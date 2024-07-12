Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5: Was ist neu und was bleibt gleich?
Entdecke im Vergleich Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5 die spannenden Neuerungen beim faltbaren Bestseller von Samsung!
Am 10. Juli 2024 hat Samsung in einem Unpacked-Event gleich mehrere neue Modelle vorgestellt und damit den bereits seit Wochen kursierenden Gerüchten ein Ende gesetzt. Unter den präsentierten Neuheiten war das Samsung Galaxy Z Flip6, also die Nachfolgegeneration des beliebten Galaxy Z Flip5. Ebenfalls vorgestellt wurde übrigens das Galaxy Z Fold6, der Nachfolger des großen Galaxy Z Fold5. Im ausführlichen Vergleich Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5 erfährst Du, welche Neuerungen und technischen Fortschritte das in Kürze erhältliche Samsung Z Flip6 mitbringen wird und in welchen Bereichen der südkoreanische Hersteller auf bewährte Technik setzt.
Optisch erinnert das neue Samsung Galaxy Z Flip6 stark an seinen Vorgänger. Es ist in den Farben Gelb, Blau, Mint und Silver Shadow erhältlich. Exklusiv über den eigenen Onlineshop bietet Samsung das Z Flip 6 zusätzlich in Schwarz, Weiß und Peach an. Mit 187 Gramm ist das Gewicht des Foldables unverändert, die Dicke im zusammengeklappten Zustand hat um 0,2 Millimeter abgenommen. Hinsichtlich des Displays hält Samsung an den bereits bewährten Daten des Samsung Galaxy Z Flip5 fest. Auch das Samsung Z Flip6 hat im aufgeklappten Zustand ein 6,7 Zoll großes Display mit maximaler Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das 3,4 Zoll große Außendisplay mit bis zu 60 Hz Bildwiederholrate macht für Dich die Bedienung im zusammengeklappten Zustand möglich.
Der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen dem Samsung Galaxy Z Flip5 und Z Flip6 ist die Performance. Der neuesten Generation wird mit dem Snapdragon 8 Gen 3 der derzeit leistungsstärkste Prozessor auf dem Markt spendiert. Im Galaxy Z Flip5 ist der Vorgänger verbaut. Eine weitere Verbesserung gibt es beim Arbeitsspeicher, denn er wird von 8 GB RAM beim Galaxy Z Flip5 auf 12 GB RAM beim Samsung Galaxy Z Flip6 erweitert. Zu den technischen Neuerungen gehört auch die Vapor Chamber für die Kühlung des Foldables.
In den Gerüchten vor der offiziellen Präsentation war kaum die Rede von einer Verbesserung der Kameratechnik. Samsung konnte beim Z Flip6 jedoch mit einem technischen Quantensprung überraschen. Die innen liegende Weitwinkel-Hauptkamera löst mit bis zu 50 MP aus. Damit hat das Samsung Z Flip6 die gleiche Hauptkamera wie das beliebte Galaxy S24. Beim älteren Samsung Galaxy Z Flip5 war die Auflösung auf 12 MP begrenzt. Zusätzlich gibt es eine Ultraweitwinkellinse mit 12 MP Auflösung und eine Innenkamera, die 10 MP bietet.
In Sachen Akkukapazität legt Samsung beim Z Flip6 etwas drauf und spendiert dem neuen Foldable einen 4.000 mAh Akku. Das Samsung Galaxy Z Flip5 war noch mit einem Akku von 3.700 mAh ausgestattet. Die etwas bessere Akkuleistung wird für den leistungsfähigeren Prozessor und Galaxy AI dringend gebraucht. Beim Galaxy Z Flip5 war der Akku einer der größten Kritikpunkte. Das hat sich Samsung scheinbar zu Herzen genommen und nachgebessert.
Im Vergleich beider Generationen kann sich das neue Z Flip6 deutlich vom älteren Samsung Galaxy Z Flip5 absetzen und bietet Dir mehr Leistung auf fast allen Ebenen. Die wichtigsten Merkmale des neuen Samsung Galaxy Z Flip6 sind:
neue Prozessorgeneration Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB RAM
bessere Hauptkamera mit 50 MP Auflösung
größerer Akku mit 4.000 mAh
minimal flacheres Design
Bleibt zum Schluss noch eine spannende Frage zu klären: Wann wird das neue Samsung Galaxy Z Flip6 erscheinen und was soll es kosten? Eine erfreuliche Nachricht für Dich ist, dass das Z Flip6 ebenso wie der Vorgänger Galaxy Z Flip5 mit einem UVP von 1.199 Euro auf den Markt kommt. Offizieller Verkaufsstart für das Galaxy Z Flip6 und das Galaxy Fold6 ist der 24. Juli.
Das neuere Samsung Galaxy Z Flip6 ist mit einer deutlich stärkeren Hauptkamera ausgestattet. Sie hat eine Auflösung von 50 MP, wohingegen die Hauptkamera des Z Flip5 lediglich 12 MP Auflösung bietet. Alle anderen Kamerafeatures sind bei beiden Generationen der Flip-Reihe identisch.
Für eine bessere Performance des Samsung Z Flip6 sorgen die neueste Prozessor-Generation aus dem Hause Qualcomm und ein Arbeitsspeicher von 12 GB. Bisher war das Galaxy Z Flip5 mit 8 GB RAM und dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet.
Beim Scharnier setzt Samsung auf die bekannte Technik des Z Flip5 und auch Größe, Auflösung und Bildwiederholrate der Displays sind im Vergleich Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Flip5 identisch.
Mit 4.000 mAh statt wie in der fünften Generation 3.700 mAh hat das Samsung Z Flip6 einen etwas leistungsstärkeren Akku spendiert bekommen. Er soll laut Herstellerangabe für eine Videowiedergabe von bis zu 23 Stunden gerüstet sein.
Foto:©Samsung