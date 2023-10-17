Android-Virenschutz: Apps für mehr Sicherheit
Du willst Dein Smartphone bestmöglich schützen? freenet gibt Dir die besten Tipps für Virenschutz auf Android-Geräten.
Du willst Dein Smartphone bestmöglich schützen? freenet gibt Dir die besten Tipps für Virenschutz auf Android-Geräten.
Das Smartphone ist zu einem ständigen Begleiter im Alltag vieler Menschen geworden und kommt dabei wie selbstverständlich für viele komplexe Vorgänge zum Einsatz, etwa für das Mobile-Banking oder für das Online-Shopping. Was bei aller Bequemlichkeit schnell außer Acht gelassen wird: Hierbei kommen allerhand sensible, wichtige Daten zum Einsatz.
Die Möglichkeiten, über die mobilen Endgeräte an die wichtigen Daten der Nutzer zu gelangen, haben auch Kriminelle für sich erkannt. Die Folge: Malware, Trojaner oder gefälschte, gefährliche Apps treten immer häufiger auf.
Im Vergleich zu Apples Betriebssystem iOS gelten Android-Smartphones als etwas unsicherer. Grund dafür: Jeder Hersteller hat die Möglichkeit, den Android-Quellcode an die eigenen Geräte anzupassen. Dabei können leichter Sicherheitslücken entstehen, die sich Hacker zunutze machen. Umso wichtiger ist es, sein Android-Smartphone mit dem nötigen Virenschutz auszustatten.
Dieser bewahrt den Nutzer bestenfalls auch vor einem Download gefälschter Apps. Der eigentlich zu den Vorteilen der Android-Geräte gehörende offene App-Store bietet aufgrund der überschaubaren Kontrollen eine nicht zu unterschätzende Angriffsfläche für Hacker. Diese können gefährliche Apps oder Schadsoftware in den Store und somit auf die Geräte der Anwender zu bringen.
Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Updateversorgung der Android-Smartphones. Selbstverständlich ist Google bemüht, Sicherheitslücken zu schließen und das eigene Betriebssystem auf dem aktuellen Stand zu halten. Je nach Hersteller und Gerät dauert es allerdings häufig eine Weile, bis alle Marken und Smartphones auf dem neuesten Stand sind. Auch hierdurch sind viele Geräte ohne einen zusätzlichen Schutz einem größeren Sicherheitsrisiko ausgesetzt.
Legst Du großen Wert auf regelmäßige, schnelle Updates und eine langfristige Versorgung mit neuen Android-Versionen, stellt das neue Google Pixel eine gute Wahl für Dich dar. Beim aktuellen Google Pixel 10 verspricht der Hersteller für einen Zeitraum von sieben Jahren regelmäßige Updates.
Wie also kannst Du Dein Android-Smartphone vor Viren schützen? Gegen viele der genannten Probleme hilft ein einfacher Virenscanner der aktuellen Generation. Sie erkennen etwa Malware, wenn diese aus dem Internet oder dem Play Store heruntergeladen wird, oder verhindern einen unbefugten Zugriff auf die Daten des Anwenders.
Dabei muss es nicht mal eine teure App sein: In vielen Tests erweisen sich die kostenlosen Angebote der Virenscanner für Android-Smartphones als vollkommen ausreichend. Grundsätzlich lohnt es sich, hier auf einen bekannten Entwickler wie etwa Avast oder Avira zu setzen.
In der Untersuchung der Stiftung Warentest sicherte sich sogar ein kostenloses Angebot den ersten Platz. Die App "Intercept X for Mobile" des Entwicklers Sophos bietet einen umfangreichen Schutz auf Deinem Smartphone bei einer möglichst niedrigen Systembelastung.
Tipps für kostenlose Virenschutz-Apps:
Sophos Intercet X for Mobile
Avast Antivirus und Sicherheit - Android App
AVG Antivirus - Handy Schutz
Avira Antivirus Security 7.20
Dennoch kann sich auch der Kauf der Premium-Varianten gängiger Android-Virenschutz-Apps lohnen. Dies gilt vor allem dann, wenn Du weitergehende Funktionen für die Absicherung auf Deinem Smartphone in Anspruch nehmen möchtest. Du legst großen Wert auf ein unbegrenztes, sicheres Surfen auf Deinem Smartphone? Dann lohnt es sich oftmals, ein Premium-VPN zu verwenden, das bei vielen Virenschutz-Apps kostenlos nur mit vielfältigen Einschränkungen verfügbar ist.
Die meisten Premium-Varianten werden jedoch nicht über eine einmalige Zahlung abgerechnet, vielmehr handelt es sich bei den Sicherheitslösungen in der Regel um ein Abo-Modell. Das bedeutet: Du musst Dich beim Wunsch nach einer umfangreichen Absicherung und der Nutzung weiterer Funktionen auf regelmäßige Abbuchungen einstellen. Allerdings profitierst Du hierdurch gleichzeitig von regelmäßigen Updates und kannst alle neuen Versionen immer wieder ohne einen erneuten Kauf in Anspruch nehmen.
Empfehlenswerte kostenpflichtige Virenschutz-Apps:
Trend Micro Mobile Security
Avast Mobile Security und Antivirus Premium
McAfee Mobile Security
Um die Sicherheit und den Virenschutz Deines Smartphones zusätzlich zu erhöhen, rät freenet, die folgenden Tipps zu beachten:
Auf gesicherte Netzwerkverbindungen achten – das gilt vor allem bei der regelmäßigen Nutzung öffentlicher WLAN-Hotspots. Mit dem bereits erwähnten VPN bist Du auch hier auf der sicheren Seite.
Setze bei Apps oder Programmen auf bekannte Entwickler, lies die Rezensionen und achte genau darauf, welche Berechtigungen bei der Installation eingefordert werden.
Besonders wichtig: Aktiviere die automatische Installation relevanter Updates. So ist die genutzte Software auf Deinem Android-Smartphone immer auf dem neuesten Stand der Technik und eventuelle Sicherheitslücken werden schnell geschlossen.
Achte bei der Auswahl Deines neuen Smartphones unbedingt auf eine aktuelle Android-Version ab Werk. Bekannte Hersteller, etwa Samsung mit dem neuen S25, bieten Dir hierfür die passenden Geräte.
Durch verschiedene Gefahren bei der täglichen Nutzung empfiehlt sich die Verwendung eines zusätzlichen Virenscanners auf Deinem Android-Smartphone.
In Tests überzeugen häufig die kostenlosen Angebote. Für einen guten Schutz musst Du also nicht unbedingt Geld ausgeben.
Beachte zusätzliche Tipps für eine sichere Smartphone-Nutzung, etwa die Aktivierung automatischer relevanter Update-Installationen.
Moderne Smartphones bekannter Hersteller bringen integrierte Sicherheitsfunktionen mit, etwa einen vorinstallierten App-Scanner.
Für einfaches Surfen im Internet oder das Telefonieren mit Bekannten reichen die Sicherheitsfeatures der Android-Geräte ab Werk in der Regel aus. Sobald es jedoch um kritische Daten geht, etwa beim Online-Banking oder -Shopping, ist es ratsam, das Sicherheitsniveau durch die Installation einer entsprechenden App zu erhöhen.
Für Android-Handys findest Du prinzipiell eine breit gefächerte Auswahl unterschiedlicher Virenschutz-Apps. Diese kannst Du bequem aus dem Play Store herunterladen. Eine besonders gute Wahl stellt das Programm "Sophos Intercept X for Mobile" dar. Aber auch mit dem Virenschutz der Entwickler Avast und Avira triffst Du auf Deinem Smartphone eine gute Wahl.
Für einen guten Virenschutz für Dein Android-Smartphone musst Du kein Geld ausgeben. Auf dem Markt finden sich viele gute und kostenlose Angebote. Bei der Stiftung Warentest konnte etwa die App "Sophos Intercept X for Mobile" auf ganzer Linie überzeugen und ließ sogar kostenpflichtige Apps bekannter Hersteller hinter sich.
Foto: ©Unsplash/Bermix Studio