Vorteile der eSIM beim iPhone

Eine sich seit einigen Jahren immer stärker durchsetzende Alternative zur physischen SIM-Karte aus Plastik ist die eSIM: Bei der so genannten embedded SIM, kurz eSIM, handelt es sich um einen fest im Smartphone eingebauten Computer-Chip. Du aktivierst ihn in wenigen Schritten, um diese Funktion auf Deinem iPhone zu nutzen. Die allgemeinen Vorteile einer eSIM sind:

Sofortige Verfügbarkeit der eSIM auf iPhones nach Beantragung

Umweltfreundlich, da kein Rohstoffverbrauch für Kartenherstellung und Lieferung

Keine Probleme mit Kartenformat mehr

Übertragung der eSIM bei Gerätewechsel möglich

Nutzung eines örtlichen Tarifs im Ausland

Dual SIM nur mit eSIM auf iPhone möglich

Praktisch ist eine eSIM für iPhones auch dann, wenn Du das Gerät mit einer Dual SIM, also zwei Rufnummern auf einem iPhone, nutzen möchtest. Da bei den Smartphones von Apple nur ein Slot für eine physische SIM-Karte vorhanden ist, lässt sich die Dual SIM nur mit einer zusätzlichen eSIM realisieren. Bei den neueren Modellen kannst Du auch beide SIM-Karten als eSIM freischalten.

eSIM fürs iPhone: Diese Modelle sind kompatibel

Apple baut seit dem iPhone XS den erforderlichen Chip für die eSIM-Funktion bei den iPhones ein. So ist auch auf den aktuellen Flaggschiff-Handys der 15er-Serie die Möglichkeit für eine eSIM vorhanden. Ebenso sind auch die Vorgängermodelle der 14er- und 13er-Reihe mit eSIM nutzbar. Für alle genannten Modelle gilt, dass Du hier auch Dual-eSIM aktivieren kannst. Dagegen ist auf dem iPhone 12 zwar eine eSIM möglich, die Dual-eSIM-Funktion wird jedoch ebenso wenig unterstützt wie beim iPhone 11.

Auf diesen iPhones kannst Du die eSIM bzw. Dual-eSIM nutzen:

iPhone mit eSIM: alle Geräte ab dem iPhone XS

iPhone mit Dual-eSIM: alle Modelle ab dem iPhone 13

Tipp: Bist Du auf der Suche nach einem eSIM-Mobilfunkvertrag? Bei freenet findest Du eSIM-Tarife zu besten Preisen.

Aktivierung der eSIM auf dem iPhone in wenigen Schritten

Möchtest Du Dein iPhone zukünftig mit eSIM nutzen, stehen Dir unterschiedliche Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits kannst Du die neue eSIM über den beim Kauf erhaltenen QR-Code einrichten. Andererseits ist es auch möglich, eine bereits genutzte eSIM auf einem neuen iPhone zu aktivieren. Einige Mobilfunkanbieter bieten zudem den Service an, eine klassische SIM-Karte auf dem iPhone in eine eSIM zu konvertieren.