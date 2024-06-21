Im Handy Größenvergleich von freenet dreht sich alles um die Displaygröße der Smartphones. Sie entspricht nicht ganz der Gerätegröße, ist jedoch der relevante Wert, wenn Du ein neues Smartphone kaufen möchtest. Wird für das Display beim Handy die Größe angegeben, nutzen Hersteller die Maßeinheit Zoll. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern. Hat ein Handy eine Größe von sechs Zoll, sind das umgerechnet also 15,24 Zentimeter. Ermittelt wird die Displaygröße übrigens, indem das Display diagonal ausgemessen wird. Du misst also von der unteren linken bis zur oberen rechten Ecke. Der dabei ermittelte Wert gibt die Displaygröße an.

Welche Rolle spielt bei einem Handy die Größe?

Warum sich der Handy-Größenvergleich vor dem Kauf eines neuen Geräts lohnt, lässt sich leicht beantworten. Die Größe des Displays wirkt sich einerseits darauf aus, wie handlich ein Gerät ist und ob es mit einer oder nur mit beiden Händen bequem bedient werden kann. Kleine Geräte lassen sich leichter in der Hosentasche oder Handtasche verstauen und transportieren. Andererseits sind große Displays dann wichtig, wenn Du beispielsweise gerne Spiele auf dem Smartphone spielst oder es häufig zur Wiedergabe von Filmen und Serien verwendest. Je größer das Display, desto höher ist der Komfort beim Anschauen von Videos.

Der Handy-Größenvergleich: diese Größen für Handys gibt es

Im Smartphone Größenvergleich von freenet werden drei Kategorien von Handygrößen unterschieden:

kleine oder kompakte Handys bis 6 Zoll Größe

mittelgroße Handygrößen zwischen 6 und 6,5 Zoll

große Smartphones mit 6,6 Zoll oder mehr

Kategorie Bildschirmgröße Beispielmodelle Besondere Merkmale Kleine oder kompakte Handys bis 6 Zoll iPhone SE (2022) - 4,7 Zoll, Asus Zenfone 10 - 5,9 Zoll, iPhone 13 Mini - 5,4 Zoll Ideal für einfache Aufgaben, leicht und energieeffizient. Mittelgroße Handys 6 bis 6,5 Zoll Sony Xperia 1 VI - 6,5 Zoll, Samsung Galaxy S23 FE - 6,4 Zoll, Xiaomi 14 - 6,36 Zoll, Fairphone 5 - 6,46 Zoll Guter Kompromiss zwischen Handlichkeit und Nutzen für Multimedia. Große Smartphones 6,6 Zoll oder mehr Samsung Galaxy S24 Ultra - 6,8 Zoll, Google Pixel 8 Pro - 6,7 Zoll, Nothing Phone 2 - 6,7 Zoll, iPhone 15 Pro Max - 6,7 Zoll, Samsung Galaxy Z Fold5 - 7,6 Zoll ausgeklappt Groß für Medienkonsum und Multitasking, meist höherer Energieverbrauch.

Beispiele für kompakte Handygrößen: iPhone SE und mini, Asus Zenfone

Kleine Smartphones überzeugen mit ihren kompakten Maßen, dem meistens geringen Gewicht und niedrigen Energieverbrauch. Für klassische Anwendungen wie das Schreiben von Nachrichten, Telefonate, Internetsuche und die Nutzung sozialer Netzwerke sind sie vollkommen ausreichend. Mit einem Display von bis zu sechs Zoll lassen sie sich bequem mit einer Hand bedienen. Zur Kategorie der kleinen Handys gehören beispielsweise: