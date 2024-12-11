Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bedeutet, dass zur Anmeldung bei einem Dienst zwei unabhängige Faktoren benötigt werden, um die eigene Identität zu bestätigen. Dabei kommen in der Regel drei Kategorien von Authentifizierungsmethoden zum Einsatz:

Etwas, das Du weißt: Zum Beispiel Dein Passwort oder eine PIN. Etwas, das Du hast: Ein physisches Objekt wie Dein Smartphone oder ein spezieller Token (zum Beispiel ein YubiKey). Etwas, das Du bist: Biometrische Merkmale wie Dein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung.

Indem Du zwei dieser Faktoren kombinierst, wird der Zugang zu Deinen Konten sicherer, da Hacker nicht nur Dein Passwort, sondern auch Dein zweites Authentifizierungsmerkmal kennen oder besitzen müssten.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird zwar besonders im Zusammenhang mit Smartphones und Tablets immer wichtiger, aber grundsätzlich spielt sie bereits seit vielen Jahrzehnten eine entscheidende Rolle beim Geldabheben. Die Kombination aus Bankkarte und PIN basiert auf dem Prinzip der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ebenso im Online-Banking: Die Kombination aus PIN, ergänzt durch eine TAN-Generierung, basiert auf dem Prinzip der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wer nur die PIN oder nur die TAN hat, kann keine Überweisung tätigen.

Wie funktioniert 2FA?

Die 2FA ermöglicht es, den Zugriff auf die eigenen Konten durch die Kombination zweier unabhängiger Faktoren besser zu schützen. Hier sind einige gängige Typen der Zwei-Faktor-Authentifizierung:

SMS-Codes: Du erhältst nach der Passworteingabe einen einmaligen Code per SMS, den Du eingeben musst.

Authentifizierungs-Apps: Apps wie Google Authenticator oder Authy generieren einen zeitbasierten, einmaligen Code (TOTP), den Du nach dem Passwort-Login eingeben musst, um Dich tatsächlich einloggen zu können.

Hardware-Tokens: Geräte wie YubiKey sind kleine USB-Sticks, die einen zweiten Faktor zur Verifizierung bereitstellen.

Biometrische Methoden: Die Authentifizierung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung kann als zusätzliche Sicherheitsschicht verwendet werden, aber nur der Fingerabdruck allein zählt nicht als vollständige Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Der Prozess ist simpel: Nach der Eingabe Deines Passworts musst Du einen zweiten Bestätigungsschritt durchführen – entweder durch einen Code, der auf Dein Smartphone geschickt wird, oder durch die Nutzung eines Hardware-Tokens.

Vorteile der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Erhöhte Sicherheit: Selbst, wenn jemand Dein Passwort herausfindet, kann er ohne den zweiten Faktor nicht auf Dein Konto zugreifen. Das macht Dein Konto sehr viel sicherer gegen unbefugte Zugriffe. Einfach umzusetzen: Viele Dienste bieten die Zwei-Faktor-Authentifizierung mittlerweile als Option an, und die Einrichtung dauert oft nur wenige Minuten. Flexibilität: Du kannst verschiedene Methoden der 2FA nutzen, je nachdem, was Dir am angenehmsten ist – sei es eine App, ein SMS-Code oder ein Hardware-Token.

Herausforderungen und Nachteile von 2FA

So sinnvoll 2FA auch ist, gibt es dennoch einige Herausforderungen und Nachteile bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung: