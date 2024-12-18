Apple Pay ist ein für Verbraucher kostenloser Dienst für kontaktloses Bezahlen mit dem iPhone, der Apple Watch oder dem iPad. Seit der Markteinführung von Apple Pay in Deutschland im Jahr 2018 ist die Bedeutung des mobilen, kontaktlosen Bezahlens enorm gewachsen, denn für Verbraucher bedeutet es mehr Bequemlichkeit beim Shopping. Kontaktlos einen Einkauf mit dem iPhone bezahlen ist nicht nur praktisch, sondern auch sicherer als das Bezahlen mit einer physischen Kreditkarte. Erfahre hier, wie Du mit Apple Pay bezahlen kannst und welche Schritte für das Einrichten von Apple Pay beim iPhone notwendig sind.

Apple Pay einrichten auf iPhone: Die Voraussetzungen

Bevor Du es nutzen kannst, musst Du Apple Pay aktivieren. Dafür gibt es folgende Voraussetzungen: Du benötigst zum Apple Pay Einrichten ein iPhone, das diesen Service unterstützt. Hierzu muss das Modell den Standard NFC unterstützen und die aktuellste Version von iOS verwenden. In Frage kommen alle iPhone-Modelle mit Face ID oder Touch ID, wie etwa das neue iPhone 16, aber auch ältere Modelle wie das iPhone 15, iPhone 14 und weitere. Wenn Du Apple Pay einrichten möchtest, benötigst Du außerdem eine Apple ID, eine von Apple Pay unterstützte Kreditkarte sowie eine stabile, sichere Internetverbindung und einen geladenen Akku.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Apple Pay auf iPhone einrichten

Wenn Du mit Deinem iPhone bezahlen möchtest, musst Du zunächst Apple Pay einrichten. Lege dazu Deine Kreditkarte und erforderliche Daten bereit und prüfe die Internetverbindung. Mit dieser Anleitung kannst Du anschließend Apple Pay einrichten:

Schritt 1: Öffne die Apple Wallet auf Deinem iPhone.

Schritt 2: Wähle den Punkt „Apple Pay hinzufügen” aus.

Schritt 3: Füge Deine gewünschte Zahlungsmethode (z. B. Kreditkarte oder Debitkarte) hinzu.

Schritt 4: Wähle das Bankinstitut aus, welches Deine Kreditkarte ausgegeben hat.

Schritt 5: Hinterlege manuell die Daten Deiner Kredit- oder Debitkarte.

Schritt 6: Verifiziere Deine Kreditkarte, indem Du den Anweisungen Deiner Bank folgst.

Wie funktioniert Apple Pay?

Nachdem Du das Apple Pay Einrichten auf dem iPhone abgeschlossen hast, kannst Du die Zahlungsmethode in Geschäften, beim Onlineshopping und über die Apple Watch verwenden. Bei Einkäufen in Apps oder Onlineshops wählst Du beim Bestellvorgang einfach die Zahlungsmethode Apple Pay aus, sofern diese angeboten wird. Danach bestätigst Du die Zahlung wahlweise per Face ID oder Touch ID.

Mit iPhone bezahlen per Face ID

Die einfachste Möglichkeit, wenn Du mit dem iPhone bezahlen möchtest, ist die Nutzung von Face ID. Drücke zweimal die Seitentaste des iPhones und schau dann auf das Display. Dadurch authentifizierst Du Dich mittels Face ID. Halte jetzt den oberen Rand des iPhones wenige Zentimeter vor das Lesegerät und warte das Erscheinen des Häkchens als Bestätigung ab.

Per Touch ID mit Apple Pay bezahlen

Das Bezahlen mit dem iPhone an der Kasse ist ebenso per Touch ID möglich. Lege für den Bezahlvorgang Deinen Finger auf den Touch-ID-Sensor. Danach hältst Du den oberen Rand des iPhones wenige Zentimeter vor das Lesegerät und erhältst ebenfalls eine Bestätigung per Häkchen.

Mit Apple Watch bezahlen

Schritt 1: Drücke zweimal die Seitentaste der Apple Watch.

Schritt 2: Halte das Display der Uhr vor das Bezahlterminal.

Schritt 3: Warte ein leichtes Tippen der Uhr ab.

Die Bezahlung per Apple Watch wird außerdem durch einen Haken auf dem Display der Uhr bestätigt.

Wie sicher ist Apple Pay?

Bevor Smartphone-Nutzer Apple Pay auf dem iPhone einrichten, stellt sich die Frage: Wie sicher ist Apple Pay überhaupt? Hier bietet der amerikanische Konzern einen hohen Sicherheitsstandard, denn Deine Kartendaten werden weder auf dem iPhone noch auf Servern von Apple gespeichert. Apple nutzt beim Bezahlen mit Apple Pay einen einzigartigen Transaktionscode. Die damit verbundenen Transaktionsdaten werden von Apple nicht gespeichert und können somit nicht an Dritte weitergegeben werden. Außerdem muss jede Transaktion per Touch ID oder Face ID bestätigt werden, was Missbrauch nahezu unmöglich macht.

Praktische Tipps: Apple Pay effizient nutzen

freenet hat einige weitere nützliche Tipps rund um die Nutzung von Apple Pay für Dich: