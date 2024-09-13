Am 9. September hat Apple die neuen iPhones der 16. Generation vorgestellt, zu denen neben dem iPhone 16 auch das iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max und iPhone 16 Plus gehören. Der iPhone 16 UVP-Preis liegt bei 950 Euro für die kleinste Speichervariante. Merkmal iPhone 16 iPhone 16 Pro Akku-Kapazität 3.561 mAh 3.577 mAh MagSafe-Laden Bis zu 25 W Bis zu 25 W Kabelgebundenes Laden Bis zu 30 W Bis zu 30 W Schnellladen Bis zu 50 % in 30 Minuten Bis zu 50 % in 30 Minuten Effizienz A18 Chip A18 Pro Chip Preis UVP 128 GB: ab 949 €, 256 GB: ab 1.079 € 128 GB: ab 1.199 €, 256 GB: ab 1.329 €, 512 GB: ab 1.579 €, 1 TB: ab 1.829 € Empfohlenes Netzteil 20 W oder höher 20 W oder höher Kleine Neuerungen beim Design von iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Zwischen dem iPhone 16 und iPhone 16 Pro gibt es kleinere Designunterschiede, welche vor allem die Kamerainsel betreffen. Waren beim iPhone 15 beide Linsen noch diagonal versetzt untereinander angeordnet, liegen sie beim iPhone 16 direkt untereinander. Das iPhone 16 Pro hat hingegen eine größere Kamerainsel mit drei Linsen. Auch bei der Farbauswahl zeigen sich Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro. Auch bei der Farbauswahl zeigen sich Unterschiede im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro. Die erhältlichen Farben beim iPhone 16 sind Weiß, Schwarz, Pink, Ultramarin und Blaugrün. Das iPhone 16 Pro wird hingegen in den Titan-Farben angeboten: Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz. Neu beim iPhone 16 ist der seitlich platzierte Action-Button, welchen wir bereits vom iPhone 15 Pro kennen. In der 16. Generation wurde er bei allen Smartphones berücksichtigt und erlaubt das direkte Auslösen der Kamera. iPhone 16 iPhone 16 Pro Kamerainsel Dual-Kamera, Linsen vertikal angeordnet Farboptionen Weiß, Schwarz, Pink, Ultramarin, Blaugrün

Apple iPhone 16 512 GB Pink Display Performance Design Online bestellbar Details 1329.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Apple iPhone 16 Pro 256 GB Titan Wüstensand Ausstattung Kamera Akku Online bestellbar Details 1329.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Details zu den Displays der neuen iPhone-Generation Zu den Gemeinsamkeiten beim Displayvergleich von iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro gehört die Display-Technologie. Hier setzt Apple für alle Modelle der 16. Generation auf ein MLA OLED-Display, das eine bessere Helligkeit als bei den Vorgängern mitbringt. Unter den Erwartungen bleibt jedoch die Bildwiederholrate des iPhone 16, denn sie wird wie schon beim iPhone 15 lediglich 60 Hz betragen. Das iPhone 16 Pro hingegen bringt es auf eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch in der Größe unterscheiden sich die Displays beider Modelle. Während Du beim iPhone 16 ein 6,1 Zoll großes Display nutzt, misst das Display des iPhone 16 Pro 6,3 Zoll. Merkmal iPhone 16 iPhone 16 Pro Display-Technologie MLA OLED MLA OLED Helligkeit Höher als bei Vorgängermodellen Höher als bei Vorgängermodellen Bildwiederholrate 60 Hz Bis zu 120 Hz Display-Größe 6,1 Zoll 6,3 Zoll Unterschiede bei den Kameras von iPhone 16 und iPhone 16 Pro Ein großer Unterschied fällt beim Vergleich iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro hinsichtlich der Kameratechnik auf. Das iPhone 16 Pro ist mit einer Triple-Kamera ausgestattet, bei der Auflösung und Zoom deutlich besser als beim iPhone 16 mit Dual-Kamera abschneiden. Merkmal iPhone 16 iPhone 16 Pro Anzahl der Kameras Dual-Kamera Triple-Kamera Weitwinkelkamera 48 MP 48 MP mit 5-fachem optischem Zoom Ultraweitwinkelkamera 12 MP, f/2.2 48 MP, f/2.2 Telekamera Nicht verfügbar 12 MP Prozessor: das Herz der neuen iPhone-Reihe Der iPhone 16 Vergleich zeigt, dass Apple beim Herzstück der neuen Smartphones auf eine einheitliche Linie setzt. Das bedeutet, dass sowohl im iPhone 16 Pro als auch im iPhone 16 der A18 Chipsatz aus eigener Herstellung steckt. Ihm stehen bei beiden Modellen 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Damit schafft Apple die Voraussetzungen, dass das neue iPhone iOS 18 erhalten und umfangreiche Features von Apple Intelligence nutzen kann. Hiermit ist in Europa jedoch erst im Jahr 2025 zu rechnen. Merkmal iPhone 16 iPhone 16 Pro Chipsatz A18 A18 Pro Anzahl CPU-Kerne 6 (2 Performance, 4 Effizienz) 6 (2 Performance, 4 Effizienz) GPU 5-Core GPU 6-Core GPU Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB 8 GB iOS Version iOS 18 iOS 18 Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro zeigt Neuerungen beim Akku Der iPhone 16 Akku ist ein Modell mit 3.561 mAh Leistung. Für das iPhone 16 Pro wird ein 3.577 mAh Akku verwendet. Interessant ist die Ladekapazität, denn sie ist bei beiden Smartphones gestiegen. Du kannst sie im Modus MagSafe-Laden mit bis zu 20 Watt aufladen, im kabelgebundenen Fast-Charging-Modus sind bis zu 40 Watt möglich. Diese Steigerung der Ladeleistung im Vergleich zu den Vorgängermodellen ermöglicht es Dir, das iPhone im Fast-Charging-Modus in nur 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufzuladen. Für das Schnellladen ist ein 20-W-Netzteil oder höher erforderlich, das separat erhältlich ist. Während die Akkukapazitäten beider Modelle sehr ähnlich sind, verspricht das iPhone 16 Pro aufgrund der besseren Energieeffizienz des A18 Pro Chips eine leicht verlängerte Akkulaufzeit. Somit eignet sich das iPhone 16 Pro besonders für Nutzer, die ihr Smartphone intensiv für Multimedia-Anwendungen wie Gaming oder Videobearbeitung nutzen. Modell Akku-Kapazität iPhone 16 3.561 mAh iPhone 16 Pro 3.577 mAh

Fazit des Vergleichs iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro Im Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro kann sich das größere und teurere iPhone 16 Pro in vielen Punkten vom kleineren iPhone 16 abheben. Wenn Du Wert auf ein großzügiges Display und eine flüssige Wiedergabe von Inhalten legst oder leidenschaftlich gerne Fotos machst, dann liefert das iPhone 16 Pro für Dich die besten Voraussetzungen. Mithalten kann das deutlich günstigere iPhone 16 beim Prozessor und Arbeitsspeicher. FAQ zum iPhone 16 und iPhone 16 Pro Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Pro? Während der Prozessor und Arbeitsspeicher bei beiden Modelle gleich sind, liefert das iPhone 16 Pro ein größeres Display, einen stärkeren Akku und ist mit einer besser auflösenden Triple-Kamera ausgestattet. Welches Modell eignet sich besser für Fotografie-Enthusiasten? Wer in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne besondere Momente fotografisch festhält, der sollte zum iPhone 16 Pro greifen. Das teurere Modell ist mit einer Triple-Kamera und besseren Linsen ausgestattet. Welche Unterschiede gibt es im Display der iPhone 16 und iPhone 16 Pro? Beim Duell iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro zeigen sich sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Bildwiederholfrequenz Unterschiede zwischen beiden Modellen. Das iPhone 16 kommt mit einem 6,1 Zoll großen Display und maximal 60 Hz. Beim iPhone 16 Pro erwarten Dich hingegen ein 6,3 Zoll großes Display und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Welche neuen Farben werden für das iPhone 16 und iPhone 16Pro angeboten? Für beide Modelle der iPhone 16-Serie bietet Apple wie gewohnt die Farben Schwarz und Weiß an. Neu beim iPhone 16 sind die Farbvarianten Pink, Ultramarin und Blaugrün. Das iPhone 16 Pro hingegen wird in den Titan-Farben angeboten: Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz. Die Farben Grau und Gold sind beim iPhone 16 Pro nicht verfügbar. Foto: ©Apple

Maro Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor. Alle Artikel aufrufen