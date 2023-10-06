Beide Varianten unterstützen eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, dies sorgt für eine flüssige Wiedergabe aller Bilder. Um Kratzer oder andere Gebrauchsspuren auf dem Display musst Du Dir dank Corning Gorilla Glass Victus keine Gedanken machen. Unter Laborbedingungen übersteht dieses selbst einen Sturz aus zwei Metern Höhe auf einen harten Untergrund unbeschadet.

Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro zeigen bereits auf den ersten Blick offensichtliche Unterschiede. Das Pixel 8 misst 6,17 Zoll in der Diagonale und fällt somit im Vergleich zu vielen anderen Smartphones auf dem Markt sehr handlich aus. Das Pixel 8 Pro bietet hingegen immerhin 6,7 Zoll Displaydiagonale. Während das Google Pixel 8 eine maximale Helligkeit von 2.000 Nits erreicht, bietet das Pixel 8 Pro bis zu 2.400 Nits. Nutzt Du Dein Smartphone häufig im direkten Sonnenlicht oder hellen Umgebungen, stellt das Pro-Modell also eindeutig die bessere Wahl dar.

Pixel 8 vs. Pixel 8 Pro: Prozessor, Speicher, Performance

Ob Gaming oder Streaming, sowohl das Google Pixel 8 als auch das Google Pixel 8 Pro stellen Dir für alle Vorhaben im Alltag die passende Hardware zur Verfügung. In beiden Geräten setzt der amerikanische Konzern auf den neu entwickelten Google Tensor G3-Chipsatz, der auf einem Samsung-Exynos-Prozessor basiert und von einem Titan M2 Security Chip unterstützt wird. Dies verspricht:

hohe Effizienz für mehr Akkulaufzeit

viel Leistung für alle Vorhaben

überzeugendes Sicherheitsniveau

Insbesondere für Multitasking stellt jedoch das Google Pixel 8 Pro eine deutlich bessere Wahl dar. Das Smartphone verfügt über satte zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher, im Google Pixel 8 sind maximal acht Gigabyte RAM mit an Bord.

Pixel 8 vs. Pixel 8 Pro: Kameras und Sensoren

Mit dem passenden Smartphone stehen Deinen gestochen scharfen Schnappschüssen und Selfies sowie hochauflösenden Videos nichts mehr im Weg. Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro erweisen sich gleichermaßen als gute Begleiter für entsprechende Vorhaben. Beide Geräte setzen auf einen leistungsstarken Samsung-Hauptsensor unter der Bezeichnung "GN2", der bis zu 50 Megapixel maximale Auflösung ermöglicht. Grundlegende Bilder überzeugen also mit einer exzellenten Qualität und vielen feinen Details.

Bei genauerer Betrachtung hat auch hier das Pixel 8 Pro die Nase vorn. Dies zeigt sich vor allem bei Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Hier sind beim Pixel 8 Pro bis zu 48 Megapixel möglich, beim klassischen Pixel 8 hingegen nur zwölf Megapixel. Beide Smartphones sind mit einer 10,5-MP-Frontkamera ausgestattet.

Pixel 8 vs. Pixel 8 Pro: Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit

Durch die permanente Weiterentwicklung in puncto Akkutechnik und Energieeffizienz erzielen moderne Smartphones sehr gute Laufleistungen. Das Google Pixel 8 und das Pixel 8 Pro bilden hier keine Ausnahme.

Beim Pixel 8 kommt ein maximal 4.575 mAh großer Akku zum Einsatz, beim Pixel 8 Pro sind es sogar bis zu 5.050 mAh. Beide Varianten dürften somit auch für mehrere Tage moderate Nutzung ohne Aufladen gut geeignet sein.

Auch kabelloses Laden und Schnellladen ist mit den neuen Google-Modelle bequem möglich. Mit einem entsprechenden Ladekabel lädst Du Dein Google Pixel 8 Pro mit bis zu 30 Watt Leistung wieder auf, beim Pixel 8 sind es maximal 27 Watt. Um Dein neues Smartphone kabellos zu laden, benötigst Du eine entsprechende Ladestation mit bis zu 23 Watt (Pixel 8 Pro) bzw. 18 Watt (Pixel 8).

Pixel 8 vs. Pixel 8 Pro: Speicherplatz, Updates

Die Google Pixel-Smartphones arbeiten mit dem hauseigenen Android-Betriebssystem – die neuen Geräte werden mit der aktuellen Version 14 ausgeliefert. Mehr Funktionen, ein überarbeitetes Design und ein verbessertes Sicherheitsniveau lassen mit dem modernen System nahezu keine Wünsche offen.

Außerdem profitierst Du auch beim neuen Google Pixel 8 von einer sehr langen Versorgung mit regelmäßigen Updates für die vorinstallierte Software. Hierfür sind die Modelle aus dem Hause Google bekannt. Beim neuen Pixel 8 und Pixel 8 Pro verspricht Google Sicherheits- und Funktionsupdates für mindestens sieben Jahre. Dies ermöglicht Dir eine problemlose, sichere Nutzung über einen langen Zeitraum hinweg.