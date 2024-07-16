Samsung Galaxy Z Flip vs. Galaxy Z Fold
Samsung bietet mit dem Galaxy Z Fold und dem Z Flip zwei faltbare Smartphones an. freenet verrät Dir alle wichtigen Details!
Falten oder Klappen? Vor dieser Frage stehst Du, wenn Du Dich zwischen den faltbaren Handys von Samsung entscheiden musst. Seit 2019 ist die Galaxy-Z-Reihe auf dem Markt, im Juli 2024 hat der Smartphone-Riese aus Südkorea seine neuen Modelle, das Samsung Galaxy Z Flip6 sowie das Galaxy Z Fold6, der Öffentlichkeit präsentiert. Doch was genau sind die Unterschiede zwischen den Flip- und den Fold-Modellen? freenet verrät es Dir.
Der größte Unterschied zwischen dem Samsung Z Flip und dem Z Fold ist der Klappmechanismus: Während das Flip-Modell sich horizontal falten lässt, wird das Samsung Z Fold zur Seite hin aufgeklappt. Dadurch ist das Flip-Gerät das handlichere Modell und passt im geschlossenen Zustand in jede Hosentasche. Durch den größeren Bildschirm bietet das Samsung Galaxy Z Fold dagegen Tablet-Feeling. Damit eignet es sich auch wunderbar als Gaming-Handy.
Sowohl die Galaxy-Z-Flip- als auch die Z-Fold-Modelle verfügen über die Schutzklasse IPX8. Damit sind sie zwar nicht gegen Staub geschützt, aber ein kurzes Untertauchen in Wassertiefen bis zu zwei Metern sind für diese Smartphones kein Problem.
Sowohl das Samsung Galaxy Z Flip als auch das Z Fold verfügen über gleich zwei Bildschirme. Bei dem Galaxy Z Flip befindet sich das kleinere der beiden auf der Außenseite. Seit dem Galaxy Z Flip5 bietet dieser Bildschirm eine Größe von 3,4 Zoll. Er lässt sich dank Widgets auch beispielsweise für die Musiksteuerung oder das Beantworten von Nachrichten verwenden. Im Inneren befindet sich dann ein reguläres 6,7 Zoll Dynamic AMOLED Display.
Das Samsung Galaxy Z Fold bietet zusammengefaltet zunächst ein 6,2 (Fold5) bzw. 6,3 (Fold6) Zoll großes Display. Wird das Modell auf seine ganze Größe ausgeklappt, steht Dir ein 7,6 Zoll großes Display zur Verfügung. Zusammen mit einer hohen Auflösung sowie der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz eignet es sich perfekt zum Streamen von Videos und Filmen, für das Bearbeiten von Bildern oder zum Zocken von Mobile Games.
Beim Vergleich zwischen dem Galaxy Z Flip und dem Galaxy Z Fold fallen bei der Betrachtung der Generationen noch weitere Unterschiede auf:
Kamera: Die Modelle der Fold-Baureihe verfügen über ein umfangreicheres Kamerasystem, bestehend aus einer Triple-Cam und zwei Frontkameras. Beim Samsung Galaxy Z Flip steht Dir zwar „nur“ eine Dual-Kamera zur Verfügung, damit gelingen Dir jedoch ebenfalls Fotos in herausragender Qualität.
Speicher: Die Fold-Modelle stehen teilweise mit mehr Speicherplatz zur Verfügung - so ist das Z Fold5 mit bis zu 1 TB erhältlich. Die neuen Modelle Fold6 und Flip6 bieten dagegen beide wahlweise 256 oder 512 GB Speicherplatz.
Trotz der vielen Unterschiede zwischen den Z Flip- und den Z Fold-Modellen gibt es im Vergleich aber auch einige Gemeinsamkeiten:
Bildwiederholungsrate des Hauptdisplays: Das Hauptdisplay bietet seit der vierten Generation bei beiden Modellreihen eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Modelle der sechsten Generation verfügen sogar über eine adaptive 120-Hz-Bildwiederholrate auf dem Hauptdisplay, die sich automatisch an den jeweiligen Inhalt anpasst.
Betriebssystem: Die Fold- und Flip-Modelle sind jeweils mit dem neuesten Androidsystem ausgestattet.
Prozessor: Während sowohl das Fold5 als auch das Flip5 mit dem Snapdragon 8 Gen 2 arbeiten, sind die Neuheiten Fold6 und Flip6 mit dem Snapdragon 8 der dritten Generation ausgestattet. Leistungstechnisch gibt zwischen den Geräten demnach kaum einen Unterschied.
Im Vergleich zwischen den Flip- und Fold-Modellen von Samsung fallen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf: Die größte Differenz ist die Größe und der Faltmechanismus der Geräte. Suchst Du ein großes Handy mit einem umfangreichen Kamera-Setup, wirst Du beim Galaxy Z Fold fündig. Interessierst Du Dich eher für ein kompaktes Modell, ist das Galaxy Z Flip die bessere Wahl. In puncto Prozessor und Speicherplatz gibt es dagegen keine Unterschiede zwischen den Modellen.
Der größte Unterschied ist der Klappmechanismus sowie die Displays: So werden die Flip-Modelle horizontal aufgeklappt und verfügen über ein reguläres Display im Inneren, sowie ein kleineres Display auf der Außenseite. Die Fold-Modelle lassen sich vertikal entfalten, sodass das reguläre Display sich fast auf Tablet-Größe erweitert. Weitere Unterschiede liegen im Kamera-Setup und der Akkukapazität.
Ob ein Samsung Galaxy Z Flip oder das Z Fold die bessere Wahl ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Wer Wert auf ein großes Display und viele Kameras legt, sollte zum Fold-Modell greifen. Wer lieber zu einem kompakten Smartphone greifen möchte, sollte sich das Samsung Galaxy Flip genauer ansehen.
©Foto: Samsung