So wichtig ist Virenschutz für Android-Geräte

Das Smartphone ist zu einem ständigen Begleiter im Alltag vieler Menschen geworden und kommt dabei wie selbstverständlich für viele komplexe Vorgänge zum Einsatz, etwa für das Mobile-Banking oder für das Online-Shopping. Was bei aller Bequemlichkeit schnell außer Acht gelassen wird: Hierbei kommen allerhand sensible, wichtige Daten zum Einsatz.

Die Möglichkeiten, über die mobilen Endgeräte an die wichtigen Daten der Nutzer zu gelangen, haben auch Kriminelle für sich erkannt. Die Folge: Malware, Trojaner oder gefälschte, gefährliche Apps treten immer häufiger auf.

Virenschutz: Android gefährdeter als iOS?

Im Vergleich zu Apples Betriebssystem iOS gelten Android-Smartphones als etwas unsicherer. Grund dafür: Jeder Hersteller hat die Möglichkeit, den Android-Quellcode an die eigenen Geräte anzupassen. Dabei können leichter Sicherheitslücken entstehen, die sich Hacker zunutze machen. Umso wichtiger ist es, sein Android-Smartphone mit dem nötigen Virenschutz auszustatten.

Dieser bewahrt den Nutzer bestenfalls auch vor einem Download gefälschter Apps. Der eigentlich zu den Vorteilen der Android-Geräte gehörende offene App-Store bietet aufgrund der überschaubaren Kontrollen eine nicht zu unterschätzende Angriffsfläche für Hacker. Diese können gefährliche Apps oder Schadsoftware in den Store und somit auf die Geräte der Anwender zu bringen.

Virenschutz für Android-Smartphones: Updates im Blick behalten

Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Updateversorgung der Android-Smartphones. Selbstverständlich ist Google bemüht, Sicherheitslücken zu schließen und das eigene Betriebssystem auf dem aktuellen Stand zu halten. Je nach Hersteller und Gerät dauert es allerdings häufig eine Weile, bis alle Marken und Smartphones auf dem neuesten Stand sind. Auch hierdurch sind viele Geräte ohne einen zusätzlichen Schutz einem größeren Sicherheitsrisiko ausgesetzt.

Legst Du großen Wert auf regelmäßige, schnelle Updates und eine langfristige Versorgung mit neuen Android-Versionen, stellt das neue Google Pixel eine gute Wahl für Dich dar. Beim aktuellen Google Pixel 10 verspricht der Hersteller für einen Zeitraum von sieben Jahren regelmäßige Updates.