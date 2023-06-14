Vergleich: Google Pixel 7 Pro vs. Pixel 7a

Das Google Pixel 7a ist seit Kurzem erhältlich. freenet verrät Dir, wie es im Vergleich zum Pixel 7 Pro abschneidet.

Seit Mai 2023 ist das Google Pixel 7a auf dem Markt. Zum Release hat freenet beide Smartphones unter die Lupe genommen: Google Pixel Pro vs. Pixel 7a – wo liegen die Unterschiede und wie schlagen sie sich im direkten Vergleich?

Google Pixel 7a 128 GB Charcoal Kamera Display Preis-Leistungs-Verhältnis Online bestellbar Details 509.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Google Pixel 7 Pro vs. Pixel 7a: Das Design Im direkten Vergleich zwischen dem Google Pixel 7a und dem Pixel 7 Pro sind nur wenige optische Unterschiede zu erkennen. Bezüglich des Designs sind beide Modelle durch abgerundete Ecken und das zu einem breiten Band gefasste Kameramodul auf der Rückseite des Gehäuses geprägt. Hier lassen sich allerdings ein paar Unterschiede ausmachen: Beim Pixel 7 Pro sind drei statt zwei Kameralinsen vorhanden und die Displayränder fallen etwas schmaler aus als beim Pixel 7a. Dessen 3D-thermogeformte Rückseite besteht aus Kunststoff, während die Rückseite des Pixel 7 Pro mit randlosem Corning Gorilla Glass Victus überzogen ist. Auch bei der Farbauswahl weichen beide Modelle deutlich voneinander ab: Während das Google Pixel 7 Pro in den drei Farben Obsidian, Snow, Hazel erhältlich ist, steht das Pixel 7a sogar in vier Farben zur Auswahl: Charcoal

Sea

Snow

Coral (exklusiv im Google Store) Google Pixel 7 Pro vs. 7a: Die Displays im Vergleich Das seit Mai 2023 verfügbare Google Pixel 7a besitzt ein 6,1 Zoll großes OLED-Display, das eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz bietet. Je höher der letztere Wert ausfällt, desto flüssiger kann das Display bewegte Inhalte wie etwa Videos oder Spiele darstellen. Das seit Oktober 2022 erhältliche Google Pixel 7 Pro verfügt mit 6,7 Zoll über ein etwas größeres OLED-Display. Auch die Auflösung fällt hier mit 3.120 x 1.440 Pixeln deutlich höher aus und die Bildwiederholrate erhöht sich bei diesem Modell auf 120 Hertz.

Google Pixel 7a vs. Pixel 7 Pro: Die Kameras im Vergleich Hinsichtlich der Anzahl der Kameralinsen hat das Google Pixel 7 Pro die Nase vorn: Dessen Triple-Kamera besteht aus einer Weitwinkel-Linse mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Linse mit 12 Megapixeln sowie einer Telefoto-Kamera mit 48 Megapixeln. Im Google Pixel 7a sind dagegen lediglich zwei Kameralinsen verbaut, die aber dafür jeweils eine etwas höhere Auflösung bieten. Hierbei handelt es sich um eine Weitwinkel-Kamera mit 64 Megapixeln sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln. Dank nützlicher Funktionen wie etwa Scharfzeichnen, magischer Radierer oder Langzeitbelichtung steht Deiner Karriere als Hobbyfotograf nichts mehr im Wege. Google Pixel 7 Pro vs. Pixel 7a: Prozessor und Akku Für die Performance sorgt sowohl im Google Pixel 7a als auch im Pixel 7 Pro der hauseigene Google Tensor-G2-Prozessor mit acht Kernen und einer Taktrate von bis zu 2,85 GHz. Dieser ermöglicht nicht nur einen blitzschnellen Wechsel zwischen verschiedenen Apps, sondern auch eine ruckelfreie Darstellung anspruchsvoller 3D-Games. Bezüglich der Akkuleistung liegt das Google Pixel 7 Pro klar vorne: Seine Batterie besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh, während im Pixel 7a lediglich ein 4.385-mAh-Akku verbaut ist. Beide Smartphones ermöglichen laut Hersteller eine Betriebsdauer von mehr als 24 Stunden, im Extrem-Energiesparmodus sind es sogar bis zu 72 Stunden. Bei der Schnellladefunktion punktet ebenfalls das Pixel 7 Pro, dessen Akku für einen Ladestrom von bis zu 23 Watt ausgelegt ist. Beim Pixel 7a sind es nur maximal 18 Watt. Google Pixel 7a vs. 7 Pro: Speicher und Preise Auch in Bezug auf den Speicherplatz für Fotos, Videos oder Musiktitel gibt es einige Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Während das Google Pixel 7 Pro wahlweise mit 128 oder 256 GB internem Speicher sowie 12 GB Arbeitsspeicher erhältlich ist, steht das Pixel 7a lediglich mit 128 GB internem Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher zur Auswahl. Die vielen technischen Unterschiede zwischen den beiden Smartphones schlagen sich auch beim Preis nieder. Die 128-GB-Variante des Pixel 7 Pro ist bei freenet für 899 Euro erhältlich, der Preis für das Pixel 7a liegt aktuell bei 509 Euro.

Google Pixel 7 Pro vs. Pixel 7a: Das Wichtigste im Überblick Das Google Pixel 7 Pro verfügt mit 6,7 Zoll statt 6,1 Zoll über das größere OLED-Display. Außerdem fallen die Auflösung mit 3.120 x 1.440 Pixeln und die Bildwiederholrate mit 120 Hertz deutlich höher aus als beim Pixel 7a.

Während das Pixel 7 Pro über insgesamt drei statt zwei Kameralinsen verfügt, bieten im Pixel 7a die 64-MP-Weitwinkel-Kamera und die 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera die jeweils höhere Auflösung.

Für die Rechenpower sorgt in beiden Smartphones der Google Tensor-G2-Prozessor mit acht Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 2,85 GHz.

Der Akku des Pixel 7 Pro verfügt mit 5.000 mAh statt 4.385 mAh über eine etwas höhere Kapazität. Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7a Display OLED OLED Bildschirmdiagonale 6,7 Zoll 6,1 Zoll Auflösung 3.120 x 1.440 Pixel 2.400 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 90 Hz Gewicht 212 g 193,5 g Abmessungen (HxBxT) 162,9 x 76,6 x 8,9 mm 152 x 72,9 x 9,0 mm Kamera 50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 48-MP-Telefoto-Kamera 64-MP-Weitwinkel-Kamera / 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera Frontkamera 10,8 MP 13 MP Prozessor Google Tensor G2 Google Tensor G2 5G Ja Ja RAM 12 GB 8 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB Akkukapazität 5.000 mAh 4.385 mAh Betriebssystem Android 13 Android 13 IP-Zertifizierung IP68 IP67 Farben Obsidian, Snow, Hazel Charcoal, Sea, Snow, Coral (exklusiv im Google Store)

Google Pixel 7 Pro vs. Pixel 7a: Häufig gestellte Fragen Wo liegt der Unterschied zwischen dem Google Pixel 7a und dem Pixel 7 Pro? Das Google Pixel 7 Pro besitzt mit 6,7 Zoll statt 6,1 Zoll das größere Display. Mit einer Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz schneidet das Display des Pixel 7 Pro ebenfalls deutlich besser ab. Während Letzteres über insgesamt drei statt zwei Kameralinsen verfügt, bieten im Pixel 7a die 64-MP-Weitwinkel-Kamera und die 13-MP-Ultraweitwinkel-Kamera die höhere Auflösung. Zudem verfügt das Google Pixel 7 Pro mit 5.000 mAh statt 4.385 mAh über eine etwas höhere Akkukapazität. Sind das Google Pixel 7a und das Pixel 7 Pro wasserdicht? Ja, das Google Pixel 7a ist nach IP67 und das Pixel 7 Pro nach IP68 zertifiziert. Letzteres ist somit bei dauerndem Untertauchen in einer Wassertiefe von bis zu 1,5 Metern für maximal 30 Minuten wasserdicht. Das Pixel 7a ist dagegen bei zeitweiligem Untertauchen bis zu einer Wassertiefe von maximal einem Meter bis zu 30 Minuten lang wasserdicht.

Maro Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor. Alle Artikel aufrufen