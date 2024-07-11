Das Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6
Entdecke Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gegenüberstellung Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 von freenet!
freenet vergleicht das Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 die beiden faltbaren Smartphones von Samsung. Sowohl das Samsung Galaxy Z Flip6 als auch das Galaxy Z Fold6 sind seit Juli 2024 auf dem Markt. Die Vorgänger sind das Z Flip5 von Samsung und das Z Fold5.
Entscheidend für den Nutzungskomfort und die Einsatzmöglichkeiten eines Smartphones ist die Performance und sie hängt vom verwendeten Prozessor und dem bereitgestellten Arbeitsspeicher ab. Hier zeigt sich im Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 zunächst eine Gemeinsamkeit, denn beide Modelle kommen mit einem Snapdragon 8 Gen 3 in den Handel. Dabei handelt es sich um den derzeit leistungsstärksten Prozessor aus dem Hause Qualcomm. Unterschiede gibt es jedoch beim Arbeitsspeicher. Das Galaxy Z Flip6 hat einen Arbeitsspeicher von 8 GB, das Galaxy Z Fold6 12 GB RAM. Damit eignet sich das Z Fold6 deutlich besser für komplexe Anwendungen. Zudem sind sowohl das Z Flip6 als auch das Z Fold6 ab Werk mit Galaxy AI, der neuen KI von Samsung, ausgestattet.
|Merkmal
|Samsung Galaxy Z Flip6
|Samsung Galaxy Z Fold6
|Prozessor
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3
|Arbeitsspeicher (RAM)
|12 GB
|12 GB
|KI-Ausstattung
|Galaxy AI
|Galaxy AI
Die Modelle zeigen klar, dass Samsung in der neuen Generation an unterschiedlichen Falttechniken festhält. Das Z Flip6 wird horizontal aufgeklappt, während das Z Fold6 vertikal geöffnet wird. Das Display des Samsung Z Flip6 misst 3,4 Zoll, wenn es zusammengeklappt ist, und kann durch das Aufklappen auf 6,7 Zoll vergrößert werden. Es ist damit kleiner als das Z Fold6, das im aufgeklappten Zustand ein 7,6 Zoll großes Display hat und im zusammengeklappten Zustand 6,2 Zoll. Die Bildwiederholrate des Galaxy Fold6 und des Galaxy Z Flip6 ist identisch dynamisch mit 120 Hertz.
|Merkmal
|Samsung Galaxy Z Flip6
|Samsung Galaxy Z Fold6
|Falttechnik
|Horizontal aufklappbar
|Vertikal aufklappbar
|Displaygröße (zusammengeklappt)
|3,4 Zoll
|6,2 Zoll
|Displaygröße (aufgeklappt)
|6,7 Zoll
|7,6 Zoll
|Bildwiederholrate
|Dynamisch 120 Hertz
|Dynamisch 120 Hertz
Das Z Flip6 und Z Fold6 bauen auf bewährter Technologie der fünften Generation auf. Das Samsung Galaxy Z Flip6 verfügt über eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit 12 und 10 MP Auflösung sowie eine 10-MP-Frontkamera. Beim Galaxy Z Fold6 bietet die Triple-Kamera auf der Rückseite Auflösungen von 50, 12 und 10 MP, ergänzt durch eine 10-MP-Selfie-Kamera.
|Merkmal
|Samsung Galaxy Z Flip6
|Samsung Galaxy Z Fold6
|Rückkamera
|Dual-Kamera
|Triple-Kamera
|Rückkamera Auflösung
|50 MP, 12 MP
|50 MP, 12 MP, 10 MP
|Frontkamera Auflösung
|10 MP
|10 MP, 4 MP
Auch das Galaxy Fold6 und Galaxy Z Flip6 __ werden wie die Vorgänger mit maximal 25 Watt aufgeladen.__ Das Flip6 wird zudem mit einem größeren Akku ausgestattet, der nun eine Kapazität von 4.000 mAh aufweist, um für eine verbesserte Ausdauer zu sorgen. Der Akku des Fold6 bleibt unverändert bei 4.400 mAh.
|Merkmal
|Samsung Galaxy Z Flip6
|Samsung Galaxy Z Fold6
|Ladegeschwindigkeit
|Maximal 25 Watt
|Maximal 25 Watt
|Akkukapazität
|4.000 mAh
|4.400 mAh
Optisch zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Z Fold6 und Z Flip6, denn das Z Flip6 wird horizontal, das Z Fold6 vertikal aufgeklappt. Daraus ergibt sich auch ein größeres Display beim Galaxy Fold6. Ausgestattet mit dem gleichen Prozessor-Modell greifen beide Modelle auf 12 GB RAM zu. Suchst Du eher ein Lifetstyle-Handy mit solider Performance, eignet sich das Galaxy Z Flip6 für Deine Ansprüche. Es ist zudem deutlich günstiger als das eher für Business-Anwendungen entwickelte Galaxy Z Fold6.
Laut Tests von Samsung können die Foldables mindestens 200.000 Mal aufgeklappt werden. Das sollte für mehrere Jahre Nutzung ausreichen. Außerdem stellt der hochwertige Rahmen der Gehäuse die Robustheit der Smartphones sicher.
Die Exklusivität beim Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 besteht in der Art der Displays, welche sich bei beiden Geräten aufklappen lassen.
Sowohl das Z Flip6 als auch das Z Fold6 haben ein AMOLED-Display. Samsung spendiert eine dynamische Bildwiederholrate bis maximal 120 Hertz. Unterschiedlich fällt hingegen die Größe aus. Hier punktet das Z Fold6 mit 7,6 Zoll im Vergleich zu 6,7 Zoll beim Z Flip6.
Beide Foldable-Geräte im Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 sind mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet. Der stattliche Arbeitsspeicher von 12 GB RAM bietet beste Voraussetzungen für Multitasking.
Foto:©Samsung