Du möchtest Freunden Deine Urlaubsfotos zeigen oder Deine liebsten YouTube-Clips vorführen? Auch wenn Smartphones immer größer werden: Spaß macht das Gucken auf dem kleinen Bildschirm nicht wirklich, denn irgendjemand sieht meistens schlecht. Die perfekte Lösung liegt darin, das Handy mit dem Fernseher zu verbinden. Das ist über verschiedene Wege möglich. freenet verrät, wie’s geht!

Handy mit dem Fernseher verbinden: Diese Optionen gibt es

Egal, ob Du ein iPhone oder ein Android-Gerät hast – Dein Handy mit dem Fernseher zu verbinden wird in nur wenigen Schritten zum Kinderspiel. Hier findest Du alle Optionen für iPhones oder Samsung-Smartphones in der Übersicht:

Smartphone Kabelgebunden Kabellos Android-Geräte Mini-HDMI-zu-HDMI, MHL, Micro-USB-Kabel DLNA, Miracast, Chromecast, Fire TV iPhone/iPad HDMI-Kabel + Adapter für Lightning-Port AirPlay (Apple TV)

freenet zeigt dir Step-by-Step, wie jede der Methoden funktioniert. Damit klappt die Übertragung auf den großen Bildschirm garantiert.

Handy mit TV verbinden: Kabellos via DLNA

Zum einen lässt sich ein Handy kabellos via DLNA mit dem Fernseher verbinden. DLNA steht für Digital Living Network Alliance und erlaubt das reibungslose Zusammenarbeiten von Geräten unterschiedlicher Hersteller. Die meisten TV-Geräte sind heutzutage dafür zertifiziert. Wenn Dein Handy nicht DLNA-kompatibel ist, kannst Du ganz einfach eine UPnP (Universal Plug and Play)-App installieren.

Sind diese Grundbedingungen vorhanden, gehst Du folgendermaßen vor:

Verbinde sowohl Fernseher als auch Handy mit Deinem WLAN-Netz. Starte die Funktion „Medienserver suchen“ auf Deinem Fernseher. Nun kannst Du direkt per TV auf die Fotos und Videos auf Deinem Handy zugreifen.

Gut zu wissen: DRM-geschützte Inhalte, wozu auch Netflix zählt, kannst Du über diese Methode nicht anschauen.

Android-Handy mit TV verbinden: Miracast

Wenn Du Dein Android-Smartphone mit dem Fernseher verbinden und Deinen Bildschirm spiegeln möchtest, kannst Du das via Miracast tun. Du findest das Feature auf den allermeisten neueren Smart TVs sowie auf Smartphones ab Android 4.2. Über den Product Finder der Wi-Fi Alliance kannst Du prüfen, ob Deine Geräte kompatibel sind.

Und so gehst Du vor, wenn Du Dein Handy mit dem TV via Miracast verbinden willst:

Stelle sicher, dass sich Dein Smartphone und Dein Fernseher im selben WLAN-Netzwerk befinden.

Suche in den Einstellungen Deines Handys nach der Funktion für die Bildschirmübertragung und aktiviere diese. Je nach Hersteller ist diese mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet, etwa “Smart View”, “MirrorShare”, “Smart Share”, “Screen Share”, “Bildschirmspiegelung”, “Drahtlosprojektion” oder “Easy Projection”.

Wähle Dein TV-Gerät auf der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Nun kannst Du auf Deinem Fernseher der Verbindungsanfrage zustimmen.



Apple-Handy mit TV verbinden: AirPlay

Besitzt Du sowohl ein iPhone als auch einen Apple TV bzw. einen mit AirPlay kompatiblen Smart TV, kannst Du Dein Handy via AirPlay mit Deinem Fernseher verbinden.

Stelle sicher, dass beide Geräte im gleichen WLAN-Netzwerk sind. Öffne das Kontrollzentrum auf Deinem iPhone und tippe auf „Bildschirmsynchronisierung“. Wähle Deinen Fernseher aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Gib den Freigabecode ein, falls erforderlich, und die Verbindung wird hergestellt.

Manche Apps auf Deinem iPhone sind auch direkt mit einem AirPlay-Symbol versehen. Dann kannst Du das Symbol direkt anklicken und von dort aus Dein TV-Gerät auswählen.

Handy mit TV verbinden – So geht’s auch ohne Smart TV

Du besitzt keinen Smart TV? Mit Multimedia-Devices wie Google Chromecast, Apple TV und Amazon Fire TV gibt es einige Optionen, die es Dir ermöglichen, Dein Smartphone trotzdem kabellos mit Deinem Fernseher zu verbinden. Bei Chromecast und Fire TV handelt es sich um kleine Sticks, die Du in den HDMI-Port Deines Fernsehers steckst. Hat dieser keinen solchen Anschluss, kann ggf. ein Adapter helfen.

Wenn Du Google Chromecast nutzen willst, um Deinen Handy-Bildschirm auf den TV zu übertragen, musst Du zunächst die kostenlose Google-Home-App ( iOS | Android) auf Deinem Smartphone installieren. Anschließend dient letzteres wiederum als Fernbedienung. In der App kannst Du die Bildschirmübertragung starten.

Der Amazon Fire TV Stick funktioniert ähnlich wie Google Chromecast, benötigt für die Verbindung aber WLAN. Zudem funktioniert die Bildschirmübertragung nur mit Android-Smartphones, nicht aber mit Apple iPhones. Praktisch: Du kannst auch die gute alte Alexa mit dem Amazon-Tool verbinden!

Apple TV ist hingegen voll auf iOS zugeschnitten. Wie bei Google Chromecast bist Du auch bei dieser Option nicht auf eine WLAN-Verbindung angewiesen. Allerdings ist die kleine Box kein Schnäppchen. Um Dein Apple-Gerät mit Deinem Fernseher zu verbinden, gehst Du folgendermaßen vor: