immer stabil verbunden, egal, wo Du bist.

Der Snapdragon 8 Elite Prozessor sorgt auch hier für blitzschnelle Leistung, und das 6,7-Zoll Dynamic AMOLED 2X Display liefert mit 120 Hz eine flüssige Darstellung. Die 50-MP-Hauptkamera und Nightography-Technologie garantieren außerdem tolle Fotos, selbst bei wenig Licht.

Ein echtes Power-Paket für alle, die stets besten Empfang und schnelle Performance wollen! Funktion Beschreibung 5G-Kompatibilität Superschnelle 5G-Verbindungen für reibungsloses Streaming und flüssige Downloads. Intelligente Antennentechnologie Optimiert den Empfang, auch in schwachen Netzbereichen. Signalverbesserung Verbesserte Empfangsqualität dank fortschrittlicher Signalverstärkung. Netzwerk-Switching Nahtloser Wechsel zwischen Mobilfunk und WLAN für eine stabile Verbindung. IP68-Zertifizierung Schutz vor Staub und Wasser, ideal für jedes Abenteuer. KI-basierte Optimierung Automatische Anpassung der Netzwerkprioritäten für bessere Anruf- und Internetqualität.

Platz 6: Google Pixel 10 Pro

In der Liste der Handys mit bestem Empfang darf auch das Google Pixel 10 Pro nicht fehlen. Neben der Unterstützung aller wichtigen Frequenzbänder und einem starken 5G-Modem sorgen KI-basierte Funktionen dafür, dass Du stets das beste Netz nutzt. Egal, ob per WLAN zu Hause oder über das 5G-Netz unterwegs, mit dem Pixel 10 Pro hast Du nahezu überall Empfang. Auch darüber hinaus begeistert das Flaggschiff mit seinem Chip Tensor G5, einer starken Triple-Kamera und einem ausdauernden Akku für mehr als 24 Stunden Laufzeit. Mit dieser modernen Technik sorgt Google für optimalen Empfang beim Pixel 10 Pro: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung Unterstützung der wichtigsten Frequenzbänder 5G und 4G/LTE 5G-Modem Moderner 5G-Modem-Chip sorgt für schnelle Verbindung. WiFi-Kompatibilität Pixel 10 Pro bietet durch WiFi 7 optimale WLAN-Geschwindigkeit. Netzwerk-Switching Pixel 10 Pro wechselt nahtlos zwischen Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen. KI-basierte Optimierung KI-Algorithmen priorisieren Sprachanrufe und Videostreams.

Platz 7: Xiaomi 15T Pro Auch in der gehobenen Mittelklasse bietet Xiaomi ein Smartphone mit gutem Empfang an. Die Rede ist vom Xiaomi 15T Pro mit dem Xiaomi Surge T1S Tuner, welcher zur Optimierung der Signalstärke beiträgt. Abseits der Empfangstechnik bietet das Xiaomi-Handy ebenfalls eine gehobene Mittelklasse-Ausstattung mit einem hellen 6,83 Zoll Display, dem MediaTek Dimensity 9400+ als Prozessor und einer lichtstarken Triple-Kamera. Zur Verbindungstechnik des Xiaomi 15T Pro gehören: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung Abdeckung aller relevanten Frequenzbänder 5G-Modem starkes 5G-Modem für eine schnelle Verbindung im 5G-Netz WiFi-Kompatibilität Wi-Fi 7 für ideale Netzwerkverbindung Netzwerk-Switching KI-basiert für optimale Netzwahl

Platz 8: Apple iPhone 16 Pro Max Du suchst nach dem besten Empfang und einem Riesen-Display? Dann schnapp Dir das iPhone 16 Pro Max! Mit 6,9 Zoll und dem A18 Pro-Chip bekommst Du nicht nur Speed, sondern auch ultra-starke 5G-Konnektivität dank Qualcomm X75. Ob Du in der Stadt oder auf dem Land bist – dank seiner fortschrittlichen Empfangstechnologie bleibst Du überall gut verbunden. Die fortschrittliche Kamera und Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Bester Empfang? Details des iPhone 16 Pro Max: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung Volle Kompatibilität mit allen Netzwerken 5G-Modem-Chip Qualcomm X75 für optimale 5G-Verbindungen WiFi-Kompatibilität WiFi 7 für ultraschnelles Internet Kamera 48MP Fusion-Sensor, 5x Zoom, 4K 120fps Videos

Platz 9: Google Pixel 10 Das Pixel 10 ist Googles Flaggschiff aus dem Jahr 2025 und sorgt mit seiner ausgereiften Technik dafür, dass Du überall guten Empfang hast. Ein kleiner Nachteil gegenüber dem Pixel 10 Pro ist allerdings, dass nur WiFi 6E statt WiFi 7 unterstützt wird. Trotzdem kann das Google Pixel 10 mit dem Chip Tensor G5, einem 4.970 mAh starken Akku, dem 6,3 Zoll großen Display und seiner Triple-Kamera auch abseits des guten Empfangs punkten.

Für guten Empfang beim Pixel 10 sorgt Google durch diese technische Ausstattung: Funktion Beschreibung Frequenzbandunterstützung Unterstützung der wichtigsten Frequenzbänder 5G und 4G/LTE 5G-Modem Schnelle Verbindung wird durch modernen 5G-Chip sichergestellt. WiFi-Kompatibilität Unterstützt wird Wi-Fi 6E für eine stabile WLAN-Geschwindigkeit. Netzwerk-Switching Nahtloser Wechsel zwischen WLAN- und Mobilfunkverbindung verhindert Empfangslücken. KI-basierte Optimierung KI-Algorithmen priorisieren Sprachanrufe und Videostreams.

Platz 10: Sony Xperia 1 VI Mit dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm hat das Sony Xperia 1 VI eine echte Rakete an Bord. Und der achtkernige Chipsatz sorgt nicht nur für eine flotte Performance, sondern ist auch noch 5G-kompatibel. Der Akku hält bei normaler Nutzung stolze 17 Stunden durch, die Ausstattung ist gespickt mit modernen Technologien wie WiFi 6E und bietet eine tadellose Empfangsqualität. Mit dem Sony Xperia 1 VI vom besten Netz profitieren: Funktion Beschreibung 5G-Modem Leistungsstarker 5G-Modem-Chip für schnelle 5G-Verbindungen WiFi 6E Unterstützung des neuen WiFi 6E Standards im 6GHz-Band Mehrere Antennen Intelligente Antennenarchitektur mit mehreren Antennen Robustes Gehäusedesign Gehäuse für gute Signaldurchlässigkeit Moderne Funkstandards Unterstützung von 4x4 MIMO etc. für beste Funkleistung Leistungsstarker Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 für reibungslose Netzwerkleistung Software-Optimierung Algorithmen zur Optimierung der Konnektivität Auch sonst hat das Xperia 1 VI alles parat, was man von einem exzellenten Oberklasse-Modell erwarten würde. Das 6,5 Zoll große 120-Hz-Display liefert ein wunderbar kontrastreiches Bild mit ordentlich Schärfe; zudem findest Du auf der Rückseite eine Dreifach-Cam, die unter anderem einen lichtempfindlichen 52-MP-Hauptsensor und ein optisch stabilisiertes Teleobjektiv umfasst.

Handy mit dem besten Empfang: Häufig gestellte Fragen Welches Handy bietet den besten Empfang? Das Handy mit bestem Empfang ist aktuell das iPhone 17 Pro Max von Apple. Es zeichnet sich jedoch nicht nur durch einen erstklassigen Empfang mit Unterstützung aller wichtigen Frequenzbänder aus, sondern liefert mit dem A19 Pro Chip auch eine hervorragende Performance. Aber auch das Xiaomi 15 und das Samsung Galaxy S25 Ultra sind Spitzenkandidaten für Top-Verbindung, Was tun für besseren Empfang beim Handy? Bei schlechtem Empfang hilft es zunächst einmal, den Standort zu wechseln. Stelle Dich beispielsweise an ein Fenster, solltest Du in einem geschlossenen Raum telefonieren. Zudem solltest Du bereits bei der Auswahl Deines Mobilfunkanbieters auf die Netzabdeckung achten. Alternativ kannst Du GMS als Übertragungsmodus oder WiFi zum Telefonieren nutzen. Zudem ist es hilfreich, unnötige Apps zu deinstallieren und regelmäßige Software-Updates durchzuführen. Haben Handys unterschiedlich guten Empfang? Ja, denn Handys verfügen über unterschiedlich gute Sende- und Empfangsleistungen. Für eine gute Sprachqualität ist zudem entscheidend, ob Du 5G- oder LTE-Empfang nutzt. Was heißt breites Frequenzspektrum beim Handy? Ein breites Frequenzspektrum bei einem Smartphone bezieht sich darauf, dass das Handy eine große Bandbreite an verschiedenen Frequenzbändern für die Mobilfunknetze unterstützt. Mobilfunknetze wie 2G, 3G, 4G/LTE und 5G nutzen jeweils unterschiedliche Frequenzbereiche. Innerhalb dieser Mobilfunkstandards gibt es zudem weitere Aufteilungen in spezifische Frequenzbänder, die je nach Land und Mobilfunkanbieter variieren. Was heißt hohe Sendeleistung bei einem Handy? Eine hohe Sendeleistung bei einem Handy bezieht sich auf die maximale Leistung, mit der das Handy Funksignale aussendet. Diese Maximalleistung wird aber nur unter sehr schlechten Empfangsbedingungen kurzzeitig erreicht, zum Beispiel bei großer Entfernung zur Basisstation oder Abschirmung durch Gebäude. Das Handy passt seine Sendeleistung automatisch an und sendet nur mit der minimal erforderlichen Leistung für eine stabile Verbindung. Je besser der Empfang, desto niedriger ist die vom Handy benötigte Sendeleistung. Was ist eine KI-optimierte Verbindung? Eine KI-optimierte Verbindung bezieht sich auf die Fähigkeit von Smartphones, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) eine bestmögliche Netzwerkverbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Die KI analysiert in Echtzeit Signalstärke, Netzwerkauslastung, Interferenzen etc. und wählt das optimale Netzwerk (WiFi, 4G, 5G) und die besten Funkfrequenzen aus. Durch Erkennen von Verbindungsabbrüchen oder Leistungseinbußen kann nahtlos zwischen Netzwerken und Frequenzbändern gewechselt werden. Sprachanrufe oder Videostreams erhalten automatisch Vorrang. ©Foto: Apple, Samsung, Google, Sony, Xiaomi

