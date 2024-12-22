Nützliche Apps für den Alltag: Top 10
Erfahre bei freenet, welche nützlichen Apps kostenlos sind und welche sinnvollen Apps Du unbedingt kennen solltest!
Erfahre bei freenet, welche nützlichen Apps kostenlos sind und welche sinnvollen Apps Du unbedingt kennen solltest!
Welche Apps braucht man wirklich und welche sinnvollen Apps gibt es für Android und iOS? Hier entdeckst Du zehn nützliche Apps, die Deinen Alltag erleichtern, Dich unterhalten, für eine bessere Organisation sorgen oder auf andere Weise praktisch sind.
In der heutigen digitalen Welt, in der Informationen überall zugänglich sind, kann es herausfordernd sein, den Überblick zu behalten. Praktische Apps wie Readly helfen Dir, stets bestens informiert zu bleiben. Mit Readly hast Du Zugriff auf Hunderte von Magazinen und Zeitungen – von Lifestyle und Unterhaltung bis hin zu überregionalen und internationalen Nachrichtenquellen.
Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche kannst Du die für Dich relevanten Inhalte schnell finden und lesen, wann und wo Du möchtest. So bleibst Du nicht nur auf dem Laufenden, sondern entdeckst auch spannende Themen und Perspektiven aus einer Vielzahl seriöser Publikationen.
In der Liste für nützliche Apps für den Alltag darf Code Check nicht fehlen. Dahinter verbirgt sich eine App, mit der Du auf einen Blick alle Inhaltsstoffe von Lebensmitteln siehst, und zwar nicht im Kleingedruckten auf der Produktverpackung, sondern übersichtlich in der App. Aufgelistet werden außerdem Allergene und spezielle Inhalte wie Palmöl, Mikroplastik und ein hoher Zuckergehalt. Dadurch ist Code Check eine nützliche App für alle, die ihre Ernährung bewusst gestalten möchten.
Nützliche Android-Apps müssen nicht immer zur Steigerung von Produktivität oder Effizienz beitragen, sie können auch genau das Gegenteil bewirken. Relax Guru ist eine nützliche App für alle, die sich mit dem Thema Meditation befassen und mehr Entspannung in den Alltag bringen möchten. Die Meditations-App bietet geführte Meditationen für Einsteiger wie Meditationsprofis und weitere Entspannungsübungen. Außerdem ist Relax Guru als App nützlich, wenn Du Dich mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzen möchtest. Hierfür bietet die App eine Reihe ausgewählter Podcasts und Hörbücher.
Zum Thema Gesundheit passt auch die nächste Empfehlung für gute Apps, die Dein Leben stressfreier machen. Doctolib erleichtert Dir die Suche nach Fachärzten und macht die Terminvereinbarung beim Arzt zum Kinderspiel. Sofern gelistete Arztpraxen diesen Patientenservice anbieten, kannst Du auch Videosprechstunden über die App Doctolib durchführen.
Welche App braucht man, wenn man Fotos in Form bringen oder aufhübschen möchte? Die Antwort lautet Snapseed, denn die nützliche App von Google erweitert Deine Möglichkeiten zur Fotobearbeitung. Die leicht verständlichen Funktionen holen aus Deinen Fotos das Beste heraus und bieten unzählige Bearbeitungsmöglichkeiten. Snapseed ist eine nützliche App für Android und iPhone und ist obendrein auch noch kostenlos.
Legst Du Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil und hast nichts dagegen, gelegentlich etwas Geld zu sparen, dann gehört für Dich TooGoodToGo ebenfalls zu den nützlichen Apps, die kostenlos für Android und iOS zur Verfügung stehen. Darüber suchst Du in Lebensmittelgeschäften, Restaurants, Bäckereien und Cafés in Deiner Nähe nach überschüssigen Lebensmitteln, kaufst angebotene Speisen oder Lebensmittel über die App und holst sie anschließend ab. TooGoodToGo entlastet gleichzeitig die Umwelt und Deinen Geldbeutel.
Wenn Du leidenschaftlich gerne auf Konzerte gehst, aber viel zu oft den Auftakt des Ticketverkaufs für Deine Lieblingsbands verpasst, ist Songkick eine überaus nützliche App für Dich. Hier gibst Du einfach über Dein Smartphone Deine Lieblingskünstler an und erhältst eine Info, sobald Tickets für Konzerte in Deiner Nähe verkauft werden. Auch Songkick zählt zu den nützlichen Apps, die kostenlos für Android und iOS angeboten werden.
In der Kategorie gute Apps mit Streamingangebot gehört Deezer zu den vielseitigsten Plattformen. Mit über 120 Millionen Songs, Hörbüchern, Podcasts und Playlists bietet Deezer ein breites Spektrum für jeden Geschmack. Ob Du neue Lieblingskünstler entdecken oder personalisierte Empfehlungen genießen möchtest – Deezer liefert Dir genau das, was Du suchst.
Dank der intuitiven Bedienung und Funktionen wie Offline-Downloads oder Songtext-Anzeige kannst Du Deine Lieblingsinhalte jederzeit und überall genießen. Auch Deezer ist nicht kostenlos, denn für den vollen Funktionsumfang ist ein Abo notwendig.
Was gehört ins Reisegepäck? Stellst Du Dir diese Frage und ähnliche Fragen vor Urlaubsreisen oder Businesstrips, dann hilft die nützliche App PackPoint. Sie enthält verschiedene Packlisten für Reisende und das sowohl für private Urlaubsreisen als auch für Geschäftsreisen. Die allgemeinen Listenvorschläge lassen sich für unterschiedliche Reiseziele und persönliche Besonderheiten anpassen und in der App für die nächste Reise speichern.
Es gibt speziell für das iPhone nützliche Apps, die exklusiv mit iOS als Betriebssystem nutzbar sind. Eine davon ist Daily Budget. Nachdem Du hier Deine monatlichen Einnahmen und festen Ausgaben gespeichert hast, errechnet Dir Daily Budget Dein Tagesbudget und hilft dabei, den Überblick über die eigenen Finanzen nicht zu verlieren.
Ob eine App nützlich ist, hängt von der Qualität, Funktionalität und Deinen persönlichen Interessen ab. Welche Apps man unbedingt braucht, lässt sich daher nur schwer pauschal beurteilen. Einige Empfehlungen aus dem Bereich nützliche Apps für den Alltag sind Google News, Snapseed, Code Check, Doctolib, Calm, TooGoodToGo und PackPoint. Außerdem gibt es speziell für das iPhone nützliche Apps wie Daily Budget.
Nützliche Apps erleichtern oder bereichern Deinen Alltag. Zur Auswahl sinnvoller Apps gehören unter anderem Snapseed, Google News, Code Check und Doctolib.
Zu den wichtigsten Apps auf Deinem Smartphone gehört ein Virenschutzprogramm wie Norton, Avira Antivirus Security, Google Play Protect etc. Mit ihnen schützt Du Dein Smartphone vor Viren, Malware, Hackern und anderen Bedrohungen.
Nach einer Auswertung des Google Play Stores und Statista sind die zehn beliebtesten Apps aus dem November 2024 Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, Temu, ChatGPT, Threads, WhatsApp Business, Telegram und Snapchat.
Werden nützliche Apps kostenlos angeboten, ist die Verwendung einer Basisversion nicht mit Kosten verbunden. Meistens gibt es jedoch die Option zu In-App-Käufen oder zum Upgrade auf eine kostenpflichtige Premiumversion mit mehr Funktionen.
Foto: ©Pexels