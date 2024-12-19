Witzige Dialoge, Erinnerungen, Kurioses – im Lauf der Zeit kann sich in WhatsApp so allerlei ansammeln, was Dir am Herzen liegt. Damit Du die ganzen Verläufe nicht verlierst, wenn Du Dein Smartphone wechselst, gibt es verschiedene Methoden, um WhatsApp-Chats schnell und einfach auf Dein neues Gerät zu übertragen.

Grundsätzlich gilt: Der Gerätewechsel innerhalb von Android oder iOS funktioniert sehr einfach. Etwas schwieriger wird es, wenn Du zwischen Android und iOS wechselst. Doch keine Bange: freenet erklärt Dir Schritt für Schritt, wie Du mühelos Whatsapp auf Dein neues Handy übertragen kannst.

WhatsApp übertragen mit Android

Wenn sowohl Dein altes als auch Dein neues Handy mit Android laufen, kannst Du ganz easy Deine WhatsApp-Chats auf Dein neues Handy übertragen. Dazu brauchst Du nur Google-Drive. Dafür sind nur zwei Schritte notwendig:

Gehe in den WhatsApp-Einstellungen Deines alten Smartphones zum Abschnitt „Chats“ und dann auf „Chat-Backup“. Tippe anschließend auf den grünen „Sichern“-Button. Nach der Installation von WhatsApp auf Deinem neuen Android-Handy und der obligatorischen Verifizierung Deiner Telefonnummer kannst Du Deine WhatsApp-Chats einfach übertragen. Der Messenger wird Dich automatisch fragen, ob Du Deine Chats wiederherstellen möchtest – vorausgesetzt, Du verwendest dieselbe Nummer. Tippe nun einfach auf „Wiederherstellen“.

freenet-Tipp: Denke daran, die automatische Backup-Funktion in den WhatsApp-Einstellungen zu aktivieren – sofern Du das möchtest. Das hilft Dir, Deinen Chatverlauf auf ein neues Handy zu übertragen, falls Du vergessen hast, vor dem Handywechsel ein Back-up zu erstellen, oder wenn Dein altes Smartphone partout nicht mehr anspringen möchte.

WhatsApp-Chats übertragen mit iOS

Du bist treuer Apple-Kunde und möchtest Deine WhatsApp-Chats unkompliziert auf Dein neues iPhone übertragen? Bei iOS ist der Wechsel von einem Smartphone zum anderen ebenfalls kein Problem. Der einzige Unterschied: Das Back-up wird in der iCloud erstellt. Die Datensicherung kannst Du ebenfalls in den WhatsApp-Einstellungen vornehmen:

Gehe auf Deinem alten iPhone in die WhatsApp-Einstellungen, wähle „Chats“, dann „Chat-Backup“ und tippe schließlich auf „Backup jetzt erstellen“, um Deine Chats zu übertragen. Sobald Du WhatsApp auf Deinem neuen iPhone installiert und Deine Telefonnummer verifiziert hast, erfolgt nach dem Öffnen der App eine automatische Abfrage, ob Dein iPhone das angelegte Backup wiederherstellen soll. Diese bestätigst Du.

Beachte, dass für die Übertragung Deiner WhatsApp-Chats über iCloud die gleiche Telefonnummer und Apple-ID erforderlich sind.

Tipp: Wenn Du Dir ein neues Apple-Handy zulegen willst, empfehlen wir Dir ein Modell der iPhone 16-Reihe.