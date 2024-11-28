Ist Dein iPhone virensicher? freenet liefert Dir alle wichtigen Tipps und Infos, um Dein iPhone vor Maleware zu schützen.

Apples Betriebssystem galt lange Zeit als absolut sicher. Doch stimmt es, dass ein iPhone keine Viren haben kann? Leider nein. Auch wenn Viren beim iPhone eher die Ausnahme sind, ist ein Befall möglich. Außerdem kann auch andere Schadsoftware iPhones schädigen. Vermutest Du einen Virus auf dem iPhone, solltest Du umgehend einen Virencheck beim iPhone vornehmen, verdächtige Inhalte entfernen und dadurch die Ausbreitung und mögliche Folgeschäden verhindern. Wie genau das geht und was Du sonst noch über Viren beim iPhone wissen solltest, das erfährst Du hier. Sind iPhones gegen Viren immun? iOS gilt als besonders sicher, doch hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Viren auf iPhones sind selten, da Apps im System voneinander abgeschottet arbeiten – das verhindert eine Ausbreitung. Mit den Tipps von freenet bist Du dennoch für den Fall der Fälle vorbereitet. Ein Risiko entsteht vor allem durch einen Jailbreak, bei dem die Sicherheitsbeschränkungen des iPhones aufgehoben werden. Zwar ermöglicht er mehr Freiheit, etwa das Löschen vorinstallierter Apps oder das Anpassen des Designs, aber er öffnet auch Tür und Tor für gefährliche Schadsoftware. Dadurch entsteht eine Sicherheitslücke, die Viren auf dem iPhone möglich macht.

Virus auf iPhone erkennen: typische Anzeichen An diesen typischen Anzeichen kannst Du einen iPhone-Virus erkennen: unerklärlich gestiegener Datenverbrauch

höherer Akkuverbrauch als bisher üblich

verlangsamte Performance

deutlich mehr Pop-ups als bisher üblich

Systemabstürze

neue App, die Du nicht heruntergeladen hast Vorsicht ist geboten, wenn Du eine Warnmeldung zu Viren auf dem iPhone bekommst. Oft handelt es sich dabei um einen Phishing-Versuch. Prüfe daher zuerst die Quelle der Warnmeldung. Handelt es sich um eine von Dir installierte Security-App, solltest Du die Warnung ernst nehmen. Taucht die Virenwarnung hingegen beim Surfen über Safari auf oder kommt aus unbekannter Quelle, klicke sie keinesfalls an.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: iPhone auf Viren prüfen Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, um bei einem Verdacht einen iPhone Virus zu erkennen. Einerseits kannst Du eine manuelle Prüfung auf dem Gerät durchführen. Andererseits kannst Du zumindest mit eingeschränkter Funktionalität eine Security-App oder Apples eigene Sicherheitssysteme verwenden. Manuelle Prüfmethoden: Handy-Virus erkennen beim iPhone Das iPhone auf Viren prüfen ist kostenlos, wenn Du eine manuelle Prüfung durchführst. Dabei kannst Du drei Bereiche ins Auge fassen: verdächtige Apps, Deinen Datenverbrauch und den Akkuverbrauch. Bemerkst Du verdächtige Apps auf Deinem iPhone, schau in den App-Einstellungen nach, wann diese installiert wurden. Hast Du sie nicht selbst heruntergeladen, beende die Apps umgehend und deinstalliere sie.

Um einen Virus auf dem iPhone zu erkennen, lohnt sich außerdem eine manuelle Prüfung des Datenverbrauchs. Gehe dazu folgendermaßen vor: Öffne die Einstellungen. Wähle dort den Punkt „Mobilfunk“. Scrolle dann zum Bereich „Apps“. Schaue Dir den Datenverbrauch der Apps an und prüfe ihn auf Auffälligkeiten. Wenn Du feststellst, dass eine App ungewöhnlich viel Datenvolumen verbraucht, obwohl Du sie selten oder gar nicht nutzt, kann das auf ein Problem hinweisen. Feste Grenzwerte gibt es nicht. Eine dritte Möglichkeit der manuellen Prüfung beim Verdacht auf einen Virus auf dem iPhone ist der Check des Akkuverbrauchs. Hierzu machst Du Folgendes: Öffne die Einstellungen des iPhones. Wähle den Punkt „Batterie“ aus. Stelle die Anzeige auf den Akkuverbrauch der letzten 10 Tage ein. Prüfe, welche Apps besonders viel Akkukapazität verbraucht haben. Viren-Scan-Apps: Apple Virenscanner und Co. iOS blockiert viele klassische Virenscanner – aber Security-Apps können trotzdem helfen. Sie erkennen Phishing, überwachen das WLAN oder bieten sicheres Browsen. Tipp von freenet: Einige Sicherheits-Tools warnen vor unsicheren Webseiten oder unverschlüsselten Netzwerken – ein praktischer Schutzschild im Alltag.

Schadsoftware und Trojaner auf iPhones: Gefahren und Schutzmaßnahmen Es bedrohen nicht nur Viren iPhones. Auch Schadsoftware, sogenannte Malware, und iPhone Trojaner können zur Gefahr für Dein Gerät und Deine persönlichen Daten werden. Malware und iPhone Trojaner gelangen auf unterschiedlichen Wegen auf Dein Gerät. Sie können beispielsweise durch Phishing und das Surfen in unsicheren Netzwerken oder den Download von Apps aus nicht vertrauenswürdigen Quellen das iPhone befallen. Um Dich vor Malware und Trojanern auf dem iPhone zu schützen solltest Du daher: keine unbekannten Links öffnen

keine Dateien aus E-Mails von unbekannten Absendern herunterladen

nur in sicheren Netzwerken surfen

Apps nur aus dem App Store von Apple herunterladen

weder Deine Apple ID noch andere Passwörter weitergeben

Prävention und Schutz: So bleibt Dein iPhone sicher Damit keine Viren oder andere Schadsoftware auf iPhones gelangt, sind präventive Schutzmaßnahmen sinnvoll. Zu ihnen gehört zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Achte außerdem auf die Verwendung sicherer Passwörter, die aus einer Kombination von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen. Wichtig ist auch, dass Du stets die aktuellste Version des Betriebssystems iOS verwendest. Apple selbst bietet ebenfalls Tools und Funktionen zur Steigerung der Sicherheit. Mit App-Tracking-Kontrollen hast Du die Vorgänge auf Deinem iPhone immer im Blick und erkennst Viren beim iPhone frühzeitig.

Fazit: Prävention schützt vor Viren auf iPhone Zwar sind Viren auf iPhones selten, sie können jedoch gerade bei einem Jailbreak vorkommen. Auch andere Schadsoftware auf iPhones kann massiven Schaden anrichten. Beim Verdacht auf einen Virus auf dem iPhone ist schnelles Handeln wichtig. Eine manuelle Prüfung der Apps, des Datenverbrauchs und des Akkuverbrauchs bringt Klarheit. Durch das Löschen von Schadprogrammen machst Du Dein iPhone wieder sicher. Reicht das nicht aus, kannst Du Dein iPhone notfalls auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

FAQ zum Thema Viren auf dem iPhone Wie finde ich heraus, ob mein iPhone ein Virus hat? Typische Anzeichen für einen Virus beim iPhone sind ein höherer Akkuverbrauch, gestiegener Datenverbrauch, Systemabstürze und viele Pop-ups. Bei diesen Anzeichen kannst Du durch einen manuellen Check Viren beim iPhone erkennen. Kann ein iPhone mit Viren infiziert sein? Die Wahrscheinlichkeit, dass Viren ein iPhone befallen, ist geringer als bei anderen Smartphones. Ganz ausschließen kann man einen Virenbefall jedoch nicht. Wie kann man Viren vom iPhone entfernen? Zuerst muss die Quelle des Virus auf dem iPhone gefunden werden. Danach wird sie vollständig vom Handy gelöscht. Im Notfall hilft es, das iPhone auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wobei dadurch auch persönliche Daten verloren gehen. Hat das iPhone einen Virenscanner? Aufgrund der Besonderheiten des Betriebssystems iOS fehlt für Apple ein Virenscanner. Security-Apps können jedoch trotzdem vor einigen Gefahren schützen. Fotos: ©CanvaPro, Apple