Vergleich Pixel 7 Vs. Pixel 8

Du hast die Wahl: größeres Display oder moderneres Panel. Hier stehen somit vor allem Deine persönlichen Vorlieben auf der Suche nach Deinem neuen Smartphone im Mittelpunkt.

Das Google Pixel 7 setzt auf ein 6,3 Zoll großes Full-HD+-Display mit OLED-Technik . Die Auflösung beträgt 1.080 x 2.400 Pixel (418 PPI). Dies sorgt für eine scharfe Darstellung auf dem Display, sodass alle Inhalte besonders gut zur Geltung kommen. Große Unterschiede zeigen sich beim Google Pixel 8 nicht, allerdings fällt das Display mit 6,17 Zoll Diagonale ein Stück kleiner aus. Technisch überzeugt der Bildschirm dennoch auf ganzer Linie, etwa mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz (Pixel 7: 90 Hz). Im Übrigen basiert auch das Display des Google Pixel 8 auf der OLED-Technik und ermöglicht somit lräftige Farben und Kontraste sowie ein tiefes Schwarz.

Pixel 7 vs. Pixel 8: Leistung, Speicher

Beide Geräte bieten grundsätzlich viel Leistung für alle täglichen Aufgaben. Dennoch zeigen sich bei genauerer Betrachtung im Vergleich Google Pixel 7 vs. Google Pixel 8 deutliche Unterschiede. Das Pixel 7 aus dem Jahr 2022 setzt auf den Google Tensor G2-Chipsatz, der mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher arbeitet.

Diese Kombination ermöglicht bereits eine gute Performance beim Starten unterschiedlicher Apps oder beim Spielen. Im neuen Google Pixel 8 setzt der Hersteller allerdings noch einen darauf. Hier kommt der neue Google Tensor G3 Prozessor zum Einsatz, der die Leistung noch einmal deutlich verbessert. Auch beim Arbeitsspeicher ist das Google Pixel 8 auf dem neuesten Stand und bietet hier bis zu zwölf Gigabyte. Zusammen mit einer verbesserten Gaming-Leistung stellt das Google Pixel 8 eine gute Wahl für die Nutzung im Alltag dar und kann den Vorgänger in vielen Disziplinen deutlich hinter sich lassen.

Pixel 7 vs. Pixel 8: Software und Betriebssystem

Selbstverständlich basieren beide Smartphones aus dem Hause Google auf dem Android-Betriebssystem. Dieses bietet Dir viele Möglichkeiten zur Anpassung, die Unterstützung für Millionen unterschiedliche Apps und ein modernes Design. Allerdings verfügt das Google Pixel 7 derzeit noch über Android 13, wohingegen das neue Pixel 8 mit Android 14 ausgeliefert wird. Neue Funktionen, ein überarbeitetes Design und eine noch bessere Unterstützung für Googles KI kannst Du mit einem neuen Pixel 8 schon sehr früh in Anspruch nehmen.

Auch mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit stellt das Google Pixel 8 für Dich die bessere Wahl dar. Hier hat der Hersteller Google bereits angekündigt, über einen besonders langen Zeitraum hinweg Updates für die Sicherheit und Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Bis zu sieben Jahre lang wird das kommende Smartphone versorgt. Möchtest Du Dein neues Smartphone also möglichst lange nutzen, empfiehlt sich ein Blick auf das aktuelle Pixel 8.

Pixel 7 oder Pixel 8: Welches Modell punktet in Foto- und Videoqualität?

Da das Smartphone immer mehr als Ersatz für eine klassische Kamera fungiert, spielt eine moderne Kameratechnik eine zentrale Rolle. Im Google Pixel 7 ist ein Samsung GN1 Sensor für die Bildqualität verantwortlich, die Kameraauflösung überzeugt mit 50,3 Megapixel. Eine optische und elektronische Bildstabilisierung sind ebenfalls mit an Bord. Auch eine Ultraweitwinkelkamera ist verbaut, um gestochen scharfe Makroaufnahmen zu ermöglichen.

Dennoch stellt das Pixel 8 dank besserer Technik den Favoriten im freenet-Vergleich dar. Das Smartphone setzt unter anderem auf den neuen Samsung GN2-Sensor der neuesten Generation und ermöglicht somit eine bessere Bildqualität. Höhere Auflösung, mehr Details und die bessere Optimierung nach der Benutzung gehören zu den zentralen Vorteilen des Smartphones.

Übrigens: Beide Modelle sind mit modernen Software-Features für die Optimierung der Bilder und Videos ausgestattet. Dies ermöglicht Dir etwa das einfache, schnelle Entfernen unerwünschter Objekte in Deinen Bildern.

Pixel 7 oder Pixel 8: Welcher Akku hält länger durch?

Die Akkus moderner Smartphones ermöglichen in Kombination mit effizienter Hardware eine lange Nutzungszeit. Auch die Batterien des Google Pixel 7 und Pixel 8 sind darauf ausgelegt, Dir über den gesamten Tag hinweg die notwendige Energie zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich fallen bei beiden Geräten die Akkus mit 4.355 mAh Kapazität exakt gleich groß aus. Google selbst verspricht eine Nutzung des Geräts über einen Zeitraum von bis zu drei Tagen hinweg, dies gilt allerdings nur im Extrem-Energiesparmodus. Hier stehen Dir jedoch nicht alle Funktionen zur Verfügung, die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Bei einer intensiven Nutzung, etwa beim Surfen im Internet oder bei der Verwendung unterschiedlicher Apps, reichen die Reserven des Google Pixel 7 knapp 15 Stunden, bevor das Gerät wieder an die Steckdose muss.

Ob das Google Pixel 8 mehr oder weniger Laufzeit bei gleicher Akkugröße bieten kann, etwa durch einen effizienteren Prozessor, dürften erst die kommenden Wochen zeigen. Grundsätzlich bieten aber beide Geräte genügend Reserven, damit Du Dein Smartphone ohne Probleme den gesamten Tag über nutzen kannst.