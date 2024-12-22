Nützliche Apps: Die Top 10

Welche Apps braucht man wirklich und welche sinnvollen Apps gibt es für Android und iOS? Hier entdeckst Du zehn nützliche Apps, die Deinen Alltag erleichtern, Dich unterhalten, für eine bessere Organisation sorgen oder auf andere Weise praktisch sind.

1. Zeitungen & Magazine in einer App: Readly

In der heutigen digitalen Welt, in der Informationen überall zugänglich sind, kann es herausfordernd sein, den Überblick zu behalten. Praktische Apps wie Readly helfen Dir, stets bestens informiert zu bleiben. Mit Readly hast Du Zugriff auf Hunderte von Magazinen und Zeitungen – von Lifestyle und Unterhaltung bis hin zu überregionalen und internationalen Nachrichtenquellen.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche kannst Du die für Dich relevanten Inhalte schnell finden und lesen, wann und wo Du möchtest. So bleibst Du nicht nur auf dem Laufenden, sondern entdeckst auch spannende Themen und Perspektiven aus einer Vielzahl seriöser Publikationen.

2. Code Check: Inhaltsstoffe von Lebensmitteln auf einen Blick

In der Liste für nützliche Apps für den Alltag darf Code Check nicht fehlen. Dahinter verbirgt sich eine App, mit der Du auf einen Blick alle Inhaltsstoffe von Lebensmitteln siehst, und zwar nicht im Kleingedruckten auf der Produktverpackung, sondern übersichtlich in der App. Aufgelistet werden außerdem Allergene und spezielle Inhalte wie Palmöl, Mikroplastik und ein hoher Zuckergehalt. Dadurch ist Code Check eine nützliche App für alle, die ihre Ernährung bewusst gestalten möchten.

3. Nützliche Entspannungs-App: Relaxt durch den Tag mit Relax Guru

Nützliche Android-Apps müssen nicht immer zur Steigerung von Produktivität oder Effizienz beitragen, sie können auch genau das Gegenteil bewirken. Relax Guru ist eine nützliche App für alle, die sich mit dem Thema Meditation befassen und mehr Entspannung in den Alltag bringen möchten. Die Meditations-App bietet geführte Meditationen für Einsteiger wie Meditationsprofis und weitere Entspannungsübungen. Außerdem ist Relax Guru als App nützlich, wenn Du Dich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen möchtest. Hierfür bietet die App eine Reihe ausgewählter Podcasts und Hörbücher.

4. Nützliche App für Arzttermine: Doctolib

Zum Thema Gesundheit passt auch die nächste Empfehlung für gute Apps, die Dein Leben stressfreier machen. Doctolib erleichtert Dir die Suche nach Fachärzten und macht die Terminvereinbarung beim Arzt zum Kinderspiel. Sofern gelistete Arztpraxen diesen Patientenservice anbieten, kannst Du auch Videosprechstunden über die App Doctolib durchführen.

5. Praktische Fotobearbeitungs-App: Snapseed

Welche App braucht man, wenn man Fotos in Form bringen oder aufhübschen möchte? Die Antwort lautet Snapseed, denn die nützliche App von Google erweitert Deine Möglichkeiten zur Fotobearbeitung. Die leicht verständlichen Funktionen holen aus Deinen Fotos das Beste heraus und bieten unzählige Bearbeitungsmöglichkeiten. Snapseed ist eine nützliche App für Android und iPhone und ist obendrein auch noch kostenlos.