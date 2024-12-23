Das Smartphone ist unser alltäglicher Begleiter. Für die vielen unterschiedlichen Funktionen gibt es zahlreiche Apps, von denen manche vielleicht nicht für Dritte bestimmt sind. Verwenden Deine Kinder gelegentlich Dein Smartphone, sollen sie sensible Banking-Apps oder private Anwendungen wie Dating-Apps wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Hier findest Du mehrere Möglichkeiten, mit denen Du eine Android-App verstecken kannst.

Wann macht es Sinn, Apps bei Android zu verstecken?

Eine Android-App zu verstecken lohnt sich dann, wenn Du den Zugriff Dritter auf diese App verhindern möchtest. Gerade für Eltern kann die Funktion praktisch sein, wenn der Nachwuchs gelegentlich mit dem Smartphone der Eltern Spiele spielt, Filme schaut oder Lernprogramme nutzt. Ein anderer Grund, aus dem das Verstecken von Android-Apps sinnvoll sein kann, sind störende Apps. Nutzt Du eine Anwendung gar nicht oder nur sehr selten, stört sie auf dem Startbildschirm. Je weniger Apps hier angezeigt werden, desto übersichtlicher wird Dein Smartphone und desto schneller findest Du wichtige oder oft benutzte Apps.

Android: Apps auf Startbildschirm ausblenden

Die einfachste Möglichkeit, wenn Du bei Android Apps verstecken möchtest, ist das Ausblenden auf dem Startbildschirm. Dadurch können beispielsweise Deine Kinder bei der Nutzung Deines Smartphones nicht zufällig Apps öffnen, die nicht für sie bestimmt sind. Das Ausblenden von Apps für den Startbildschirm Deines Android-Smartphones klappt folgendermaßen:

Schritt 1: Gehe bei Deinem Smartphone in die Einstellungen.

Schritt 2: Wähle den Punkt „Startbildschirm” aus.

Schritt 3: Tippe nun ganz unten auf den Punkt „Apps auf Start- und Apps-Bildschirm ausblenden”.

Schritt 4: Tippe danach alle Apps an, die Du auf dem Startbildschirm ausblenden möchtest.

Schritt 5: Bestätige zum Schluss mit „OK” Deine Auswahl.

Apps auf Android-Handy verstecken: Privaten Bereich einrichten

Seit dem Release der Version Android 15 als Betriebssystem für Smartphones gibt es eine weitere Option, mit der Du bei Android eine App verstecken kannst: den privaten Bereich. Nutzen kannst Du diese Möglichkeit, um bei Android Apps zu verstecken, wenn Dein Smartphone die Version Android 15 nutzt. Außerdem benötigst Du ein Gerät mit 6 GB RAM oder mehr. Ist beides der Fall, richtest Du Deinen privaten Bereich folgendermaßen ein:

Schritt 1: Gehe über die Einstellungen zum Punkt „Datenschutz und Sicherheit”.

Schritt 2: Tippe nun auf „Privater Bereich” und anschließend auf „Einrichten”.

Schritt 3: Google leitet Dich jetzt in wenigen Schritten durch die Einrichtung des privaten Bereichs.

Schritt 4: Du findest Deinen privaten Bereich anschließend im App-Drawer ganz am Ende. Hier kannst Du ihn entsperren, auf die versteckten Apps zugreifen und weitere Apps hinzufügen.

Einige Smartphone-Hersteller blockieren diese Funktion für manche Modelle. Dadurch kann es vereinzelt vorkommen, dass Du trotz aktueller Android-Version und ausreichend RAM keinen privaten Bereich auf Deinem Smartphone einrichten kannst, um darüber Apps bei Android zu verstecken.