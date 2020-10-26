Du bist iPhone-Fan und möchtest wissen, wo die Unterschiede zwischen dem iPhone 12 und iPhone X liegen? Hier bist du richtig!

Apples iPhone X vom November 2017 – auch iPhone 10 oder iPhone Ten genannt – ist nur numerisch der direkte Vorvorgänger des iPhone 12, das seit dem 23. Oktober 2020 zu haben ist. 2018 brachte Apple nämlich zunächst das iPhone XS (Max) sowie das iPhone XR heraus, ehe im September 2019 schließlich das iPhone 11 (Pro Max) das Licht der Smartphone-Welt erblickte. In den drei Jahren seit dem iPhone X hat sich also technisch einiges getan. Doch wo genau liegen die Unterschiede zwischen dem neuen iPhone 12 und dem guten alten iPhone X? Genau das erfährst du hier. Eine große Auswahl an iPhones mit Vertrag oder ohne Vertrag findet Ihr bei uns im Online-Shop!

Display und Design Beim iPhone X ist ein Super-Retina-HD-Display verbaut. Der 5,8 Zoll große All‑Screen OLED-Multi-Touch-HDR10-Bildschirm misst 14,7 Zentimeter in der Bilddiagonale und löst mit 2.436 x 1.125 Pixel auf. Die Pixeldichte beträgt 458 ppi. Während Apple beim iPhone 11 „nur“ auf ein (ebenfalls sehr anständiges) LCD-Display setzte, kommt beim iPhone 12 ein brillantes Super-Retina-XDR-OLED-Display zum Einsatz. Die Bildschirmdiagonale misst 6,1 Zoll. Mit 2.532 x 1.170 Pixel und einer Pixeldichte von 460 ppi bewegt sich das iPhone 12 in ähnlichen Sphären wie das iPhone X. Kratzfestes und fettabweisendes Gorilla Glass schützt die Displays beider Modelle. Auch die Rückseiten sind von Glas umhüllt, das zudem für eine angenehme Haptik sorgt. Ein weiterer Unterschied zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone X betrifft das Gehäusematerial. Beim iPhone X kommt Edelstahl (Stainless Steel) zum Einsatz, beim iPhone12 Aluminium – zumindest beim Standardmodell der 12er-Baureihe. Beide Smartphone-Generationen tragen trotz ihrer stattlichen Größe nicht zu dick auf. Das iPhone X wiegt 174 Gramm, das iPhone 12 ist sogar noch 10 Gramm leichter. Außerdem ist das iPhone 12 mit 7,4 Millimetern Höhe noch einen Hauch schlanker als der Vorvorgänger mit 7,7 Millimetern. Auch bei der Farbauswahl schickt jedes der beiden Smartphone-Modelle seine eigene Palette mit schicken Tönen ins Rennen. Das iPhone 12 bekommst du wahlweise in klassischem Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder Blau. Das iPhone X gibt es entweder in Space Gray oder Silver. Das steckt drin

Apples A11 Bionic Sechskernprozessor, gefertigt im 10-Nanometer-Verfahren, gibt im iPhone X den Takt vor, im iPhone 12 ist es ein A13 Bionic. Beide Baureihen haben gemein, dass sie sehr leistungsstark, dabei aber effizient und ressourcensparend arbeiten – auch bedingt durch die fein abgestimmte Software. Beim Arbeitsspeicher hat das iPhone 12 mit 4 GB knapp die Nase vorn. Beim iPhone X unterstützen 3 GB RAM die Rechenleistung. Auf beiden Smartphones laufen moderne 3D-Games flüssig. Überlege dir beim Handykauf aber gut, wie viel digitalen Stauraum du für Games, Apps, Bilder, Videos und andere Daten brauchst. Der interne Speicher lässt sich nicht nachträglich erweitern. Dafür fehlt schlicht ein microSD-Card-Slot. Wähle beim iPhone X daher sorgfältig zwischen 64 und 256 GB Speicher. Beim iPhone 12 kannst du dich zwischen 64 GB, 128 GB und ebenfalls 256 GB entscheiden. Als Betriebssystem kommt iOS 14.1 zum Einsatz, beim iPhone X ist ab Werk iOS 11.1.1 vorinstalliert. Ein Update auf 14.1 ist aber problemlos möglich. Akku und Kamera Das 12-Megapixel-Dual-Kamerasystem des iPhone X setzte Ende 2017 Maßstäbe. Die 12-MP-Dual-Kamera des iPhone 12 ist aber noch besser. Man spürt einfach, was drei Jahre technische Entwicklung ausmachen. In puncto Ausdauer haben beide Apple-Smartphones ihre Stärken. Die Nennleistung des Lithium-Ionen-Akkus ist mit 2.712 Milliamperestunden (mAh) beim iPhone X und 2.775 mAh beim iPhone 12 fast gleich. Rein nominell bieten andere Smartphone-Marken hier oft deutlich mehr. Allerdings arbeiten aktuelle iPhones so effizient, dass auch ein kleinerer Akku völlig ausreicht. Laut Apple genügt eine volle Ladung beim iPhone 12 für bis zu 17 Stunden Multimedia oder für bis zu 65 Stunden Audio. Beim iPhone X sind es bis zu 21 Stunden Gesprächszeit und bis zu 60 Stunden Audio-Wiedergabe. Den Akku beider Smartphones lädst du schon in einer halben Stunde auf etwa 50 Prozent auf. 5G nicht mit Dual-SIM nutzbar Beim iPhone X ist 5G noch kein Thema, das iPhone 12 ist hingegen voll 5G-fähig. Allerdings gibt es derzeit noch eine wichtige Einschränkung, die du kennen solltest – vor allem, wenn du Dual-SIM nutzen willst. Wenn eSIM und SIM-Karte parallel aktiv sind, werden sie auf 4G gedrosselt. Dabei ist es egal, ob dein Vertrag 5G zulässt und ob ein entsprechendes Netz verfügbar ist. Ein offizieller Kommentar steht diesbezüglich noch aus. Bestenfalls handelt es sich aber nur um ein Softwareproblem. In diesem Fall könnte ein zukünftiges Update die Einschränkung beheben. Wenn du nur eine SIM nutzt, steht dir der neue, schnelle Mobilfunkstandard aber uneingeschränkt zur Verfügung, sofern der Stand des 5G-Netzausbaus vor Ort es zulässt. Die Specs im Überblick iPhone X iPhone 12 Display Super Retina OLED, HDR10 Super Retina XDR OLED, HDR10 Auflösung 2.436 x 1.125, 458 ppi 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi Bilddiagonale 5,8 Zoll 6,1 Zoll Gorilla Glass Vorder- und Rückseite Vorder- und Rückseite Gehäuse Edelstahl Aluminium Höhe 7,7 mm 7,4 mm Gewicht 174 g 164 g Farben Space Gray, Silver Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau Chipsatz Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic 5G Nein Ja, aber nicht im Dual-SIM-Modus RAM 3 GB 4 GB Interner Speicher 64 GB oder 256 GB 64 GB, 128 GB oder 256 GB Kamera 12 MP Dual Cam 12 MP Dual Cam Akku 2.716 mAh-Li-Ion, fest verbaut 2.775 mAh Li-Ion, fest verbaut Betriebssystem iOS 11.1.1, Update auf iOS 14.1 möglich iOS 14.1 Wasser- und staubgeschützt Ja, IP67-Zertifizierung Ja, IP67-Zertifizierung Einführungspreis ca. 1.149 Euro ca. 900 Euro Tipp: Du interessierst dich auch für andere iPhone-Modelle? Hier findest du unsere große Auswahl an iPhones im freenet Online-Shop. Das Wichtigste im Überblick Die Unterschiede zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone X bestehen in einer ganzen Reihe von Details. Technisch liegen immerhin drei Jahre zwischen den beiden Baureihen.

Die tolle iPhone-X-Kamera macht heute noch Spaß. Insgesamt ist das Kamerasystem des iPhone 12 aber deutlich überlegen.

Beide Modelle bieten viel Rechenleistung und arbeiten äußerst effizient.

Das iPhone X bekommst du mittlerweile schon etwa für die Hälfte des Preises, den du für das iPhone 12 zur Markteinführung berappen musst. Insofern ist das iPhone X noch immer eine interessante Option für preisbewusste Apple-Fans. Foto: ©Apple

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen