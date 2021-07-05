Und was die Künstlervergütung angeht, kann sich Spotify eine Scheibe abschneiden. Laut eigenen Angaben fließen bei Tidal 75 Prozent der Einnahmen direkt an die Interpreten. Das nennen wir mal vorbildlich.

Mit mehr als 70 Millionen Tracks bietet Tidal eine beeindruckende Musikbibliothek für jeden Geschmack. Das Angebot erstreckt sich aber nicht nur auf das Abspielen von Musiktiteln. Auch Podcasts mit Musikbezug, Konzert-Livestreams, Musikvideos und ein eigenes Magazin sind inklusive. Du kannst über Tidal sogar Konzerttickets shoppen.

Tidal ( iOS | Android ) ist in Deutschland noch verhältnismäßig unbekannt, hat aber den einen oder anderen Vorzug auf Lager. So bietet der Musik-Streaming-Dienst im Vergleich zur Konkurrenz eine besonders hochwertige Soundqualität . Die hat aber auch ihren Preis: Stolze 19,99 Euro zahlst du für das HiFi-Abo monatlich. Die Standardvariante gibt’s dagegen schon für 9,99 Euro.

Spotify ( iOS | Android ) ist noch immer die erfolgreichste Musik-Streaming-App. Und das hat seinen Grund: Das Angebot ist mit über 70 Millionen Titeln nicht nur sehr üppig; auch der integrierte Algorithmus kann sich hören lassen. Wenn du beispielsweise eine bestimmte Band in Dauerschleife hörst, schlägt dir Spotify regelmäßig neue Künstler vor, die dir ebenfalls zusagen könnten. Die Premium-Version ohne Werbung kostet 9,99 Euro pro Monat; sofern dich die gelegentlichen Werbeblöcke nicht stören, kannst du auch die kostenlose Variante nutzen. Für 12,99 Euro monatlich können auch zwei Nutzer auf dasselbe Abo zugreifen. Falls du erstmal in das Angebot reinschnuppern willst, kannst du den Dienst einen Monat lang kostenlos testen .

Teure MP3-Downloads und lästiges CD-Wechseln gehören der Vergangenheit an: Mit Spotify, Tidal und Konsorten hast du deine digitale Jukebox immer in der Hosentasche dabei. Wir präsentieren dir die besten Musik-Streaming-Dienste.

Du bist dir unsicher, welchen Musik-Streaming-Dienst du downloaden sollst? Falls du stolzer Besitzer eines iPhones bist, bietet sich das Tool Apple Music ( iOS | Android) an. Für 9,99 Euro monatlich steht dir eine gigantische Bibliothek mit mehr als 70 Millionen Titeln zur Verfügung. Da findest du garantiert jeden deiner Lieblingskünstler. Zudem gehören auch zahlreiche Podcasts zum Angebot.

Eine Gratis-Version mit Werbeblöcken gibt es leider nicht, dafür aber einen satten Rabatt für Studenten (4,99 Euro pro Monat). Du kannst Apple Music aber immerhin 90 Tage lang kostenlos testen, falls du dir anfangs noch unschlüssig bist.

Übrigens: Bei Apple Music profitierst du von zwei neuen grandiosen Funktionen: Die eine hört auf den Namen Lossless und sorgt dafür, dass du deine Musik mit verlustfreier Audiokomprimierung genießen kannst. Darüber hinaus sind ausgewählte Alben mit Dolby-Atmos-Raumklang verfügbar.

Amazon Music

Mit Amazon Music ( iOS | Android) hat auch der weltgrößte Online-Versandhändler seinen Hut in den Ring geworfen. Und mit über 70 Millionen Songs ist die gebotene Auswahl aller Ehren wert. Die Bedienoberfläche ist intuitiv gestaltet und auch eine Offline-Funktion ist am Start. Auf Wunsch kannst du die Tracks sogar in HD abspielen lassen – ohne Aufpreis.

Für ein reguläres Premium-Konto zahlst du 9,99 Euro im Monat. Wer bereits Amazon-Prime-Kunde ist, spart noch ein paar Groschen: 7,99 Euro sind in diesem Fall monatlich fällig. Dafür bekommst du ein solides Gesamtpaket, das lediglich in puncto Podcasts noch etwas Nachholbedarf hat. Übrigens: Als Amazon-Music-Kunde kommst du sogar in den Genuss ausgewählter Fußball-Live-Übertragungen.

YouTube Music

Auch die weltweit größte Video-Plattform ist auf den Zug der Musik-Streaming-Apps aufgesprungen: YouTube Music ( iOS | Android) kommt mit rund 50 Millionen Titeln im Gepäck und bietet dir damit eine reichhaltige Palette. Auch Songtexte und Videos sind in das Angebot integriert. Dazu liefert der Dienst passende Playlists für deine Fitnessworkouts, deinen Urlaub oder zum Meditieren.

Ein kleiner Makel ist die ausbaufähige Soundqualität und die Tatsache, dass YouTube nur im Browser, nicht aber als App verfügbar ist. Der Preis für ein reguläres Abo liegt bei 9,99 Euro im Monat. Ein einmonatiges Probeabo für lau ist ebenfalls drin.

Deezer

Der französische Musik-Streaming-Dienst Deezer ( iOS | Android) trumpft mit einer anständigen Auswahl von rund 60 Millionen Titeln und einer netten Radio-Funktion auf. Zudem kommen auch Hörbuch- und Podcast-Fans voll auf ihre Kosten. Wenn du nicht ständig von einer Internetverbindung abhängig sein willst, kannst du deine Lieblingsmusik auch herunterladen und offline genießen.

Darüber hinaus sammelt Deezer mit einer HiFi-Option ordentlich Pluspunkte. Die kostet allerdings 14,99 Euro im Monat und damit etwas mehr als die klassische Premium-Variante, für die du 9,99 Euro berappen musst. Auch eine kostenlose Variante mit Werbung ist verfügbar. Unentschlossene können den Dienst drei Monate lang testen, ohne einen Cent blechen zu müssen.

Foto: ©Shutterstock/BublikHaus