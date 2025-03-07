Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+
Mit dem Redmi Note 14, 14 Pro und 14 Pro+ hat Xiaomi neue Top-Modelle präsentiert. freenet stellt Dir die Besonderheiten vor.
Auf dem chinesischen Markt waren das Redmi Note 14 (5G), Note 14 Pro (5G) und Note 14 Pro+ bereits seit einiger Zeit erhältlich. Jetzt gibt der Hersteller Xiaomi die Smartphones auch für den europäischen Markt frei und bietet somit eine Ergänzung aus der Mittelklasse zur bereits seit Herbst erhältlich Reihe Xiaomi 14 an. Im großen Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+ erfährst Du, welche Unterschiede es zwischen den Modellen gibt.
Im Vergleich Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+ wirft freenet zunächst einen Blick auf die technischen Daten. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Spezifikationen der drei Modelle:
|Feature
|Xiaomi Redmi Note 14 / 5G
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 5G
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
|Display
|FHD+ Flat Display
|FHD+ Flat Display / 1,5K Curved Display
|1,5K Curved Display
|Prozessor
|MediaTek Helio G99 Ultra / MediaTek Dimensity 7025-Ultra
|MediaTek Helio G100-Ultra / MediaTek Dimensity 7300-Ultra
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|Arbeitsspeicher
|6 oder 8 GB RAM / 6, 8 oder 12 GB
|8 oder 12 GB
|8 GB oder 12 GB RAM
|Speicherplatz
|128 GB oder 256 GB / 128 GB, 256 GB oder 512 GB
|128, 256 oder 512 GB / 256 oder 512 GB
|256 GB oder 512 GB
|Hauptkamera
|108 MP
|200 MP
|200 MP
|Ultraweitwinkel
|2 MP / 8 MP
|8 MP
|8 MP
|Makrokamera
|2 MP
|2 MP
|2 MP
|Frontkamera
|20 MP
|20 MP
|20 MP
|Akku
|5.500 mAh, 33 W TurboCharge / 5.500 mAh, 45 W TurboCharge
|5.110 mAh / 5.500 mAh, 45 W TurboCharge
|5.110 mAh, 120 W HyperCharge
|Schutzart
|IP54 / IP64
|IP64 / IP68
|IP68
6,67 Zoll bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Gleich ist auch die maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz bei allen drei OLED-Displays. Unterschiede fallen hier primär beim Vergleich der Spitzenhelligkeit auf. Sowohl das Redmi Note 14 als auch das 14 Pro von Xiaomi bringen es auf eine Spitzenhelligkeit von höchstens 1.800 Nits. Das teurere Redmi Note 14 Pro+ erreicht bis zu 3.000 Nits. Auch die Display-Glastechnologie unterscheidet sich: Setzt Xiaomi beim Redmi Note 14 noch auf das etwas ältere Gorilla Glass 5, wurden dem Redmi Note 14 Pro und 14 Pro+ das neuere Gorilla Glass Victus 2 spendiert.
Auch in der Größe und beim Gewicht der drei neuen Smartphones gibt es Unterschiede. Die folgende Übersicht zeigt die Daten der drei Modelle im Vergleich:
|Modell
|Größe (mm)
|Gewicht
|Redmi Note 14 (5G)
|164,8 x 78,1 x 8,1
|190 g
|Redmi Note 14 Pro (5G)
|162,16 x 74,92 x 8,24
|190 g
|Redmi Note 14 Pro+
|162,53 x 74,67 x 8,75
|207,2 g (Glasversion) / 202,7 g (PU-Version)
Die neuen Smartphones der Xiaomi Redmi Note 14 Reihe sind alle mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Eine weitere Gemeinsamkeit aller Modelle ist die Funktion „Dual Video”. Mit ihr ist es möglich, gleichzeitig mit der Front- und Rückkamera Videos aufzunehmen. Die Auflösung der verschiedenen Kameralinsen bei den drei neuen Modellen unterscheiden sich jedoch und betragen:
|Kamera
|Redmi Note 14 / 5G
|Redmi Note 14 Pro / 5G
|Redmi Note 14 Pro+
|Hauptkamera
|108 MP
|200 MP
|200 MP
|Ultraweitwinkel
|2 MP / 8 MP
|8 MP
|8 MP
|Makrokamera
|2 MP
|2 MP
|2 MP
|Frontkamera
|20 MP
|20 MP
|20 MP
Xiaomi setzt in allen Geräten der neuen Redmi Note 14 Reihe unterschiedliche Prozessoren ein. Das leistungsstärkste Smartphone ist das Redmi Note 14 Pro+ mit einem Prozessor von Qualcomm und dem größten Arbeitsspeicher. Im Detail bieten die Smartphones folgende Spezifikationen hinsichtlich des Prozessors und Speichers:
Redmi Note 14: MediaTek Helio G99 Ultra, 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB
Redmi Note 14 Pro: MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB RAM, 256 GB
Redmi Note 14 Pro+: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 oder 12 GB RAM, 256 oder 512 GB
Der Vergleich der Akkuleistung von Xiaomi Note 14 Pro vs. Note 14 Pro+ vs. Note 14 zeigt ebenfalls Unterschiede bei der Leistung. Das günstigste Note 14 ist mit einem 5.500 mAh starken Akku ausgestattet, den Du mit maximal 33 Watt laden kannst (45 Watt bei der 5G-Variante). Das etwas teurere Note 14 Pro nutzt einen 5.110 mAh starken Akku (5.500 mAh in der 5G-Variante), der sich jedoch mit bis zu 45 Watt aufladen lässt. Das Xiaomi Note 14 Pro+ hat zwar einen etwas kleineren Akku mit 5.110 mAh, seine Stärke liegt aber in der Ladegeschwindigkeit, denn Du kannst mit bis zu 120 Watt laden. Allerdings unterstützt keines der Modelle kabelloses Laden.
Das Redmi Note 14 ist zwar das größte Modell der neuen Reihe von Xiaomi, bei der technischen Ausstattung fällt es jedoch hinter dem Note 14 Pro und Note 14 Pro+ ab. Sind Dir ein starker Prozessor mit großem Arbeitsspeicher, eine leistungsstarke Kamera und eine hohe Ladegeschwindigkeit beim Akku wichtig, gewinnt das Note 14 Pro+ das Duell von Xiaomi Redmi Note 14 vs. 14 Pro vs. 14 Pro+. Es ist allerdings mit einem UVP von 500 Euro auch das teuerste Modell.
Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ist hinsichtlich der Kamera, des eingebauten Prozessors und der Displaytechnologie das beste Smartphone der neuen Note 14 Reihe von Xiaomi. Im Duell Xiaomi Note 14 Pro vs. Note 14 Pro+ fällt außerdem auf, dass das Note 14 Pro+ die kompaktesten Maße hat, was für eine angenehmere Bedienung sorgt.
Seit Mitte Januar 2025 ist das Redmi Note 14 Pro auch auf dem europäischen Markt erhältlich, nachdem Xiaomi es anfänglich lediglich in China auf den Markt gebracht hat. Damit löst das Note 14 Pro das beliebte Note 13 Pro ab.
Wer Wert auf schnelles Laden des Akkus, einen leistungsstarken Prozessor und großzügigen Gerätespeicher legt, für den lohnt sich das neue Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Sowohl im Vergleich zum Vorgänger Note 13 Pro+ als auch zum Note 14 und Note 14 Pro überzeugen die technischen Daten.
Die Modellbezeichnung „Pro” weist bei Smartphones von Xiaomi darauf hin, dass dieses Modell die umfangreichste und leistungsstärkste technische Ausstattung einer Modellreihe hat.
Foto: © Xiaomi