Erfahre hier, welches Xiaomi-Handy die beste Kamera hat, und entdecke die Unterschiede im Xiaomi-Kamera-Vergleich!

Platz 1: Xiaomi 15 Ultra Das aktuelle Xiaomi mit bester Kamera ist das Top-Smartphone der 15er-Reihe: das Xiaomi 15 Ultra. Was zeichnet die beste Xiaomi-Kamera aus? Dich erwartet hier erstklassige Technik, denn die rückseitige Kamera des Xiaomi 15 Ultra ist mit gleich vier Linsen ausgestattet. Neben einer Hauptkamera und einer Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 50-MP-Auflösung stehen gleich zwei Teleobjektive bereit. Auch für Selfies eignet sich das Spitzenmodell von Xiaomi hervorragend, denn die Frontkamera bringt eine Auflösung von 32 MP mit. Alle verwendeten Objektive stammen vom Hersteller Leica und zeichnen sich durch ihren hohen technischen Standard aus. Dank lichtstarker Sensoren hält das Xiaomi 15 Ultra Szenen in hoher Farbgenauigkeit, überzeugender Helligkeit und beeindruckender Schärfe fest. Beim Videodreh wählst Du zwischen 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Die Kameradaten des Xiaomi mit bester Kamera im Detail: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Quad-Kamera Hauptkamera 50 MP, optischer Bildstabilisator Ultraweitwinkel 50 MP Telekameras 50 + 200 MP Frontkamera 32 MP Display 6,73 Zoll Prozessor Snapdragon 8 Elite Akku 5.410 mAh

Platz 2: Xiaomi 15 Obwohl das 15 Ultra von Xiaomi die beste Kamera hat, ist auch das Xiaomi 15 für Fotofans interessant. Es ist etwas günstiger als das Spitzenmodell und kann mit seiner Triple-Kamera ebenfalls in fast allen Fotosituationen bestehen. Auch hier wurden Leica-Objektive verwendet, die jeweils eine Auflösung von 50 Megapixel haben. Ein optischer Bildstabilisator bei der Hauptkamera ist ebenso vorhanden, wie ein 2,6-facher optischer Zoom bei der Telelinse. Die große Blende der Objektive trägt zu einer guten Fotoqualität bei. Dass dieses Modell von Xiaomi eine gute Kamera hat, zeigt sich auch beim Blick auf die Selfie-Kamera. Sie ist identisch mit der des Xiaomi 15 Ultra und ermöglicht Selfies in allen Lebenslagen. Deine gemachten Bilder kannst Du Dir beim Xiaomi 15 auf einem 6,36 Zoll großen Display ansehen, das mit einem Spitzenwert von 3.200 Nits auch im Sonnenlicht gut ablesbar ist. Technische Ausstattung des Xiaomi 15 in der Übersicht: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Triple-Kamera Hauptkamera 50 MP, optischer Bildstabilisator Ultraweitwinkel 50 MP Telekamera 50 MP, 2,6-facher optischer Zoom Frontkamera 32 MP Display 6,36 Zoll Prozessor Snapdragon 8 Elite Akku 5.240 mAh

Platz 3: Xiaomi 15T Pro Die beste Xiaomi-Kamera eines Mittelklasse-Smartphones hat das Xiaomi 15T Pro. Durch den fünffachen optischen Zoom lassen sich mit ihm detailreiche Aufnahmen von Landschaften machen. Auch bei Nachtaufnahmen glänzt die Kameraausstattung mit seinem lichtstarken Sensor Light Fusion 900. Auf der Vorderseite befindet sich eine Selfiekamera mit 32 MP Auflösung, die Videos in 4K-Qualität aufnimmt. Auch die übrige technische Ausstattung des Xiaomi 15T Pro passt zu den Bedürfnissen leidenschaftlicher Fotografen, denn das Display misst großzügige 6,86 Zoll und der Gerätespeicher ist bis zu 1 TB groß. Details zur technischen Ausstattung des Xiaomi 15T Pro: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Triple-Kamera Hauptkamera 50 MP, optischer Bildstabilisator Ultraweitwinkel 12 MP Telekamera 50 MP, 5-facher optischer Zoom Frontkamera 32 MP Display 6,86 Zoll, maximal 144 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 9400+ Akku 5.500 mAh

Platz 4: Xiaomi 15T Ein weiteres Xiaomi-Handy mit guter Kamera, das zur Mittelklasse gehört, ist das Xiaomi 15T mit seiner Triple-Kamera. Bei gleicher Auflösung fallen die Brennweiten und der optische Zoom der drei Kameras etwas schwächer als beim Xiaomi 15T Pro aus, liefern im Alltag aber trotzdem gute Fotos. Ein optischer Bildstabilisator ist ebenfalls vorhanden und lässt Deine Fotos gestochen scharf werden. Auch die Selfiekamera mit ihren 32 MP ist bestens für alle Fotosituationen gerüstet. Praktisch für eine lange Fotosafari ist der 5.500 mAh starke Akku des Xiaomi 15T mit langer Laufzeit. Außerdem lassen sich Fotos komfortabel auf dem 6,86 Zoll großen Display betrachten. Daten zur Kameraausstattung und übrigen Technik des Xiaomi 15T: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Triple-Kamera Hauptkamera 50 MP, optischer Bildstabilisator Ultraweitwinkel 12 MP Telekamera 50 MP, 2-facher optischer Zoom Frontkamera 32 MP Display 6,86 Zoll, maximal 120 Hz Prozessor MediaTek Dimensity 8400-Ultra Akku 5.500 mAh

Platz 5: Xiaomi 14T Pro Ein Smartphone von Xiaomi mit guter Kamera ist auch das Xiaomi 14T Pro. Hier punktet in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn für den Kaufpreis eines Mittelklasse-Modells erhältst Du ein Xiaomi Handy mit guter Kamera. Sie erreicht zwar nicht die Fotoqualität der Flaggschiffe, macht aber in den meisten Situationen gute Bilder. In die rückseitige Kamerainsel des Xiaomi 14T Pro sind drei Objektive integriert. Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 MP, die Telekamera überzeugt ebenfalls mit 50 MP. Nur die Ultraweitwinkelkamera fällt mit 12 MP Auflösung etwas ab. Beim Xiaomi-Kamera-Vergleich fällt auf, dass das Xiaomi 14T Pro ebenso wie das Flaggschiff Xiaomi 15 und das Spitzenmodell Xiaomi 15 Ultra eine 32-MP-Selfiekamera hat. Außerdem eignet es sich gut für das Aufnehmen von Videos, denn diese lassen sich in 8K-Qualität mit 30 Bilder pro Sekunde machen. Die übrigen technischen Werte des Xiaomi 14T Pro sind im oberen Bereich der Mittelklasse angesiedelt. Ausstattung des Xiaomi 14T Pro auf einen Blick: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Triple-Kamera Hauptkamera 50 MP Ultraweitwinkel 12 MP Telekamera 50 MP Frontkamera 32 MP Display 6,67 Zoll Prozessor MediaTek Dimensity 9300+ Akku 5.000 mAh

Platz 6: Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Mit dem Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ nutzt Du ein Xiaomi-Handy mit guter Kamera, das sich besonders für Social Media eignet. Bei diesem Modell löst die Hauptkamera mit 200 Megapixeln auf. Hinzu kommt auf der Rückseite eine 8 MP starke Ultraweitwinkelkamera. Außerdem ist das Redmi Note 15 Pro+ mit einer 32-MP-Frontkamera für gestochen scharfe Selfies ausgestattet. Die übrige technische Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ bewegt sich im Leistungsbereich eines Mittelklasse-Smartphones. Den Anfang macht ein 6,83 Zoll großes Display, bei dem besonders die Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits hervorzuheben ist. Im Inneren steckt der solide Snapdragon 7s Gen 4 von Qualcomm als Prozessor. Außerdem hast Du bei diesem Xiaomi-Handy einen 6.500 mAh starken Akku für lange Laufzeit und mit Schnellladefunktion. Die technische Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Dual-Kamera Hauptkamera 200 MP Ultraweitwinkel 8 MP Frontkamera 32 MP Display 6,83 Zoll, 3.200 Nits Prozessor Snapdragon 7s Gen 4 Akku 6.500 mAh

Platz 7: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Ein günstiges Handy von Xiaomi mit guter Kamera ist das Xiaomi Redmi Note 15 Pro, mit dem Du gegenüber dem Redmi Note 15 Pro+ nur wenige Abstriche machen musst. Rückseitig ist ebenfalls eine Dual-Kamera eingebaut, deren Hauptlinse 200 MP Auflösung hat. Die Ultraweitwinkelkamera bietet 8 MP Auflösung. Ein kleiner Unterschied zeigt sich bei der Selfie-Kamera, denn sie löst beim Xiaomi Redmi Note 15 Pro nur mit 20 statt 32 MP auf. Die Qualitätsunterschiede fallen jedoch nur bei schwierigen Fotobedingungen auf. Was sonst noch im Xiaomi Redmi Note 15 Pro steckt, sind der MediaTek Dimensity 7400-Ultra als Prozessor und ein Akku mit einer Kapazität von 6.590 mAh. Er lässt sich übrigens mit maximal 45 Watt im Turbo-Modus aufladen. Zudem überzeugt das 6,83 Zoll messende Display mit seiner Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits, was das Ablesen von Inhalten bei Sonnenschein erleichtert. Ausstattung des Xiaomi Redmi Note 15 Pro in der Übersicht: Eigenschaft Technische Daten Kameratyp Dual-Kamera Hauptkamera 200 MP Ultraweitwinkel 8 MP Frontkamera 20 MP Display 6,83 Zoll, 3.200 Nits Prozessor MediaTek Dimensity 7400-Ultra Akku 6.590 mAh

Xiaomis beste Kamera – ein Fazit Welches Smartphone von Xiaomi die beste Kamera hat, hängt von Deinen Ansprüchen ab. Zu den Handys von Xiaomi mit guter Kamera gehören: das Xiaomi 15 Ultra mit der technisch besten Kameraausstattung

das Xiaomi 15 mit sehr guter Triple-Kamera

das Xiaomi 15T Pro als Preis-Leistungs-Sieger beim Kameravergleich

das Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ und 15 Pro für Social-Media-Nutzer FAQ zum Thema beste Kamera bei Xiaomi Welches Xiaomi-Telefon hat die beste Kameraqualität? Die beste Xiaomi-Kamera ist im Xiaomi 15 Ultra verbaut. Mit gleich vier Objektiven macht es bei allen Lichtverhältnissen, in der Nähe und Ferne sowie bei bewegten Objekten erstklassige Fotos. Hat Xiaomi eine bessere Kamera als Samsung? Im Bereich der Spitzenmodelle schlägt das Xiaomi 15 Ultra das Samsung Galaxy S25 Ultra mit etwas schärferen, kontrastreicheren Fotos. Allerdings bieten beide Hersteller Smartphones mit hochwertiger Kameratechnik an. Ist Xiaomi gut für Fotos? Besonders die Flaggschiffe des Herstellers Xiaomi, wie das Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 15, überzeugen mit einer hochwertigen Kameratechnik. Das liegt auch daran, dass Xiaomi mit dem Objektivhersteller Leica zusammenarbeitet. Welches günstige Xiaomi-Handy hat die beste Kamera? Ein Xiaomi-Handy mit guter Kamera und einem attraktiven Preis ist das Xiaomi 15T. Es bietet neben der 32-MP-Frontkamera eine Triple-Kamera mit 50-MP-Weitwinkelkamera. Auch das günstige Redmi Note 15 Pro+ überzeugt mit seiner Kameraausstattung, vor allem für Nutzer von Social Media. Foto: ©Xiaomi

