freenet vergleicht das Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 die beiden faltbaren Smartphones von Samsung . Sowohl das Samsung Galaxy Z Flip6 als auch das Galaxy Z Fold6 sind seit Juli 2024 auf dem Markt. Die Vorgänger sind das Z Flip5 von Samsung und das Z Fold5.

Wer performt besser: Z Flip6 oder Z Fold6?

Entscheidend für den Nutzungskomfort und die Einsatzmöglichkeiten eines Smartphones ist die Performance und sie hängt vom verwendeten Prozessor und dem bereitgestellten Arbeitsspeicher ab. Hier zeigt sich im Duell Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6 zunächst eine Gemeinsamkeit, denn beide Modelle kommen mit einem Snapdragon 8 Gen 3 in den Handel. Dabei handelt es sich um den derzeit leistungsstärksten Prozessor aus dem Hause Qualcomm. Unterschiede gibt es jedoch beim Arbeitsspeicher. Das Galaxy Z Flip6 hat einen Arbeitsspeicher von 8 GB, das Galaxy Z Fold6 12 GB RAM. Damit eignet sich das Z Fold6 deutlich besser für komplexe Anwendungen. Zudem sind sowohl das Z Flip6 als auch das Z Fold6 ab Werk mit Galaxy AI, der neuen KI von Samsung, ausgestattet.

Merkmal Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold6 Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB 12 GB KI-Ausstattung Galaxy AI Galaxy AI

Displaytechnik beim Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Z Fold6

Die Modelle zeigen klar, dass Samsung in der neuen Generation an unterschiedlichen Falttechniken festhält. Das Z Flip6 wird horizontal aufgeklappt, während das Z Fold6 vertikal geöffnet wird. Das Display des Samsung Z Flip6 misst 3,4 Zoll, wenn es zusammengeklappt ist, und kann durch das Aufklappen auf 6,7 Zoll vergrößert werden. Es ist damit kleiner als das Z Fold6, das im aufgeklappten Zustand ein 7,6 Zoll großes Display hat und im zusammengeklappten Zustand 6,2 Zoll. Die Bildwiederholrate des Galaxy Fold6 und des Galaxy Z Flip6 ist identisch dynamisch mit 120 Hertz.

Merkmal Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold6 Falttechnik Horizontal aufklappbar Vertikal aufklappbar Displaygröße (zusammengeklappt) 3,4 Zoll 6,2 Zoll Displaygröße (aufgeklappt) 6,7 Zoll 7,6 Zoll Bildwiederholrate Dynamisch 120 Hertz Dynamisch 120 Hertz

Kameratechnik beim Samsung Galaxy Z Flip6 und Z Fold6

Das Z Flip6 und Z Fold6 bauen auf bewährter Technologie der fünften Generation auf. Das Samsung Galaxy Z Flip6 verfügt über eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit 12 und 10 MP Auflösung sowie eine 10-MP-Frontkamera. Beim Galaxy Z Fold6 bietet die Triple-Kamera auf der Rückseite Auflösungen von 50, 12 und 10 MP, ergänzt durch eine 10-MP-Selfie-Kamera.

Merkmal Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Fold6 Rückkamera Dual-Kamera Triple-Kamera Rückkamera Auflösung 50 MP, 12 MP 50 MP, 12 MP, 10 MP Frontkamera Auflösung 10 MP 10 MP, 4 MP

Wie stark ist der Akku beim Samsung Z Flip6 und Samsung Z Fold6?

Auch das Galaxy Fold6 und Galaxy Z Flip6 __ werden wie die Vorgänger mit maximal 25 Watt aufgeladen.__ Das Flip6 wird zudem mit einem größeren Akku ausgestattet, der nun eine Kapazität von 4.000 mAh aufweist, um für eine verbesserte Ausdauer zu sorgen. Der Akku des Fold6 bleibt unverändert bei 4.400 mAh.