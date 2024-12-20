Auf dem iPhone bestimmte Apps zu verstecken, kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein und ist innerhalb weniger Minuten erledigt. Auch das Sperren von Apps auf dem iPhone ist manchmal sinnvoll, um Deine Privatsphäre zu schützen. Hier erfährst Du, wie App verstecken beim iPhone möglich ist und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Warum sollte ich Apps auf dem iPhone verstecken?

Zunächst gilt es zu klären, warum es überhaupt sinnvoll sein kann, bestimmte Apps auf dem iPhone zu verstecken. Ein Grund hierfür kann sein, dass Du Deine Kinder mit Deinem iPhone Videos schauen, Spiele spielen oder im Internet surfen lässt. Damit Sie nicht auf sensible Programme wie beispielsweise eine Banking-App zugreifen können, kannst Du diese verstecken. Praktisch ist diese Möglichkeit auch dann, wenn Du andere Personen nicht sehen lassen möchtest, welche Apps Du verwendest. Außerdem kann das Verstecken von Apps hilfreich sein, um den Startbildschirm übersichtlich zu halten und dort nur die wichtigsten, regelmäßig genutzten Apps angezeigt zu bekommen.

Die wichtigsten Gründe für das Verstecken von Apps auf dem iPhone:

Apps verstecken beim iPhone schützt Deine Privatsphäre.

Durch versteckte Apps bleibt der Startbildschirm übersichtlich.

Apps verstecken macht das iPhone kindersicher.

iPhone-Apps verstecken: So klappt es!

Um auf dem iPhone Apps verstecken zu können, muss Dein Gerät die aktuelle Betriebssystemversion iOS 18 verwenden. Bei älteren Versionen steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Nutzt Du ein älteres Gerät als beispielsweise das iPhone 16, kannst Du zunächst ein manuelles Update für iOS durchführen und danach mit folgender Anleitung Apps auf Deinem iPhone verstecken:

Schritt 1: Tippe mit dem Finger auf die App, die Du verstecken möchtest, und halte sie gedrückt.

Schritt 2: Wähle jetzt den Punkt „App entfernen” aus.

Schritt 3: Dir werden nun zwei Möglichkeiten angezeigt. Tippe auf „vom Home-Bildschirm entfernen” und die App ist ab sofort nicht mehr sichtbar.

Gleichzeitig mehrere Apps verstecken auf dem iPhone

Möchtest Du mehr als eine App auf Deinem iPhone verstecken, musst Du den oben beschriebenen Vorgang nicht für jede App einzeln durchführen. Stattdessen gehst Du folgendermaßen vor:

Schritt 1: Drücke auf eine leere Stelle des Startbildschirms auf dem iPhone.

Schritt 2: Jetzt erscheint in der oberen linken Ecke der Apps ein eingekreistes Minussymbol.

Schritt 3: Tippe bei einer App, die Du verstecken möchtest, auf das Minus und wähle erst „App entfernen” und anschließend „Vom Home-Bildschirm entfernen” aus.

Schritt 4: Wiederhole den Vorgang für alle zu versteckenden Apps.

Schritt 5: Bestätige Deine Auswahl mit dem Tippen auf „Fertig”.

Apps auf iPhone sperren: Die sicherste Lösung

Statt sie zu verstecken, hast Du alternativ die Möglichkeit, Apps zu sperren. Dadurch ist ein Zugriff auf die App nur noch nach Legitimation durch Face ID, Touch ID oder per Code möglich. Auch für das Sperren von Apps auf dem iPhone gilt, dass Dein Gerät die aktuelle Version iOS 18 nutzen muss. Um auf dem iPhone eine App zu sperren gehst Du so vor:

Schritt 1: Halte das App-Symbol einen Moment gedrückt, bis sich ein Pop-up-Fenster öffnet.

Schritt 2: Wähle hier die Option „Face ID anfordern” aus.

Schritt 3: Bestätige den Hinweis zur erforderlichen Authentifizierung, um die App zu sperren.

Versteckte Apps auf iPhone wiederfinden

Hast Du Apps auf dem iPhone versteckt, erscheinen sie weder auf dem Startbildschirm noch in der App-Mediathek. Um versteckte Apps auf dem iPhone wiederzufinden, musst Du die App-Mediathek öffnen. In der Übersicht findest Du ganz unten einen Ordner mit der Bezeichnung „Ausgeblendet”. Entsperre diesen Ordner mittels Face ID, Touch ID oder Code. Danach öffnet sich der Ordner und Du bekommst alle versteckten Apps angezeigt.

Apps auf iPhone wieder sichtbar machen

So einfach wie Apps verstecken beim iPhone gelingt, so leicht kannst Du sie auch wieder auf den Startbildschirm zurückholen. Eine versteckte App machst Du sichtbar, indem Du die betreffende App im App-Mediathek-Ordner „Ausgeblendet” suchst, sie gedrückt hältst und auf „Zum Homescreen hinzufügen” antippst.