Apples Neuheiten gegenübergestellt: iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro
Entdecke im Vergleich iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den neuen Modellen von Apple!
Entdecke im Vergleich iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den neuen Modellen von Apple!
Am 9. September hat Apple die neuen iPhones der 16. Generation vorgestellt, zu denen neben dem iPhone 16 auch das iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Plus gehören. Der iPhone 16 UVP-Preis liegt bei 950 Euro für die kleinste Speichervariante.
|Merkmal
|iPhone 16
|iPhone 16 Pro
|Akku-Kapazität
|3.561 mAh
|3.577 mAh
|MagSafe-Laden
|Bis zu 25 W
|Bis zu 25 W
|Kabelgebundenes Laden
|Bis zu 30 W
|Bis zu 30 W
|Schnellladen
|Bis zu 50 % in 30 Minuten
|Bis zu 50 % in 30 Minuten
|Effizienz
|A18 Chip
|A18 Pro Chip
|Preis UVP
|128 GB: ab 949 €, 256 GB: ab 1.079 €
|128 GB: ab 1.199 €, 256 GB: ab 1.329 €, 512 GB: ab 1.579 €, 1 TB: ab 1.829 €
|Empfohlenes Netzteil
|20 W oder höher
|20 W oder höher
Zwischen dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro gibt es kleinere Designunterschiede, welche vor allem die Kamerainsel betreffen. Waren beim iPhone 15 beide Linsen noch diagonal versetzt untereinander angeordnet, liegen sie beim iPhone 16 direkt untereinander. Das iPhone 16 Pro hat hingegen eine größere Kamerainsel mit drei Linsen. Auch bei der Farbauswahl zeigen sich Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro.
Auch bei der Farbauswahl zeigen sich Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro. Die erhältlichen Farben beim iPhone 16 sind Weiß, Schwarz, Pink, Ultramarin und Blaugrün. Das iPhone 16 Pro wird hingegen in den Titan-Farben angeboten: Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz. Neu beim iPhone 16 ist der seitlich platzierte Action-Button, welchen wir bereits vom iPhone 15 Pro kennen. In der 16. Generation wurde er bei allen Smartphones berücksichtigt und erlaubt das direkte Auslösen der Kamera.
|iPhone 16
|iPhone 16 Pro
|Kamerainsel
|Dual-Kamera, Linsen vertikal angeordnet
|Farboptionen
|Weiß, Schwarz, Pink, Ultramarin, Blaugrün
Zu den Gemeinsamkeiten beim Displayvergleich von iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro gehört die Display-Technologie. Hier setzt Apple für alle Modelle der 16. Generation auf ein MLA OLED-Display, das eine bessere Helligkeit als bei den Vorgängern mitbringt. Unter den Erwartungen bleibt jedoch die Bildwiederholrate des iPhone 16, denn sie wird wie schon beim iPhone 15 lediglich 60 Hz betragen. Das iPhone 16 Pro hingegen bringt es auf eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch in der Größe unterscheiden sich die Displays beider Modelle. Während Du beim iPhone 16 ein 6,1 Zoll großes Display nutzt, misst das Display des iPhone 16 Pro 6,3 Zoll.
|Merkmal
|iPhone 16
|iPhone 16 Pro
|Display-Technologie
|MLA OLED
|MLA OLED
|Helligkeit
|Höher als bei Vorgängermodellen
|Höher als bei Vorgängermodellen
|Bildwiederholrate
|60 Hz
|Bis zu 120 Hz
|Display-Größe
|6,1 Zoll
|6,3 Zoll
Ein großer Unterschied fällt beim Vergleich iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro hinsichtlich der Kameratechnik auf. Das iPhone 16 Pro ist mit einer Triple-Kamera ausgestattet, bei der Auflösung und Zoom deutlich besser als beim iPhone 16 mit Dual-Kamera abschneiden.
|Merkmal
|iPhone 16
|iPhone 16 Pro
|Anzahl der Kameras
|Dual-Kamera
|Triple-Kamera
|Weitwinkelkamera
|48 MP
|48 MP mit 5-fachem optischem Zoom
|Ultraweitwinkelkamera
|12 MP, f/2.2
|48 MP, f/2.2
|Telekamera
|Nicht verfügbar
|12 MP
Der iPhone 16 Vergleich zeigt, dass Apple beim Herzstück der neuen Smartphones auf eine einheitliche Linie setzt. Das bedeutet, dass sowohl im iPhone 16 Pro als auch im iPhone 16 der A18 Chipsatz aus eigener Herstellung steckt. Ihm stehen bei beiden Modellen 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Damit schafft Apple die Voraussetzungen, dass das neue iPhone iOS 18 erhalten und umfangreiche Features von Apple Intelligence nutzen kann. Hiermit ist in Europa jedoch erst im Jahr 2025 zu rechnen.
|Merkmal
|iPhone 16
|iPhone 16 Pro
|Chipsatz
|A18
|A18 Pro
|Anzahl CPU-Kerne
|6 (2 Performance, 4 Effizienz)
|6 (2 Performance, 4 Effizienz)
|GPU
|5-Core GPU
|6-Core GPU
|Arbeitsspeicher (RAM)
|8 GB
|8 GB
|iOS Version
|iOS 18
|iOS 18
Der iPhone 16 Akku ist ein Modell mit 3.561 mAh Leistung. Für das iPhone 16 Pro wird ein 3.577 mAh Akku verwendet. Interessant ist die Ladekapazität, denn sie ist bei beiden Smartphones gestiegen. Du kannst sie im Modus MagSafe-Laden mit bis zu 20 Watt aufladen, im kabelgebundenen Fast-Charging-Modus sind bis zu 40 Watt möglich.
Diese Steigerung der Ladeleistung im Vergleich zu den Vorgängermodellen ermöglicht es Dir, das iPhone im Fast-Charging-Modus in nur 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufzuladen. Für das Schnellladen ist ein 20-W-Netzteil oder höher erforderlich, das separat erhältlich ist.
Während die Akkukapazitäten beider Modelle sehr ähnlich sind, verspricht das iPhone 16 Pro aufgrund der besseren Energieeffizienz des A18 Pro Chips eine leicht verlängerte Akkulaufzeit. Somit eignet sich das iPhone 16 Pro besonders für Nutzer, die ihr Smartphone intensiv für Multimedia-Anwendungen wie Gaming oder Videobearbeitung nutzen.
|Modell
|Akku-Kapazität
|iPhone 16
|3.561 mAh
|iPhone 16 Pro
|3.577 mAh
Im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro kann sich das größere und teurere iPhone 16 Pro in vielen Punkten vom kleineren iPhone 16 abheben. Wenn Du Wert auf ein großzügiges Display und eine flüssige Wiedergabe von Inhalten legst oder leidenschaftlich gerne Fotos machst, dann liefert das iPhone 16 Pro für Dich die besten Voraussetzungen. Mithalten kann das deutlich günstigere iPhone 16 beim Prozessor und Arbeitsspeicher.
Während der Prozessor und Arbeitsspeicher bei beiden Modelle gleich sind, liefert das iPhone 16 Pro ein größeres Display, einen stärkeren Akku und ist mit einer besser auflösenden Triple-Kamera ausgestattet.
Wer in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne besondere Momente fotografisch festhält, der sollte zum iPhone 16 Pro greifen. Das teurere Modell ist mit einer Triple-Kamera und besseren Linsen ausgestattet.
Beim Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro zeigen sich sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Bildwiederholfrequenz Unterschiede zwischen beiden Modellen. Das iPhone 16 kommt mit einem 6,1 Zoll großen Display und maximal 60 Hz. Beim iPhone 16 Pro erwarten Dich hingegen ein 6,3 Zoll großes Display und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.
Für beide Modelle der iPhone 16-Serie bietet Apple wie gewohnt die Farben Schwarz und Weiß an. Neu beim iPhone 16 sind die Farbvarianten Pink, Ultramarin und Blaugrün. Das iPhone 16 Pro hingegen wird in den Titan-Farben angeboten: Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz. Die Farben Grau und Gold sind beim iPhone 16 Pro nicht verfügbar.
Foto: ©Apple