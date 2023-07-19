Neben Anrufen bei Freunden und Familie, verwenden wir unser Smartphone immer häufiger auch für Anrufe bei externen Kontakten wie Kundenhotlines, Versicherungen und Co. Die Rufnummer Deines iPhones erscheint dabei in der Regel auf dem Display des jeweiligen Anbieters. Ob dieser Deine Nummer anschließend für andere Zwecke weiterverwendet, ist nicht immer klar. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll Deine iPhone Nummer außerhalb des persönlichen Umfelds zu unterdrücken. Damit Du auf Nummer sicher gehen kannst, zeigt freenet Dir, wie Du in nur wenigen Schritten anonym und sicher telefonieren kannst.

iPhone Nummer unterdrücken: Diese Möglichkeiten gibt es

Du hast Dich dafür entschieden, Deine Rufnummer beim nächsten Anruf nicht preiszugeben? Je nach Bedarf kannst Du Deine iPhone Nummer einmalig unterdrücken oder sie für alle zukünftigen Telefonate unkenntlich machen. Für welche Möglichkeit Du Dich am Ende entscheidest, kann sowohl von praktischen als auch persönlichen Faktoren abhängen.

Einmaliges Unterdrücken der Rufnummer Dauerhaftes Unterdrücken der Rufnummer Zeitaufwand Einstellen der Rufnummer-Unterdrückung für jeden neuen Anruf einmaliges Einstellen der Rufnummer-Unterdrückung für alle Anrufe Sichtbarkeit der Rufnummer für private Kontakte sichtbar nicht sichtbar

So kannst Du Deine Nummer beim iPhone einmalig unterdrücken

Du rufst nur gelegentlich Kontakte an, die Deine Rufnummer nicht sehen sollen? Dann kannst Du in nur wenigen Schritten Deine iPhone Nummer per Zahlenkombination unterdrücken.

Öffne zuerst die Anruf-App auf Deinem iPhone und drücke auf ,,Ziffernblock”. Tippe anschließend den GSM-Code #31# ein. Hinter dem Code folgt die Telefonnummer, die Du anrufen möchtest. Indem Du auf den Wählen-Button klickst, rufst Du den entsprechenden Kontakt mit unterdrückter Rufnummer an.

Tipp: Solltest Du die betreffende Person regelmäßig anrufen und Deine Nummer jedes Mal unterdrücken wollen, kannst Du die Nummer des Anrufempfängers auch einfach mit der Vorwahl #31# in Deinen Kontakten speichern.

iPhone Nummer dauerhaft unterdrücken: So funktioniert´s

Du möchtest Deine Nummer dauerhaft unterdrücken? Beim iPhone kannst Du das glücklicherweise innerhalb von wenigen Sekunden einstellen. Dafür musst Du lediglich die folgenden kurzen Schritte abarbeiten:

Rufe die Einstellungen Deines iPhones auf und öffne den Bereich „Telefon“. Wähle den Navigationspunkt „Meine Anrufer-ID senden“ aus. Schiebe anschließend den Regler ,,Meine Anrufer-ID senden” nach links, bis dieser grau unterlegt ist.

Deine iPhone Nummer ist anschließend für niemanden mehr sichtbar. Solltest Du zwischendurch Kontakte ohne unterdrückte Nummer anrufen wollen, kannst du im Ziffernblock die Vorwahl *31# eintippen. Deine Rufnummer ist anschließend für den jeweiligen Kontakt sichtbar.

Die freenet-Empfehlung: Wenn Du nicht nur bei Anrufen, sondern auch beim Surfen Deine Privatsphäre wahren möchtest, solltest Du Dir unbedingt unseren Beitrag „Privat surfen mit dem iPhone“ nicht entgehen lassen. Dort erklären wir Dir, wie Du mit Deinem iPhone im Internet surfen kannst, ohne Spuren zu hinterlassen.