Google Pixel Fold: Alle Daten im Überblick
Das Google Pixel Fold hat neben zwei Bildschirmen noch jede Menge weiterer Features zu bieten. Erfahre hier, was das neue Smartphone von Google alles kann.
Seit Ende Juni 2023 ist mit dem Google Pixel Fold das erste faltbare Smartphone des Tech-Giganten verfügbar. In der freenet-Bestenliste der besten faltbaren Handys konnte sich das Modell den dritten Platz sichern. Hier erfährst Du, was Dir das Google Pixel Fold alles zu bieten hat.
Als faltbares Smartphone verfügt das Google Pixel Fold über zwei Displays: Zugeklappt bietet es ein 5,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.092 × 1.080 Pixeln. Im ausgeklappten Zustand kommt das große OLED-Display dann auf eine Größe von 7,6 Zoll. Die Auflösung steigert sich auf 2.208 x 1.840 Pixel. Beide Screens liefern eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.
Auf dem großen Display hast Du also die Möglichkeit, entspannt Videos zu streamen, Fotos zu bearbeiten oder Dein Lieblingsgame zu zocken. Doch nicht nur das: Im Splitscreen-Modus kannst Du auf dem Google Pixel Fold zwei Apps nebeneinander nutzen. Zudem kannst Du Dateien wie Fotos per Drag and Drop bequem von einem Ort zum anderen ziehen.
Trotz des großen Displays musst Du Dir keine Gedanken machen, wo Du das Gerät verstaust. Das Google Pixel Fold ist besonders dünn und passt zusammengeklappt so in jede Hosentasche. Dennoch macht das Äußere einiges her: Das Gehäuse besteht aus poliertem Aluminimum und ist in zwei Farbtönen erhältlich – Obsidian (Schwarz) und Porzellan.
Für die Rechenleistung ist beim Pixel Fold der hauseigene Google Tensor-G2-Prozessor zuständig. Dank acht Kernen und einer Taktrate von bis zu 2,85 GHz ist dieser besonders leistungsstark. So kannst Du blitzschnell zwischen Apps hin- und herspringen und flüssiges Mobile Gaming oder Streaming genießen. Zudem ermöglicht das Modell die Nutzung einer eSIM.
Der Akku des faltbaren Smartphones verfügt über eine Kapazität von 4.227 mAh. Im Extrem-Energiesparmodus sollen laut Hersteller Laufzeiten von bis zu 72 Stunden möglich sein. Zudem lässt sich der Akku kabellos mit bis zu 30 Watt aufladen. Für all Deine Fotos, Apps und Spiele steht Dir ein Speicherplatz von 256 GB zur Verfügung.
Das Google Pixel Fold verfügt über drei Kameras auf der Rückseite. Die Hauptkamera kommt mit einer Auflösung von 48 Megapixeln, darüber hinaus stehen eine Ultraweitwinkel-Linse und eine Telekamera mit je 10,8 Megapixeln Auflösung zur Verfügung. Weit entfernte Objekte kannst Du dank 5-fachem optischem Zoom und einem bis zu 20-fachen Super-Resolution-Zoom einfangen.
Du verschickst gerne Selfies an Freunde und Familie? Die beiden Frontkameras bieten eine Auflösung von acht bzw. 9,5 Megapixeln. Alternativ kannst Du auch die Hauptkamera auf der Rückkamera für Selbstporträts nutzen: Verwende dafür einfach das äußere Display als Sucher. Wenn Du gerade alle Hände voll zu tun hast, kannst Du Fotos per Sprachbefehl knipsen. Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen hilft das Pixel Fold per „Schritt-für-Schritt-Selfie“-Funktion, die durch Ton und Vibration dabei unterstützt, das perfekte Selfie aufzunehmen.
Das Google Pixel Fold kann mit diversen Sicherheitsfeatures punkten. So ist zum einen das Display des Smartphones dank Corning Gorilla Glass Victus vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Dank Wasserschutzklasse IPX8 ist es außerdem gegen Wasser geschützt. Das Scharnier wurde laut Hersteller so getestet, dass es über 200.000 Faltungen und Entfaltungen des Displays standhalten kann.
Doch nicht nur äußerlich bietet das Google Pixel Fold einen hohen Schutz, im Inneren kommt der Titan M2-Sicherheitschip zum Einsatz, der Deine persönlichen Daten schützt. Der VPN von Google bietet Dir zudem zusätzlichen Schutz beim Surfen im Netz. Darüber hinaus stellt Google für dieses Smartphone für mindestens fünf Jahre Sicherheitsupdates zur Verfügung.
Hier findest Du nochmals alle wichtigen Daten und Eigenschaften des Google Pixel Fold in der Übersicht:
Das Google Pixel Fold hat als faltbares Smartphone gleich zwei Displays zu bieten: So kannst Du entweder das 5,8-Zoll-, oder das große 7,6-Zoll-OLED-Display nutzen.
Der 4.227-mAh-Akku kann im Extrem-Energiesparmodus Laufzeiten von bis zu 72 Stunden bereitstellen.
Das Smartphone verfügt über drei Rückkameras: eine Weitwinkel-Linse mit 48 Megapixeln sowie eine Ultraweitwinkel-Linse und eine Telekamera mit jeweils 10,8 Megapixeln. Auf der Vorderseite sind gleich zwei Frontkameras verbaut. Fotos kannst Du mit dem Pixel Fold auch per Sprachsteuerung schießen.
Für Sicherheit sorgen Gorilla Glass, die Wasserschutzklasse IPX8 sowie ein Titan M2-Sicherheitschips, der Deine persönlichen Daten schützt.
Das Google Pixel Fold kostet 1.899 Euro. Im freenet-Shop ist es möglich, diesen Betrag in monatlichen Raten zu zahlen. Als Zeitraum kannst Du hier sechs bis 36 Monate auswählen, dann liegen die Raten zwischen 60,81 und 316,50 Euro.
Das Google Pixel Fold ist seit Ende Juni 2023 auf dem deutschen Markt erhältlich.
Das Google Pixel Fold ist das erste faltbare Smartphone von Google. Es überzeugt mit zwei Displays, einem starken Akku sowie einem gelungenen Kamera-Setup. Zudem ist das Modell mit allerlei Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die das Smartphone selbst, aber auch Deine persönlichen Daten schützen.
©Foto: Google