Am 10. Juli 2024 hat Samsung in einem Unpacked-Event gleich mehrere neue Modelle vorgestellt und damit den bereits seit Wochen kursierenden Gerüchten ein Ende gesetzt. Unter den präsentierten Neuheiten war das Samsung Galaxy Z Flip6 , also die Nachfolgegeneration des beliebten Galaxy Z Flip5. Ebenfalls vorgestellt wurde übrigens das Galaxy Z Fold6 , der Nachfolger des großen Galaxy Z Fold5. Im ausführlichen Vergleich Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5 erfährst Du, welche Neuerungen und technischen Fortschritte das in Kürze erhältliche Samsung Z Flip6 mitbringen wird und in welchen Bereichen der südkoreanische Hersteller auf bewährte Technik setzt.

Das Design im Vergleich Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5

Optisch erinnert das neue Samsung Galaxy Z Flip6 stark an seinen Vorgänger. Es ist in den Farben Gelb, Blau, Mint und Silver Shadow erhältlich. Exklusiv über den eigenen Onlineshop bietet Samsung das Z Flip 6 zusätzlich in Schwarz, Weiß und Peach an. Mit 187 Gramm ist das Gewicht des Foldables unverändert, die Dicke im zusammengeklappten Zustand hat um 0,2 Millimeter abgenommen. Hinsichtlich des Displays hält Samsung an den bereits bewährten Daten des Samsung Galaxy Z Flip5 fest. Auch das Samsung Z Flip6 hat im aufgeklappten Zustand ein 6,7 Zoll großes Display mit maximaler Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das 3,4 Zoll große Außendisplay mit bis zu 60 Hz Bildwiederholrate macht für Dich die Bedienung im zusammengeklappten Zustand möglich.

Verbesserung der Performance zwischen Galaxy Z Flip5 und Z Flip6

Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen dem Samsung Galaxy Z Flip5 und Z Flip6 ist die Performance. Der neuesten Generation wird mit dem Snapdragon 8 Gen 3 der derzeit leistungsstärkste Prozessor auf dem Markt spendiert. Im Galaxy Z Flip5 ist der Vorgänger verbaut. Eine weitere Verbesserung gibt es beim Arbeitsspeicher, denn er wird von 8 GB RAM beim Galaxy Z Flip5 auf 12 GB RAM beim Samsung Galaxy Z Flip6 erweitert. Zu den technischen Neuerungen gehört auch die Vapor Chamber für die Kühlung des Foldables.

Ein Quantensprung bei der Kamera vom Samsung Galaxy Z Flip6

In den Gerüchten vor der offiziellen Präsentation war kaum die Rede von einer Verbesserung der Kameratechnik. Samsung konnte beim Z Flip6 jedoch mit einem technischen Quantensprung überraschen. Die innen liegende Weitwinkel-Hauptkamera löst mit bis zu 50 MP aus. Damit hat das Samsung Z Flip6 die gleiche Hauptkamera wie das beliebte Galaxy S24. Beim älteren Samsung Galaxy Z Flip5 war die Auflösung auf 12 MP begrenzt. Zusätzlich gibt es eine Ultraweitwinkellinse mit 12 MP Auflösung und eine Innenkamera, die 10 MP bietet.

Akku im Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5

In Sachen Akkukapazität legt Samsung beim Z Flip6 etwas drauf und spendiert dem neuen Foldable einen 4.000 mAh Akku. Das Samsung Galaxy Z Flip5 war noch mit einem Akku von 3.700 mAh ausgestattet. Die etwas bessere Akkuleistung wird für den leistungsfähigeren Prozessor und Galaxy AI dringend gebraucht. Beim Galaxy Z Flip5 war der Akku einer der größten Kritikpunkte. Das hat sich Samsung scheinbar zu Herzen genommen und nachgebessert.