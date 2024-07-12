freenet hat einen Vergleich zwischen dem Samsung Galaxy S24, dem S24 Ultra und dem Z Fold6 durchgeführt. Erfahre, was Dich ab Juli 2024 mit dem neuen Z Fold6 erwartet, welche Ähnlichkeiten es mit dem Samsung Galaxy S24 und S24 Ultra gibt – beide im Januar 2024 erschienen – und wo die Unterschiede liegen. Wichtige Unterschiede beim Design und Display von Samsung S24 und Z Fold6 Der offensichtlichste Unterschied im Duell Samsung Galaxy S24 vs. Z Fold6 ist das Display, denn beim Z Fold6 handelt es sich um ein Foldable-Smartphone. Das bedeutet, Du kannst das Gerät ähnlich wie ein Buch aufklappen und dadurch ein deutlich größeres Display nutzen. Das Z Fold6 ähnelt optisch dennoch stark dem Galaxy S24 Ultra, weniger dem Galaxy S24. Das Display-Cover wirkt deutlich rechteckiger als beim Vorgängermodell, dem Z Fold5. Im aufgeklappten Zustand misst das Display des Z Fold6 beachtliche 7,6 Zoll, während der externe Bildschirm 6,3 Zoll groß ist. Damit nähert sich das Z Fold6 dem Galaxy S24 Ultra optisch stark an. Im Vergleich dazu hat das Galaxy S24 ein kleineres 6,2 Zoll großes Display, das mit 1.080 x 2.340 Pixeln auflöst. Das __ Z Fold6 hat einen Rahmen aus Titan__, welchen wir bereits vom Galaxy S24 Ultra kennen. Eigenschaft Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy S24 Ultra Displaygröße 6,2 Zoll 7,6 Zoll (Hauptdisplay), 6,3 Zoll (Zweitdisplay) 6,8 Zoll Displayauflösung 1.080 x 2.340 Pixel 2.160 x 1.850 Pixel (Hauptdisplay), 2.376 x 968 Pixel (Außendisplay) 1.440 x 3.200 Pixel

Performanceunterschiede zwischen Samsung Galaxy S24 und Z Fold6 Das neue Foldable-Smartphone ist mit dem leistungsstarken und aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet. Im Vergleich dazu ist das Samsung S24 mit einem Exynos 2400 ausgestattet. Er greift auf 8 GB Arbeitsspeicher zu. Im Galaxy S24 Ultra steckt ebenfalls ein Snapdragon 8 Gen 3. Dieses Spitzenmodell ist auch mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Eigenschaft Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy S24 Ultra Prozessor Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Arbeitsspeicher (RAM) 8 GB 12 GB 12 GB Die Kameraausstattungen im Vergleich Wenn die Kameraqualität für Dich ein entscheidendes Kriterium ist, solltest Du Dir die Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy S24, dem Galaxy Z Fold6 und dem Galaxy S24 Ultra genauer ansehen. Das Galaxy S24 ist mit einer 50 MP Hauptkamera, einer 12 MP Ultraweitwinkelkamera und einer 10-MP-Frontkamera ausgestattet. Es bietet solide Kameraeigenschaften für alltägliche Aufnahmen. Das Galaxy Z Fold6 geht noch einen Schritt weiter. Es verfügt ebenfalls über eine 50 MP Hauptkamera, aber zusätzlich über eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera und eine 10 MP Telekamera mit 3x optischem Zoom. Besonders bemerkenswert ist die 4 MP Under-Display-Kamera, die für Selfies und Videoanrufe genutzt werden kann, ohne den Bildschirm zu unterbrechen. Mit 20x Digitalzoom und verbesserten AI-gestützten Nightography-Funktionen ermöglicht es Dir, beeindruckende Fotos auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu machen. Das Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra setzt die Messlatte noch höher mit einer beeindruckenden 200 MP Hauptkamera. Es kombiniert dies mit einer 12 MP Ultraweitwinkelkamera und einer 10 MP Telekamera, ergänzt durch eine 40-MP-Frontkamera für hochauflösende Selfies. Dieses Modell ist ideal für Fotografie-Enthusiasten, die nach höchster Qualität und Detailtreue streben. Eigenschaft Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy S24 Ultra Hauptkamera 50 MP 50 MP 200 MP Ultraweitwinkelkamera 12 MP 12 MP 12 MP Telekamera - 10 MP mit 3x optischem Zoom 10 MP Frontkamera 10 MP 4 MP, 10 MP 40 MP Digitalzoom - 20x - Nightography - Enhanced AI - Akkukapazität und KI im Duell Galaxy S24 vs. Z Fold6 Das Samsung Galaxy S24 und das Z Fold6 ähneln sich stark in Bezug auf die Software und weitere Ausstattung. Da bereits das Z Fold5 nachträglich mit Galaxy AI, der KI ausgerüstet wurde, ist es beim Z Fold6 bereits ab Werk mit Galaxy AI verfügbar. Die KI bietet zahlreiche praktische Funktionen wie eine intelligente Produktsuche, vielfältige Optionen zur Fotobearbeitung und Echtzeit-Übersetzungen während Telefonaten. Das Z Fold6 verfügt über eine Akkukapazität von 4.400 mAh und liegt damit hinter dem 5.000 mAh Akku des Galaxy S24. Eigenschaft Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy S24 Ultra Software Android 14, Galaxy AI Android 14, Galaxy AI Android 14, Galaxy AI Galaxy AI Ja Ja Ja Intelligente Produktsuche Ja Ja Ja Fotobearbeitung Ja Ja Ja Echtzeit-Übersetzung Ja Ja Ja Akkukapazität 4.000 mAh 4.400 mAh 5.000 mAh

Fazit beim Vergleich Samsung Galaxy S24 vs. Z Fold6 vs. S24 Ultra Das Duell zwischen dem Samsung Galaxy S24, dem Z Fold6 und dem S24 Ultra zeigt deutlich die Stärken und Besonderheiten jedes Modells. Das Galaxy S24 bietet solide Leistung und eine gute Kameraausstattung zu einem günstigeren Preis. Mit dem Exynos 2400 Prozessor und 8 GB RAM eignet es sich hervorragend für den täglichen Gebrauch und liefert mit seinem 6,2 Zoll Display und 5.000 mAh Akku eine zuverlässige Performance. Das Z Fold6 hingegen punktet mit seiner innovativen Falttechnik und vielseitigen Kamerafunktionen. Der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und 12 GB RAM machen es zu einem leistungsstarken Gerät, das durch seine 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkelkamera und 10 MP Telekamera mit 3x optischem Zoom viele Fotografie-Enthusiasten anspricht. Die 4 MP Under-Display-Kamera und das adaptive 7,6 Zoll Hauptdisplay bieten zusätzliche Funktionen, die besonders für Technik-Fans attraktiv sind. Das Galaxy S24 Ultra stellt das Spitzenmodell dar und richtet sich an Nutzer, die höchste Ansprüche an Leistung und Fotografie haben. Mit seinem 200 MP Hauptkamera-Sensor, der 12 MP Ultraweitwinkelkamera und der 10 MP Telekamera, ergänzt durch eine 40-MP-Frontkamera, bietet es eine unvergleichliche Bildqualität. Der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und 12 GB RAM sorgen für eine extrem schnelle und reibungslose Nutzung, während der 5.000 mAh Akku eine lange Laufzeit gewährleistet. Jedes dieser Modelle hat seine eigenen Stärken: Das Galaxy S24 bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, das Z Fold6 besticht durch seine Flexibilität und Innovation, und das S24 Ultra setzt Maßstäbe in Sachen Fotografie und Performance. FAQ zum Vergleich von Samsung S24 und Z Fold6 Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy S24 und dem Z Fold6? Ein Unterschied fällt bereits beim ersten Blick auf die Smartphones ins Auge: Das Z Fold6 ist ein Foldable-Smartphone, bei dem das Display aufklappbar ist. Es kommt vermutlich mit einem leistungsfähigeren Prozessor und größerem Speicher auf den Markt. Allerdings ist auch der Preisunterschied von mehreren hundert Euro signifikant. Welche Kamerafeatures bieten das Galaxy S24 und das Z Fold6? Die Kameraausstattung beider Modelle ist beinahe identisch. Die Triple-Kamera auf der Rückseite löst mit 50, 12 und 10 MP auf. Während beim Z Fold6 eine Selfie-Kamera mit 10 MP Auflösung erwartet wird, ist das Galaxy S24 mit einer 12-MP-Frontkamera ausgestattet. Wie vergleichen sich die technischen Spezifikationen des Galaxy S24 und des Z Fold6? Mit dem Exynos 2400 als Prozessor und 8 GB RAM ist die Performance des Galaxy S24 etwas schwächer als die des Z Fold6. Das faltbare Smartphone bekommt einen Snapdragon 8 Gen 3 und 12 GB RAM spendiert. Wie ist die Akkuleistung im Vergleich zwischen dem Galaxy S24 und dem Z Fold6? Beim Akku im Samsung S24 handelt es sich um ein Modell mit 4.000 mAh, das mit maximal 25 Watt geladen werden kann. Das Z Fold6 bietet einen 4.400-mAh-Akku mit ebenfalls bis zu 25 Watt Ladegeschwindigkeit. Foto:©Samsung

