Samsung Galaxy Z Flip vs. Galaxy Z Fold

Falten oder Klappen? Vor dieser Frage stehst Du, wenn Du Dich zwischen den faltbaren Handys von Samsung entscheiden musst. Seit 2019 ist die Galaxy-Z-Reihe auf dem Markt, im Juli 2024 hat der Smartphone-Riese aus Südkorea seine neuen Modelle, das Samsung Galaxy Z Flip6 sowie das Galaxy Z Fold6 , der Öffentlichkeit präsentiert. Doch was genau sind die Unterschiede zwischen den Flip- und den Fold-Modellen? freenet verrät es Dir.

Galaxy Z Fold vs. Galaxy Z Flip: Design

Der größte Unterschied zwischen dem Samsung Z Flip und dem Z Fold ist der Klappmechanismus: Während das Flip-Modell sich horizontal falten lässt, wird das Samsung Z Fold zur Seite hin aufgeklappt. Dadurch ist das Flip-Gerät das handlichere Modell und passt im geschlossenen Zustand in jede Hosentasche. Durch den größeren Bildschirm bietet das Samsung Galaxy Z Fold dagegen Tablet-Feeling. Damit eignet es sich auch wunderbar als Gaming-Handy.

Sowohl die Galaxy-Z-Flip- als auch die Z-Fold-Modelle verfügen über die Schutzklasse IPX8. Damit sind sie zwar nicht gegen Staub geschützt, aber ein kurzes Untertauchen in Wassertiefen bis zu zwei Metern sind für diese Smartphones kein Problem.

Flip vs. Fold: Display

Sowohl das Samsung Galaxy Z Flip als auch das Z Fold verfügen über gleich zwei Bildschirme. Bei dem Galaxy Z Flip befindet sich das kleinere der beiden auf der Außenseite. Seit dem Galaxy Z Flip5 bietet dieser Bildschirm eine Größe von 3,4 Zoll. Er lässt sich dank Widgets auch beispielsweise für die Musiksteuerung oder das Beantworten von Nachrichten verwenden. Im Inneren befindet sich dann ein reguläres 6,7 Zoll Dynamic AMOLED Display.

Das Samsung Galaxy Z Fold bietet zusammengefaltet zunächst ein 6,2 (Fold5) bzw. 6,3 (Fold6) Zoll großes Display. Wird das Modell auf seine ganze Größe ausgeklappt, steht Dir ein 7,6 Zoll großes Display zur Verfügung. Zusammen mit einer hohen Auflösung sowie der Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz eignet es sich perfekt zum Streamen von Videos und Filmen, für das Bearbeiten von Bildern oder zum Zocken von Mobile Games.