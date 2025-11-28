Im Duell Xiaomi vs. Samsung stellt freenet Dir wichtige Besonderheiten und Unterschiede der Hersteller vor.

Bei der Suche nach den angesagtesten Smartphones und bekanntesten Herstellern fallen schnell die Namen Samsung und Xiaomi. Zusammen mit Apple und Google dominieren die beiden asiatischen Konzerne den weltweiten Smartphone-Markt. Ob Samsung oder Xiaomi die besseren Smartphones anbietet und welcher Hersteller eher zu Deinen persönlichen Nutzervorlieben passt, erfährst Du hier im Vergleich Samsung vs. Xiaomi. Samsung oder Xiaomi: das Wichtigste auf einen Blick Wenn Du die Hersteller Samsung vs. Xiaomi vergleichen und ihre jeweiligen Stärken kennenlernen möchtest, sind das die wichtigsten Aspekte: Samsung bietet eine größere Modellvielfalt von Outdoor-Handys wie dem Galaxy XCover7 mit Vertrag über Einsteigergeräte wie dem Galaxy A17 mit Vertrag bis hin zu Spitzensmartphones wie dem Galaxy S25 Ultra mit Vertrag.

Sowohl Smartphones von Xiaomi als auch von Samsung nutzen Android als Betriebssystem, jedoch unterschiedliche Benutzeroberflächen.

Die Stärken von Samsung sind eine hohe Produktqualität, technische Innovationen wie beim Galaxy S25 Edge mit Vertrag und eine hohe Videoqualität.

Bei Xiaomi fallen das gute Preis-Leistungs-Verhältnis wie beim Xiaomi 15T mit Vertrag, die Kooperation mit Leica bei den Kameras und die schnellen Ladezeiten der Akkus positiv auf. Die folgende Tabelle zeigt Dir die wichtigsten Vorteile und Nachteile der Smartphone-Hersteller Samsung und Xiaomi im Überblick. Kategorie Samsung Xiaomi Vorteil größere Modellauswahl sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Vorteil hochwertige Materialien und Verarbeitung hochwertige Kameras mit Leica-Linsen Vorteil viele technische Innovationen oft leistungsstarke Hardware Nachteil Smartphones oft teurer viele vorinstallierte Apps (Bloatware) Nachteil häufig geringere Akkulaufzeit schlechtere Kühlung bei hoher Belastung Samsung vs. Xiaomi: allgemeine Merkmale im Überblick Merkmal Samsung Xiaomi Betriebssystem Android Android Benutzeroberfläche OneUI HyperOS KI Galaxy AI, Gemini Hyper AI, Gemini Modellvielfalt High-End-Geräte, Mittelklasse, Einsteigerklasse, Klapphandys, Outdoor-Smartphones High-End-Geräte, Mittelklasse, Einsteigerklasse neue Generationen jährlich jährlich Prozessoren Modelle von Qualcomm und eigene Exynos-Prozessoren Modelle von Qualcomm und MediaTek Besonderheiten lange Update-Garantie, umfangreiches Zubehör Kameras mit Objektiven von Leica

Xiaomi oder Samsung: Wer hat die besseren Kameras?

Bei der Kameratechnik verfolgen Xiaomi und Samsung etwas unterschiedliche Ansätze. Machst Du mit einem Samsung-Smartphone Fotos, überzeugen diese meistens mit einer realistischen Farbwiedergabe und hohem Detailreichtum. Xiaomi-Smartphones sind bekannt für die hohe Auflösung der Kameras, gerade im Bereich der Ultraweitwinkelkamera und Telekamera. Eine Besonderheit von Xiaomi ist die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Leica, das für viele Xiaomi-Smartphones die Objektive bereitstellt. Hinsichtlich der Videoqualität hat Samsung bei den meisten Modellen die Nase vorn. Das liegt einerseits an der besseren Videostabilisierung und andererseits an einer höheren Auflösung. Performance bei Xiaomi vs. Samsung Mit einer starken Performance überzeugen sowohl die Spitzenmodelle von Samsung als auch die Flaggschiffe von Xiaomi. In vielen High-End-Geräten kommen Prozessoren von Qualcomm zum Einsatz. Bei den Smartphones der Mittel- und Einsteigerklasse setzt Samsung teilweise auf Prozessoren aus eigener Entwicklung, nämlich Exynos-Modelle. Xiaomi hingegen nutzt zusätzlich zu den Spitzen-Prozessoren von Qualcomm Modelle von MediaTek. Das Duell Samsung vs. Xiaomi geht beim Performancevergleich daher unentschieden aus.

Fazit: Duell Samsung vs. Xiaomi ohne klaren Sieger Sowohl Xiaomi als auch Samsung decken eine große Bandbreite von günstigen Einsteiger-Smartphones bis hin zu High-End-Geräten ab. Obwohl die Smartphones beider Hersteller Android als Betriebssystem nutzen, unterscheiden sich die Benutzeroberflächen voneinander. Im Vergleich Xiaomi vs. Samsung punkten Samsung-Smartphones mit der benutzerfreundlicheren Benutzeroberfläche. Hinsichtlich der Kameratechnik überzeugt Xiaomi häufig mit einer höheren Auflösung, Samsung hingegen mit einer realistischeren Farbwiedergabe. Auch beim Blick auf die Performance gibt es keinen klaren Sieger im Duell Samsung vs. Xiaomi. Daher entscheiden Deine Vorlieben und Dein Nutzungsverhalten, ob Xiaomi oder Samsung besser zu Dir passt. Samsung oder Xiaomi: FAQ Welche Marke ist besser – Samsung oder Xiaomi? Ob Xiaomi-Smartphones oder Samsung-Smartphones besser zu Dir passen, hängt von Deinem Nutzungsverhalten und Deinen individuellen Vorlieben ab. Beide Smartphone-Hersteller bieten eine große Bandbreite von technisch ausgereiften High-End-Smartphones bis zu Modellen der Mittel- und Einsteigerklasse. Welche Unterschiede gibt es bei der Kameraqualität zwischen Samsung und Xiaomi? Besonders die Flaggschiffe von Xiaomi und Samsung sind mit hochwertiger Kameratechnik ausgestattet. Bei den Objektiven von Xiaomi erwartet Dich oft eine etwas höhere Auflösung als bei vergleichbaren Samsung-Modellen. Samsung kann besonders im Bereich der Videotechnik und bei der realistischen Farbwiedergabe auf Fotos überzeugen. Sind Xiaomi-Smartphones wirklich günstiger bei vergleichbarer Ausstattung? Der Preisunterschied zwischen Samsung und Xiaomi fällt bei Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones besonders auf. Grund für die Preisdifferenz ist eine unterschiedliche Firmenpolitik, denn Xiaomi setzt die Gewinnspanne für ein Modell niedriger an, strebt dafür aber hohe Verkaufszahlen an. Wie nachhaltig oder reparaturfreundlich sind Samsung- und Xiaomi-Geräte? Ob Samsung oder Xiaomi die nachhaltigeren Smartphones herstellt, lässt sich nicht klar beantworten. Beide Hersteller verwenden für ihre Geräte recycelte Materialien. Xiaomi nutzt zudem überwiegend Pappverpackungen. In Sachen Reparaturfreundlichkeit können weder Xiaomi noch Samsung mit Herstellern wie Fairphone und Shiftphone mithalten. Fotos: ©Samsung, Xiaomi

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen