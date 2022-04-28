Fotos vom iPhone auf den PC übertragen
Wie kommen die Lieblingsfotos von Deinem iPhone auf den PC? freenet zeigt Dir die einfachsten Wege!
Nach der letzten Urlaubsreise, Familienfeier oder Sightseeing-Tour ist Deine Smartphone-Galerie randvoll gefüllt mit Schnappschüssen und Du möchtest Deine liebsten Bilder von Deinem iPhone auf den PC übertragen? Je nach Betriebssystem Deines Computers bieten sich dafür unterschiedliche Möglichkeiten an. Unabhängig davon, ob Du eines der neuesten Apple-Modelle wie das iPhone 17 besitzt oder das iPhone 16 Deine Bilder knipst: Der Import der Fotos von Deinem iPhone auf einen Mac funktioniert durch Programme wie iTunes, iCloud und Co. ganz unkompliziert. Die Übertragung Deiner Fotos vom iPhone auf einen PC, der zum Beispiel mit Windows 10 läuft, wirft bei den meisten jedoch große Fragezeichen auf. freenet hat sechs unkomplizierte Wege für Dich zusammengefasst, mit denen Du Fotos von Deinem iPhone auf den PC überträgst.
Apple-Programme wie iTunes, iCloud oder der iDevice-Manager, machen die Übertragung von Fotos von Deinem iPhone auf einen Mac kinderleicht. Einige der Programme funktionieren dabei auch für Windows-PCs. In nur wenigen Schritten wandern Deine liebsten Schnappschüsse in der Regel kabellos von der Smartphone-Galerie auf den Computer und machen Platz für neue Erinnerungsfotos. Im Folgenden findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Übertragung von iPhone-Bildern auf den PC mit iTunes, iCloud und Co.
Für den Datentransfer via iTunes sind nur wenige Schritte jedoch auch ein Apple-Computer nötig.
So gehst Du dabei vor:
Verbinde Dein iPhone mit dem PC – entweder mithilfe eines USB-Kabels oder via WLAN. Für letztere Option müssen sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden.
Anschließend öffnest Du iTunes auf Deinem Mac und klickst oben links auf „Gerät“.
Als nächstes klickst Du auf „Fotos“ und danach auf „Fotos synchronisieren“.
Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Menü, aus dem Du alle Alben und Ordner mit den Fotos auswählen kannst, die Du von Deinem iPhone auf den PC übertragen möchtest.
Zum Abschluss klickst Du auf „Anwenden“, um den Synchronisationsvorgang zu starten. Solltest Du die Synchronisierung auf diesem Wege zum ersten Mal durchführen, kann der Prozess ein Weilchen dauern.
Der iCloud-Dienst von Apple bietet Dir eine unkomplizierte Möglichkeit, Deine iPhone-Bilder auf einen PC zu übertragen. Solltest Du keinen Apple-Computer besitzen, hast Du hier den Vorteil, dass Du Dich auch über den Browser auf einem Windows-PC in Deinen iCloud-Account einloggen und Deine Fotos importieren kannst.
Hinweis: Beim Login ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig. Dabei sind zum einen die Apple-ID und zum anderen ein sechsstelliger Code gefragt. Den Code erhältst Du nach Eingabe Deiner Apple-ID per Nachricht auf Dein iPhone.
Nach dem Login kannst Du die „Fotos“-Kachel auswählen, wo alle auf dem iPhone angelegten Fotoalben zur Verfügung stehen. Oben rechts im Browser-Fenster findest Du außerdem einen Download-Button für die Fotos. Dann ist nur noch ein Klick notwendig, um die Fotos vom iPhone oder iPad auf den PC zu laden.
Tipp: Damit diese Methode funktioniert, muss die iCloud-Fotofreigabe aktiviert sein. Diese findest Du unter Einstellungen > iCloud > Fotos. Hier die Zusammenfassung, wie sich Fotos über die iCloud vom iPhone auf einen PC herunterladen lassen:
iCloud-Fotofreigabe erteilen.
Auf dem Windows- oder Apple-PC über den Browser in der iCloud einloggen.
Für den Login die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Apple-ID und sechsstelliger Code) durchführen.
Über die Fotos-Kachel in der iCloud sind alle auf dem iPhone gespeicherten Fotos auch in der Cloud verfügbar.
Ein weiteres Tool, mit dessen Hilfe Du Bilder, Videos, Musiktitel und Kontakte ganz bequem von Deinem iPhone auf einen PC ziehen kannst, ist der iDevice Manager. Du kannst die Software, die früher unter der Bezeichnung „iPhone Explorer“ vermarktet wurde, ganz einfach online auf Deinem Windows-Rechner downloaden – und zwar zum Nulltarif.
Mit dem Tool hast Du Zugriff auf die gesamte Dateistruktur Deines Apple-Geräts, wodurch Du all Deine Fotos, Videos und sonstigen Dateien verwalten kannst. Diese Schritte sind dazu notwendig:
Starte nach dem Download das Programm.
Verbinde Dein iPhone via USB mit dem PC.
Beginne die Synchronisierung.
Navigiere Dich über die intuitive Benutzeroberfläche ganz einfach per Drag-and-Drop.
Praktisch: Du kannst nicht nur Bilder von Deinem iPhone auf den PC übertragen, sondern auch den umgekehrten Weg wählen und Dateien auf Dein Apple-Gerät ziehen. Du solltest beim Transferieren allerdings Vorsicht walten lassen: Wenn Du systemrelevante Dateien verschiebst oder in irgendeiner Weise veränderst, kann das Dein Smartphone bzw. Tablet schädigen.
Auch die altbewährte Methode über ein USB-Kabel ermöglicht eine unkomplizierte Übertragung der Fotos von Deinem iPhone auf einen PC, da Windows und iOS den direkten Fototransfer unterstützen. Dafür sind folgende Schritte notwendig:
Verbinde Dein iPhone via USB-Kabel mit Deinem Windows-Rechner.
Auf dem iPhone erfolgt eine Abfrage, ob das über USB verbundene Gerät auf das iPhone zugreifen darf. Diese Anfrage bestätigst Du mit „zulassen“. Alle erforderlichen Treiber werden nun automatisch installiert.
In Windows erscheint ein Fenster mit verschiedenen „Geräteoptionen“ für das iPhone. Du wählst die Option „Bilder und Videos importieren“.
Nun erkennt der Windows Explorer das „Apple iPhone“ als externes Gerät: Klicke auf das entsprechende Icon.
Hier findest Du standardmäßig den Ordner DCIM. Aus diesem kannst Du Deine iPhone-Fotos und -Videos einfach auf den PC ziehen.
Hinweis: Wenn der Windows-Rechner das unter iOS 11 eingeführte Format HEIC/HEIF (High Efficiency Image Format) nicht unterstützt, wandelt er die Bilder automatisch in das JPG-Format um. Möchtest Du Fotos von Deinem iPhone auf einen PC mit Windows 10 übertragen, stellt das jedoch keine Hürde für Dich dar: Seit des Updates 1803 unterstützt Windows HEIF.
Tipp: Die Software "CopyTrans Photo" hat sich für die Übertragung von Fotos auf den PC als besonders praktisches Hilfsmittel erwiesen. Das Tool ist nicht nur intuitiv bedienbar, sondern unterstützt beispielsweise auch das Pro-RAW-Format. Lade die Software einfach auf Deinem PC herunter und verbinde diesen via USB mit Deinem iPhone. Kleiner Haken: Das Tool ist kostenpflichtig.
Mit der App "WiFi Album Wireless Transfer" für iOS gelingt der Transfer Deiner Fotos von einem iPhone auf den PC im Handumdrehen. Das Beste: Du brauchst kein Kabel für die Datenübertragung. Du kannst Deine iPhone-Bilder kabellos auf den PC übertragen, indem beide Geräte auf dasselbe WLAN-Netzwerk zugreifen.
So geht’s Schritt für Schritt:
Lade das kostenlose Tool einfach aus dem App Store herunter und starte es.
Im Anschluss notierst Du Dir die IP-Adresse, die Dir die App anzeigt.
Gib die Adresse in den Browser auf Deinem Windows-PC ein, um die beiden Geräte zu koppeln.
Das war’s auch schon – die Übertragung Deiner Fotos und Videos kann nun beginnen.
Du nutzt kein Apple iPhone, sondern ein Android-Handy und möchtest ebenfalls Fotos und andere Daten auf Deinen PC oder in eine Cloud ziehen? Kein Problem: Auch in diesem Fall gibt es verschiedene Mittel und Wege. freenet zeigt Dir im Magazinbeitrag zum Thema „ Android Backup zur Datensicherung“, wie Du dabei vorgehst.
Eine weitere Möglichkeit, iPhone-Bilder auf Deinen PC zu übertragen, ist die Nutzung der Dropbox. Dazu gehst Du wie folgt vor:
Installiere die Dropbox-App auf Deinem iPhone.
In der iPhone-Fotos-App lassen sich über das Upload-Symbol unten links auf dem Display ausgewählte Fotos in die Dropbox hochladen. Alternativ kannst Du auch direkt aus der Dropbox-App iPhone-Fotos freigeben.
Um nun über Windows Zugriff zu haben, kannst Du entweder über einen Browser auf Dein Dropbox-Konto zugreifen oder den Cloud-Dienst auf Windows installieren. Dann erscheint ein Dropbox-Ordner im Windows Explorer.
Tipp: Du nutzt andere Cloud-Apps wie OneDrive oder Google Drive? Diese kannst Du ebenso gut verwenden, um Fotos von Deinem iPhone auf den PC zu übertragen.
Programme und Services wie iCloud, iDevice-Manager, Dropbox, WiFi-Alben aber auch das altbewährte USB-Kabel ermöglichen die Übertragung Deiner Fotos von einem iPhone auf den Windows-PC.
Lediglich für die Foto-Übertragung via iTunes sind zwei Apple-Geräte notwendig.
iPhone-Fotos lassen sich über den Windows Explorer auf einen PC ziehen, wenn das iPhone über USB angeschlossen und auf beiden Geräten die Freigabe erfolgt ist.
Über die Fotos-App oder die Dropbox-App kannst Du Fotos in die Cloud hochladen und auf diese vom Windows-Rechner aus zugreifen. Auch andere Cloud-Apps wie OneDrive oder Google Drive bieten sich für diesen Zweck an.
Sollte die Übertragung der Fotos von Deinem iPhone auf einen PC einmal nicht funktionieren, kann das verschiedene Gründe haben. Ein Grund dafür könnte sein, dass Dein unes nicht auf dem neusten Stand ist.Prüfe daher, ob Du die aktuelle Version nutzt und update sie gegebenenfalls. Außerdem gilt es zu prüfen, ob das USB-Kabel richtig funktioniert und ordnungsgemäß angeschlossen ist. Gegebenenfalls kann das Trennen und Neuverbinden das Problem lösen.
Für die Übertragung eines Videos von Deinem PC auf ein iPhone bietet sich die Nutzung von iTunes an. Ist das iPhone mit dem Mac verbunden, öffnest Du iTunes auf dem Computer und wählst in der Menü-Leiste das Film-Symbol aus und klickst auf „Meine Filme“. Danach klickst Du auf „Datei“ und anschließend auf „Zur Mediathek hinzufügen“.
Foto: © Pexels