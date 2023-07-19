iPhone Nummer unterdrücken: So einfach geht´s
Du nutzt ein Apple iPhone und möchtest Deine Nummer unterdrücken? freenet zeigt Dir, wie Du bei ausgehenden Anrufen unerkannt bleibst.
Neben Anrufen bei Freunden und Familie, verwenden wir unser Smartphone immer häufiger auch für Anrufe bei externen Kontakten wie Kundenhotlines, Versicherungen und Co. Die Rufnummer Deines iPhones erscheint dabei in der Regel auf dem Display des jeweiligen Anbieters. Ob dieser Deine Nummer anschließend für andere Zwecke weiterverwendet, ist nicht immer klar. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoll Deine iPhone Nummer außerhalb des persönlichen Umfelds zu unterdrücken. Damit Du auf Nummer sicher gehen kannst, zeigt freenet Dir, wie Du in nur wenigen Schritten anonym und sicher telefonieren kannst.
Du hast Dich dafür entschieden, Deine Rufnummer beim nächsten Anruf nicht preiszugeben? Je nach Bedarf kannst Du Deine iPhone Nummer einmalig unterdrücken oder sie für alle zukünftigen Telefonate unkenntlich machen. Für welche Möglichkeit Du Dich am Ende entscheidest, kann sowohl von praktischen als auch persönlichen Faktoren abhängen.
|Einmaliges Unterdrücken der Rufnummer
|Dauerhaftes Unterdrücken der Rufnummer
|Zeitaufwand
|Einstellen der Rufnummer-Unterdrückung für jeden neuen Anruf
|einmaliges Einstellen der Rufnummer-Unterdrückung für alle Anrufe
|Sichtbarkeit der Rufnummer für private Kontakte
|sichtbar
|nicht sichtbar
Du rufst nur gelegentlich Kontakte an, die Deine Rufnummer nicht sehen sollen? Dann kannst Du in nur wenigen Schritten Deine iPhone Nummer per Zahlenkombination unterdrücken.
Öffne zuerst die Anruf-App auf Deinem iPhone und drücke auf ,,Ziffernblock”.
Tippe anschließend den GSM-Code #31# ein.
Hinter dem Code folgt die Telefonnummer, die Du anrufen möchtest.
Indem Du auf den Wählen-Button klickst, rufst Du den entsprechenden Kontakt mit unterdrückter Rufnummer an.
Tipp: Solltest Du die betreffende Person regelmäßig anrufen und Deine Nummer jedes Mal unterdrücken wollen, kannst Du die Nummer des Anrufempfängers auch einfach mit der Vorwahl #31# in Deinen Kontakten speichern.
Du möchtest Deine Nummer dauerhaft unterdrücken? Beim iPhone kannst Du das glücklicherweise innerhalb von wenigen Sekunden einstellen. Dafür musst Du lediglich die folgenden kurzen Schritte abarbeiten:
Rufe die Einstellungen Deines iPhones auf und öffne den Bereich „Telefon“.
Wähle den Navigationspunkt „Meine Anrufer-ID senden“ aus.
Schiebe anschließend den Regler ,,Meine Anrufer-ID senden” nach links, bis dieser grau unterlegt ist.
Deine iPhone Nummer ist anschließend für niemanden mehr sichtbar. Solltest Du zwischendurch Kontakte ohne unterdrückte Nummer anrufen wollen, kannst du im Ziffernblock die Vorwahl *31# eintippen. Deine Rufnummer ist anschließend für den jeweiligen Kontakt sichtbar.
Die freenet-Empfehlung: Wenn Du nicht nur bei Anrufen, sondern auch beim Surfen Deine Privatsphäre wahren möchtest, solltest Du Dir unbedingt unseren Beitrag „Privat surfen mit dem iPhone“ nicht entgehen lassen. Dort erklären wir Dir, wie Du mit Deinem iPhone im Internet surfen kannst, ohne Spuren zu hinterlassen.
Wenn Du andere Personen anonym anrufst, solltest Du bedenken, dass der Anruf beim gewünschten Empfänger möglicherweise gar nicht als solcher angezeigt wird – zumindest dann, wenn die angerufene Person ebenfalls ein iPhone nutzt. Denn seit iOS 13 erfolgt bei Anrufen mit unterdrückter Nummer häufig eine automatische Weiterleitung zur Voicemail.
Solltest Du das nicht wollen, kannst Du die Funktion ganz leicht deaktivieren. Folgendermaßen gehst Du dabei vor:
Öffne die Einstellungen Deines iPhones.
Navigiere zum Menüpunkt „Telefon“.
Tippe auf den Button neben „Unbekannte Anrufer stummschalten“ und schiebe diesen nach links, sodass er anschließend grau hinterlegt ist.
Du bist noch gar nicht im Besitz eines Apple iPhones, denkst aber über einen Kauf nach? Im freenet-Test hat sich neben dem besonders gut ausgestatteten iPhone 14 Pro Max auch das vergleichsweise günstige iPhone SE (2022) als exzellenter Griff erwiesen. Ersteres hat sich obendrein einen Platz auf der Liste der besten Handykameras gesichert.
Solltest Du Deine Nummer dauerhaft verbergen wollen, musst Du dies in den Einstellungen Deines iPhones im Bereich „Telefon“ festlegen.
Wenn Du eine Person einmalig mit Deinem iPhone anonym anrufen möchtest, musst Du in der Telefon-App den GSM-Code #31# plus die Rufnummer eingeben und anschließend den Anruf starten.
Wichtig: Anonyme Anrufe werden bei iPhones seit iOS 13 automatisch an die Voicemail weitergeleitet, falls die entsprechende Einstellung nicht deaktiviert ist.
Je nach Bedarf lässt sich die eigene iPhone Nummer einmalig oder dauerhaft unterdrücken. Um einen einzelnen anonymen Anruf zu tätigen, reicht es, die Zahlenkombination #31# vor die Rufnummer zu setzen. Ist eine dauerhafte Unterdrückung der iPhone Nummer gewünscht, lässt sich dies unter dem Menüpunkt ,,Meine Anrufer-ID senden” einstellen.
Die Tastenkombination #31# hilft dabei, die eigene iPhone Nummer einmalig zu unterdrücken. Soll die Anonymität für einen bestimmten Kontakt dauerhaft gelten, bietet es sich an, den Code vor der Rufnummer im Kontaktbuch zu hinterlegen.
