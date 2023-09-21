Seit Mitte September ist das neue Fairphone 5 auf dem Markt. Was hat das neue Modell im Vergleich zu seinem Vorgänger zu bieten? freenet verrät es Dir.

Der niederländische Hersteller Fairphone hat sich der Produktion nachhaltiger Smartphones verschrieben. So kannst Du bei diesen Handymodellen viele Module selbst austauschen und reparieren. Auch auf die Arbeitsbedingungen, den nachhaltigen Abbau der Ressourcen sowie eine klimafreundliche Produktion legt Fairphone großen Wert. Seit Mitte September ist mit dem Fairphone 5 das neueste Modell des Herstellers erhältlich. Was kann das neue nachhaltige Smartphone und welche Veränderungen bietet es im Vergleich zum Vorgänger Fairphone 4?

Fairphone 5 vs. Fairphone 4: Design Äußerlich unterscheidet sich das Fairphone 5 nicht sonderlich von seinem Vorgänger, dem Fairphone 4: Lediglich die Tiefe des Smartphones verringert sich bei der aktuellen Ausführung um einen Millimeter, während das Display leicht vergrößert ausfällt. Auch in puncto Gewicht unterscheiden sich die beiden Modelle: Wog das Fairphone 4 noch 255 Gramm sind es beim neuen Modell nur noch 212 Gramm. Farblich besteht für Dich nun eine etwas größere Auswahl: Während das Fairphone 4 in der Grundfarbe Grau und in Grün verfügbar war, kannst Du Dich bei dem neuen Fairphone 5 zwischen drei verschiedenen Nuancen entscheiden: Mattschwarz

Himmelblau

Transparent Edition Ein weiterer Unterschied zwischen dem Fairphone 5 und 4 ist die Schutzklasse: Während das Vorgängermodell nach IP54-Zertifizierung gegen Staub und Spritzwasser geschützt war, verfügt das neue Modell nun über eine IP55-Zertifizierung. Damit ist das Fairphone 5 nun auch gegen Strahlwasser gewappnet. Fairphone 5 vs. 4: Display Im Vergleich zu seinem Vorgänger verfügt das Fairphone 5 über ein etwas größeres Display. Während das Fairphone 4 noch ein 6,3 Zoll großes Display bot, erfolgte beim Fairphone 5 immerhin ein kleines Upgrade auf ein 6,46 Zoll großes Display. Der OLED-Bildschirm beim Fairphone 5 ermöglicht mit einer Auflösung von 1.224 x 2.770 Pixeln außerdem eine gestochen scharfe Wiedergabe all Deiner Inhalte. Nutzer des Fairphone 4 mussten im Gegensatz dazu noch mit einem LCD-Panel mit 1.080 x 2.340 Pixeln Auflösung auskommen. Gleichgeblieben ist dagegen bei beiden Smartphones der besondere Schutz des Displays durch eine Schutzschicht aus Corning Gorilla Glass 5. Auch damit bleibt der Hersteller seiner Mission treu, langlebige und robuste Smartphones zur Verfügung zu stellen.

Fairphone 5 und 4: Prozessor, Akku und Speicher im Vergleich Das Streben nach Langlebigkeit spiegelt sich auch im Prozessor des Fairphone 5 wider: So bietet der Hersteller für den Acht-Kern-Prozessor mindestens acht Jahre lang, also bis 2031, Software-Updates an. Verbaut ist bei diesem Smartphone der Qualcomm Snapdragon QCM6490 Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 2,7 GHz. Damit arbeitet das Fairphone 5 etwas schneller als sein Vorgänger: Dieser lief mit dem Snapdragon 750G und einer Taktrate von bis zu 2,2 GHz. Auch in puncto Akkukapazität verbessert sich das neue Fairphone-Modell: Es bietet nun eine Leistung von 4.200 mAh statt der vorherigen 3.905 mAh. Während das Fairphone 4 damit Laufzeiten von einem Tag absicherte, nutzt Du das neue Modell bis zu 32 Stunden. Du möchtest zehn Stunden am Stück gamen oder 16 Stunden lang ununterbrochen Videos schauen? Mit dem Fairphone 5 ist das kein Problem. Und innerhalb von 20 Minuten ist der Akku des Fairphone 5 wieder auf 50 Prozent aufgeladen. Sollte der Batterie irgendwann endgültig der Saft ausgehen, besteht zudem die Möglichkeit, den Akku selbst auszutauschen. Eine weitere Optimierung erfolgte in puncto Speicherplatz. Das Fairphone 4 bot einen Arbeitsspeicher von 6 GB sowie einen internen Speicher von 128 GB. Beim Fairphone 5 profitierst Du jedoch von 8 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz. Wenn Dir das für Deine Videos, Fotos, Apps und Spiele doch noch nicht ausreicht, erweiterst Du den Speicherplatz einfach über eine SD-Karte auf bis zu 2 TB. Mit diesen Neuerungen ist das Fairphone 5 in Sachen Akku, Speicher und Prozessor ausgestattet: Snapdragon QCM6590 Prozessor

Höhere Taktrate von bis zu 2,7 GHz

Verbesserte Akkukapazität von 4.200 mAh

Größerer Speicherplatz von 256 GB, auf bis zu 2 TB erweiterbar Fairphone 5 vs. 4: Kamera Im Vergleich zum Fairphone 4 bietet das neue Fairphone 5 eine Kamera mehr auf der Rückseite: Alle drei Kameras verfügen über eine Auflösung von 50 Megapixeln. Das Kamera-Setup besteht aus einer Hauptkamera, einer Weitwinkel- sowie einer Ultraweitwinkelkamera. Selfies schießt Du mit dem Fairphone 5 ebenfalls mit 50 MP. Die Haupt-, Front- und Ultraweitwinkelkamera sind zudem als Ersatzteile erhältlich. Videos nimmst Du mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde und in 4K auf. Das Fairphone 4 kam mit zwei Linsen: Eine 48-MP-Weitwinkelkamera sowie eine Ultraweitwinkel-Cam mit ebenfalls 48 MP Auflösung. Selbstporträts knipst dieses Modell mit einer Auflösung von 25 MP. Eine Telelinse mit optischer Vergrößerung ist beim Fairphone 4 nicht mit dabei, sodass Du im Hinblick auf Zoom-Fotos erhebliche Qualitätseinbußen in Kauf nehmen musst. Eine hervorragende Bildqualität ist dir bei der Auswahl eines neuen Smartphones besonders wichtig? Dann entdecke in unserem Ratgeber die Handys mit der besten Kamera.

Unterschiede zwischen dem Fairphone 5 und 4 im Überblick Fairphone 5 vs. Fairphone 4 – hier findest Du noch einmal alle Unterschiede zwischen den beiden Modellen in der Übersicht: Header Fairphone 5 Fairphone 4 Display OLED OLED Bildschirmdiagonale 6,46 Zoll 6,3 Zoll Auflösung 1.224 x 2.770 Pixel 1.080 x 2.340 Pixel RAM 8 GB 6 GB Interner Speicher 256 GB 128 GB Prozessor Qualcomm Snapdragon QCM6490 Qualcomm Snapdragon 750G Taktrate Bis zu 2,7 GHz Bis zu 2,2 GHz Kamera 50-MP-Hauptkamera, 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, 50-MP-Weitwinkelkamera 48-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera Frontkamera 50 MP 24 MP Akkukapazität 4.200 mAh 3.905 mAh Abmessungen 75,8 x 162 x 9,6 mm 75,5 x 162 x 10,5 mm Gewicht 212 g 255 g IP-Zertifizierung IP55 IP54 Farbauswahl Schwarz, Blau, Transparent Grau, Grün Preis 699 € 579 € FAQ Wie unterscheidet sich das Fairphone 5 vom Fairphone 4? Die größten Veränderungen bietet das Fairphone 5 im Inneren: So arbeitet der neue Prozessor mit einer höheren Taktrate und auch der Akku weist eine höhere Kapazität auf. Auch der Speicherplatz hat sich bei dem neuen Fairphone verbessert: So bietet es nun 256 GB internen Speicher, der sich per SD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern lässt. Zudem bietet das Fairphone 5 ein neues Kamera-Setup mit insgesamt drei Kameras mit je 50 MP Auflösung. Wann kommt das neue Fairphone 5? Das Fairphone 5 konnten Interessierte seit dem 30. August auf der Webseite des Herstellers vorbestellen, neu erhältlich ist es seit dem 14. September 2023. ©Foto: Fairphone

