Manche Policen sehen im Schadensfall auch eine Selbstbeteiligung vor. Diese beträgt etwa zehn Prozent des Kaufpreises, was bei einem 1.000-Euro-Modell bereits 100 Euro ausmacht. Bei einer Handyversicherung mit Diebstahlschutz fällt meist eine separate, noch höhere Selbstbeteiligung an. Besonders was diesen Punkt angeht, solltest Du dementsprechend vor Abschluss die Versicherungsbedingungen genau prüfen. So kannst Du besser beurteilen, ob die Handyversicherung für Dich wirklich sinnvoll ist.

Als Richtwert kannst Du für einen Ein-Jahres-Vertrag mit Diebstahlabsicherung mit durchschnittlich etwa 10 Prozent des Handykaufpreises rechnen. Ohne Diebstahlabsicherung sind die Beiträge um etwa 20 bis 30 Euro pro Jahr niedriger. Laut Stiftung Warentest liegt der Preis für eine Handyversicherung zwischen sechs und 20 Prozent des Kaufpreises des jeweiligen Smartphones.

Wichtig : Eventuell ist Dein Handy auch über Deine Hausratversicherung abgesichert. Informiere Dich am besten diesbezüglich, bevor Du eine Handyversicherung abschließt.

Smartphones werden immer wichtiger und sind mittlerweile wertvolle Geräte. Je höher der Kaufpreis des Smartphones ist, desto eher lohnt sich eine Handyversicherung. Allerdings lässt sich schwerlich sagen, ab welchem Betrag genau eine Handyversicherung sinnvoll ist. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile sowie die Kosten der Versicherung im Vergleich zu den potenziellen Risiken und Reparaturkosten abzuwägen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Schaue Dir dazu die folgende Tabelle an.

Mit der richtigen Versicherung haben viele dieser Geschichten doch noch ein Happy End . freenet erklärt Dir, wann sich eine Handyversicherung lohnt, welche Leistungen sie bietet und worin sich die Policen unterscheiden.

Solche Horrorgeschichten hast Du bestimmt auch schon gehört: Neues Smartphone schon nach einer Woche „mit Spider-App ausgestattet“, defekter Home-Button raubt einem den letzten Nerv, Sonnencreme ausgelaufen, das Gerät ist hinüber und der Urlaub gleich mit.

Wann zahlt die Handyversicherung?

Das Display ist so etwas wie die Achillesferse des Smartphones. Auch wenn die Screens vieler Smartphones mittlerweile mit Gorilla Glass oder einer anderen Schutzschicht überzogen sind, kommt es immer noch bei vielen Nutzern zu Beschädigungen am Bildschirm.

Daneben zählen ein kaputter Akku, defekte Tasten, Wasserschäden sowie defekte Lautsprecher, Kameras und Mikrofone zu den häufigsten Schäden. Nun stellt sich natürlich die Frage, in welchem dieser potenziellen Schadenfälle eine Handyversicherung greifen würde. In der Regel deckt eine Handyversicherung die folgenden Schäden ab:

Bruch- und Sturzschäden

Schäden durch Flüssigkeit

Brandschäden

Schäden durch Bedienungsfehler

Überspannungsschäden beim Aufladen

Schäden durch Vandalismus

Was zahlt die Handyversicherung im Schadensfall?

Gesplitterte oder zerbrochene Displays und andere Sturz- sowie Flüssigkeitsschäden decken die meisten Handyversicherungen also ab. Sie übernehmen im Schadenfall die gesamten Reparaturkosten.

Ein Versicherungsschutz bei Diebstählen stellt dagegen in nahezu allen Handyversicherungen eine Wahlleistung dar. Hierbei kann es Dir außerdem passieren, dass sich der Versicherer weigert, zu zahlen. Denn manche Anbieter zahlen nur dann, wenn Du das Handy beim Diebstahl nah am Körper oder ständig im Blick hattest. Wird Dir das Gerät unbemerkt in der Bahn aus der Tasche gestohlen, zahlen viele Versicherer dagegen nicht.

Wenn keine Reparatur möglich ist oder die Reparaturkosten in keinem Verhältnis zum Wert des Smartphones stehen, kommt es auf die Versicherungsbedingungen an. In solchen Fällen kommen verschiedene Beteiligungsmodelle zum Einsatz. Meist wird dafür der Wert des Geräts zum Zeitpunkt des Schadens (sogenannter Zeitwert) herangezogen. In diesem Fall erhältst Du also nicht den kompletten Kaufpreis Deines Smartphones zurück. Und gerade bei Smartphones ist der Wertverlust in den ersten Monaten recht hoch.

Übrigens: Sollte Dein Smartphone nicht mit dem neuesten Gorilla Glass ausgestattet sein, lohnt es sich, eine Displayfolie zu verwenden, um den Screen zu schützen.

Was ist im Fall der Fälle zu tun?

Kommt es zu einer Beschädigung des Handys, solltest Du diese möglichst schnell melden. Welche Fristen dafür gelten, hängt von der jeweiligen Versicherung ab. Handelt es sich um einen sichtbaren Defekt, ist es sinnvoll, an Ort und Stelle ein Foto davon zu machen, falls ein zweites Gerät gerade zur Verfügung steht.

Beachte: Zwar erstatten Dir die meisten Versicherungsunternehmen die Reparaturkosten bzw. den Zeitwert des Geräts. Es gibt aber ebenso Versicherer, die sich im Fall der Fälle lediglich zur Beschaffung eines adäquaten Ersatzhandys verpflichten. Auch deshalb solltest Du Dir vor Abschluss einer Handyversicherung unbedingt das Kleingedruckte lesen.

Und wann lohnt sich also nun eine Handyversicherung? Am sinnvollsten ist eine Versicherung bei einem Neugerät. Schließlich ist bei einem solchen Smartphone nicht nur die Angst vor Schäden, sondern auch das finanzielle Risiko am größten. Weil mit steigendem Gerätealter der Wert sinkt, lohnt sich der nachträgliche Abschluss einer Versicherung häufig nicht. Bei manchen Versicherungsunternehmen ist es auch gar nicht möglich, eine Handyversicherung abzuschließen, wenn das Gerät schon ein gewisses Alter erreicht hat.

Tipp: Wenn Dein Handy nicht mehr zu retten ist, solltest Du es in jedem Fall fachgerecht entsorgen.

In diesen Fällen ist eine Handyversicherung sinnvoll

FAQ

Wann lohnt sich eine Handyversicherung?

Generell ist eine Handyversicherung keine unbedingt notwendige Versicherung. Am meisten lohnt sich ein Versicherungsabschluss bei einem neuen Smartphone und wenn die Versicherung im Schadensfall den Neupreis des Geräts erstattet.

Welche Schäden deckt die Handyversicherung ab?

In der Regel deckt die Handyversicherung Schäden durch Stürze, Brüche, Brände oder Flüssigkeiten ab. Auch wenn es zu Beschädigungen des Handys durch eine Überspannung beim Aufladen, durch einen Bedienungsfehler oder durch Vandalismus kommt, kommt die Versicherung dafür auf.

Wie viel kostet die Handyversicherung?

Die Kosten für eine Handyversicherung hängen vom Kaufpreis des Smartphones, den Tarifen des jeweiligen Versicherers und der Laufzeit des Vertrags ab. Handyversicherungen inklusive Diebstahlschutz sowie mit Selbstbeteiligungen fallen zudem nochmal teurer aus.

