Auf dem chinesischen Markt waren das Redmi Note 14 (5G) , Note 14 Pro (5G) und Note 14 Pro+ bereits seit einiger Zeit erhältlich. Jetzt gibt der Hersteller Xiaomi die Smartphones auch für den europäischen Markt frei und bietet somit eine Ergänzung aus der Mittelklasse zur bereits seit Herbst erhältlich Reihe Xiaomi 14 an. Im großen Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+ erfährst Du, welche Unterschiede es zwischen den Modellen gibt.

Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+: Technische Daten

Im Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+ wirft freenet zunächst einen Blick auf die technischen Daten. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Spezifikationen der drei Modelle:

Feature Xiaomi Redmi Note 14 / 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Display FHD+ Flat Display FHD+ Flat Display / 1,5K Curved Display 1,5K Curved Display Prozessor MediaTek Helio G99 Ultra / MediaTek Dimensity 7025-Ultra MediaTek Helio G100-Ultra / MediaTek Dimensity 7300-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Arbeitsspeicher 6 oder 8 GB RAM / 6, 8 oder 12 GB 8 oder 12 GB 8 GB oder 12 GB RAM Speicherplatz 128 GB oder 256 GB / 128 GB, 256 GB oder 512 GB 128, 256 oder 512 GB / 256 oder 512 GB 256 GB oder 512 GB Hauptkamera 108 MP 200 MP 200 MP Ultraweitwinkel 2 MP / 8 MP 8 MP 8 MP Makrokamera 2 MP 2 MP 2 MP Frontkamera 20 MP 20 MP 20 MP Akku 5.500 mAh, 33 W TurboCharge / 5.500 mAh, 45 W TurboCharge 5.110 mAh / 5.500 mAh, 45 W TurboCharge 5.110 mAh, 120 W HyperCharge Schutzart IP54 / IP64 IP64 / IP68 IP68

Display-Vergleich: Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+

6,67 Zoll bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Gleich ist auch die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz bei allen drei OLED-Displays. Unterschiede fallen hier primär beim Vergleich der Spitzenhelligkeit auf. Sowohl das Redmi Note 14 als auch das 14 Pro von Xiaomi bringen es auf eine Spitzenhelligkeit von höchstens 1.800 Nits. Das teurere Redmi Note 14 Pro+ erreicht bis zu 3.000 Nits. Auch die Display-Glastechnologie unterscheidet sich: Setzt Xiaomi beim Redmi Note 14 noch auf das etwas ältere Gorilla Glass 5, wurden dem Redmi Note 14 Pro und 14 Pro+ das neuere Gorilla Glass Victus 2 spendiert.

Xiaomi Redmi Note 14, 14 Pro & 14 Pro+ im Größenvergleich

Auch in der Größe und beim Gewicht der drei neuen Smartphones gibt es Unterschiede. Die folgende Übersicht zeigt die Daten der drei Modelle im Vergleich:

Modell Größe (mm) Gewicht Redmi Note 14 (5G) 164,8 x 78,1 x 8,1 190 g Redmi Note 14 Pro (5G) 162,16 x 74,92 x 8,24 190 g Redmi Note 14 Pro+ 162,53 x 74,67 x 8,75 207,2 g (Glasversion) / 202,7 g (PU-Version)

Die Kameratechnik in den Redmi Note 14 Smartphones

Die neuen Smartphones der Xiaomi Redmi Note 14 Reihe sind alle mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Eine weitere Gemeinsamkeit aller Modelle ist die Funktion „Dual Video”. Mit ihr ist es möglich, gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera Videos aufzunehmen. Die Auflösung der verschiedenen Kameralinsen bei den drei neuen Modellen unterscheiden sich jedoch und betragen:

Kamera Redmi Note 14 / 5G Redmi Note 14 Pro / 5G Redmi Note 14 Pro+ Hauptkamera 108 MP 200 MP 200 MP Ultraweitwinkel 2 MP / 8 MP 8 MP 8 MP Makrokamera 2 MP 2 MP 2 MP Frontkamera 20 MP 20 MP 20 MP

Unterschiedliche Prozessoren für Xiaomi Redmi Note 14 Modelle

Xiaomi setzt in allen Geräten der neuen Redmi Note 14 Reihe unterschiedliche Prozessoren ein. Das leistungsstärkste Smartphone ist das Redmi Note 14 Pro+ mit einem Prozessor von Qualcomm und dem größten Arbeitsspeicher. Im Detail bieten die Smartphones folgende Spezifikationen hinsichtlich des Prozessors und Speichers:

Redmi Note 14: MediaTek Helio G99 Ultra, 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB

Redmi Note 14 Pro: MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB RAM, 256 GB

Redmi Note 14 Pro+: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 oder 12 GB RAM, 256 oder 512 GB

Xiaomi Note 14 Pro vs. Note 14 Pro+ vs. Note 14: Akku-Vergleich

Der Vergleich der Akkuleistung von Xiaomi Note 14 Pro vs. Note 14 Pro+ vs. Note 14 zeigt ebenfalls Unterschiede bei der Leistung. Das günstigste Note 14 ist mit einem 5.500 mAh starken Akku ausgestattet, den Du mit maximal 33 Watt laden kannst (45 Watt bei der 5G-Variante). Das etwas teurere Note 14 Pro nutzt einen 5.110 mAh starken Akku (5.500 mAh in der 5G-Variante), der sich jedoch mit bis zu 45 Watt aufladen lässt. Das Xiaomi Note 14 Pro+ hat zwar einen etwas kleineren Akku mit 5.110 mAh, seine Stärke liegt aber in der Ladegeschwindigkeit, denn Du kannst mit bis zu 120 Watt laden. Allerdings unterstützt keines der Modelle kabelloses Laden.