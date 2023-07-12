Seit Ende Juni 2023 ist mit dem Google Pixel Fold das erste faltbare Smartphone des Tech-Giganten verfügbar. In der freenet-Bestenliste der besten faltbaren Handys konnte sich das Modell den dritten Platz sichern. Hier erfährst Du, was Dir das Google Pixel Fold alles zu bieten hat.

Das Google Pixel Fold kommt mit gleich zwei Displays

Als faltbares Smartphone verfügt das Google Pixel Fold über zwei Displays: Zugeklappt bietet es ein 5,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.092 × 1.080 Pixeln. Im ausgeklappten Zustand kommt das große OLED-Display dann auf eine Größe von 7,6 Zoll. Die Auflösung steigert sich auf 2.208 x 1.840 Pixel. Beide Screens liefern eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz.

Auf dem großen Display hast Du also die Möglichkeit, entspannt Videos zu streamen, Fotos zu bearbeiten oder Dein Lieblingsgame zu zocken. Doch nicht nur das: Im Splitscreen-Modus kannst Du auf dem Google Pixel Fold zwei Apps nebeneinander nutzen. Zudem kannst Du Dateien wie Fotos per Drag and Drop bequem von einem Ort zum anderen ziehen.

Trotz des großen Displays musst Du Dir keine Gedanken machen, wo Du das Gerät verstaust. Das Google Pixel Fold ist besonders dünn und passt zusammengeklappt so in jede Hosentasche. Dennoch macht das Äußere einiges her: Das Gehäuse besteht aus poliertem Aluminimum und ist in zwei Farbtönen erhältlich – Obsidian (Schwarz) und Porzellan.

Google Pixel Fold: Akku, Prozessor & Speicher

Für die Rechenleistung ist beim Pixel Fold der hauseigene Google Tensor-G2-Prozessor zuständig. Dank acht Kernen und einer Taktrate von bis zu 2,85 GHz ist dieser besonders leistungsstark. So kannst Du blitzschnell zwischen Apps hin- und herspringen und flüssiges Mobile Gaming oder Streaming genießen. Zudem ermöglicht das Modell die Nutzung einer eSIM.

Der Akku des faltbaren Smartphones verfügt über eine Kapazität von 4.227 mAh. Im Extrem-Energiesparmodus sollen laut Hersteller Laufzeiten von bis zu 72 Stunden möglich sein. Zudem lässt sich der Akku kabellos mit bis zu 30 Watt aufladen. Für all Deine Fotos, Apps und Spiele steht Dir ein Speicherplatz von 256 GB zur Verfügung.