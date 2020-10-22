Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des iPhone 12 und iPhone 12 mini? Hier erfährst du es.

Apple hat im Oktober 2020 vier neue iPhones vorgestellt. Zu den beiden Pro-Modellen gesellen sich die beiden günstigeren Geräte iPhone 12 und iPhone 12 mini. Um dir bei deiner Entscheidung für eines der Modelle zu helfen, verraten wir dir, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem iPhone 12 und iPhone 12 mini bestehen. Design, Größe, Gewicht Das iPhone 12 mini ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine kleinere Version des iPhone 12. Deshalb unterscheidet sich das Design der beiden Modelle auch nicht grundsätzlich voneinander. In Sachen Größe liegen die beiden Geräte jedoch deutlich auseinander. Während das iPhone 12 eine Displaydiagonale von 6,1 Zoll aufweist, ist das iPhone 12 mini mit 5,4 Zoll deutlich kompakter. Folgende Maße weisen die beiden iPhones auf: iPhone 12 mini: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm

iPhone 12: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm Die unterschiedlichen Größen wirken sich auch auf das Gewicht aus: Lediglich 133 g bringt das iPhone 12 mini auf die Waage. Mit 162 g ist das iPhone 12 etwas schwerer, aber immer noch um einiges leichter als viele Smartphones anderer Hersteller. Vorne bestehen das iPhone 12 und iPhone 12 mini aus Glas; die Rückseite ist aus Aluminium. Beide Smartphones sind in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder Blau erhältlich.

Display Apple hat allen iPhones der zwölften Generation ein Super-Retina-XDR-Display verpasst. Damit verfügen jetzt auch die günstigeren Modelle über die kontraststärkere OLED-Technologie. Im Unterschied zum iPhone 12 hat das Display des iPhone 12 mini eine etwas geringere Auflösung vorzuweisen, dafür eine größere Pixeldichte. Der Bildschirm des iPhone 12 hat eine Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixel bei 460 ppi, während das iPhone 12 mini mit 2.340 x 1.080 Pixeln bei 476 ppi auflöst. Kamera Im Bereich Kameraausstattung gibt es zwischen iPhone 12 und iPhone 12 mini keinerlei Unterschiede. Beide knipsen Fotos mit einer Dual-Kamera, bestehend aus einem 12-MP-Ultraweitwinkel- und einem 12-MP-Weitwinkelobjektiv. Die Ultraweitwinkellinse bietet eine f/2.4-Blende und ein großes Sichtfeld von 120°.

Diverse Kamera-Funktionen und Features sind ebenfalls an Bord, zum Beispiel der 5-fache digitale Zoom, ein Porträtmodus mit Bokeh und stärkerer Tiefenkontrolle, Deep Fusion, ein fortschrittlicher Nachtmodus, Bildstabilisierung, Serienbildmodus oder Smart HDR 3. Videoaufnahmen kannst du in 4K-Qualität mit bis zu 60 fps machen. Zudem liefert die Kamera auch für bewegte Bilder eine optische Bildstabilisierung. Tolle Features sind zudem die Funktionen für nächtliche Zeitraffervideos sowie Zeitlupenvideos. Dank der Cinematic Videostabilisierung sind Aufnahmen zudem erstaunlich scharf und ruckelfrei. Prozessor, Arbeitsspeicher und Akku Sowohl das iPhone 12 als auch das iPhone 12 mini haben den neuesten Power-Prozessor von Apple verbaut, den A14-Bionic-Chip. Beide Modelle verfügen zudem über 4 GB RAM und sind 5G-fähig. Erfahrungsgemäß lässt sich Apple in Sachen Akkukapazität nicht so einfach in die Karten schauen. Im Netz kursieren Werte zwischen 2.775 mAh und 2.815 mAh für das iPhone 12. Beim iPhone 12 mini scheint man sich hingegen einig zu sein: 2.227 mAh soll der Akku des kleinen Handys fassen. Zur Ausdauer machen die Kalifornier hingegen präzisere Angaben: Im Unterschied zum iPhone 12 soll das iPhone 12 mini etwas weniger Laufzeit bieten. So soll das iPhone 12 eine Videowiedergabe von bis zu 17 und eine Audiowiedergabe von bis zu 65 Stunden ermöglichen. Das iPhone 12 mini soll hingegen bis zu 15 Stunden Videos und bis zu 50 Stunden Musik abspielen können. Beide Modelle lassen sich mit einem MagSafe-Ladegerät oder Qi kabellos laden. Mit einem separat erhältlichen 20-W-Netzteil lädst du das iPhone 12 oder iPhone 12 mini zudem innerhalb von 30 Minuten zu 50 Prozent auf. Solltest du dich auch für aktuelle iPhone-Modelle interessieren, findest du eine große Auswahl an iPhones im freenet Online-Shop. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von iPhone 12 und iPhone 12 mini im Überblick iPhone 12 iPhone 12 mini Display Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Auflösung 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi 2.340 x 1.080 Pixel, 476 ppi Bildschirmdiagonale 6,1 Zoll 5,4 Zoll Gehäuse Aluminium Aluminium Gewicht 164 g 133 g Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau Prozessor Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic 5G Ja Ja RAM 4 GB 4 GB Interner Speicher 64 GB, 128 GB oder 256 GB 64 GB, 128 GB oder 256 GB Kamera 12 MP Dual-Kamera 12 MP Dual-Kamera Akkukapazität 2.775 mAh 2.227 mAh Betriebssystem iOS 14.1 iOS 14.1 IP68-Zertifizierung Ja Ja Einführungspreis ca. 900 Euro ca. 800 Euro Fotos: ©Apple

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen