iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max: das Wichtigste in Kürze Mit der neuen iPhone 16-Generation hat Apple erneut zwei leistungsstarke Modelle auf den Markt gebracht: das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max. Doch neben diesen Spitzenmodellen gibt es auch noch weitere Varianten, wie das iPhone 16 und iPhone 16 Plus, die eine solide Performance bieten und sich durch etwas andere Features auszeichnen. Doch worin unterscheiden sich die beiden Spitzenmodelle der Serie? In diesem Artikel erfährst Du alles über die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Spitzenmodelle – von Displaygröße über Akkulaufzeit bis hin zur Kamera. So findest Du heraus, welches iPhone am besten zu Dir passt. Merkmal iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Displaygröße 6,3 Zoll 6,9 Zoll Auflösung (ppi) 460 ppi 460 ppi Maximale Helligkeit 2.000 Nits 2.000 Nits Prozessor A18 Pro (6-Core CPU, 6-Core GPU) A18 Pro (6-Core CPU, 6-Core GPU) Betriebssystem iOS 18 iOS 18 Kamera 48 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele-Kamera (5-facher Zoom) 48 MP Weitwinkel, 48 MP Ultraweitwinkel, 12 MP Tele-Kamera (5-facher Zoom) Videoaufnahme 4K mit 120 fps 4K mit 120 fps Akkulaufzeit Bis zu 27 Stunden Videowiedergabe Bis zu 33 Stunden Videowiedergabe Kabelloses Laden 25 Watt 25 Watt Speicheroptionen 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB Abmessungen (mm) 71,5 x 149,6 x 8,25 77,6 x 163 x 8,25 Gewicht 199 g 227 g Farben Titan Schwarz, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Wüstensand Titan Schwarz, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Wüstensand Preis Ab 1.199 € Ab 1.449 € Design und Farben beim iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max Das Design der beiden neuen iPhones ist fast identisch. Apple setzt auf Titan als Gehäusematerial für die Spitzenmodelle der 16. iPhone-Generation und bietet sie in den Farben Titan Schwarz, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Wüstensand. Die Gerätemaße des iPhone 16 Pro liegen bei 71,5 mm Breite, 149,6 mm Höhe und 8,25 mm Tiefe mit einem Gewicht von 199 Gramm. Das iPhone 16 Pro Max hingegen ist 77,6 mm breit, 163 mm hoch, 8,25 mm dick und wiegt 227 Gramm. Den seitlichen Action-Button gibt es wie bereits in der letzten Generation bei beiden Modellen. Modell Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Gewicht (g) iPhone 16 Pro 71,5 149,6 8,25 199 iPhone 16 Pro Max 77,6 163 8,25 227 Größenunterschied: Displays beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Wie bereits bei den Vorgängermodellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gibt es einen Größenunterschied zwischen den Displays von 0,6 Zoll. Während das iPhone 16 Pro ein 6,3 Zoll großes Display hat, misst das Display des iPhone 16 Pro Max stattliche 6,9 Zoll. Abgesehen von der Größe unterscheiden sich die Displays im Duell iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max nicht voneinander. Bei beiden Modellen handelt es sich um ein OLED-Panel, dessen maximale Bildwiederholrate bei 120 Hertz liegt. Auch die Werte von 460 ppi Auflösung und maximal 2.000 Nits Spitzenhelligkeit sind identisch. Modell Displaygröße (Zoll) Auflösung (ppi) Max. Helligkeit (Nits) iPhone 16 Pro 6,3 460 2.000 iPhone 16 Pro Max 6,9 460 2.000

Neue Prozessorgeneration im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Sowohl dem iPhone 16 Pro als auch dem iPhone 16 Pro Max spendiert Apple einen neuen Chip, nämlich den A18 Pro. In ihm stecken ein neuer 6-Core CPU und 6-Core GPU. Damit heben sich die beiden Pro-Modelle vom iPhone 16 und iPhone 16 Plus ab. Identisch ist das Betriebssystem iOS 18, welches ab Werk auf allen iPhone 16 Modellen installiert ist. Damit macht Apple den Weg für die Nutzung von Apple Intelligence auf dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max frei. Allerdings stehen die umfangreichen Funktionen derzeit noch nicht für Europa zur Verfügung und werden hier frühestens 2025 ausgerollt. Modell Chip CPU GPU Betriebssystem iPhone 16 Pro A18 Pro 6-Core 6-Core iOS 18 iPhone 16 Pro Max A18 Pro 6-Core 6-Core iOS 18 iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit identischen Kameras Die Kameratechnik ist in beiden Pro-Modellen identisch. Wie bereits bei der 15. Generation stattet Apple seine Pro-Smartphones mit einer Triple-Kamera aus. Sowohl die Weitwinkel- als auch die Ultraweitwinkelkamera lösen mit 48 MP auf. Neu ist die fünffache optische Vergrößerung bei der Tele-Kamera, welche eine Auflösung von 12 MP mitbringt. Exklusiv bei beiden Pro-Modellen ist zudem die Möglichkeit, 4k-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Minute aufzunehmen. Außerdem ermöglicht die 16. Generation der iPhones bei allen Modellen die Aufnahme von 3D-Videos. Zudem gibt Apple für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max eine bessere Audioqualität an. Hierfür wurden die Geräte mit vier neuen Mikrofonen ausgestattet. Um unter anderem die Kamera leichter bedienen zu können, befindet sich ein weiterentwickelter Action Button seitlich am Gehäuse. Modell Weitwinkel (MP) Ultraweitwinkel (MP) Tele-Kamera (MP) Videoaufnahmen iPhone 16 Pro 48 48 12 4K, 120 fps iPhone 16 Pro Max 48 48 12 4K, 120 fps Der Akkuvergleich beim iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max Beim Blick auf den Akku zeigen sich im Duell iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Laut Herstellerangabe ist beim iPhone 16 Pro bis zu 27 Stunden Videowiedergabe möglich. Das iPhone 16 Pro Max soll es laut Apple sogar auf bis zu 33 Stunden Wiedergabezeit für Videos bringen. Kabelloses Laden ist bei beiden Modellen mit maximal 25 Watt möglich. Modell Akkukapazität Videowiedergabe (Stunden) Kabelloses Laden (Watt) iPhone 16 Pro 3.650 mAh 27 25 iPhone 16 Pro Max 4.676 mAh 33 25 Preise und Verfügbarkeit von iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max Wenn Du eines der beiden neuen Apple-Smartphones kaufen möchtest, ist eine Vorbestellung ab dem 13. September möglich. Die Auslieferung vorbestellter Geräte sowie der Verkauf im Handel beginnen am 20. September. Das iPhone 16 Pro ist mit 128 GB Speicher für 1.199 Euro, mit 256 GB Speicher für 1.329 Euro, mit 512 GB Speicher für 1.579 Euro und mit 1 TB Speicher für 1.829 Euro erhältlich. Beim iPhone 16 Pro Max liegen die Preise bei 1.449 Euro für 258 GB Speicher, 1.699 Euro für 512 GB Speicher und 1.949 Euro für 1 TB Speicher. iPhone 16 Pro UVP 128 GB: 1.199 Euro

Fazit des Vergleichs iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max Ob das iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max besser zu Dir passt, hängt von Deinen Vorlieben ab. Wünschst Du Dir ein handliches iPhone mit starker Performance, ist das iPhone 16 Pro ideal für Dich geeignet und noch dazu deutlich günstiger. Legst Du hingegen Wert auf ein großzügiges Display und Akkupower, solltest Du Dich für das iPhone 16 Pro Max entscheiden. Hinsichtlich der Performance, Fotoqualität, des Designs und der Verarbeitung liegen beide Modelle im Vergleich iPhone 16 Pro vs. iPhone 16 Pro Max gleichauf. FAQ zum neuen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 16 Pro Max? Der auffälligste und vielleicht wichtigste Unterschied ist die Displaygröße, welche beim iPhone 16 Pro bei 6,3 Zoll und beim iPhone 16 Pro Max bei 6,9 Zoll liegt. Außerdem hat das iPhone 16 Pro Max den leistungsfähigeren Akku. Welche neuen Funktionen bietet das iPhone 16 Pro Max im Vergleich zum iPhone 16 Pro? Bezüglich der technischen Funktionen unterscheiden sich das iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Pro nicht voneinander, grenzen sich jedoch deutlich vom iPhone 16 und iPhone 16 Plus ab. Welche technischen Spezifikationen sind bei beiden Modellen gleich? Sowohl im iPhone 16 Pro als auch im iPhone 16 Pro Max steckt der leistungsstarke A18 Pro Chip. Identisch ist auch das Kamera-Set-up der beiden Spitzenmodelle mit drei Linsen. Darüber hinaus werden beide Pro-Geräte mit iOS 18 ausgeliefert, haben ein Display mit maximal 2.000 Nits und 120 Herzt, sowie den praktischen Action-Button. Welche Unterschiede gibt es im Display der iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max? Wichtigster Unterschied zwischen den Displays der Pro-Modelle ist die Größe. Das iPhone 16 Pro kommt mit einem 6,3 Zoll großen Display auf den Markt, das iPhone 16 Pro Max mit einem Display von 6,9 Zoll Größe. Foto: ©Apple

