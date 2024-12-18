Apple Pay einrichten auf Deinem iPhone
Du willst Apple Pay einrichten? Freenet liefert Dir eine einfache Anleitung zur Einrichtung und Nutzung auf Deinem iPhone.
Apple Pay ist ein für Verbraucher kostenloser Dienst für kontaktloses Bezahlen mit dem iPhone, der Apple Watch oder dem iPad. Seit der Markteinführung von Apple Pay in Deutschland im Jahr 2018 ist die Bedeutung des mobilen, kontaktlosen Bezahlens enorm gewachsen, denn für Verbraucher bedeutet es mehr Bequemlichkeit beim Shopping. Kontaktlos einen Einkauf mit dem iPhone bezahlen ist nicht nur praktisch, sondern auch sicherer als das Bezahlen mit einer physischen Kreditkarte. Erfahre hier, wie Du mit Apple Pay bezahlen kannst und welche Schritte für das Einrichten von Apple Pay beim iPhone notwendig sind.
Bevor Du es nutzen kannst, musst Du Apple Pay aktivieren. Dafür gibt es folgende Voraussetzungen: Du benötigst zum Apple Pay Einrichten ein iPhone, das diesen Service unterstützt. Hierzu muss das Modell den Standard NFC unterstützen und die aktuellste Version von iOS verwenden. In Frage kommen alle iPhone-Modelle mit Face ID oder Touch ID, wie etwa das neue iPhone 16, aber auch ältere Modelle wie das iPhone 15, iPhone 14 und weitere. Wenn Du Apple Pay einrichten möchtest, benötigst Du außerdem eine Apple ID, eine von Apple Pay unterstützte Kreditkarte sowie eine stabile, sichere Internetverbindung und einen geladenen Akku.
Wenn Du mit Deinem iPhone bezahlen möchtest, musst Du zunächst Apple Pay einrichten. Lege dazu Deine Kreditkarte und erforderliche Daten bereit und prüfe die Internetverbindung. Mit dieser Anleitung kannst Du anschließend Apple Pay einrichten:
Schritt 1: Öffne die Apple Wallet auf Deinem iPhone.
Schritt 2: Wähle den Punkt „Apple Pay hinzufügen” aus.
Schritt 3: Füge Deine gewünschte Zahlungsmethode (z. B. Kreditkarte oder Debitkarte) hinzu.
Schritt 4: Wähle das Bankinstitut aus, welches Deine Kreditkarte ausgegeben hat.
Schritt 5: Hinterlege manuell die Daten Deiner Kredit- oder Debitkarte.
Schritt 6: Verifiziere Deine Kreditkarte, indem Du den Anweisungen Deiner Bank folgst.
Nachdem Du das Apple Pay Einrichten auf dem iPhone abgeschlossen hast, kannst Du die Zahlungsmethode in Geschäften, beim Onlineshopping und über die Apple Watch verwenden. Bei Einkäufen in Apps oder Onlineshops wählst Du beim Bestellvorgang einfach die Zahlungsmethode Apple Pay aus, sofern diese angeboten wird. Danach bestätigst Du die Zahlung wahlweise per Face ID oder Touch ID.
Die einfachste Möglichkeit, wenn Du mit dem iPhone bezahlen möchtest, ist die Nutzung von Face ID. Drücke zweimal die Seitentaste des iPhones und schau dann auf das Display. Dadurch authentifizierst Du Dich mittels Face ID. Halte jetzt den oberen Rand des iPhones wenige Zentimeter vor das Lesegerät und warte das Erscheinen des Häkchens als Bestätigung ab.
Das Bezahlen mit dem iPhone an der Kasse ist ebenso per Touch ID möglich. Lege für den Bezahlvorgang Deinen Finger auf den Touch-ID-Sensor. Danach hältst Du den oberen Rand des iPhones wenige Zentimeter vor das Lesegerät und erhältst ebenfalls eine Bestätigung per Häkchen.
Schritt 1: Drücke zweimal die Seitentaste der Apple Watch.
Schritt 2: Halte das Display der Uhr vor das Bezahlterminal.
Schritt 3: Warte ein leichtes Tippen der Uhr ab.
Die Bezahlung per Apple Watch wird außerdem durch einen Haken auf dem Display der Uhr bestätigt.
Bevor Smartphone-Nutzer Apple Pay auf dem iPhone einrichten, stellt sich die Frage: Wie sicher ist Apple Pay überhaupt? Hier bietet der amerikanische Konzern einen hohen Sicherheitsstandard, denn Deine Kartendaten werden weder auf dem iPhone noch auf Servern von Apple gespeichert. Apple nutzt beim Bezahlen mit Apple Pay einen einzigartigen Transaktionscode. Die damit verbundenen Transaktionsdaten werden von Apple nicht gespeichert und können somit nicht an Dritte weitergegeben werden. Außerdem muss jede Transaktion per Touch ID oder Face ID bestätigt werden, was Missbrauch nahezu unmöglich macht.
freenet hat einige weitere nützliche Tipps rund um die Nutzung von Apple Pay für Dich:
Möchtest Du Apple Pay ohne Kreditkarte verwenden, kannst Du eine unterstützte Debitkarte oder Prepaid-Kreditkarte hinterlegen.
Du kannst im Apple Wallet bis zu zwölf Karten hinterlegen und beim Bezahlen mit dem iPhone zwischen ihnen wechseln.
Nachdem das Einrichten von Apple Pay auf dem iPhone erfolgreich war, solltest Du regelmäßig Updates für das Betriebssystem iOS durchführen, um Sicherheitslücken zu vermeiden.
Nicht alle Geschäfte und gastronomischen Betriebe unterstützen kontaktloses Bezahlen. Achte daher vorab darauf, ob Du im Geschäft Deiner Wahl mit Apple Pay bezahlen kannst und halte alternativ eine EC-Karte oder Bargeld bereit.
Bei einigen Banken kannst Du auch eine Girocard für Apple Pay hinterlegen. Allerdings ist das nicht bei allen Anbietern möglich. Auf der Serviceseite von Apple findest Du eine aktuelle Übersicht aller für Apple Pay akzeptierten Karten.
Apple Pay einzurichten, ist auf iPhones innerhalb weniger Minuten erledigt und eröffnet Dir eine bequeme und sichere Möglichkeit, um im Geschäft, beim Onlineshopping oder in Apps zu bezahlen. Über Apple Pay kannst Du nicht nur mit dem iPhone bezahlen, sondern auch Deine Apple Watch zum Bezahlen verwenden. Da Apple weder Kartendaten noch Transaktionsdaten speichert, ist das Bezahlen mit Apple Pay eine sehr sichere Zahlungsmethode. Durch regelmäßige Updates steigerst Du die Sicherheit beim Bezahlen mit iPhone zusätzlich.
Du öffnest Apple Wallet auf dem iPhone und fügst Apple Pay hinzu. Anschließend wählst Du den Anbieter Deiner Kreditkarte aus, trägst die Kartendaten ein und gibst den Sicherheitscode ein. Anschließend kannst Du mit Deinem iPhone oder Deiner Apple Watch bezahlen.
Durch doppeltes Drücken der Power-Taste öffnet sich auf dem iPhone Apple Pay mit der hinterlegten Standardkarte. Die Zahlung lässt sich wahlweise per Face ID oder Touch ID bestätigen.
Einige EC-Karten sind mit Apple Pay inkompatibel. Über die Supportseite von Apple erhältst Du eine Übersicht aller akzeptierten Karten für den Service Apple Pay.
Über die App Deiner Bank kannst Du Apple Pay als Zahlungsmethode hinzufügen und anschließend mit dem iPhone bezahlen. In Onlineshops besteht teilweise ebenfalls die Möglichkeit, bei Zahlungsoptionen Apple Pay auszuwählen.
Foto: ©Unsplash/Naipo, Apple