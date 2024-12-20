Apps verstecken auf dem iPhone: So geht’s
Du möchtest bestimmte Apps auf dem iPhone verstecken? freenet liefert Anleitungen und Tipps, wie Du dabei am besten vorgehst.
Auf dem iPhone bestimmte Apps zu verstecken, kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein und ist innerhalb weniger Minuten erledigt. Auch das Sperren von Apps auf dem iPhone ist manchmal sinnvoll, um Deine Privatsphäre zu schützen. Hier erfährst Du, wie App verstecken beim iPhone möglich ist und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
Zunächst gilt es zu klären, warum es überhaupt sinnvoll sein kann, bestimmte Apps auf dem iPhone zu verstecken. Ein Grund hierfür kann sein, dass Du Deine Kinder mit Deinem iPhone Videos schauen, Spiele spielen oder im Internet surfen lässt. Damit Sie nicht auf sensible Programme wie beispielsweise eine Banking-App zugreifen können, kannst Du diese verstecken. Praktisch ist diese Möglichkeit auch dann, wenn Du andere Personen nicht sehen lassen möchtest, welche Apps Du verwendest. Außerdem kann das Verstecken von Apps hilfreich sein, um den Startbildschirm übersichtlich zu halten und dort nur die wichtigsten, regelmäßig genutzten Apps angezeigt zu bekommen.
Die wichtigsten Gründe für das Verstecken von Apps auf dem iPhone:
Apps verstecken beim iPhone schützt Deine Privatsphäre.
Durch versteckte Apps bleibt der Startbildschirm übersichtlich.
Apps verstecken macht das iPhone kindersicher.
Um auf dem iPhone Apps verstecken zu können, muss Dein Gerät die aktuelle Betriebssystemversion iOS 18 verwenden. Bei älteren Versionen steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Nutzt Du ein älteres Gerät als beispielsweise das iPhone 16, kannst Du zunächst ein manuelles Update für iOS durchführen und danach mit folgender Anleitung Apps auf Deinem iPhone verstecken:
Schritt 1: Tippe mit dem Finger auf die App, die Du verstecken möchtest, und halte sie gedrückt.
Schritt 2: Wähle jetzt den Punkt „App entfernen” aus.
Schritt 3: Dir werden nun zwei Möglichkeiten angezeigt. Tippe auf „vom Home-Bildschirm entfernen” und die App ist ab sofort nicht mehr sichtbar.
Möchtest Du mehr als eine App auf Deinem iPhone verstecken, musst Du den oben beschriebenen Vorgang nicht für jede App einzeln durchführen. Stattdessen gehst Du folgendermaßen vor:
Schritt 1: Drücke auf eine leere Stelle des Startbildschirms auf dem iPhone.
Schritt 2: Jetzt erscheint in der oberen linken Ecke der Apps ein eingekreistes Minussymbol.
Schritt 3: Tippe bei einer App, die Du verstecken möchtest, auf das Minus und wähle erst „App entfernen” und anschließend „Vom Home-Bildschirm entfernen” aus.
Schritt 4: Wiederhole den Vorgang für alle zu versteckenden Apps.
Schritt 5: Bestätige Deine Auswahl mit dem Tippen auf „Fertig”.
Statt sie zu verstecken, hast Du alternativ die Möglichkeit, Apps zu sperren. Dadurch ist ein Zugriff auf die App nur noch nach Legitimation durch Face ID, Touch ID oder per Code möglich. Auch für das Sperren von Apps auf dem iPhone gilt, dass Dein Gerät die aktuelle Version iOS 18 nutzen muss. Um auf dem iPhone eine App zu sperren gehst Du so vor:
Schritt 1: Halte das App-Symbol einen Moment gedrückt, bis sich ein Pop-up-Fenster öffnet.
Schritt 2: Wähle hier die Option „Face ID anfordern” aus.
Schritt 3: Bestätige den Hinweis zur erforderlichen Authentifizierung, um die App zu sperren.
Hast Du Apps auf dem iPhone versteckt, erscheinen sie weder auf dem Startbildschirm noch in der App-Mediathek. Um versteckte Apps auf dem iPhone wiederzufinden, musst Du die App-Mediathek öffnen. In der Übersicht findest Du ganz unten einen Ordner mit der Bezeichnung „Ausgeblendet”. Entsperre diesen Ordner mittels Face ID, Touch ID oder Code. Danach öffnet sich der Ordner und Du bekommst alle versteckten Apps angezeigt.
So einfach wie Apps verstecken beim iPhone gelingt, so leicht kannst Du sie auch wieder auf den Startbildschirm zurückholen. Eine versteckte App machst Du sichtbar, indem Du die betreffende App im App-Mediathek-Ordner „Ausgeblendet” suchst, sie gedrückt hältst und auf „Zum Homescreen hinzufügen” antippst.
Damit andere Personen, wie zum Beispiel Deine Kinder, keinen Zugriff auf sensible Apps haben, kann es sinnvoll sein, auf dem iPhone Apps zu verstecken. Alle versteckten Apps findest Du im Ordner „Ausgeblendet” in der App-Mediathek wieder. Hier kannst Du sie auch ganz einfach wieder zum Startbildschirm hinzufügen.
Ja, auf dem iPhone ist es ab der Version iOS 18 möglich, Apps zu verstecken. Sie sind dann auf dem Startbildschirm und in der App-Mediathek nicht mehr sichtbar. Außerdem können Apps für die Suche deaktiviert werden.
Um eine App auf Deinem iPhone zu verstecken, halte die App auf dem Startbildschirm gedrückt und wähle „App entfernen”. Tippe dann auf „Vom Home-Bildschirm entfernen”, damit die App nicht mehr sichtbar ist. Du kannst auch mehrere Apps gleichzeitig verstecken, indem Du den gleichen Vorgang für jede App wiederholst.
Um ausgeblendete Apps auf dem iPhone zu finden, muss die App-Mediathek aufgerufen werden. Ganz unten befindet sich der Ordner „Ausgeblendet”, welcher per Code, Face ID oder Touch ID entsperrt werden muss. Darin befinden sich alle ausgeblendeten Apps.
