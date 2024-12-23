Apps verstecken bei Android: So geht’s
Du möchtest bei Android eine App verstecken? freenet bietet Dir hier eine praktische Anleitung zum Verstecken von Apps!
Das Smartphone ist unser alltäglicher Begleiter. Für die vielen unterschiedlichen Funktionen gibt es zahlreiche Apps, von denen manche vielleicht nicht für Dritte bestimmt sind. Verwenden Deine Kinder gelegentlich Dein Smartphone, sollen sie sensible Banking-Apps oder private Anwendungen wie Dating-Apps wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Hier findest Du mehrere Möglichkeiten, mit denen Du eine Android-App verstecken kannst.
Eine Android-App zu verstecken lohnt sich dann, wenn Du den Zugriff Dritter auf diese App verhindern möchtest. Gerade für Eltern kann die Funktion praktisch sein, wenn der Nachwuchs gelegentlich mit dem Smartphone der Eltern Spiele spielt, Filme schaut oder Lernprogramme nutzt. Ein anderer Grund, aus dem das Verstecken von Android-Apps sinnvoll sein kann, sind störende Apps. Nutzt Du eine Anwendung gar nicht oder nur sehr selten, stört sie auf dem Startbildschirm. Je weniger Apps hier angezeigt werden, desto übersichtlicher wird Dein Smartphone und desto schneller findest Du wichtige oder oft benutzte Apps.
Die einfachste Möglichkeit, wenn Du bei Android Apps verstecken möchtest, ist das Ausblenden auf dem Startbildschirm. Dadurch können beispielsweise Deine Kinder bei der Nutzung Deines Smartphones nicht zufällig Apps öffnen, die nicht für sie bestimmt sind. Das Ausblenden von Apps für den Startbildschirm Deines Android-Smartphones klappt folgendermaßen:
Schritt 1: Gehe bei Deinem Smartphone in die Einstellungen.
Schritt 2: Wähle den Punkt „Startbildschirm” aus.
Schritt 3: Tippe nun ganz unten auf den Punkt „Apps auf Start- und Apps-Bildschirm ausblenden”.
Schritt 4: Tippe danach alle Apps an, die Du auf dem Startbildschirm ausblenden möchtest.
Schritt 5: Bestätige zum Schluss mit „OK” Deine Auswahl.
Seit dem Release der Version Android 15 als Betriebssystem für Smartphones gibt es eine weitere Option, mit der Du bei Android eine App verstecken kannst: den privaten Bereich. Nutzen kannst Du diese Möglichkeit, um bei Android Apps zu verstecken, wenn Dein Smartphone die Version Android 15 nutzt. Außerdem benötigst Du ein Gerät mit 6 GB RAM oder mehr. Ist beides der Fall, richtest Du Deinen privaten Bereich folgendermaßen ein:
Schritt 1: Gehe über die Einstellungen zum Punkt „Datenschutz und Sicherheit”.
Schritt 2: Tippe nun auf „Privater Bereich” und anschließend auf „Einrichten”.
Schritt 3: Google leitet Dich jetzt in wenigen Schritten durch die Einrichtung des privaten Bereichs.
Schritt 4: Du findest Deinen privaten Bereich anschließend im App-Drawer ganz am Ende. Hier kannst Du ihn entsperren, auf die versteckten Apps zugreifen und weitere Apps hinzufügen.
Einige Smartphone-Hersteller blockieren diese Funktion für manche Modelle. Dadurch kann es vereinzelt vorkommen, dass Du trotz aktueller Android-Version und ausreichend RAM keinen privaten Bereich auf Deinem Smartphone einrichten kannst, um darüber Apps bei Android zu verstecken.
Speziell für Nutzer von Samsung-Smartphones gibt es eine weitere Möglichkeit, um bei Apps zu verstecken. Sie funktioniert auf allen neueren Geräten wie beispielsweise dem Samsung Galaxy S24 Ultra oder Galaxy Z Flip6 und arbeitet mit einer speziellen App. Um den sicheren Ordner einzurichten und bei Samsung Apps zu verstecken, gehst Du wie folgt vor:
Schritt 1: Nimm Dein Samsung-Smartphone und öffne die Einstellungen.
Schritt 2: Wähle den Punkt „Sicherheit und Datenschutz” aus.
Schritt 3: Tippe hier auf „Weitere Sicherheitseinstellungen”.
Schritt 4: Tippe auf „Sicherer Ordner” und lege ein Passwort, eine PIN oder eine andere Methode zum Entsperren des Ordners fest.
Schritt 5: Tippe auf das Plus-Zeichen und wähle die Apps aus, die Du in den sicheren Ordner verschieben möchtest.
Einige App-Entwickler bieten weitere Lösungen, wenn Du Android-Apps verstecken möchtest, indem sie spezielle Apps zum Schutz Deiner Privatsphäre entwickelt haben. Ein Beispiel dafür ist App Hider. Mit dieser App kannst Du sensible oder störende Apps auf Deinem Smartphone ausblenden. Interessant ist, dass das Kachelsymbol für App Hider wie ein Taschenrechner aussieht und daher die Funktion nicht direkt erkennbar ist. Ein weiteres Beispiel ist die App Nova Launcher, die den Startbildschirm ersetzt und so das Verstecken von Apps ermöglicht. Das gelingt auch mit der Drittanbieter-App Vault, über die Du zudem Passwörter für Android-Apps vergeben kannst.
Da versteckte Apps auf dem Startbildschirm nicht mehr zu finden sind, gelangst Du über einen kleinen Umweg zu ihnen. Öffne die Einstellungen und tippe auf „Apps”. Hier sind alle Apps aufgelistet, die auf Deinem Gerät installiert sind. Möchtest Du eine ausgeblendete App wieder sichtbar machen, aktivierst Du sie einfach erneut.
Apps verstecken bei Android ist über das Einrichten eines privaten Bereichs ab der Version Android 15 oder durch das Ausblenden von Apps auf dem Startbildschirm möglich. Außerdem gibt es mehrere Drittanbieter-Apps, mit denen Du den Zugriff auf Deine Apps beschränken oder sie ausblenden kannst. Nutzt Du ein Smartphone von Samsung, hast Du durch das Einrichten eines sicheren Ordners eine weitere Möglichkeit, um bei Samsung Apps zu verstecken.
