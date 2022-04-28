Nach der letzten Urlaubsreise, Familienfeier oder Sightseeing-Tour ist Deine Smartphone-Galerie randvoll gefüllt mit Schnappschüssen und Du möchtest Deine liebsten Bilder von Deinem iPhone auf den PC übertragen? Je nach Betriebssystem Deines Computers bieten sich dafür unterschiedliche Möglichkeiten an. Unabhängig davon, ob Du eines der neuesten Apple-Modelle wie das iPhone 17 besitzt oder das iPhone 16 Deine Bilder knipst: Der Import der Fotos von Deinem iPhone auf einen Mac funktioniert durch Programme wie iTunes, iCloud und Co. ganz unkompliziert. Die Übertragung Deiner Fotos vom iPhone auf einen PC, der zum Beispiel mit Windows 10 läuft, wirft bei den meisten jedoch große Fragezeichen auf. freenet hat sechs unkomplizierte Wege für Dich zusammengefasst, mit denen Du Fotos von Deinem iPhone auf den PC überträgst.

Fotos vom iPhone via Apple-Services auf PC übertragen

Apple-Programme wie iTunes, iCloud oder der iDevice-Manager, machen die Übertragung von Fotos von Deinem iPhone auf einen Mac kinderleicht. Einige der Programme funktionieren dabei auch für Windows-PCs. In nur wenigen Schritten wandern Deine liebsten Schnappschüsse in der Regel kabellos von der Smartphone-Galerie auf den Computer und machen Platz für neue Erinnerungsfotos. Im Folgenden findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Übertragung von iPhone-Bildern auf den PC mit iTunes, iCloud und Co.

Fotos vom iPhone via iTunes auf Mac übertragen

Für den Datentransfer via iTunes sind nur wenige Schritte jedoch auch ein Apple-Computer nötig.

So gehst Du dabei vor:

Verbinde Dein iPhone mit dem PC – entweder mithilfe eines USB-Kabels oder via WLAN. Für letztere Option müssen sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden. Anschließend öffnest Du iTunes auf Deinem Mac und klickst oben links auf „Gerät“. Als nächstes klickst Du auf „Fotos“ und danach auf „Fotos synchronisieren“. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Menü, aus dem Du alle Alben und Ordner mit den Fotos auswählen kannst, die Du von Deinem iPhone auf den PC übertragen möchtest. Zum Abschluss klickst Du auf „Anwenden“, um den Synchronisationsvorgang zu starten. Solltest Du die Synchronisierung auf diesem Wege zum ersten Mal durchführen, kann der Prozess ein Weilchen dauern.

iPhone-Bilder via iCloud auf den PC übertragen

Der iCloud-Dienst von Apple bietet Dir eine unkomplizierte Möglichkeit, Deine iPhone-Bilder auf einen PC zu übertragen. Solltest Du keinen Apple-Computer besitzen, hast Du hier den Vorteil, dass Du Dich auch über den Browser auf einem Windows-PC in Deinen iCloud-Account einloggen und Deine Fotos importieren kannst.

Hinweis: Beim Login ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig. Dabei sind zum einen die Apple-ID und zum anderen ein sechsstelliger Code gefragt. Den Code erhältst Du nach Eingabe Deiner Apple-ID per Nachricht auf Dein iPhone.

Nach dem Login kannst Du die „Fotos“-Kachel auswählen, wo alle auf dem iPhone angelegten Fotoalben zur Verfügung stehen. Oben rechts im Browser-Fenster findest Du außerdem einen Download-Button für die Fotos. Dann ist nur noch ein Klick notwendig, um die Fotos vom iPhone oder iPad auf den PC zu laden.

Tipp: Damit diese Methode funktioniert, muss die iCloud-Fotofreigabe aktiviert sein. Diese findest Du unter Einstellungen > iCloud > Fotos. Hier die Zusammenfassung, wie sich Fotos über die iCloud vom iPhone auf einen PC herunterladen lassen:

iCloud-Fotofreigabe erteilen. Auf dem Windows- oder Apple-PC über den Browser in der iCloud einloggen. Für den Login die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Apple-ID und sechsstelliger Code) durchführen. Über die Fotos-Kachel in der iCloud sind alle auf dem iPhone gespeicherten Fotos auch in der Cloud verfügbar.

Fotos vom iPhone auf Mac via iDevice Manager

Ein weiteres Tool, mit dessen Hilfe Du Bilder, Videos, Musiktitel und Kontakte ganz bequem von Deinem iPhone auf einen PC ziehen kannst, ist der iDevice Manager. Du kannst die Software, die früher unter der Bezeichnung „iPhone Explorer“ vermarktet wurde, ganz einfach online auf Deinem Windows-Rechner downloaden – und zwar zum Nulltarif.

Mit dem Tool hast Du Zugriff auf die gesamte Dateistruktur Deines Apple-Geräts, wodurch Du all Deine Fotos, Videos und sonstigen Dateien verwalten kannst. Diese Schritte sind dazu notwendig:

Starte nach dem Download das Programm. Verbinde Dein iPhone via USB mit dem PC. Beginne die Synchronisierung. Navigiere Dich über die intuitive Benutzeroberfläche ganz einfach per Drag-and-Drop.

Praktisch: Du kannst nicht nur Bilder von Deinem iPhone auf den PC übertragen, sondern auch den umgekehrten Weg wählen und Dateien auf Dein Apple-Gerät ziehen. Du solltest beim Transferieren allerdings Vorsicht walten lassen: Wenn Du systemrelevante Dateien verschiebst oder in irgendeiner Weise veränderst, kann das Dein Smartphone bzw. Tablet schädigen.