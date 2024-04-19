eSIM beim iPhone: Vorteile, Aktivierung und weitere Tipps
Die eSIM beim iPhone bietet verschiedene Vorteile. Erfahre hier mehr über die Aktivierung und welche Apple-Modelle eSIM unterstützen.
Eine sich seit einigen Jahren immer stärker durchsetzende Alternative zur physischen SIM-Karte aus Plastik ist die eSIM: Bei der so genannten embedded SIM, kurz eSIM, handelt es sich um einen fest im Smartphone eingebauten Computer-Chip. Du aktivierst ihn in wenigen Schritten, um diese Funktion auf Deinem iPhone zu nutzen. Die allgemeinen Vorteile einer eSIM sind:
Sofortige Verfügbarkeit der eSIM auf iPhones nach Beantragung
Umweltfreundlich, da kein Rohstoffverbrauch für Kartenherstellung und Lieferung
Keine Probleme mit Kartenformat mehr
Übertragung der eSIM bei Gerätewechsel möglich
Nutzung eines örtlichen Tarifs im Ausland
Praktisch ist eine eSIM für iPhones auch dann, wenn Du das Gerät mit einer Dual SIM, also zwei Rufnummern auf einem iPhone, nutzen möchtest. Da bei den Smartphones von Apple nur ein Slot für eine physische SIM-Karte vorhanden ist, lässt sich die Dual SIM nur mit einer zusätzlichen eSIM realisieren. Bei den neueren Modellen kannst Du auch beide SIM-Karten als eSIM freischalten.
Apple baut seit dem iPhone XS den erforderlichen Chip für die eSIM-Funktion bei den iPhones ein. So ist auch auf den aktuellen Flaggschiff-Handys der 15er-Serie die Möglichkeit für eine eSIM vorhanden. Ebenso sind auch die Vorgängermodelle der 14er- und 13er-Reihe mit eSIM nutzbar. Für alle genannten Modelle gilt, dass Du hier auch Dual-eSIM aktivieren kannst. Dagegen ist auf dem iPhone 12 zwar eine eSIM möglich, die Dual-eSIM-Funktion wird jedoch ebenso wenig unterstützt wie beim iPhone 11.
Auf diesen iPhones kannst Du die eSIM bzw. Dual-eSIM nutzen:
iPhone mit eSIM: alle Geräte ab dem iPhone XS
iPhone mit Dual-eSIM: alle Modelle ab dem iPhone 13
Tipp: Bist Du auf der Suche nach einem eSIM-Mobilfunkvertrag? Bei freenet findest Du eSIM-Tarife zu besten Preisen.
Möchtest Du Dein iPhone zukünftig mit eSIM nutzen, stehen Dir unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits kannst Du die neue eSIM über den beim Kauf erhaltenen QR-Code einrichten. Andererseits ist es auch möglich, eine bereits genutzte eSIM auf einem neuen iPhone zu aktivieren. Einige Mobilfunkanbieter bieten zudem den Service an, eine klassische SIM-Karte auf dem iPhone in eine eSIM zu konvertieren.
Um eine eSIM erstmals auf einem iPhone einzurichten, musst Du zunächst eine eSIM beantragen. Das gelingt über den passwortgeschützten Kundenbereich Deines Mobilfunkanbieters in wenigen Schritten. Verbinde Dein iPhone vor der Aktivierung mit dem WLAN und gehe dann folgendermaßen vor:
Schritt 1: Öffne die Einstellungen auf Deinem iPhone und wähle den Punkt „Mobilfunk“.
Schritt 2: Klicke auf „eSIM hinzufügen“.
Schritt 3: Tippe die Option „QR-Code verwenden“ an und scanne den QR-Code, den Du von Deinem Mobilfunkanbieter erhalten hast.
Schritt 4: Tippe nun die Option „Mobilfunktarif hinzufügen“ an und schon ist Deine neue eSIM auf dem iPhone aktiviert.
Du nutzt bereits eine eSIM auf einem älteren Modell wie dem iPhone 13 und möchtest diese nun auf ein neues Gerät wie das iPhone 15 übertragen? Das gelingt mit diesen vier Schritten:
Schritt 1: Wähle in den Einstellungen den Punkt „Mobilfunk“ aus.
Schritt 2: Klicke auf den Punkt „eSIM hinzufügen“.
Schritt 3: Tippe die Möglichkeit „von iPhone in der Nähe übertragen“ an.
Schritt 4: Folge den Anweisungen, die auf Deinem alten iPhone erscheinen, um die Übertragung abzuschließen.
Beachte, dass die eSIM nach Aktivierung auf dem neuen Gerät auf dem Altgerät deaktiviert wird.
Die Möglichkeit, eine physische SIM-Karte mit wenigen Schritten in eine eSIM zu konvertieren, wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Prüfe daher vorab, ob diese Option von Deinem Netzbetreiber angeboten wird. Ist das der Fall, gehst Du folgendermaßen vor:
Schritt 1: Öffne die Einstellungen und wähle „Mobilfunk“ aus.
Schritt 2: Tippe den Punkt „in eSIM konvertieren“ an.
Schritt 3: Wähle „Mobilfunk konvertieren“ aus.
Schritt 4: Tippe auf die Option „in eSIM konvertieren“.
Die eSIM-Funktion auf dem iPhone erspart Dir das lästige Einlegen einer SIM-Karte in das Gerät und macht den Wechsel zu einem neuen iPhone-Modell noch einfacher. Zudem kannst Du bei Aufenthalten im Ausland einen örtlichen Mobilfunktarif nutzen. In nur wenigen Schritten lässt sich die eSIM auf iPhones aktivieren oder von anderen Geräten übertragen und anschließend sofort nutzen. Allerdings verfügen erst die Geräte ab dem iPhone XS über diese Möglichkeit, eine Dual-eSIM steht erst ab dem iPhone 13 zur Verfügung.
Sofern das iPhone Dual-eSIM unterstützt, ist kein Wechsel zwischen den beiden Profilen erforderlich. Auf dem iPhone kannst Du dann zwei eSIMs mit jeweiligen Tarifen gleichzeitig nutzen. Diese Funktion steht seit dem iPhone 13 zur Verfügung.
Die eSIM lässt sich bei einem Gerätewechsel problemlos auf dem neuen Smartphone aktivieren und kann fortan damit genutzt werden. Bei einem Verlust oder Diebstahl kannst Du die eSIM über den Mobilfunkanbieter sperren lassen.
In puncto Sicherheit gilt für die eSIM das Gleiche wie für Apps und andere Software: Mit ausreichendem Geräteschutz sind auch die personenbezogenen Daten auf der eSIM im iPhone sicher.
Die genauen Konditionen der verwendeten eSIM hängen vom Mobilfunkanbieter und dem gewählten Tarif ab. Über die eSIM lässt sich problemlos ein regionaler Anbieter bei Auslandsaufenthalten nutzen, ohne dass dazu eine physische SIM-Karte in das Gerät eingesetzt werden muss.
Foto:©Canva